Найпротивніше - піар влади на трагедії, - Богдан

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував авіакатастрофу Ан-26 під Харковом.

Свою позицію екскерівник ОП озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вічна пам’ять померлим і одужання хлопцю, який вижив! Виздоровлюй, друже, про тебе ще Голлівуд буде фільми знімати! p.s. Саме противне в цій історії - дешевий піар влади на крові і пам’яті загиблих", - написал Богдан.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

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Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

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На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.