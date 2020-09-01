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Бєспрєдєл захисту "судді" Вовка - відповідальність Зеленського і Єрмака, - Шабунін

Бєспрєдєл захисту

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін висловився щодо того, що ВРП не стала усувати главу ОАСК Павла Вовка.

"Огидний, показовий бєспрєдєл захисту "судді" Вовка Вищою Радою Правосуддя - відповідальність Зеленського, Єрмака (і його заступника Смірнова)", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він також пояснив, як президент України Володимир Зеленський "кришує" і ОАСК, і ВРП:

1) Зеленський рік не подає законопроєкт, який розпускає ОАСК. Президент - єдиний, хто може це зробити.

2) Зеленський подав законопроект про "судову реформу", який ще більше посилює ВРП (хоча він обіцяв цей орган очистити).

3) Офіс Зеленського в офіційному коментарі заявив, що "судді" ОАСК ще не обвинувачені і діє презумпція невинуватості.

Це при тому, звернув увагу Шабунін, що на пресконференції глави МВС Арсена Авакова у справі про вбивство Павла Шеремета, президент назвав волонтерів "ймовірними вбивцями".

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"Тобто для Вовка і компанії презумпція невинуватості у Зеленського є, для волонтерів - ні", - резюмував глава громадської організації.

Він також закликав допомогти "вдарити політиків по рейтингу".

Бєспрєдєл захисту судді Вовка - відповідальність Зеленського і Єрмака, - Шабунін 01

Дивіться також: НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП. АУДIО

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Шабунін Віталій (534) Вовк Павло (300)


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Топ коментарі
+35
шабуня, главное что не порох. ведь, правда?!
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01.09.2020 21:10
+23
В 2017 году привлечены к дисциплинарной ответственности 96 судей, 172 - уволены за совершение существенного дисциплинарного нарушения, - Высший совет правосудия

Сколько с такой же формулировкой было уволено за прошлый год?
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01.09.2020 21:19
+20
"Ему просто место хлебное не досталось, как некоторым анти-коррупционерам."
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01.09.2020 21:13
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хе-хе-хе. То ли еще будет...
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01.09.2020 21:08 Відповісти
шабуня, главное что не порох. ведь, правда?!
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01.09.2020 21:10 Відповісти
"Ему просто место хлебное не досталось, как некоторым анти-коррупционерам."
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01.09.2020 21:13 Відповісти
Беспредел защиты "судьи" Вовка - ответственность Зеленского и Ермака, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5356
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01.09.2020 21:17 Відповісти
Гы гы как они на всех высрались мы цари и боги все остальные никто
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01.09.2020 21:17 Відповісти
Шабуня...а тебе ведь в свое время говорили...думайТе...а ты не захотел...или не смог..
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01.09.2020 21:19 Відповісти
В 2017 году привлечены к дисциплинарной ответственности 96 судей, 172 - уволены за совершение существенного дисциплинарного нарушения, - Высший совет правосудия

Сколько с такой же формулировкой было уволено за прошлый год?
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01.09.2020 21:19 Відповісти
нисколько..
правда шмаркля клялось год назад что "будет сажать судей"... правда не в тюрьмы, а на особо доходные кресла))
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01.09.2020 21:38 Відповісти
Он в своем непонятном угаре кажется уже всех пересажал еще прошлогодней весной, коррупцию победил, экономика выросла процентов так на 20. На 40 не получилось - вирус помешал, ну и далее по тексту. Теперь самолеты строит, бомбить собирается. Вот только скрывает кого. Жаль нет знакомых наркологов, некоторые вопросы остаются у меня без ответа.
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01.09.2020 22:05 Відповісти
на ты уже никому не нужен, использованный контрацептив
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01.09.2020 21:26 Відповісти
Опять у борцуна шота сгорит.
Хору Веревки приготовиться.
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01.09.2020 21:26 Відповісти
Это при Порошенко можно было лайно метать безнаказанно. Нынешние не церемонятся особо, быстро даже на правду реагируют..
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01.09.2020 22:13 Відповісти
Еще один ЧЕРЕЗ ГОД проснулся?))) Шабунин, расскажи за кого голосовал во ВТОРОМ туре?)))
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01.09.2020 21:30 Відповісти
Смешной вопрос. Если спросить у него, уверена, что ответит - Ну не за Порошенко же надо было голосовать. Ну что такого, что через год. Долго ждал, а вдруг вспомнят и пристроят дружки по цеху куда-нибудь Не вспомнили........ ну пора напомнить о себе хотя бы в СМИ, успеть следующей власти подмахнуть. Основные герои-обличители как бы при делах.
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01.09.2020 22:11 Відповісти
Когда прочел ваш коммент, то даже не обратил внимание к какой теме он относится))) И почему то подумал, что )))
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01.09.2020 23:13 Відповісти
Страница не найдена. А писала я про Шабунина.
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01.09.2020 23:36 Відповісти
Да что то глючит) Мне выдает, что я заблокирован администратором, а коменты все на месте) Да и с другого устройства нормально захожу)
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02.09.2020 01:03 Відповісти
Жаловались сегодня уже на такое с блокировкой.
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02.09.2020 01:08 Відповісти
Да я уже был реально подумал, что главреда обидел и меня забанили)))
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02.09.2020 01:15 Відповісти
Не помню, чтобы за критику Юры тут банили. Если конечно она не выходит за рамки приличий по стилю изложения мыслей. Но за мат банят кажется на 3 дня независимо от того, в чей адрес.
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02.09.2020 01:22 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3216946/019214c1-8926-7186-a5d9-64********** )))
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02.09.2020 01:07 Відповісти
Прочитала, готова подписаться под каждым словом. С той лишь разницей , что я и в 2014 году сделала правильный выбор. Наверное я больше знала не о его грешках,на поверку оказывающихся брехней, а о его способностях, как в политике, так и организатора. Примерно вот так https://bykvu.com/ru/mysli/top-10-fejkov-o-petre-poroshenko/
Это я после статьи о журналисте издания Буквы залезла к ним на сайт и нашла.
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02.09.2020 01:15 Відповісти
Осел Оманский все же не просто идиот , а дебил с особым цинизмом . Если бы у него были ну хоть мозги 15-ти летнего пацана , то оно бы понимало , что судьи для которых важно не буква закона , а подстроиться под власть , первым его же и посадят , как только смениться власть , а этого дятла сажать уже есть за что , бо оно тупое и откровенно нарушает статьи УК , Конституцию и т д.
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01.09.2020 21:39 Відповісти
Да это не беспредел, это внутреннее убеждение блазня, что подтверждается в последнее время, если проанализировать его креатуры назначенных людей на ответственные посты.
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01.09.2020 21:48 Відповісти
Все це звичайнісінька вовча зграя!!!
Бєспрєдєл захисту "судді" Вовка - відповідальність Зеленського і Єрмака, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4667
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01.09.2020 21:48 Відповісти
Конечно, они надеются, что Вовк им ещё понадобится!
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01.09.2020 22:21 Відповісти
Бєспрєдєл захисту "судді" Вовка - відповідальність Зеленського і Єрмака, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8687
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01.09.2020 22:22 Відповісти
А кто вам сказал, что Зеленский вообще собирался бороться с коррупцией?! Когда шла его предвыборная кампания, он просто тарабинил сценарий, написанный ему другими, вешал, так сказать недалёкому и наивному народу лапшу на уши (весьма успешно, кстати). Ну, а сейчас исполняются совсем другие сценарии, причем не Зеленским, а людьми, принимающими решения, настроенными антиукраински и пророссийски. Дело Зеленского - шестнадцатое, он для серьёзных коррумпированных людей, сделавших его президентом, никто и звать его никак.
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01.09.2020 22:28 Відповісти
Обратите внимание, как зебобики защищают ВЕЛИКОГО ЗЕ и его судебных прислужников.
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01.09.2020 22:33 Відповісти
Пора с них шкуру сдирать живьем, как на известной картине...
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01.09.2020 22:43 Відповісти
С зельцмана начать
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02.09.2020 08:40 Відповісти
Бєспрєдєл захисту "судді" Вовка - відповідальність Зеленського і Єрмака, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3158
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01.09.2020 22:46 Відповісти
Жалко Риженко і лікарню імені Мечнікова, яка була одна з найкращих по спасінню поранених бійців. Похерять "зелені" і Риженко і лікарню, вже і туди добралися.
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02.09.2020 08:28 Відповісти
по мозгам надо ударить, а не по рейтингу.
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01.09.2020 23:46 Відповісти
У Зеленского и Стерненко убийца, так что чему удивляться? "Презумпция не виновности", - это для своих.
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01.09.2020 23:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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01.09.2020 23:51 Відповісти
Порохоботи, що би ви тут не писали, ваш бог- барига й привів до годівниці все це судівське лайно - мафію, бо скрізь розставляв своїх грановських-кононенків, боровся з громадськими радами, а активістів поливав брудом і називав хом"ячками, бо дуже вони заважали Петі царювати. Під час виборів позаливав лайном всіх проукраїнських кандидатів от і отримали ватника - президента, бо люди бачили, як Петя зрадив Майдан і став другим Януковичем тільки з прозахідною балаканиною.
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02.09.2020 00:16 Відповісти
Ти продажний гандон і вся твоя родина виродків і продажних гандонів.
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02.09.2020 04:17 Відповісти
Ще гірше ніж гандон-ти, виявляється кацапська свиня! Бхе!
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02.09.2020 04:20 Відповісти
Все они г....
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02.09.2020 00:46 Відповісти
спасибо тупым деганам(80процентов населения, это даже не народ) за зеленую чуму
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02.09.2020 00:54 Відповісти
А чому Шлабунін тільки втора тихенько щось промовив? Коли був Порошенко, то кожного дня піарився і всіх обливав брудом. Що щось не так?
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02.09.2020 08:29 Відповісти
Пусть хоть так ,а Соболев ,Найем и другие гнидоты ,вообще заткнулись видя ,как Зешобла сдаёт Украину *****
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02.09.2020 08:45 Відповісти
Зелик с шоблой очень скоро допрыгается до бунта. Этих клоунов просто повыкидывают из окон тихих комфортных кабинетов. А судейских упырей в бачках будут сжигать и топить.
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02.09.2020 13:46 Відповісти
 
 