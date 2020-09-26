Самое противное - пиар власти на трагедии, - Богдан

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал авиакатастрофу Ан-26 под Харьковом.

Свою позицию экс-руководитель ОП озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечная память погибшим и выздоровления парню, который выжил! Выздоравливай, друг, о тебе еще Голливуд будет фильмы снимать! p.s. Самое противное в этой истории - дешевый пиар власти на крови и памяти погибших", - написал Богдан.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

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На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.