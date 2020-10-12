Россия должна наказать отравителей Навального, - МИД Канады
Канада призывает Россию привлечь к ответственности организаторов и исполнителей отравления оппозиционера Алексея Навального.
Такой призыв МИД Канады распространило в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Канада поддерживает ОЗХО за ее помощь международному сообществу в поиске ответов на августовское возмутительное нападение на Алексея Навального. Использование химического оружия является неприемлемым при любых обстоятельствах, и мы призываем Россию привлечь виновных к ответственности", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Канады.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
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Более подробно почему что и как об этом рассказал в Фейсбуке блогер Айдер Муждабаев...
Фонд Навального для них официально работу делает. Все законно.
Но дочка учится практически бесплатно. Только жратва.
По крайней мере для 15% прогрессивно-либеральных кацапов, его идея "они воруют-а я не буду" там на ура заходит. Но шансов у него там ноль даже на честных выборах.
Потому шо остальные 85% там дегенераты, которые мечтают про возрождение СССР, если бы появился какой-нибудь новый товарищ Сралин с идеей массовых расстрелов и третьей мировой - от тогда зашло бы на ура.