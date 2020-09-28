Вірменія заявила про загибель 58 військовослужбовців у Нагірному Карабасі

У ході боїв проти Азербайджану загинули ще 27 вірменських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

Таким чином, загальна кількість жертв серед вірменських військовослужбовців з початку бойових дій в Карабасі досягла 58.

Раніше сьогодні представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив, що загальна кількість поранених з вірменського боку досягла 200. За словами Ованнісяна, частину поранених доставлено в Єреван.

Зазначимо, що раніше в Міноборони Азербайджану заявили про понад 550 убитих військовослужбовців Вірменії.

Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".