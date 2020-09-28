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Армения заявила о гибели 58 военнослужащих в Нагорном Карабахе

Армения заявила о гибели 58 военнослужащих в Нагорном Карабахе

В ходе боев против Азербайджана погибли еще 27 армянских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

Таким образом, общее число жертв среди армянских военнослужащих с начала боевых действий в Карабахе достигло 58.

Ранее сегодня представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что общее число раненых с армянской стороны достигло 200. По словам Ованнисяна, часть раненых доставлена в Ереван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения и Азербайджан утром возобновили боевые действия, число погибших растет

Отметим, что ранее в Минобороны Азербайджана заявили о более чем 550 убитых военнослужащих Армении.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Война в Нагорном Карабахе: Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков. ВИДЕО

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) смерть (9245) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+30
А сколько раз армянская сторона голосовала синхронно с Рашкой против Украины в ООН и других органах?
Ото ж ..
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28.09.2020 16:22
+12
Та ні, не тисячі.
Азербайджан заявив про 550 вбитих вірменських вояків, Арменія - про 58. Правда десь посередині, тобто - біля 300.
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28.09.2020 16:29
+8
У нас тысячи погибших военнослужащих, а Армения делала вид, что они этого не видят.
Освободите незаконно захваченные территории и тогда не будет погибших
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28.09.2020 16:52
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А сколько раз армянская сторона голосовала синхронно с Рашкой против Украины в ООН и других органах?
Ото ж ..
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28.09.2020 16:22 Ответить
Вірменія ЗАВЖДИ голосує проти України в ООН сінхронно з росією! Але тут питання про втрати. Якщо офіційно заявили про мобілізацію та 58 загиблих то втрати йдуть на тисячі.
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28.09.2020 16:26 Ответить
Та ні, не тисячі.
Азербайджан заявив про 550 вбитих вірменських вояків, Арменія - про 58. Правда десь посередині, тобто - біля 300.
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28.09.2020 16:29 Ответить
Они заявили про 550 убитых и раненых.
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28.09.2020 17:08 Ответить
Ок, спасибо за поправку.
Ну значит с азербайджанской стороны заявили про 550 убитых и раненных армянских собдатах, в Армении - про 58+200 убитых и раненных.
Значит всего примерно убитых и раненных со стороны Армении около 400. Но не тысячи.
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28.09.2020 17:46 Ответить
Посмотрим, что к концу суток сообщат. Это были данные за вчерашние сутки.
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28.09.2020 17:58 Ответить
Лукашенківська Білорусь-Вірменія та різні Туркменбаші-Огли-Могли-це найперші під@уйловники Раші в ООН і не тільки! Так що вороги наших ворогів-наші друзі! Ніколи не плекав любові до азербайджанців -але в даній ситуації підтримую Баку!
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28.09.2020 17:06 Ответить
Ну в Азербайджане те еще ребята... не знаю какая там сейчас ситуация, но когда я был в Баку 5 лет назад - то сплошная вата, смотрят рос ТВ, считают что в Украине фашисты власть захватили, и т.д. и т.п. Не все конечно, были и адекватные, но большинство с промытыми мозгами. Плюс там во власти такая же мафия как и в рассее. Все это знают но никто ничего делать с этим даже не собирался, терпилы вобщем.

Может за последние годы конечно что-то поменялось и глаза хотя бы немного приоткрылись у обычных людей, но не уверен.
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28.09.2020 17:36 Ответить
Можно смело умножать на 10.
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28.09.2020 16:22 Ответить
Та не. Даже Азербайджан заявляет о 5500 убитых и раненных армянских солдатах.
Значит реальное количество - между 258 и 550.
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28.09.2020 17:47 Ответить
Пока война не закончится, пока не пройдут годы и не сменяться поколения все заявления сторон о потерях - чистая пропаганда. Мы только сейчас начинаем узнавать реальные потери сторон во второй мировой.
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28.09.2020 16:23 Ответить
Хто-небудь бачив карту з лінією фронту війни в Карабасі? Буду вдячний за посилання.
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28.09.2020 16:24 Ответить
Армянская сторона заявляет о 58 своих военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8351
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28.09.2020 16:26 Ответить
Дякую. Це окупована Вірменією територія. Але я про лінію фронту прохав.
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28.09.2020 16:29 Ответить
Поки що, відомо що, авіація та артилерія працює по всій довжині фронту. Вірогідна ціль місто Степанакерт через Агдам. Це найкоротший шлях до столиці невизнаної НКР. Тако ж були слухи що, Айзербайджан намагається взяти контроль над двома дорогами, але ця карта дуже маштабна для них.
Вірменська сторона заявляє про 58 своїх військовослужбовців, які загинули під час боїв у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6967
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28.09.2020 17:00 Ответить
https://caucasus.liveuamap.com/
Тисніть посилання "Caucasus".
Там і лінія, і події.
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28.09.2020 17:03 Ответить
Дякую, зручна мапа, тільки позначки заважають і читати назви важкувато.
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28.09.2020 17:13 Ответить
Там і Лівія, і Сирія, і Україна.
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28.09.2020 17:30 Ответить
На мапі вказано заштрихованим ще сім районів Азербайджжану окупованих Арменією. Загальна окупована територія складає 7634 км², довжина лінії фронту 216 км.
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28.09.2020 16:41 Ответить
Азербайджанські збройні сили перерізали автошлях з Агдере (Агдам) в Вірменію і запропонували гарнізону Агдере скласти зброю. На півдні визволено азербайджанськими військовими близько 10-ти сіл. Я про це. І на сайті МО Азербайджану немає карти з актуальною лінією зіткнення.
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28.09.2020 16:57 Ответить
Я думаю що, ще зарано говорити про актуальні детальні мапи.
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28.09.2020 17:01 Ответить
Я чув про удари з ціллю контролю над дорогами, але тут проблема в тому що, мало перерізати магістралі. Можливий контр-удар, який з мойого скромного розуміння готується Арменією і потрібно буде втримати зайняті позиції. До того ж, я думаю там є другорядні шляхи для постачання Агдаму або виходу з нього.
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28.09.2020 17:07 Ответить
Так сейчас этим и занимаются - закрепляются на занятых высотах.
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28.09.2020 17:12 Ответить
Агдере - это бывший Мардакерт. Оттуда уже выдавили всех. А Агдам он и есть Агдам.
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28.09.2020 17:15 Ответить
Тоді там перерізанням однієї траси Агдере важко досягти переваги. особливо, якщо це, рокадна частина. В деяких випадках збільшиться довжина постачання але комунікації залишаються. Якщо перерізана рокадна в бік Агдама то, залишається в бік траси М-11 і рокадна Н-Н від М-11 до М-12, яка веде до Агдама.
Але це вже успіх.
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28.09.2020 17:43 Ответить
Там не равнина, а гористая местность.
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28.09.2020 18:05 Ответить
Не все так просто. Армяни утримують передгірря, а азербайджанці рівнину.
Вірменія заявила про загибель 58 військовослужбовців у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 7980
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29.09.2020 09:27 Ответить
Не совсем так.
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29.09.2020 10:21 Ответить
Ну, втрати під час бойових дій то, більше політичне питання. Про реальність дізнаються пізніше.
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28.09.2020 16:24 Ответить
От 550 заявленных Азербайджаном отнимаем 58 заявленных армянами, и полученное количество смело записываем на счет "ихтамнетов". А как же без них ?!
Рашке без них ну никак низзя
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28.09.2020 16:25 Ответить
Армянская сторона заявляет о 58 своих военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8503
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28.09.2020 16:27 Ответить
Армянская сторона заявляет о 58 своих военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7570
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28.09.2020 16:28 Ответить
Армянская сторона заявляет о 58 своих военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6406
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28.09.2020 16:28 Ответить
Армянская сторона заявляет о 58 своих военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8600
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28.09.2020 16:29 Ответить
Там у Карабаху ще потрібно добавити - більше, ніж у Вірменії.
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28.09.2020 16:44 Ответить
какой у ар флот, если нету моря? разве что на оз. севан.
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28.09.2020 16:53 Ответить
Никакого, потому сравнение бессмысленное.
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28.09.2020 17:43 Ответить
Це якийсь сором.... Україна 0 підводних човнів.Айзера - 4!!!!
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28.09.2020 17:30 Ответить
как кацапню с крыма прогоним-так все у нас появится...не переживай так
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28.09.2020 21:06 Ответить
Армянам по всем раскладам ж@па,но есть друганы в лаптях и косоворотках.
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28.09.2020 16:34 Ответить
Не, подсчет неверный - с армянской стороны 2 армии - Армении и Нагорного Карабаха, которая по силе примерно равна армянской, а по некоторым позициям - в разы превышает.
Тут силы армии Нагорного Карабаха не учтены.
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28.09.2020 16:36 Ответить
У Нагорного Карабаха больше танков чем собственно у Армении? Где ж они их взяли если не у "братушек"?
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28.09.2020 16:40 Ответить
Там и взяли. Однако это не отменяет факта того, что у Нагорного Карабаха танков больше, чем у собственно Армении.
Нас же соотношение сил интересует, а не происхождение?
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28.09.2020 17:04 Ответить
Это не отменяет того,что я написал выше. Армянам ж@па,если б не друганы в лаптях и косоворотках.
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28.09.2020 17:21 Ответить
Армяне обороняются на укрепленных позициях, с которых их крайне сложно сковырнуть.
Если Азербайджану удастся перерезать все шоссе из Армении в Нагорный Карабах - то Карабаху жопа, если нет то нет, по всему фронту Азербайджану продавить армянскую оборону не получится.
Самой Армении ничего не грозит, Азербайджан на Армению не полезет - их интересует только возврат своих территорий.
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28.09.2020 17:52 Ответить
Вы не учитываете в своих подсчетах армию собственно Нагорного Карабаха, которая вроде как и отдельно от Армянской, но дефакто - действует совместно.
А в армии Нагорного Карабаха, например, 250 танков дополнительно к 110 армянским.
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28.09.2020 16:34 Ответить
А сколько там той армии...если в самой армении той армии с гулькин хрен??
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28.09.2020 16:46 Ответить
Еще почти столько же.
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28.09.2020 17:03 Ответить
И где же ты столько армян нашел??😃
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28.09.2020 17:34 Ответить
В Нагорном Карабахе довольно много армян. Достаточно для того, чтобы еще 40-тысячную армию собрать.
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28.09.2020 17:42 Ответить
😃 в самой армении такая армия..при 3 миллионах населения...собрать такую в карабпхе с населением в 100 тысяч жто фантастика....
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28.09.2020 19:14 Ответить
В карабахе 140 тысяч население. Вся мужская часть - под ружьем сейчас - как раз 30-40 тысяч.
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28.09.2020 20:50 Ответить
😃 при 140 тысячах населения ты зоть усрись...а 30-40 тысяч под ружье не поставишь...максимум 5-10...
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28.09.2020 21:28 Ответить
"А́рмія оборо́ни Нагі́рно-Караба́ської Респу́бліки.
В АОНКР перебуває близько 20 тис. підготовлених та озброєних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцерів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 солдатів , що знаходяться у постійній бойовій готовності. Мобілізаційний резерв становить 20-30 тис. осіб. До складу організації входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 мотопіхотні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 танкові , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F артилерійські частини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 підрозділи та сили ППО ."

Можеш вже усиратися.
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28.09.2020 21:35 Ответить
Цифры не совпадают с реальными. Во всяком случае по ударным вертолетам. Их у Баку 38. Остальное не проверяла.
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28.09.2020 17:21 Ответить
может быть...видать устаревшие данные.но все равно,соотношение сил в сторону аз0ербайджана.
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28.09.2020 21:01 Ответить
Ихтамнеты едут в руське ***** в виде суповых наборов😂
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28.09.2020 16:30 Ответить
Эрдонан вроде бы как сказал, что пора прекращать армянскую оккупацию Нагорного Карабаха.
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28.09.2020 16:48 Ответить
У нас уже приличный опыт в лечении боевых ранений. Могли бы за скромную плату брать на лечение и армян и азербайджанцев.
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28.09.2020 16:50 Ответить
У нас тысячи погибших военнослужащих, а Армения делала вид, что они этого не видят.
Освободите незаконно захваченные территории и тогда не будет погибших
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28.09.2020 16:52 Ответить
лучше лайкай ************** Танюша...\остальное не твоё...!\
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28.09.2020 23:41 Ответить
Ну что Армяне помогли вам ваши "братишки" кацапы?
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28.09.2020 16:54 Ответить
У нас уже приличный опыт в лечении боевых ранений. Могли бы за скромную плату брать на лечение и армян и азербайджанцев.
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28.09.2020 16:56 Ответить
Якщо Туреччина втрутиться по повній... не заздрю я вірменам.
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28.09.2020 17:08 Ответить
Бусурмани хочуть стерти з лиця землі вірмен. Так як це побили протягом століть. Нічого нового
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28.09.2020 19:03 Ответить
Бред не пишите! Никто армян не хочет" стирать с лица земли". Активизация и эта спецоперация имеет несколько уровней целей и задач, каждый из участников полчает свое! И это не насчет территорий! Территория важна Айзербаджану, у Турции стратенические задачи куда выше! Она хочет стать оегиональным лидером в этих регионах, пртеснив Иран и Россию. У США, нессотря на якобы их нейтралитет задачи еще выше. И это не только Россия, но и Китай! Скажите , а причем здесь Китай? В со ВВС оеиенном Мире сейчас формируется несколько стратегических геополитических Союзов. Первый- Китай, Россия, Иран и колеблющаяся, как всегда старая Европа. Второй - США, Британия, Восточная Европа и Сеаерная Европа, Канада и Турция, и ситуативно Израиль. Прчему ситуативно- потому что у Израиля очень тяжелые отношения как и с Турцией, так и с Ираном. И если Турция- союзник по умолчанию, то Иран- это враг #1. Естественно в орбиту этих непростых взаимотношений втянуты и страны бывшего пост Совка, в том числе и Украина и Армения.
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28.09.2020 20:35 Ответить
Работаю рядом с Армянином пять лет - прекрасный мастер своего дела . А от с Азербайджанцами - всегда были проблемы , их наглость и хамство подавить можно только силой ... .
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28.09.2020 20:08 Ответить
Это моё личное мнение .
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28.09.2020 20:12 Ответить
 
 