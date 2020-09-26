Члени сімей загиблих курсантів отримають по 1,5 млн грн, - Міноборони

Членам сімей загиблих в авіакатастрофі в Харківській області виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 1 млн 576 тис. грн.

Таке рішення прийняв міністр оборони України Андрій Таран. Про це на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів заявив заступник міністра оборони Ігор Старобінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони у зв'язку з загибеллю військовослужбовців ухвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців Збройних сил України. Розмір виплат - 750 прожиткових мінімумів, що становить 1 млн 576,5 тис. грн на кожного. Розмір виплат буде за рахунок фондів Міністерства оборони" , - сказав Старобінський.

Читайте також: Курсанта, який вижив після авіакатастрофи на Харківщині, вивели з шокового стану - він може давати свідчення

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран