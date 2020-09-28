Будь-яке втручання ззовні в ситуацію в Нагірному Карабасі неприйнятне, - Євросоюз

У Європейському союзі назвали неприйнятним втручання ззовні в ситуацію в Нагірному Карабасі, де Азербайджан і Вірменія ведуть бойові дії.

Про це заявив на брифінгу в Брюсселі Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише Deutsche Welle.

За словами Стано, будь-яке "втручання ззовні неприйнятне". Він зазначив, що сторони конфлікту мають "зробити все, щоб уникнути повномасштабної війни". В ЄС вважають, що конфлікт несе "серйозні ризики" для стабільності в регіоні.

Читайте також: Вірменія заявила про загибель 58 військовослужбовців у Нагірному Карабасі

"Ескалація навколо Нагірного Карабаху викликає велику тривогу, оскільки існує ризик серйозних наслідків для стабільності регіону. Тому Європейський союз просив обидві сторони негайно припинити будь-яке насильство і збройні дії. Ми вимагаємо негайного припинення вогню і бойових зіткнень, деескалації та суворого дотримання припинення вогню", - сказав він, передає Інтерфакс-Азербайджан.

Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".