Російські банки видали населенню мінімальний за 6 років обсяг кредитів

Російські банки в 2025 році видали фізичним особам 27,5 млн кредитів на загальну суму 9,89 трлн руб. Порівняно з 2024 роком обсяг наданих кредитів скоротився на 25,6% і став мінімальним за шість років.

Як свідчать дані консалтингової компанії Frank RG, у кількісному вираженні видачі кредитів впали в 1,8 раза на рік і показали негативний рекорд із 2020 року, коли в РФ вирувала пандемія коронавірусу, передає The Moscow Times.

Де скоротилося кредитування

Зокрема, у 2025 році банки надали росіянам кредити готівкою на 3,5 трлн руб., що майже на 39% нижче за значення попереднього року. Це найгірший результат за дев'ять років.

Кількість беззаставних позик упала на 38% – до 19,6 млн угод проти 31,7 млн ​​роком раніше. Результат виявився порівнянний із рівнем 2021 року.

Обсяг виданої іпотеки протягом року знизився на 9% – до 4,3 трлн руб. За весь рік росіяни уклали 902,2 тис. іпотечних договорів, що на 18% менше від результату минулого року.

Ринок автокредитування завершив 2025 скороченням приблизно на чверть у грошовому і кількісному вираженні. Обсяг наданих позик становив 1,71 трлн руб., а кількість укладених договорів – 1,2 млн.

Також минулого року російські банки надали 5,8 млн POS-кредитів (розстрочка при купівлі товарів, без відвідування банку, – ред.) на купівлю товарів на 277,6 млрд руб. Порівняно з 2024 роком обсяг видач знизився на 36%, а кількість – на 61%. Сегмент пережив потужний відкат – кількість та сума укладених договорів виявилися на мінімумі за всю історію спостережень (з 2014 року).

Умови кредитування

Протягом 2025 року російські банки загалом знижували ставки за кредитами за ключовою ставкою, яку Центробанк РФ опустив до поточних 16%.

За даними російського регулятора, до жовтня середньозважена ставка з позик до одного року становила 27,98% річних, що на 1,2 п.п. менше значення до початку циклу пом'якшення грошово-кредитної політики. За кредитами від одного року ставки пішли вниз на 2,4 п.п. до 16,6%.

Водночас Центробанк Росії посилював умови для кредитування, зокрема змінював оцінку платоспроможності позичальників, щоб банки дедалі більше спиралися на офіційні дані про доходи

Так, із липня 2025 року кредиторам заборонено розраховувати боргове навантаження клієнта на основі даних із бюро кредитних історій. Також із 1 вересня 2025 року банки та мікрофінансові організації зобов'язали дотримуватися періоду охолодження між підписанням договору з клієнтом та фактичним перерахуванням йому коштів. Для кредитів та позик від 50 тис. до 200 тис. руб. тимчасовий проміжок становить чотири години, а позичок від 200 тис. руб. – дві доби.

Зважаючи на це, російські банки посилили ризик-політику і стали частіше відмовляти потенційним позичальникам. Згідно з оцінкою Національного бюро кредитних історій РФ, у грудні вони схвалили лише 18% усіх звернень за роздрібними кредитами.

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Економічні настрої росіян

Наприкінці грудня минулого року повідомлялося, що росіяни дедалі гірше оцінюють своє матеріальне становище й дедалі похмуріше дивляться на майбутнє своїх особистих фінансів.

У листопаді повідомлялося, що частка росіян, які мають хоч якісь заощадження, опустилася до мінімуму за вісім років. Так, лише 31% опитаних фондом "Громадська думка" позитивно відповіли на запитання про грошовий запас, який дозволив би протриматися певний час у разі втрати основного доходу.

До того стало відомо, що росіяни почали масово переходити на покупки за оплату частинами через послуги типу "купи зараз, заплати пізніше" (BNPL) на тлі недоступності класичних кредитів.

До того повідомлялося, що російські споживачі переходять на ощадну модель поведінки та економлять у тому числі на продуктах харчування. Відтак, через "економічні реалії" рітейлери мають проблеми з продажами і змушені стримувати ціни "на полиці". Це своєю чергою призводить до падіння рентабельності: цього року найбільші роздрібні мережі Росії можуть опуститися до історичного мінімуму – 1,7-1,9%.

Через інфляцію, яка навіть за офіційними даними з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України перевищила 40%, дві третини споживачів намагаються знайти знижки та акції, а 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше. Окрім цього, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а близько половини вибирають для покупок магазини низьких цін або зовсім намагаються рідше ходити за покупками.

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що реальна кількість людей за межею бідності в Росії становить приблизно 18 млн осіб, а щоб забезпечити 15-20 млн громадян продуктами за картками, РФ доведеться витрачати приблизно $11-15 млрд.

Ситуація з нерухомістю в РФ

У листопаді повідомлялося, що число російських сімей, які покращили житлові умови, скорочується другий рік поспіль: воно буде нижчим за торішні 3,45 млн і мінімальним з 2016 року, коли таких сімей було менше 3 млн.

Також повідомлялося, у Росії падіння попиту на житло виявилося сильнішим, ніж очікували будівельники. Лише 44% з них змогли в першому кварталі виконати плани продажів, при тому, що рік тому план виконували 59%. Так, продажі житла у квітні цього року були на 23% нижчими за торішні, за чотири місяці падіння становить 10%.

Перед тим повідомлялося, що російську будівельну галузь може накрити хвиля банкрутств через кризу внаслідок скасування масової іпотеки, високу ключову ставку Центробанку РФ і падіння попиту.

До того стало відомо, що в Росії зафіксовано різке зростання середнього терміну іпотечних кредитів. Лише в лютому він збільшився на п'ять місяців як на первинному, так і на вторинному ринку, і досяг майже 26 років (309,8 місяця), що стало рекордом.

У серпні повідомлялося, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.