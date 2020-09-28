Армения заявила о гибели 58 военнослужащих в Нагорном Карабахе

В ходе боев против Азербайджана погибли еще 27 армянских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

Таким образом, общее число жертв среди армянских военнослужащих с начала боевых действий в Карабахе достигло 58.

Ранее сегодня представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что общее число раненых с армянской стороны достигло 200. По словам Ованнисяна, часть раненых доставлена в Ереван.

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Отметим, что ранее в Минобороны Азербайджана заявили о более чем 550 убитых военнослужащих Армении.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".