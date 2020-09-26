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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Члены семей погибших курсантов получат по 1,5 млн грн, - Минобороны

Члены семей погибших курсантов получат по 1,5 млн грн, - Минобороны

Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 тыс. грн.

Такое решение принял министр обороны Украины Андрей Таран. Об этом на внеочередном заседании Кабинета Министров заявил заместитель министра обороны Игорь Старобинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Министром обороны в связи с гибелью военнослужащих принято решение о выплате единоразовой денежной помощи членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576,5 тыс. грн на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сказал Старбинский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тело ни одного погибшего курсанта и офицера опознать не удалось, нужна экспертиза ДНК, - Уруский

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Читайте также: В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) выплаты (655) Минобороны (9400) помощь (7855) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+3
ОЛИГАРХИ И КЛОУНЫ И ВАМ ВПАДЛО СКИНУТЬСЯ ПО 1 МИЛЛИОНУ ДОЛЛАРОВ АХМЕТОВ ПИНЧУК КЛОЛОМОЙСКИЙ БОГОЛЮБОВ И ОННЫЕ ЧТО ЖАЛКО ДА ОНИ ГИБНУТ А ВАМ ПРИРАСТАЕТ 300% ГЕШЕФТ СУКИ ВЫ И ТВАРИ жадные...
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26.09.2020 13:46
+3
Не, правильно. Тут, сколько ни заплати, много не будет. И лимон гривен это, вообще, никакие не деньги в такой ситуации. Мне просто интересно: а те, которые в окопах гибнут, их семьям тоже Минобороны по лимону выдаёт? Здесь, как ни верти, по большому счёту, несчастный случай. А на Донбассе гибнут вполне осознанно. Вот с ними как? .
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26.09.2020 13:55
+3
на Донбассе ввели Приказ три тройки.. против те кто посмеет ответить на облстрелы выстрелом НА ТУ ВОВИНУ СТОРОНУ...
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26.09.2020 13:57
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ОЛИГАРХИ И КЛОУНЫ И ВАМ ВПАДЛО СКИНУТЬСЯ ПО 1 МИЛЛИОНУ ДОЛЛАРОВ АХМЕТОВ ПИНЧУК КЛОЛОМОЙСКИЙ БОГОЛЮБОВ И ОННЫЕ ЧТО ЖАЛКО ДА ОНИ ГИБНУТ А ВАМ ПРИРАСТАЕТ 300% ГЕШЕФТ СУКИ ВЫ И ТВАРИ жадные...
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26.09.2020 13:46 Ответить
Как всегда власть за свою безалаберность и преступное разгильдяйство пытается откупиться деньгами .
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26.09.2020 13:50 Ответить
Малыми деньгами к тому же.
43 года самолёту, что вообще с ума посходили, продлевая ему ресурс. Комиссию судить надо!!!
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26.09.2020 13:53 Ответить
дай денег на новый парк машин.
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26.09.2020 13:54 Ответить
Не, правильно. Тут, сколько ни заплати, много не будет. И лимон гривен это, вообще, никакие не деньги в такой ситуации. Мне просто интересно: а те, которые в окопах гибнут, их семьям тоже Минобороны по лимону выдаёт? Здесь, как ни верти, по большому счёту, несчастный случай. А на Донбассе гибнут вполне осознанно. Вот с ними как? .
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26.09.2020 13:55 Ответить
на Донбассе ввели Приказ три тройки.. против те кто посмеет ответить на облстрелы выстрелом НА ТУ ВОВИНУ СТОРОНУ...
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26.09.2020 13:57 Ответить
ви праві, тут резонанс, а в окопах гинуть тихо...
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26.09.2020 13:58 Ответить
Это да. Громко бахнуло, нужно громко отреагировать. Перевернулись бы трое военных наглухо на грузовике, была бы другая реакция.
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26.09.2020 14:03 Ответить
Резюме: для семьи военного в Украине лучше, если он разобьётся в самолёте, чем на грузовике.
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26.09.2020 14:05 Ответить
оххх.- да с погибшими на даунбассе тоже так же= те же суммы и те же пенсии.. и вопрос этики (кто где погиб), на мою личную думку..= тоже, хоть и не уместен, но имеет место..= либо это эксцесс при исполнении своих обязанностей службы в тылу (чп, авиатроща, пожар, дтп и т.п.) либо это когда человек на передке отчетливо-постоянно находится в зоне смерти...= думайте сами.., но я бы так просто не уравнивал весы....((( сам пройдя передки в двух областях
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27.09.2020 02:12 Ответить
Лучше один раз выделить деньги на этого наркомана и закопоть его поглубже чем содержать его шапито
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26.09.2020 14:06 Ответить
Странный заголовок. Не по 1 млн, а по полтора!
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26.09.2020 14:17 Ответить
да уж, страной правят зеленые мрази к сожалению.
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26.09.2020 14:18 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1309814770355273732 2 мин

Эта зеленая тварь, обещавшая и не выплатившая помощь семьям погибших в авиакатастрофе рейса PS752, уже обещает по миллиону семьям погибших курсантов ... мразь ...
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26.09.2020 14:21 Ответить
А толку?! Ни мужей-отцов, ни сыновей уже не вернуть. 😕
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26.09.2020 14:32 Ответить
никакие деньги не заменят матери погибшего сыночка. Никакие!!!
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26.09.2020 14:41 Ответить
 
 