Будь-яке втручання ззовні в ситуацію в Нагірному Карабасі неприйнятне, - Євросоюз
У Європейському союзі назвали неприйнятним втручання ззовні в ситуацію в Нагірному Карабасі, де Азербайджан і Вірменія ведуть бойові дії.
Про це заявив на брифінгу в Брюсселі Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише Deutsche Welle.
За словами Стано, будь-яке "втручання ззовні неприйнятне". Він зазначив, що сторони конфлікту мають "зробити все, щоб уникнути повномасштабної війни". В ЄС вважають, що конфлікт несе "серйозні ризики" для стабільності в регіоні.
"Ескалація навколо Нагірного Карабаху викликає велику тривогу, оскільки існує ризик серйозних наслідків для стабільності регіону. Тому Європейський союз просив обидві сторони негайно припинити будь-яке насильство і збройні дії. Ми вимагаємо негайного припинення вогню і бойових зіткнень, деескалації та суворого дотримання припинення вогню", - сказав він, передає Інтерфакс-Азербайджан.
Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо
Свіженьке відео враження танку Т-72 та зенітних ракетних комплексів "Оса" ЗС Арменії ударними турецькими БПЛА https://twitter.com/hashtag/Bayraktar?src=hashtag_click #Bayraktar TB2 ЗС Азербайджану. Весь світ висловлює стурбованість, але все одно нічого не робить... І тільки дрони не побачили миру в очах путіна!!!
https://twitter.com/i/status/1310456272047800321 https://twitter.com/i/status/1310456272047800321
Озаботитесь не боюсь?
И вы сразу заползете под шконку...
После ряда предварительных встреч, включая и визит Шойгу в Баку 25 августа, было очевидно, что правительство Азербайджана твёрдо намерено решить "карабахский вопрос" и в ближайшее время. Переговоры по нему при посредничестве Москвы идут уже четверть века и могут идти ещё столько же и дольше. Кремль это вполне устраивает. Но визит делегации азербайджанского парламента во главе с Гафаровой был предельно ясным и чётким сигналом Москве из Баку, нам надоело ждать, дайте конкретный ответ и назовите сроки. Не видеть это могли только те, кто не следил за событиями на Кавказе и вокруг Карабах в недавние два месяца. Лавров по должности явно не в их числе.
Лавров был полностью в курсе того, зачем прилетела Гафарова и какой ответ от него хочет получить. Настолько в курсе, что в тот же день экстренно встретился в другой "комнате" с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Если с переговоров с Гафаровой есть только дежурное фото, то с переговоров с Зарифом МИД РФ выложил в Ютуб 11-минутную видеозапись их начала. Судя по ней, хозяином положения себя на этой встрече чувствовал Зариф, а не Лавров. По вальяжной и барской манере поведения Зарифа складывается даже впечатление, что это он хозяин кабинета, а Лавров у него в гостях. Если применить метод Маши Захаровой интерпретации встречи президента Сербии Вучича с Трампом, то Лавров сидел перед Зарифом и вёл с ним разговор как коммивояжёр, пытающийся втюхать фермеру не очень нужную тому машинку для стрижки газонов. https://www.obozrevatel.com/abroad/moskva-predaet-armeniyu.htm
в Турції біля 100 БЕЙРАКТАРІВ випущено..але СПРАВЛЯЮТЬСЯ ))
Армения
Основная статья: https://ru.wikipedia.org/wiki/102-%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0 102-я российская военная база https://ru.wikipedia.org/wiki/102-%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0 102-я российская военная база в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%80%D0%B8 Гюмри с численностью личного состава около 5 000 человек оснащена зенитным ракетным комплексом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300 С-300 и истребителями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29 МиГ-29 . В течение 2006-2007 годов сюда был переведён с территории Грузии штаб https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5 Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ), а также часть личного состава и вооружений, ранее находившихся в Грузии.
Создана в https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1995 году и несёт боевое дежурство в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%92%D0%9E_%D0%A1%D0%9D%D0%93 Объединённой системы ПВО СНГ согласно межгосударственному договору сроком на 49 лет (до https://ru.wikipedia.org/wiki/2044_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2044 года )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC#cite_note-2 [2] . По этому договору плата с России не взимается.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Збройні сили Туреччини : станом на березень 2018 року - на озброєнні 34 одиниці: усього заплановано довести до 151 одиницьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:0-10 [10] . На травень 2019 року ЗС Туреччини вже отримали 75 апаратівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:5-11 [11] ;
Правительственная армия Азербайджана смогла ликвидировать зенитно-ракетный комплекс C-300, развернутый армянскими войсками на территории Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом сообщает портал Ordu. )
Министерство обороны Армении пока не подтвердило эту информацию. В редакции подчеркнули, что ликвидация этого комплекса открыла небо НКР для военной авиации Азербайджана.
але Москва йому особливо допомогти не може...
Согласно местной прессе, армяне угрожают азербайджанцам применением ракет "Искандер". Нам неизвестно, передавали им россияне эти ракеты или нет, но тут важно вот что. Такие ракеты применяются для поражения целей глубоко в тылу противника. А в данной ситуации, азербайджанцы подчеркнуто ведут боевые действия так, чтобы всем было понятно, что они освобождают свою землю и не претендуют а землю Армении. Это значит, что они сами и с самого начала, очертили поле боя, которое не касается Армении, а потому и вести по ней огонь никто не собирается. Армяне же угрожают открытием огня по тылам Азербайджана.
В связи с этим уже прозвучал ответ, который должен остудить горячие головы в Ереване. Первый момент, в пользу Азербайджана работает авиация ДРЛО Турции, а потому, любые пуски ракет с территории Армении, будут зафиксированы и не исключено - перехвачены.
Но в таком случае, Армения откроет ящик Пандоры и может получить удары уже по собственной территории, а у Азебайджана есть чем это сделать.
На вооружении армии Азербайджана находятся ракетные комплексы T-300 Qasırğa, с дальностью стрельбы в 150 км, Polonez с дальностью 300 км и Lora с дальностью в 430 км, а расстояние от азербайджанской Нахичевани до основных населенных пунктов Армении - 54-75 километров.
Так что бряцать железом оно конечно можно, но рано или поздно, у кого-то это получится громче.
https://www.obozrevatel.com/abroad/azerbajdzhantsyi-realno-pokazyivayut-kak-reshaetsya-vopros-okkupatsii-sobstvennoj-zemli.htm
Президент подчеркнул, что Армения постоянно сталкивается с кибератаками со стороны Турции и «виртуальная угроза становится все более реальной».
Здалеку виглядало на Майдан..
Але це виявився "двірцевий переворот" з "елементами кольорової революції".. ((
АЛЕ ТАКА ВІРМЕНІЯ.
Хоч на це спромоглася ,на відміну від білоруської "революції Тампаксів".. ((