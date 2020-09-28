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Любое вмешательство извне в ситуацию в Нагорном Карабахе неприемлемо, - Евросоюз

Любое вмешательство извне в ситуацию в Нагорном Карабахе неприемлемо, - Евросоюз

В Европейском союзе назвали неприемлемым вмешательство извне в ситуацию в Нагорном Карабахе, где Азербайджан и Армения ведут боевые действия.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет Deutsche Welle.

По словам Стано, любое "вмешательство извне неприемлемо". Он отметил, что стороны конфликта должны "сделать все, чтобы избежать полномасштабной войны". В ЕС считают, что конфликт несет "серьезные риски" для стабильности в регионе.

"Эскалация вокруг Нагорного Карабаха вызывает большую тревогу, так как существует риск серьезных последствий для стабильности региона. Поэтому Европейский союз просил обе стороны немедленно прекратить любое насилие и вооруженные действия. Мы требуем немедленного прекращения огня и боевых столкновений, деэскалации и строгого соблюдения прекращения огня", — сказал он, передает Интерфакс-Азербайджан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армянская сторона заявляет о 58 своих военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Война в Нагорном Карабахе: Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков. ВИДЕО

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией.

Автор: 

Евросоюз (17252) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+10
пока Баку ,не выполнить, все поставленные задачи - конфликт не прекратиться - операция подготовленная и запланированная ,причем с различными вариантами развития событий - пришло время и появились возможности - освободить свою землю - так шо ждем результата
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28.09.2020 17:44
+8
А на фига им он нужен?
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28.09.2020 17:32
+6
Путину и его прихлебателям наступает "Ж....ПА". По старой рузьгой традиции они не придумали ничего другого, как толкнуть Армению на Азербайджан. Уж очень, по мнению масвы, Азербайджан разторговался нефтью и газом( А "старшим братьям, освободителям" обидно стало. Вот и устроили "заварушку".... Только расея уже далеко не СССР......... + на стороне Азербайджана - Турция, которая уже натирала (пока очень аккуратно) рыло ОСВОБОДИТЕЛЯМ............ Обоснованно надеюсь, что рашка и здесь обделается)))))
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28.09.2020 17:37
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно готувати наступ на путінських терористів на Донбасі і в Криму.
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28.09.2020 17:28 Ответить
Укушенный в мозг грицацуевым https://censor.net/ru/user/347491 уже разработал операцию?
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28.09.2020 17:41 Ответить
Я думаю он уже стоит в очереди в военкомат !
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28.09.2020 18:13 Ответить
Він давно вже є, іде накопичення ресурсів
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28.09.2020 17:52 Ответить
Крім накопичення ресурсів, потрібно збільшити граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військових і почати формувати нові бригади!
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28.09.2020 17:57 Ответить
Це і є ресурси, люди, техніка, боєомплекти, їжа, пальне ітд,.
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28.09.2020 18:02 Ответить
https://twitter.com/ZampolitGistapo

https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо



Свіженьке відео враження танку Т-72 та зенітних ракетних комплексів "Оса" ЗС Арменії ударними турецькими БПЛА https://twitter.com/hashtag/Bayraktar?src=hashtag_click #Bayraktar TB2 ЗС Азербайджану. Весь світ висловлює стурбованість, але все одно нічого не робить... І тільки дрони не побачили миру в очах путіна!!!

https://twitter.com/i/status/1310456272047800321 https://twitter.com/i/status/1310456272047800321


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28.09.2020 17:28 Ответить
Это они кацапам или туркам и пакистанцам намекают?
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28.09.2020 17:30 Ответить
Шо в лужу! Громко.)
Озаботитесь не боюсь?
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28.09.2020 17:28 Ответить
Ердоган откроет границы для Махмудов...
И вы сразу заползете под шконку...
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28.09.2020 17:30 Ответить
Ватанчик он не откроет
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28.09.2020 17:33 Ответить
Правильно ,через недельку Азербаржанцы возьмут Ереван ..
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28.09.2020 17:29 Ответить
А на фига им он нужен?
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28.09.2020 17:32 Ответить
В хозяйстве сгодится ..
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28.09.2020 17:33 Ответить
То есть не разжигать эту вот, вот эту вот, как их вот, эту вот русофобию и арафобию, вот..
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28.09.2020 17:31 Ответить
АМРАНИ. фобию)
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28.09.2020 17:32 Ответить
Я думаю что это провокация ***** для отвлечения внимания!,что то тварь кремлевская и его свиньи 🐷 мутят!
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28.09.2020 17:31 Ответить
Європа свою матінку продасть за "стабільність". Історія Невілла Чемберлена та маршала Петена, континентальну Європу нічому не навчила. Здається, що лише Великобританія зробила висновки.
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28.09.2020 17:35 Ответить
Путину и его прихлебателям наступает "Ж....ПА". По старой рузьгой традиции они не придумали ничего другого, как толкнуть Армению на Азербайджан. Уж очень, по мнению масвы, Азербайджан разторговался нефтью и газом( А "старшим братьям, освободителям" обидно стало. Вот и устроили "заварушку".... Только расея уже далеко не СССР......... + на стороне Азербайджана - Турция, которая уже натирала (пока очень аккуратно) рыло ОСВОБОДИТЕЛЯМ............ Обоснованно надеюсь, что рашка и здесь обделается)))))
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28.09.2020 17:37 Ответить
ай да молодцы )))0))
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28.09.2020 17:42 Ответить
пока Баку ,не выполнить, все поставленные задачи - конфликт не прекратиться - операция подготовленная и запланированная ,причем с различными вариантами развития событий - пришло время и появились возможности - освободить свою землю - так шо ждем результата
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28.09.2020 17:44 Ответить
Военные действия 27 сентября между Азербайджаном и Арменией - это прямой результат надменности и бестолковости Лаврова, провалившего 24 сентября переговоры в Москве с Сахибой Гафаровой, председателем Милли Меджлиса.
После ряда предварительных встреч, включая и визит Шойгу в Баку 25 августа, было очевидно, что правительство Азербайджана твёрдо намерено решить "карабахский вопрос" и в ближайшее время. Переговоры по нему при посредничестве Москвы идут уже четверть века и могут идти ещё столько же и дольше. Кремль это вполне устраивает. Но визит делегации азербайджанского парламента во главе с Гафаровой был предельно ясным и чётким сигналом Москве из Баку, нам надоело ждать, дайте конкретный ответ и назовите сроки. Не видеть это могли только те, кто не следил за событиями на Кавказе и вокруг Карабах в недавние два месяца. Лавров по должности явно не в их числе.
Лавров был полностью в курсе того, зачем прилетела Гафарова и какой ответ от него хочет получить. Настолько в курсе, что в тот же день экстренно встретился в другой "комнате" с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Если с переговоров с Гафаровой есть только дежурное фото, то с переговоров с Зарифом МИД РФ выложил в Ютуб 11-минутную видеозапись их начала. Судя по ней, хозяином положения себя на этой встрече чувствовал Зариф, а не Лавров. По вальяжной и барской манере поведения Зарифа складывается даже впечатление, что это он хозяин кабинета, а Лавров у него в гостях. Если применить метод Маши Захаровой интерпретации встречи президента Сербии Вучича с Трампом, то Лавров сидел перед Зарифом и вёл с ним разговор как коммивояжёр, пытающийся втюхать фермеру не очень нужную тому машинку для стрижки газонов. https://www.obozrevatel.com/abroad/moskva-predaet-armeniyu.htm
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28.09.2020 19:18 Ответить
никто и не вмешивается, а беспилотники в любом военторге можно купить.
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28.09.2020 17:47 Ответить
Турции)))))?
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28.09.2020 18:11 Ответить
навіть у Турції кількість безпілотників(ударних) обмежена.. це не є "конвеєрна продукція..
в Турції біля 100 БЕЙРАКТАРІВ випущено..але СПРАВЛЯЮТЬСЯ ))
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29.09.2020 10:05 Ответить
Точно, точно...
Армения
Основная статья: https://ru.wikipedia.org/wiki/102-%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0 102-я российская военная база https://ru.wikipedia.org/wiki/102-%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0 102-я российская военная база в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%80%D0%B8 Гюмри с численностью личного состава около 5 000 человек оснащена зенитным ракетным комплексом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300 С-300 и истребителями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29 МиГ-29 . В течение 2006-2007 годов сюда был переведён с территории Грузии штаб https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5 Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ), а также часть личного состава и вооружений, ранее находившихся в Грузии.
Создана в https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1995 году и несёт боевое дежурство в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%92%D0%9E_%D0%A1%D0%9D%D0%93 Объединённой системы ПВО СНГ согласно межгосударственному договору сроком на 49 лет (до https://ru.wikipedia.org/wiki/2044_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2044 года )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC#cite_note-2 [2] . По этому договору плата с России не взимается.
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28.09.2020 17:48 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Будь-яке втручання ззовні в ситуацію в Нагірному Карабасі неприйнятне, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 4235 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения : 5 дивизионов С-300В/С-300ПС по 12 пусковых установок каждый на 2017 год

Будь-яке втручання ззовні в ситуацію в Нагірному Карабасі неприйнятне, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 4235 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Збройні сили Туреччини : станом на березень 2018 року - на озброєнні 34 одиниці: усього заплановано довести до 151 одиницьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:0-10 [10] . На травень 2019 року ЗС Туреччини вже отримали 75 апаратівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:5-11 [11] ;



Правительственная армия Азербайджана смогла ликвидировать зенитно-ракетный комплекс C-300, развернутый армянскими войсками на территории Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом сообщает портал Ordu. )



Министерство обороны Армении пока не подтвердило эту информацию. В редакции подчеркнули, что ликвидация этого комплекса открыла небо НКР для военной авиации Азербайджана.
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28.09.2020 19:11 Ответить
теоретично систем с-300 ще якось з території Вірменії Степанакерт можуть прикрити якщо їх перегнати під самий кордон.... Але не більше....
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28.09.2020 19:16 Ответить
Будь-яке втручання ззовні в ситуацію в Нагірному Карабасі неприйнятне, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 6951
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28.09.2020 17:57 Ответить
Другими словами Европа сказала: пусть Азербайджан спокойно вернёт свои территории, не следует ему мешать.
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28.09.2020 18:27 Ответить
На Кавказе много было войн . Чаще с помощью "помощников" . Пусть сами разберутся Турция с рашей .
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28.09.2020 18:39 Ответить
найбільше в шоці Єреван,,В "прострації" почав погрожувати "Іскандерами".....

але Москва йому особливо допомогти не може...

Согласно местной прессе, армяне угрожают азербайджанцам применением ракет "Искандер". Нам неизвестно, передавали им россияне эти ракеты или нет, но тут важно вот что. Такие ракеты применяются для поражения целей глубоко в тылу противника. А в данной ситуации, азербайджанцы подчеркнуто ведут боевые действия так, чтобы всем было понятно, что они освобождают свою землю и не претендуют а землю Армении. Это значит, что они сами и с самого начала, очертили поле боя, которое не касается Армении, а потому и вести по ней огонь никто не собирается. Армяне же угрожают открытием огня по тылам Азербайджана.
В связи с этим уже прозвучал ответ, который должен остудить горячие головы в Ереване. Первый момент, в пользу Азербайджана работает авиация ДРЛО Турции, а потому, любые пуски ракет с территории Армении, будут зафиксированы и не исключено - перехвачены.
Но в таком случае, Армения откроет ящик Пандоры и может получить удары уже по собственной территории, а у Азебайджана есть чем это сделать.
На вооружении армии Азербайджана находятся ракетные комплексы T-300 Qasırğa, с дальностью стрельбы в 150 км, Polonez с дальностью 300 км и Lora с дальностью в 430 км, а расстояние от азербайджанской Нахичевани до основных населенных пунктов Армении - 54-75 километров.
Так что бряцать железом оно конечно можно, но рано или поздно, у кого-то это получится громче.
https://www.obozrevatel.com/abroad/azerbajdzhantsyi-realno-pokazyivayut-kak-reshaetsya-vopros-okkupatsii-sobstvennoj-zemli.htm
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28.09.2020 19:26 Ответить
Сжимается раша до границ кремля . Как чёрная дыра .
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28.09.2020 18:36 Ответить
Зачем они что то требуют? Выразили обеспокоенность- и х#й с ним!
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28.09.2020 19:16 Ответить
По Раша каналам истерики нету. Значит сливают Карабах. Это урок за бархатную революцию. С беспилотниками шансов никаких.
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28.09.2020 19:42 Ответить
Интересно кто дронами управляет...
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28.09.2020 19:44 Ответить
«Я должен заявить, что член НАТО Турция полностью поддерживает Азербайджан своими дронами, кибератаками, а также персоналом - советниками, наемниками и даже истребителями F-16», - обратился Саркисян к участникам конференции.

Президент подчеркнул, что Армения постоянно сталкивается с кибератаками со стороны Турции и «виртуальная угроза становится все более реальной».
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28.09.2020 19:53 Ответить
В РФ территории хоть жопой жуй, зачем они лезут на другие территории совсем не понятно, сами по уши в говне кроме пару больших городов.
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28.09.2020 19:57 Ответить
тому і лізуть - щоб іншим ліпше не жилося ...
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28.09.2020 21:01 Ответить
Самое интересное ,когда Пашинян приходил к власти через митинги, сколько здесь было криков в поддержку " народа Армении" в его демократическом выборе! Ну что? Как в том анекдоте про любовника под кроватью, когда вернулся домой муж и отец. Малыш подходит , заглядывает под кровать и шипелявым детским голоском-" Ну што не дышишь? А как дышал, как дышал!".
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28.09.2020 21:02 Ответить
Україна НЕ РОЗІБРАЛАСЯ просто..

Здалеку виглядало на Майдан..
Але це виявився "двірцевий переворот" з "елементами кольорової революції".. ((

АЛЕ ТАКА ВІРМЕНІЯ.
Хоч на це спромоглася ,на відміну від білоруської "революції Тампаксів".. ((
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29.09.2020 10:03 Ответить
Ну так где санкции против Армении за вмешательство извне?
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28.09.2020 22:33 Ответить
 
 