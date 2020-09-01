Беспредел защиты "судьи" Вовка - ответственность Зеленского и Ермака, - Шабунин
Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин высказался относительно того, что ВСП не стал отстранять главу ОАСК Павла Вовка.
"Отвратительный, показательный беспредел защиты "судьи" Вовка Высшим советом правосудия - ответственность Зеленского, Ермака (и его заместителя Смирнова)", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он также пояснил, как президент Украины Владимир Зеленский "крышует" и ОАСК и ВСП:
1) Зеленский год не подает законопроект, который распускает ОАСК. Президент - единственный, кто может это сделать.
2) Зеленский подал законопроект о "судебной реформе", который еще больше усиливает ВСП (хотя он обещал это орган очистить).
3) Офис Зеленского в официальном комментарии заявил, что "судьи" ОАСК - еще не обвиняемые и действует презумпция невиновности.
Это при том, обратил внимание Шабунин, что на пресс-конференции главы МВД Арсена Авакова по делу об убийстве Павла Шеремета, президент назвал волонтеров "вероятными убийцами".
"То есть для Вовка и компании - презумпция невиновности у Зеленского есть, для волонтеров - нет", - резюмировал глава общественной организации.
Он также призвал помочь "ударить политиков по рейтингу".
Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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Сколько с такой же формулировкой было уволено за прошлый год?
правда шмаркля клялось год назад что "будет сажать судей"... правда не в тюрьмы, а на особо доходные кресла))
Хору Веревки приготовиться.
Это я после статьи о журналисте издания Буквы залезла к ним на сайт и нашла.