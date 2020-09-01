РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8482 посетителя онлайн
Новости
10 769 47

Беспредел защиты "судьи" Вовка - ответственность Зеленского и Ермака, - Шабунин

Беспредел защиты

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин высказался относительно того, что ВСП не стал отстранять главу ОАСК Павла Вовка.

"Отвратительный, показательный беспредел защиты "судьи" Вовка Высшим советом правосудия - ответственность Зеленского, Ермака (и его заместителя Смирнова)", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он также пояснил, как президент Украины Владимир Зеленский "крышует" и ОАСК и ВСП:

1) Зеленский год не подает законопроект, который распускает ОАСК. Президент - единственный, кто может это сделать.

2) Зеленский подал законопроект о "судебной реформе", который еще больше усиливает ВСП (хотя он обещал это орган очистить).

3) Офис Зеленского в официальном комментарии заявил, что "судьи" ОАСК - еще не обвиняемые и действует презумпция невиновности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен был заменить олигархическую клептократию хоть какой-то республикой. Не сделал, - Чумак

Это при том, обратил внимание Шабунин, что на пресс-конференции главы МВД Арсена Авакова по делу об убийстве Павла Шеремета, президент назвал волонтеров "вероятными убийцами".

"То есть для Вовка и компании - презумпция невиновности у Зеленского есть, для волонтеров - нет", - резюмировал глава общественной организации.

Он также призвал помочь "ударить политиков по рейтингу".

Беспредел защиты судьи Вовка - ответственность Зеленского и Ермака, - Шабунин 01

Также читайте: НАБУ обнародовало новые "пленки Вовка" о его возможном влиянии на ВСП. АУДИО

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Читайте также: Глава ОАСК Вовк: У НАБУ есть больная фантазия. Им всем надо лечиться

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Шабунин Виталий (535) Вовк Павел (260)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
шабуня, главное что не порох. ведь, правда?!
показать весь комментарий
01.09.2020 21:10
+23
В 2017 году привлечены к дисциплинарной ответственности 96 судей, 172 - уволены за совершение существенного дисциплинарного нарушения, - Высший совет правосудия

Сколько с такой же формулировкой было уволено за прошлый год?
показать весь комментарий
01.09.2020 21:19
+20
"Ему просто место хлебное не досталось, как некоторым анти-коррупционерам."
показать весь комментарий
01.09.2020 21:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хе-хе-хе. То ли еще будет...
показать весь комментарий
01.09.2020 21:08 Ответить
шабуня, главное что не порох. ведь, правда?!
показать весь комментарий
01.09.2020 21:10 Ответить
"Ему просто место хлебное не досталось, как некоторым анти-коррупционерам."
показать весь комментарий
01.09.2020 21:13 Ответить
Беспредел защиты "судьи" Вовка - ответственность Зеленского и Ермака, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5356
показать весь комментарий
01.09.2020 21:17 Ответить
Гы гы как они на всех высрались мы цари и боги все остальные никто
показать весь комментарий
01.09.2020 21:17 Ответить
Шабуня...а тебе ведь в свое время говорили...думайТе...а ты не захотел...или не смог..
показать весь комментарий
01.09.2020 21:19 Ответить
В 2017 году привлечены к дисциплинарной ответственности 96 судей, 172 - уволены за совершение существенного дисциплинарного нарушения, - Высший совет правосудия

Сколько с такой же формулировкой было уволено за прошлый год?
показать весь комментарий
01.09.2020 21:19 Ответить
нисколько..
правда шмаркля клялось год назад что "будет сажать судей"... правда не в тюрьмы, а на особо доходные кресла))
показать весь комментарий
01.09.2020 21:38 Ответить
Он в своем непонятном угаре кажется уже всех пересажал еще прошлогодней весной, коррупцию победил, экономика выросла процентов так на 20. На 40 не получилось - вирус помешал, ну и далее по тексту. Теперь самолеты строит, бомбить собирается. Вот только скрывает кого. Жаль нет знакомых наркологов, некоторые вопросы остаются у меня без ответа.
показать весь комментарий
01.09.2020 22:05 Ответить
на ты уже никому не нужен, использованный контрацептив
показать весь комментарий
01.09.2020 21:26 Ответить
Опять у борцуна шота сгорит.
Хору Веревки приготовиться.
показать весь комментарий
01.09.2020 21:26 Ответить
Это при Порошенко можно было лайно метать безнаказанно. Нынешние не церемонятся особо, быстро даже на правду реагируют..
показать весь комментарий
01.09.2020 22:13 Ответить
Еще один ЧЕРЕЗ ГОД проснулся?))) Шабунин, расскажи за кого голосовал во ВТОРОМ туре?)))
показать весь комментарий
01.09.2020 21:30 Ответить
Смешной вопрос. Если спросить у него, уверена, что ответит - Ну не за Порошенко же надо было голосовать. Ну что такого, что через год. Долго ждал, а вдруг вспомнят и пристроят дружки по цеху куда-нибудь Не вспомнили........ ну пора напомнить о себе хотя бы в СМИ, успеть следующей власти подмахнуть. Основные герои-обличители как бы при делах.
показать весь комментарий
01.09.2020 22:11 Ответить
Когда прочел ваш коммент, то даже не обратил внимание к какой теме он относится))) И почему то подумал, что )))
показать весь комментарий
01.09.2020 23:13 Ответить
Страница не найдена. А писала я про Шабунина.
показать весь комментарий
01.09.2020 23:36 Ответить
Да что то глючит) Мне выдает, что я заблокирован администратором, а коменты все на месте) Да и с другого устройства нормально захожу)
показать весь комментарий
02.09.2020 01:03 Ответить
Жаловались сегодня уже на такое с блокировкой.
показать весь комментарий
02.09.2020 01:08 Ответить
Да я уже был реально подумал, что главреда обидел и меня забанили)))
показать весь комментарий
02.09.2020 01:15 Ответить
Не помню, чтобы за критику Юры тут банили. Если конечно она не выходит за рамки приличий по стилю изложения мыслей. Но за мат банят кажется на 3 дня независимо от того, в чей адрес.
показать весь комментарий
02.09.2020 01:22 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3216946/019214c1-8926-7186-a5d9-64********** )))
показать весь комментарий
02.09.2020 01:07 Ответить
Прочитала, готова подписаться под каждым словом. С той лишь разницей , что я и в 2014 году сделала правильный выбор. Наверное я больше знала не о его грешках,на поверку оказывающихся брехней, а о его способностях, как в политике, так и организатора. Примерно вот так https://bykvu.com/ru/mysli/top-10-fejkov-o-petre-poroshenko/
Это я после статьи о журналисте издания Буквы залезла к ним на сайт и нашла.
показать весь комментарий
02.09.2020 01:15 Ответить
Осел Оманский все же не просто идиот , а дебил с особым цинизмом . Если бы у него были ну хоть мозги 15-ти летнего пацана , то оно бы понимало , что судьи для которых важно не буква закона , а подстроиться под власть , первым его же и посадят , как только смениться власть , а этого дятла сажать уже есть за что , бо оно тупое и откровенно нарушает статьи УК , Конституцию и т д.
показать весь комментарий
01.09.2020 21:39 Ответить
Да это не беспредел, это внутреннее убеждение блазня, что подтверждается в последнее время, если проанализировать его креатуры назначенных людей на ответственные посты.
показать весь комментарий
01.09.2020 21:48 Ответить
Все це звичайнісінька вовча зграя!!!
Бєспрєдєл захисту "судді" Вовка - відповідальність Зеленського і Єрмака, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4667
показать весь комментарий
01.09.2020 21:48 Ответить
Конечно, они надеются, что Вовк им ещё понадобится!
показать весь комментарий
01.09.2020 22:21 Ответить
Бєспрєдєл захисту "судді" Вовка - відповідальність Зеленського і Єрмака, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8687
показать весь комментарий
01.09.2020 22:22 Ответить
А кто вам сказал, что Зеленский вообще собирался бороться с коррупцией?! Когда шла его предвыборная кампания, он просто тарабинил сценарий, написанный ему другими, вешал, так сказать недалёкому и наивному народу лапшу на уши (весьма успешно, кстати). Ну, а сейчас исполняются совсем другие сценарии, причем не Зеленским, а людьми, принимающими решения, настроенными антиукраински и пророссийски. Дело Зеленского - шестнадцатое, он для серьёзных коррумпированных людей, сделавших его президентом, никто и звать его никак.
показать весь комментарий
01.09.2020 22:28 Ответить
Обратите внимание, как зебобики защищают ВЕЛИКОГО ЗЕ и его судебных прислужников.
показать весь комментарий
01.09.2020 22:33 Ответить
Пора с них шкуру сдирать живьем, как на известной картине...
показать весь комментарий
01.09.2020 22:43 Ответить
С зельцмана начать
показать весь комментарий
02.09.2020 08:40 Ответить
Бєспрєдєл захисту "судді" Вовка - відповідальність Зеленського і Єрмака, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3158
показать весь комментарий
01.09.2020 22:46 Ответить
Жалко Риженко і лікарню імені Мечнікова, яка була одна з найкращих по спасінню поранених бійців. Похерять "зелені" і Риженко і лікарню, вже і туди добралися.
показать весь комментарий
02.09.2020 08:28 Ответить
по мозгам надо ударить, а не по рейтингу.
показать весь комментарий
01.09.2020 23:46 Ответить
У Зеленского и Стерненко убийца, так что чему удивляться? "Презумпция не виновности", - это для своих.
показать весь комментарий
01.09.2020 23:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
показать весь комментарий
01.09.2020 23:51 Ответить
Порохоботи, що би ви тут не писали, ваш бог- барига й привів до годівниці все це судівське лайно - мафію, бо скрізь розставляв своїх грановських-кононенків, боровся з громадськими радами, а активістів поливав брудом і називав хом"ячками, бо дуже вони заважали Петі царювати. Під час виборів позаливав лайном всіх проукраїнських кандидатів от і отримали ватника - президента, бо люди бачили, як Петя зрадив Майдан і став другим Януковичем тільки з прозахідною балаканиною.
показать весь комментарий
02.09.2020 00:16 Ответить
Ти продажний гандон і вся твоя родина виродків і продажних гандонів.
показать весь комментарий
02.09.2020 04:17 Ответить
Ще гірше ніж гандон-ти, виявляється кацапська свиня! Бхе!
показать весь комментарий
02.09.2020 04:20 Ответить
Все они г....
показать весь комментарий
02.09.2020 00:46 Ответить
спасибо тупым деганам(80процентов населения, это даже не народ) за зеленую чуму
показать весь комментарий
02.09.2020 00:54 Ответить
А чому Шлабунін тільки втора тихенько щось промовив? Коли був Порошенко, то кожного дня піарився і всіх обливав брудом. Що щось не так?
показать весь комментарий
02.09.2020 08:29 Ответить
Пусть хоть так ,а Соболев ,Найем и другие гнидоты ,вообще заткнулись видя ,как Зешобла сдаёт Украину *****
показать весь комментарий
02.09.2020 08:45 Ответить
Зелик с шоблой очень скоро допрыгается до бунта. Этих клоунов просто повыкидывают из окон тихих комфортных кабинетов. А судейских упырей в бачках будут сжигать и топить.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:46 Ответить
 
 