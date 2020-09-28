Армения заявила о гибели 58 военнослужащих в Нагорном Карабахе
В ходе боев против Азербайджана погибли еще 27 армянских военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.
Таким образом, общее число жертв среди армянских военнослужащих с начала боевых действий в Карабахе достигло 58.
Ранее сегодня представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что общее число раненых с армянской стороны достигло 200. По словам Ованнисяна, часть раненых доставлена в Ереван.
Отметим, что ранее в Минобороны Азербайджана заявили о более чем 550 убитых военнослужащих Армении.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Ото ж ..
Азербайджан заявив про 550 вбитих вірменських вояків, Арменія - про 58. Правда десь посередині, тобто - біля 300.
Ну значит с азербайджанской стороны заявили про 550 убитых и раненных армянских собдатах, в Армении - про 58+200 убитых и раненных.
Значит всего примерно убитых и раненных со стороны Армении около 400. Но не тысячи.
Может за последние годы конечно что-то поменялось и глаза хотя бы немного приоткрылись у обычных людей, но не уверен.
Значит реальное количество - между 258 и 550.
Тисніть посилання "Caucasus".
Там і лінія, і події.
Але це вже успіх.
Рашке без них ну никак низзя
Тут силы армии Нагорного Карабаха не учтены.
Нас же соотношение сил интересует, а не происхождение?
Если Азербайджану удастся перерезать все шоссе из Армении в Нагорный Карабах - то Карабаху жопа, если нет то нет, по всему фронту Азербайджану продавить армянскую оборону не получится.
Самой Армении ничего не грозит, Азербайджан на Армению не полезет - их интересует только возврат своих территорий.
А в армии Нагорного Карабаха, например, 250 танков дополнительно к 110 армянским.
В АОНКР перебуває близько 20 тис. підготовлених та озброєних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцерів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 солдатів , що знаходяться у постійній бойовій готовності. Мобілізаційний резерв становить 20-30 тис. осіб. До складу організації входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 мотопіхотні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 танкові , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F артилерійські частини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 підрозділи та сили ППО ."
Можеш вже усиратися.
Освободите незаконно захваченные территории и тогда не будет погибших