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Россия должна наказать отравителей Навального, - МИД Канады

Россия должна наказать отравителей Навального, - МИД Канады

Канада призывает Россию привлечь к ответственности организаторов и исполнителей отравления оппозиционера Алексея Навального.

Такой призыв МИД Канады распространило в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Канада поддерживает ОЗХО за ее помощь международному сообществу в поиске ответов на августовское возмутительное нападение на Алексея Навального. Использование химического оружия является неприемлемым при любых обстоятельствах, и мы призываем Россию привлечь виновных к ответственности", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Канады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отравление Навального: Россия пригрозила ответить на возможные санкции ЕС

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: 

Канада (2112) отравление (1584) россия (96420) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+8
теперь бункерный плешивец выпорит сам себя !
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12.10.2020 08:17 Ответить
+8
Самого *****? Ви чо?
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12.10.2020 08:17 Ответить
+6
Призыв к Садо-Мазо... Озабоченность она такая...
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12.10.2020 08:31 Ответить
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А вже відомо хто ці "отруювачі"?
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12.10.2020 08:15 Ответить
Призыв к Садо-Мазо... Озабоченность она такая...
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12.10.2020 08:31 Ответить
теперь бункерный плешивец выпорит сам себя !
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12.10.2020 08:17 Ответить
Самого *****? Ви чо?
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12.10.2020 08:17 Ответить
ну с плешивой крысы флагелланта не получится...
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12.10.2020 08:18 Ответить
И об этом....https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Володимир Зеленський: якщо не закінчу війну, потрібна інша людина ...я уже подумал ,что Крым уже не вернут,а разрушенный Донбасс с "рублёвым населением" вернёт Московия Украине за подачу Днепровской воды в Крым
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12.10.2020 08:20 Ответить
Окурка посадят в СИЗО.
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12.10.2020 08:21 Ответить
Так ведь Россия и есть отравитель Навального. Когда в доме заводиться крысинное кубло во главе с плешивым крысинным королём, то тнаказывают (травят) ВСЕ кубло, а не отдельных, двух-трёх крыс, которые попались на воровстве яиц в курятнике. Наказывать надо не исполнителей, а всю Расеюшку.
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12.10.2020 08:21 Ответить
Наивные канадцы. Это Раисся должна наказать Путло?
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12.10.2020 08:23 Ответить
Леха Провальный не представляет для РАБссии и лично для фюрера никакой угрозы,сказка конечно красивая,но слишком много НО.....
Более подробно почему что и как об этом рассказал в Фейсбуке блогер Айдер Муждабаев...
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12.10.2020 08:23 Ответить
Что самого ***** ,накажут????,,🙂🤔🤭🤦
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12.10.2020 08:24 Ответить
тяжелый случай....
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12.10.2020 08:25 Ответить
еще за сбитый Боинг никак не накажут...
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12.10.2020 08:26 Ответить
Senator S 01a656ec Да, да ,да ,и Немцов ,сам застрелился , ну ради пиара ,нанял Чиченцев ,а вы не знали....???🙄🤫
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12.10.2020 08:28 Ответить
Дихлофосный сказал что против закрытия Северного потока-2. Кураторы такого подвоха от него не ожидали. А может Меркель, которая тайком пробралась к нему в больничную койку, подговорила.
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12.10.2020 08:28 Ответить
А кто куратор?
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12.10.2020 08:30 Ответить
Наверно тот кто оплачивает учебу ее дочки в США. Но это не точно.

Росія мусить покарати отруювачів Навального, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 1164
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12.10.2020 08:35 Ответить
"Тот кто"-это фамилия?
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12.10.2020 08:52 Ответить
Борис и Дмитрий Зимины.
Фонд Навального для них официально работу делает. Все законно.
Но дочка учится практически бесплатно. Только жратва.
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12.10.2020 09:18 Ответить
Лучше всех расеянцев рассадить по бутылкам.
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12.10.2020 08:29 Ответить
Наівні ці заходники..
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12.10.2020 08:31 Ответить
Уявляю картину: коло, утворене з Путіна, Патрушева, Шойгу і цілої купи "дрібніших сошок"... І стоять вони, дивлячись у спину один одному... У кожного в руці палиця... І вони луплять палицею по спині того, хто стоїть попереду...
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12.10.2020 08:31 Ответить
Организовав рюцкий марш Провальный сам себя сдал.Потом избивали людей другой национальности типа таджиков,узбеков,кавказцев и далее везде....Короче ФСБшник чистой слезы....
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12.10.2020 08:31 Ответить
брысь, пригожинец.
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12.10.2020 09:19 Ответить
Если выяснят (станет известно) кто ИСПОЛНИТЕЛИ (стрелочники), то их наградят и сделают депутатами (после большого интерью с Симонян)!
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12.10.2020 08:32 Ответить
Какой то странный призыв. Как могут наказать те, которые сами это сделали???? Это самих себя наказать? Что это за призывы такие?????....
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12.10.2020 08:35 Ответить
Интьервью Провального с Дудем это полный атас,такого малограммотного жопазицинера на РАБссии никто не поддержит...а Пиар,это есть пиар...потому и рейтинг 2%....
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12.10.2020 08:38 Ответить
Та нормальный он оппозиционер як для кацапов.
По крайней мере для 15% прогрессивно-либеральных кацапов, его идея "они воруют-а я не буду" там на ура заходит. Но шансов у него там ноль даже на честных выборах.
Потому шо остальные 85% там дегенераты, которые мечтают про возрождение СССР, если бы появился какой-нибудь новый товарищ Сралин с идеей массовых расстрелов и третьей мировой - от тогда зашло бы на ура.
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12.10.2020 09:48 Ответить
Россия должна наказать отравителей Навального новичком, - ФСБ РФ
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12.10.2020 08:46 Ответить
смешные люди
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12.10.2020 08:50 Ответить
Кто же Его посадит ? Он же Обнуленный.
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12.10.2020 09:00 Ответить
А где ваши доказательства? Ведь по омским анализам - алкогольный делириум.
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12.10.2020 09:15 Ответить
ну что за тупняк? даже сам Навальный сказал что его пуйло отравило
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12.10.2020 09:22 Ответить
к чему такие призывы? показать свою дурость? или беспомощность? что еще демонстрирует подобные призывы, кроме слабости?
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12.10.2020 09:57 Ответить
Занадто дипломатична заява.
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12.10.2020 10:32 Ответить
***, ржу не могу, это вирус так на мозги влияет или халявные щи.
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12.10.2020 11:34 Ответить
Путин должен наказать себя сам, смешно.
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12.10.2020 12:03 Ответить
должен ли джентльмен, если он должен?????
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12.10.2020 13:47 Ответить
 
 