Любое вмешательство извне в ситуацию в Нагорном Карабахе неприемлемо, - Евросоюз

В Европейском союзе назвали неприемлемым вмешательство извне в ситуацию в Нагорном Карабахе, где Азербайджан и Армения ведут боевые действия.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет Deutsche Welle.

По словам Стано, любое "вмешательство извне неприемлемо". Он отметил, что стороны конфликта должны "сделать все, чтобы избежать полномасштабной войны". В ЕС считают, что конфликт несет "серьезные риски" для стабильности в регионе.

"Эскалация вокруг Нагорного Карабаха вызывает большую тревогу, так как существует риск серьезных последствий для стабильности региона. Поэтому Европейский союз просил обе стороны немедленно прекратить любое насилие и вооруженные действия. Мы требуем немедленного прекращения огня и боевых столкновений, деэскалации и строгого соблюдения прекращения огня", — сказал он, передает Интерфакс-Азербайджан.

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Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией.