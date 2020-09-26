Самое противное - пиар власти на трагедии, - Богдан
Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал авиакатастрофу Ан-26 под Харьковом.
Свою позицию экс-руководитель ОП озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечная память погибшим и выздоровления парню, который выжил! Выздоравливай, друг, о тебе еще Голливуд будет фильмы снимать! p.s. Самое противное в этой истории - дешевый пиар власти на крови и памяти погибших", - написал Богдан.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского. ФОТО
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Богдан похож на обиженную брошенную любовницу. Пытается "укусить", но от недостатка ума у него это слабо это получается. Да и за свою короткую "каденцию" не сказал он ничего ни патриотичного, ни хотя бы умного. Каждый вы сер в СМИ- скандал и общественное негодование. Именно поэтому его слова не значат ровным счетом ни-че-го. Козлов в зоопарке по морде бить- у него лучше получается.
Не зовсім розумію логіку того, що відбувається.
В країні оголошено траур за загиблими пацанами.
Президент прибув на місце авіатрощі.
А, в Кропивницькому - концерт на підтримку «Слуги народу»...
Лицемірство...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3284917551622625&set=a.509969605784114&type=3&theater
издыхающуюУкраину" за ненадобностью временно и самим спикерам опостылевшая, отошла на "задворки"... терь "пеплом" будут вся Элита сыпать себе на голову и потенциальным участникам Перевыборов (Выборы в этой стране были очень и очень давно): на кону стоит "всёчто нажито непосильнымтрудом"