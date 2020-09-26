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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Члени сімей загиблих курсантів отримають по 1,5 млн грн, - Міноборони

Члени сімей загиблих курсантів отримають по 1,5 млн грн, - Міноборони

Членам сімей загиблих в авіакатастрофі в Харківській області виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 1 млн 576 тис. грн.

Таке рішення прийняв міністр оборони України Андрій Таран. Про це на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів заявив заступник міністра оборони Ігор Старобінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони у зв'язку з загибеллю військовослужбовців ухвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців Збройних сил України. Розмір виплат - 750 прожиткових мінімумів, що становить 1 млн 576,5 тис. грн на кожного. Розмір виплат буде за рахунок фондів Міністерства оборони" , - сказав Старобінський.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

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Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

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Автор: 

авіакатастрофа (1101) виплати (1058) Міноборони (7450) допомога (8421) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+3
ОЛИГАРХИ И КЛОУНЫ И ВАМ ВПАДЛО СКИНУТЬСЯ ПО 1 МИЛЛИОНУ ДОЛЛАРОВ АХМЕТОВ ПИНЧУК КЛОЛОМОЙСКИЙ БОГОЛЮБОВ И ОННЫЕ ЧТО ЖАЛКО ДА ОНИ ГИБНУТ А ВАМ ПРИРАСТАЕТ 300% ГЕШЕФТ СУКИ ВЫ И ТВАРИ жадные...
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26.09.2020 13:46
+3
Не, правильно. Тут, сколько ни заплати, много не будет. И лимон гривен это, вообще, никакие не деньги в такой ситуации. Мне просто интересно: а те, которые в окопах гибнут, их семьям тоже Минобороны по лимону выдаёт? Здесь, как ни верти, по большому счёту, несчастный случай. А на Донбассе гибнут вполне осознанно. Вот с ними как? .
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26.09.2020 13:55
+3
на Донбассе ввели Приказ три тройки.. против те кто посмеет ответить на облстрелы выстрелом НА ТУ ВОВИНУ СТОРОНУ...
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26.09.2020 13:57
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ОЛИГАРХИ И КЛОУНЫ И ВАМ ВПАДЛО СКИНУТЬСЯ ПО 1 МИЛЛИОНУ ДОЛЛАРОВ АХМЕТОВ ПИНЧУК КЛОЛОМОЙСКИЙ БОГОЛЮБОВ И ОННЫЕ ЧТО ЖАЛКО ДА ОНИ ГИБНУТ А ВАМ ПРИРАСТАЕТ 300% ГЕШЕФТ СУКИ ВЫ И ТВАРИ жадные...
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26.09.2020 13:46 Відповісти
Как всегда власть за свою безалаберность и преступное разгильдяйство пытается откупиться деньгами .
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26.09.2020 13:50 Відповісти
Малыми деньгами к тому же.
43 года самолёту, что вообще с ума посходили, продлевая ему ресурс. Комиссию судить надо!!!
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26.09.2020 13:53 Відповісти
дай денег на новый парк машин.
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26.09.2020 13:54 Відповісти
Не, правильно. Тут, сколько ни заплати, много не будет. И лимон гривен это, вообще, никакие не деньги в такой ситуации. Мне просто интересно: а те, которые в окопах гибнут, их семьям тоже Минобороны по лимону выдаёт? Здесь, как ни верти, по большому счёту, несчастный случай. А на Донбассе гибнут вполне осознанно. Вот с ними как? .
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26.09.2020 13:55 Відповісти
на Донбассе ввели Приказ три тройки.. против те кто посмеет ответить на облстрелы выстрелом НА ТУ ВОВИНУ СТОРОНУ...
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26.09.2020 13:57 Відповісти
ви праві, тут резонанс, а в окопах гинуть тихо...
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26.09.2020 13:58 Відповісти
Это да. Громко бахнуло, нужно громко отреагировать. Перевернулись бы трое военных наглухо на грузовике, была бы другая реакция.
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26.09.2020 14:03 Відповісти
Резюме: для семьи военного в Украине лучше, если он разобьётся в самолёте, чем на грузовике.
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26.09.2020 14:05 Відповісти
оххх.- да с погибшими на даунбассе тоже так же= те же суммы и те же пенсии.. и вопрос этики (кто где погиб), на мою личную думку..= тоже, хоть и не уместен, но имеет место..= либо это эксцесс при исполнении своих обязанностей службы в тылу (чп, авиатроща, пожар, дтп и т.п.) либо это когда человек на передке отчетливо-постоянно находится в зоне смерти...= думайте сами.., но я бы так просто не уравнивал весы....((( сам пройдя передки в двух областях
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27.09.2020 02:12 Відповісти
Лучше один раз выделить деньги на этого наркомана и закопоть его поглубже чем содержать его шапито
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26.09.2020 14:06 Відповісти
Странный заголовок. Не по 1 млн, а по полтора!
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26.09.2020 14:17 Відповісти
да уж, страной правят зеленые мрази к сожалению.
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26.09.2020 14:18 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1309814770355273732 2 мин

Эта зеленая тварь, обещавшая и не выплатившая помощь семьям погибших в авиакатастрофе рейса PS752, уже обещает по миллиону семьям погибших курсантов ... мразь ...
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26.09.2020 14:21 Відповісти
А толку?! Ни мужей-отцов, ни сыновей уже не вернуть. 😕
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26.09.2020 14:32 Відповісти
никакие деньги не заменят матери погибшего сыночка. Никакие!!!
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26.09.2020 14:41 Відповісти
 
 