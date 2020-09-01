Бєспрєдєл захисту "судді" Вовка - відповідальність Зеленського і Єрмака, - Шабунін

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін висловився щодо того, що ВРП не стала усувати главу ОАСК Павла Вовка.

"Огидний, показовий бєспрєдєл захисту "судді" Вовка Вищою Радою Правосуддя - відповідальність Зеленського, Єрмака (і його заступника Смірнова)", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він також пояснив, як президент України Володимир Зеленський "кришує" і ОАСК, і ВРП:

1) Зеленський рік не подає законопроєкт, який розпускає ОАСК. Президент - єдиний, хто може це зробити.

2) Зеленський подав законопроект про "судову реформу", який ще більше посилює ВРП (хоча він обіцяв цей орган очистити).

3) Офіс Зеленського в офіційному коментарі заявив, що "судді" ОАСК ще не обвинувачені і діє презумпція невинуватості.

Це при тому, звернув увагу Шабунін, що на пресконференції глави МВС Арсена Авакова у справі про вбивство Павла Шеремета, президент назвав волонтерів "ймовірними вбивцями".

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"Тобто для Вовка і компанії презумпція невинуватості у Зеленського є, для волонтерів - ні", - резюмував глава громадської організації.

Він також закликав допомогти "вдарити політиків по рейтингу".

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".