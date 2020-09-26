Найпротивніше - піар влади на трагедії, - Богдан
Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував авіакатастрофу Ан-26 під Харковом.
Свою позицію екскерівник ОП озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вічна пам’ять померлим і одужання хлопцю, який вижив! Виздоровлюй, друже, про тебе ще Голлівуд буде фільми знімати! p.s. Саме противне в цій історії - дешевий піар влади на крові і пам’яті загиблих", - написал Богдан.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
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Богдан похож на обиженную брошенную любовницу. Пытается "укусить", но от недостатка ума у него это слабо это получается. Да и за свою короткую "каденцию" не сказал он ничего ни патриотичного, ни хотя бы умного. Каждый вы сер в СМИ- скандал и общественное негодование. Именно поэтому его слова не значат ровным счетом ни-че-го. Козлов в зоопарке по морде бить- у него лучше получается.
Не зовсім розумію логіку того, що відбувається.
В країні оголошено траур за загиблими пацанами.
Президент прибув на місце авіатрощі.
А, в Кропивницькому - концерт на підтримку «Слуги народу»...
Лицемірство...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3284917551622625&set=a.509969605784114&type=3&theater
издыхающуюУкраину" за ненадобностью временно и самим спикерам опостылевшая, отошла на "задворки"... терь "пеплом" будут вся Элита сыпать себе на голову и потенциальным участникам Перевыборов (Выборы в этой стране были очень и очень давно): на кону стоит "всёчто нажито непосильнымтрудом"