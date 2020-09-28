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Вірменія заявила про загибель 58 військовослужбовців у Нагірному Карабасі

Вірменія заявила про загибель 58 військовослужбовців у Нагірному Карабасі

У ході боїв проти Азербайджану загинули ще 27 вірменських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

Таким чином, загальна кількість жертв серед вірменських військовослужбовців з початку бойових дій в Карабасі досягла 58.

Раніше сьогодні представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив, що загальна кількість поранених з вірменського боку досягла 200. За словами Ованнісяна, частину поранених доставлено в Єреван.

Зазначимо, що раніше в Міноборони Азербайджану заявили про понад 550 убитих військовослужбовців Вірменії.

Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) смерть (6772) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+30
А сколько раз армянская сторона голосовала синхронно с Рашкой против Украины в ООН и других органах?
Ото ж ..
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28.09.2020 16:22
+12
Та ні, не тисячі.
Азербайджан заявив про 550 вбитих вірменських вояків, Арменія - про 58. Правда десь посередині, тобто - біля 300.
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28.09.2020 16:29
+8
У нас тысячи погибших военнослужащих, а Армения делала вид, что они этого не видят.
Освободите незаконно захваченные территории и тогда не будет погибших
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28.09.2020 16:52
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А сколько раз армянская сторона голосовала синхронно с Рашкой против Украины в ООН и других органах?
Ото ж ..
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28.09.2020 16:22 Відповісти
Вірменія ЗАВЖДИ голосує проти України в ООН сінхронно з росією! Але тут питання про втрати. Якщо офіційно заявили про мобілізацію та 58 загиблих то втрати йдуть на тисячі.
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28.09.2020 16:26 Відповісти
Та ні, не тисячі.
Азербайджан заявив про 550 вбитих вірменських вояків, Арменія - про 58. Правда десь посередині, тобто - біля 300.
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28.09.2020 16:29 Відповісти
Они заявили про 550 убитых и раненых.
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28.09.2020 17:08 Відповісти
Ок, спасибо за поправку.
Ну значит с азербайджанской стороны заявили про 550 убитых и раненных армянских собдатах, в Армении - про 58+200 убитых и раненных.
Значит всего примерно убитых и раненных со стороны Армении около 400. Но не тысячи.
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28.09.2020 17:46 Відповісти
Посмотрим, что к концу суток сообщат. Это были данные за вчерашние сутки.
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28.09.2020 17:58 Відповісти
Лукашенківська Білорусь-Вірменія та різні Туркменбаші-Огли-Могли-це найперші під@уйловники Раші в ООН і не тільки! Так що вороги наших ворогів-наші друзі! Ніколи не плекав любові до азербайджанців -але в даній ситуації підтримую Баку!
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28.09.2020 17:06 Відповісти
Ну в Азербайджане те еще ребята... не знаю какая там сейчас ситуация, но когда я был в Баку 5 лет назад - то сплошная вата, смотрят рос ТВ, считают что в Украине фашисты власть захватили, и т.д. и т.п. Не все конечно, были и адекватные, но большинство с промытыми мозгами. Плюс там во власти такая же мафия как и в рассее. Все это знают но никто ничего делать с этим даже не собирался, терпилы вобщем.

Может за последние годы конечно что-то поменялось и глаза хотя бы немного приоткрылись у обычных людей, но не уверен.
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28.09.2020 17:36 Відповісти
Можно смело умножать на 10.
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28.09.2020 16:22 Відповісти
Та не. Даже Азербайджан заявляет о 5500 убитых и раненных армянских солдатах.
Значит реальное количество - между 258 и 550.
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28.09.2020 17:47 Відповісти
Пока война не закончится, пока не пройдут годы и не сменяться поколения все заявления сторон о потерях - чистая пропаганда. Мы только сейчас начинаем узнавать реальные потери сторон во второй мировой.
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28.09.2020 16:23 Відповісти
Хто-небудь бачив карту з лінією фронту війни в Карабасі? Буду вдячний за посилання.
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28.09.2020 16:24 Відповісти
Армянская сторона заявляет о 58 своих военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8351
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28.09.2020 16:26 Відповісти
Дякую. Це окупована Вірменією територія. Але я про лінію фронту прохав.
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28.09.2020 16:29 Відповісти
Поки що, відомо що, авіація та артилерія працює по всій довжині фронту. Вірогідна ціль місто Степанакерт через Агдам. Це найкоротший шлях до столиці невизнаної НКР. Тако ж були слухи що, Айзербайджан намагається взяти контроль над двома дорогами, але ця карта дуже маштабна для них.
Вірменська сторона заявляє про 58 своїх військовослужбовців, які загинули під час боїв у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6967
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28.09.2020 17:00 Відповісти
https://caucasus.liveuamap.com/
Тисніть посилання "Caucasus".
Там і лінія, і події.
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28.09.2020 17:03 Відповісти
Дякую, зручна мапа, тільки позначки заважають і читати назви важкувато.
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28.09.2020 17:13 Відповісти
Там і Лівія, і Сирія, і Україна.
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28.09.2020 17:30 Відповісти
На мапі вказано заштрихованим ще сім районів Азербайджжану окупованих Арменією. Загальна окупована територія складає 7634 км², довжина лінії фронту 216 км.
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28.09.2020 16:41 Відповісти
Азербайджанські збройні сили перерізали автошлях з Агдере (Агдам) в Вірменію і запропонували гарнізону Агдере скласти зброю. На півдні визволено азербайджанськими військовими близько 10-ти сіл. Я про це. І на сайті МО Азербайджану немає карти з актуальною лінією зіткнення.
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28.09.2020 16:57 Відповісти
Я думаю що, ще зарано говорити про актуальні детальні мапи.
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28.09.2020 17:01 Відповісти
Я чув про удари з ціллю контролю над дорогами, але тут проблема в тому що, мало перерізати магістралі. Можливий контр-удар, який з мойого скромного розуміння готується Арменією і потрібно буде втримати зайняті позиції. До того ж, я думаю там є другорядні шляхи для постачання Агдаму або виходу з нього.
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28.09.2020 17:07 Відповісти
Так сейчас этим и занимаются - закрепляются на занятых высотах.
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28.09.2020 17:12 Відповісти
Агдере - это бывший Мардакерт. Оттуда уже выдавили всех. А Агдам он и есть Агдам.
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28.09.2020 17:15 Відповісти
Тоді там перерізанням однієї траси Агдере важко досягти переваги. особливо, якщо це, рокадна частина. В деяких випадках збільшиться довжина постачання але комунікації залишаються. Якщо перерізана рокадна в бік Агдама то, залишається в бік траси М-11 і рокадна Н-Н від М-11 до М-12, яка веде до Агдама.
Але це вже успіх.
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28.09.2020 17:43 Відповісти
Там не равнина, а гористая местность.
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28.09.2020 18:05 Відповісти
Не все так просто. Армяни утримують передгірря, а азербайджанці рівнину.
Вірменія заявила про загибель 58 військовослужбовців у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 7980
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29.09.2020 09:27 Відповісти
Не совсем так.
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29.09.2020 10:21 Відповісти
Ну, втрати під час бойових дій то, більше політичне питання. Про реальність дізнаються пізніше.
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28.09.2020 16:24 Відповісти
От 550 заявленных Азербайджаном отнимаем 58 заявленных армянами, и полученное количество смело записываем на счет "ихтамнетов". А как же без них ?!
Рашке без них ну никак низзя
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28.09.2020 16:25 Відповісти
Армянская сторона заявляет о 58 своих военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8503
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28.09.2020 16:27 Відповісти
Армянская сторона заявляет о 58 своих военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7570
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28.09.2020 16:28 Відповісти
Армянская сторона заявляет о 58 своих военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6406
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28.09.2020 16:28 Відповісти
Армянская сторона заявляет о 58 своих военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8600
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28.09.2020 16:29 Відповісти
Там у Карабаху ще потрібно добавити - більше, ніж у Вірменії.
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28.09.2020 16:44 Відповісти
какой у ар флот, если нету моря? разве что на оз. севан.
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28.09.2020 16:53 Відповісти
Никакого, потому сравнение бессмысленное.
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28.09.2020 17:43 Відповісти
Це якийсь сором.... Україна 0 підводних човнів.Айзера - 4!!!!
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28.09.2020 17:30 Відповісти
как кацапню с крыма прогоним-так все у нас появится...не переживай так
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28.09.2020 21:06 Відповісти
Армянам по всем раскладам ж@па,но есть друганы в лаптях и косоворотках.
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28.09.2020 16:34 Відповісти
Не, подсчет неверный - с армянской стороны 2 армии - Армении и Нагорного Карабаха, которая по силе примерно равна армянской, а по некоторым позициям - в разы превышает.
Тут силы армии Нагорного Карабаха не учтены.
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28.09.2020 16:36 Відповісти
У Нагорного Карабаха больше танков чем собственно у Армении? Где ж они их взяли если не у "братушек"?
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28.09.2020 16:40 Відповісти
Там и взяли. Однако это не отменяет факта того, что у Нагорного Карабаха танков больше, чем у собственно Армении.
Нас же соотношение сил интересует, а не происхождение?
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28.09.2020 17:04 Відповісти
Это не отменяет того,что я написал выше. Армянам ж@па,если б не друганы в лаптях и косоворотках.
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28.09.2020 17:21 Відповісти
Армяне обороняются на укрепленных позициях, с которых их крайне сложно сковырнуть.
Если Азербайджану удастся перерезать все шоссе из Армении в Нагорный Карабах - то Карабаху жопа, если нет то нет, по всему фронту Азербайджану продавить армянскую оборону не получится.
Самой Армении ничего не грозит, Азербайджан на Армению не полезет - их интересует только возврат своих территорий.
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28.09.2020 17:52 Відповісти
Вы не учитываете в своих подсчетах армию собственно Нагорного Карабаха, которая вроде как и отдельно от Армянской, но дефакто - действует совместно.
А в армии Нагорного Карабаха, например, 250 танков дополнительно к 110 армянским.
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28.09.2020 16:34 Відповісти
А сколько там той армии...если в самой армении той армии с гулькин хрен??
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28.09.2020 16:46 Відповісти
Еще почти столько же.
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28.09.2020 17:03 Відповісти
И где же ты столько армян нашел??😃
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28.09.2020 17:34 Відповісти
В Нагорном Карабахе довольно много армян. Достаточно для того, чтобы еще 40-тысячную армию собрать.
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28.09.2020 17:42 Відповісти
😃 в самой армении такая армия..при 3 миллионах населения...собрать такую в карабпхе с населением в 100 тысяч жто фантастика....
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28.09.2020 19:14 Відповісти
В карабахе 140 тысяч население. Вся мужская часть - под ружьем сейчас - как раз 30-40 тысяч.
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28.09.2020 20:50 Відповісти
😃 при 140 тысячах населения ты зоть усрись...а 30-40 тысяч под ружье не поставишь...максимум 5-10...
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28.09.2020 21:28 Відповісти
"А́рмія оборо́ни Нагі́рно-Караба́ської Респу́бліки.
В АОНКР перебуває близько 20 тис. підготовлених та озброєних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцерів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 солдатів , що знаходяться у постійній бойовій готовності. Мобілізаційний резерв становить 20-30 тис. осіб. До складу організації входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 мотопіхотні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 танкові , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F артилерійські частини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 підрозділи та сили ППО ."

Можеш вже усиратися.
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28.09.2020 21:35 Відповісти
Цифры не совпадают с реальными. Во всяком случае по ударным вертолетам. Их у Баку 38. Остальное не проверяла.
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28.09.2020 17:21 Відповісти
может быть...видать устаревшие данные.но все равно,соотношение сил в сторону аз0ербайджана.
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28.09.2020 21:01 Відповісти
Ихтамнеты едут в руське ***** в виде суповых наборов😂
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28.09.2020 16:30 Відповісти
Эрдонан вроде бы как сказал, что пора прекращать армянскую оккупацию Нагорного Карабаха.
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28.09.2020 16:48 Відповісти
У нас уже приличный опыт в лечении боевых ранений. Могли бы за скромную плату брать на лечение и армян и азербайджанцев.
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28.09.2020 16:50 Відповісти
У нас тысячи погибших военнослужащих, а Армения делала вид, что они этого не видят.
Освободите незаконно захваченные территории и тогда не будет погибших
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28.09.2020 16:52 Відповісти
лучше лайкай ************** Танюша...\остальное не твоё...!\
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28.09.2020 23:41 Відповісти
Ну что Армяне помогли вам ваши "братишки" кацапы?
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28.09.2020 16:54 Відповісти
У нас уже приличный опыт в лечении боевых ранений. Могли бы за скромную плату брать на лечение и армян и азербайджанцев.
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28.09.2020 16:56 Відповісти
Якщо Туреччина втрутиться по повній... не заздрю я вірменам.
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28.09.2020 17:08 Відповісти
Бусурмани хочуть стерти з лиця землі вірмен. Так як це побили протягом століть. Нічого нового
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28.09.2020 19:03 Відповісти
Бред не пишите! Никто армян не хочет" стирать с лица земли". Активизация и эта спецоперация имеет несколько уровней целей и задач, каждый из участников полчает свое! И это не насчет территорий! Территория важна Айзербаджану, у Турции стратенические задачи куда выше! Она хочет стать оегиональным лидером в этих регионах, пртеснив Иран и Россию. У США, нессотря на якобы их нейтралитет задачи еще выше. И это не только Россия, но и Китай! Скажите , а причем здесь Китай? В со ВВС оеиенном Мире сейчас формируется несколько стратегических геополитических Союзов. Первый- Китай, Россия, Иран и колеблющаяся, как всегда старая Европа. Второй - США, Британия, Восточная Европа и Сеаерная Европа, Канада и Турция, и ситуативно Израиль. Прчему ситуативно- потому что у Израиля очень тяжелые отношения как и с Турцией, так и с Ираном. И если Турция- союзник по умолчанию, то Иран- это враг #1. Естественно в орбиту этих непростых взаимотношений втянуты и страны бывшего пост Совка, в том числе и Украина и Армения.
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28.09.2020 20:35 Відповісти
Работаю рядом с Армянином пять лет - прекрасный мастер своего дела . А от с Азербайджанцами - всегда были проблемы , их наглость и хамство подавить можно только силой ... .
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28.09.2020 20:08 Відповісти
Это моё личное мнение .
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28.09.2020 20:12 Відповісти
 
 