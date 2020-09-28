Вірменія заявила про загибель 58 військовослужбовців у Нагірному Карабасі
У ході боїв проти Азербайджану загинули ще 27 вірменських військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.
Таким чином, загальна кількість жертв серед вірменських військовослужбовців з початку бойових дій в Карабасі досягла 58.
Раніше сьогодні представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив, що загальна кількість поранених з вірменського боку досягла 200. За словами Ованнісяна, частину поранених доставлено в Єреван.
Зазначимо, що раніше в Міноборони Азербайджану заявили про понад 550 убитих військовослужбовців Вірменії.
Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Ото ж ..
Азербайджан заявив про 550 вбитих вірменських вояків, Арменія - про 58. Правда десь посередині, тобто - біля 300.
Ну значит с азербайджанской стороны заявили про 550 убитых и раненных армянских собдатах, в Армении - про 58+200 убитых и раненных.
Значит всего примерно убитых и раненных со стороны Армении около 400. Но не тысячи.
Может за последние годы конечно что-то поменялось и глаза хотя бы немного приоткрылись у обычных людей, но не уверен.
Значит реальное количество - между 258 и 550.
Тисніть посилання "Caucasus".
Там і лінія, і події.
Але це вже успіх.
Рашке без них ну никак низзя
Тут силы армии Нагорного Карабаха не учтены.
Нас же соотношение сил интересует, а не происхождение?
Если Азербайджану удастся перерезать все шоссе из Армении в Нагорный Карабах - то Карабаху жопа, если нет то нет, по всему фронту Азербайджану продавить армянскую оборону не получится.
Самой Армении ничего не грозит, Азербайджан на Армению не полезет - их интересует только возврат своих территорий.
А в армии Нагорного Карабаха, например, 250 танков дополнительно к 110 армянским.
В АОНКР перебуває близько 20 тис. підготовлених та озброєних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцерів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 солдатів , що знаходяться у постійній бойовій готовності. Мобілізаційний резерв становить 20-30 тис. осіб. До складу організації входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 мотопіхотні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 танкові , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F артилерійські частини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 підрозділи та сили ППО ."
Можеш вже усиратися.
Освободите незаконно захваченные территории и тогда не будет погибших