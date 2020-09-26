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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Самое противное - пиар власти на трагедии, - Богдан

Самое противное - пиар власти на трагедии, - Богдан

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал авиакатастрофу Ан-26 под Харьковом.

Свою позицию экс-руководитель ОП озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечная память погибшим и выздоровления парню, который выжил! Выздоравливай, друг, о тебе еще Голливуд будет фильмы снимать! p.s. Самое противное в этой истории - дешевый пиар власти на крови и памяти погибших", - написал Богдан.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского. ФОТО

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Самое противное - пиар власти на трагедии, - Богдан 01

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+34
Богдану виднее.
Он зеленую блевотину изнутри знает.
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26.09.2020 16:51
+30
Вйіну давно закінчено. "Президент дав доручення терміново розібратися, з'ясувати причину такої трагедії, яка відбулася, на жаль, В МИРНИЙ ЧАС в нашій державі". Це пряма мова. Олег Таранов. Заступник Єрмака. У цих покидьків мирний час.
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26.09.2020 16:53
+25
Олежка Татаров. мусор, соратник Портнова. в 2014 году лично репрессировал активистов Революции, в том числе и Татьяну Чорновол. попал под люстрацию, но Ермак дал ему топ-должность в Офисе президента.
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26.09.2020 16:58
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чья бы корова мычала..
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26.09.2020 18:46 Ответить
Пока у нас президенты будут собственноручно тушить пожары, бегать по пенькам, расследовать причины авиакатастрофы (больше некому) вместо выполнения своих обязанностей - украинцы нормально жить не будут.
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26.09.2020 19:11 Ответить
Зеленскому удалось осуществить мечту главного коммуниста вселенной. Украиной уже год управляют кухарки.
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26.09.2020 19:15 Ответить
Если бы кухарки , берите выше - страной управляют кремлёвские фсбшники и грушники , которые окружают его !
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26.09.2020 19:23 Ответить
А в чём "пиар", можно объяснить? В том, что Зеля поехал на место трагедии? Ну так не поехал бы, вони было б "а где же президент?!"
Богдан похож на обиженную брошенную любовницу. Пытается "укусить", но от недостатка ума у него это слабо это получается. Да и за свою короткую "каденцию" не сказал он ничего ни патриотичного, ни хотя бы умного. Каждый вы сер в СМИ- скандал и общественное негодование. Именно поэтому его слова не значат ровным счетом ни-че-го. Козлов в зоопарке по морде бить- у него лучше получается.
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26.09.2020 21:02 Ответить
вазелин еще очень пожалеет что выгнал богдана и заменил его на ермака. мало того что получил в окружение явного агента фсб так параллельно заимел очень хитрого и сильного противника. и никакая это не "брошеная любовница". это кинутый начальник или человек который помог прийти тебе к определенному успеху. и ты его кинул. это очень чревато. и это черт возьми замечательно! сожрите крысы друг друга!
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26.09.2020 22:15 Ответить
насчет кухарки, как мечты главного коммуниста, Вы не правы. это из анекдота. В самом деле, звучало по иному - каждый из Кукарки может управлять государством. Родом из Кукарки (ныне г.Советск Мары Эл) были Рыков и Молотов. Эти слова были произнесены Сталиным в 1930 году, когда снимали за безпробудное пьянство и безалаберность в половой жизни Рыкова А.И. и ставили на его место Молотова (Совет народных коммисаров). Трудовая деятельность 73 % президента ограничивается только девизом - "мы играем на похоронах и свадьбах" поєтому и такое отношение а все сообщения ОПУ (Таранова) не имеют ничего общего с действительностью, "мирное время" притянуто за уши, они хотят видеть и слышать только то, что скажет ныне здравствующий главный чекист вселенной. Но не надо забывать, все "грандиозные дела" что сделали и делают чекисты за 100 лет, все заканчивалось неисчеслимыми жертвами и позором.Это и Испания, Финляндия, ВМВ, арабские войны, Йемен, Афганистан,Ангола, Югославия, Сирия, Ливия - кругом настригли шерсти из сибирского медведя, а желтыерусские отобрали святое на изготовление допинга. а наші дрібні посіпаки за 30 копійок надуваючи щоки мають намір показати "хохлам" "кузькіну мать". Ребята у Вас все впереди, записуйтесь в чергу до Малюски, приємно бути закритими у власній хаті на власній шконці.
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26.09.2020 22:40 Ответить
Ты болван! Рыков стоял у истоков денежной реформы СССР после гражданской войны. Если ты не знаешь, но в среде финансистов, эта реформа считалась идеальной. Суть ее была в хождении двух валют, одна для расчетов а вот червонец был обеспечен золотом, и предназначалась для накопления. В период НЭПА экономика страны Советов росла огромными темпами, в том числе , благодаря новому курсу, который и закончился в 1930 году. И " великий кормчий" не нашел ничего лучше, как вернуться к Троцкийской иднолгии- все забрать. Последствия более чем трагичны- это раскулачивания,это репресии среднего класса, который образовался в СССР именно благодаря политики правых уклонистов - Рыкова, Бухарина. Из воспоминаний жены Бухарина , Лариной, Бухарин возвратился из поездки по Украине и Поволжью в 1933 году. Зашел не раздеваях упал на диван и стал рыдать, потом рассказал об ужасах голодомора, а затем произнес сакральную фразу- " Нсли бы мне ктото в 1917 году сказал что на 13 году Советской Власти дети будут умирать от голода, я бы серьозно подумал- делать эту революцию или нет". Мемуары в помощь.
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27.09.2020 16:38 Ответить
Хто такий Богдан щоб цікавитись його думкою? Посіпака Коломойського який лизав дупу ЗЕгенерата? І що? Йому було в смак? То тепер такого холуя Коломойського і поціновувача дупи Зєлєнського питають як експерта з усіх питань? Журналісти! Ви що з глузду зїхали? Це чмо прийшло "з нікуди" і зникне "в нікуда". А ви йому піар робите на всьому. І навіть на трагедії! Щоб вас підняло та гепнуло, журнашлюхи...
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27.09.2020 00:56 Ответить
щось останнім часом цей "тунгусський метеоріт" дуже часто своє рило в ефір пхає... До чого б це? Також кудись мером намилився??
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27.09.2020 01:00 Ответить
Бурят тільки звик до популярності, як Янелох у нього її відібрав. Я впевнена, що головна його помста ще попереду.
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27.09.2020 01:34 Ответить
та богдан збитий льотчик (перепрошую за некоректний вислів на фоні вчорашньої трагічної події). Хто на його вже ставку буде робити? Ото хіба що піднасрати самому віслюку оманському. Але сам богдан вже відпрацьований матеріал.
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27.09.2020 01:46 Ответить
Бабушка Бєня його ще застосує, от побачите. Навіть єврейська мама Рима не знає про свого бубочку стільки, як знає Богдан. Нам треба лише трохи зачекати.
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27.09.2020 03:03 Ответить
В Андрійка такий стервозний характер. От недарма ж кажуть, шо всі баби - казли, у мужики - стерви.
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27.09.2020 01:30 Ответить
но но... пааапрашу
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27.09.2020 07:55 Ответить
Те, що носить в собі Богдан ... час покаже куди він використає. Зараз чи це маленькі мстиві покусювання, чи анонсування кроків у політику...
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27.09.2020 04:25 Ответить
https://www.facebook.com/george.tuka?hc_ref=ARQVtTPTdcqkduRy35N1OBSvCBsa3nW0HK2Pp8W1kTOPWfmAWMZtuDP3L1cP6G-99lQ&fref=nf George Tuka

Не зовсім розумію логіку того, що відбувається.
В країні оголошено траур за загиблими пацанами.
Президент прибув на місце авіатрощі.
А, в Кропивницькому - концерт на підтримку «Слуги народу»...
Лицемірство...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3284917551622625&set=a.509969605784114&type=3&theater
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27.09.2020 05:30 Ответить
Не только в Крапивницком. Знаешь какую я вчера "отмазку" от организаторов прочитал в мордокниге? "поздно сказали". Т.е. смотри - если бы "величайший лидер современности" не под коксом в пятницу валялся по привычке а сразу же обьявил траур то может быть организаторы и отменили мероприятия. А так как только утром в субботу появилось распоряжение то в общем логично что ничего не успели отменить.
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27.09.2020 07:57 Ответить
... что имел Богдан? А, то что тема "как нам обустроить издыхающую Украину" за ненадобностью временно и самим спикерам опостылевшая, отошла на "задворки"... терь "пеплом" будут вся Элита сыпать себе на голову и потенциальным участникам Перевыборов (Выборы в этой стране были очень и очень давно): на кону стоит "всёчто нажито непосильнымтрудом"
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27.09.2020 06:30 Ответить
Вся зелень колишня, теперішня та майбутня завжди огидна та мерзотна.щ
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27.09.2020 08:59 Ответить
так сам научил же.
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27.09.2020 11:17 Ответить
А разве само высказывание Богдана не является пиаром на трагедии?
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27.09.2020 16:13 Ответить
Зе-чмо сам по собі велика помилка. Вся ця ЗеБільна срань один одного коштують.
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27.09.2020 18:52 Ответить
Валентину. Рыков со своим швагром Каменевым в кегли играли. Сказку про золотой червонец придумали, чтобы скрыть оплату. в 1917 году на о.Джерси на складах лежали 1500000 штук шинелей с "разговорами", 300000 винтовок, 1500000пар обуви, 2 млрд.патронов, произведенных америкосами по заказам царя. Даже 60000 комплектов кожаной одежды для летчиков, в которых щеголяли ребята "з чистой совестью". Все это было оплачено из золотого запаса России, который исчислялся 3000 тон. Какой к черту золотой червонец, когда в 1927 году ПредГосбанка убежал в Америку. Троцкий заказывал у своего дяди банкира Животовського в Швеции на 20 млн. золотом узкоколеечных паровозов, после предоплаты они, естественно, не поставлены, но сам Троцкий безбедно жил в Мексике, содержал многочисленну охрану.. А по французским кредитам расплачивался уже Ельцин. Брильянты царской семьи, украденные Я.Юровским, другом детства Я.Свердлова после расстрела, жена Якова внесла в казну только в 1937 году, после ареста сына. А знаменитый сейф Якова 1935 года, там лежали именно те золотые червонцы (правда,это были взятки за выдачу загранпаспортов). Читайте первоисточники, уважаемый Валентин. Напоследок, небольшой анекдот: в морге доцент спрашивает будущих Парацельсов: кем был мужчина, который лежит, в прошлой жизни. Никто не угадал. Доцент отвечает-это армейский замполит, три дня как помер, а язык еще шевелится.
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27.09.2020 21:26 Ответить
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