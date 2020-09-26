Члены семей погибших курсантов получат по 1,5 млн грн, - Минобороны

Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 тыс. грн.

Такое решение принял министр обороны Украины Андрей Таран. Об этом на внеочередном заседании Кабинета Министров заявил заместитель министра обороны Игорь Старобинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Министром обороны в связи с гибелью военнослужащих принято решение о выплате единоразовой денежной помощи членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576,5 тыс. грн на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сказал Старбинский.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

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На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.