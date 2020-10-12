Росія мусить покарати отруювачів Навального, - МЗС Канади

Канада закликає Росію притягти до відповідальності організаторів і виконавців отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Такий заклик МЗС Канади поширило в твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Канада підтримує ОЗХЗ за її допомогу міжнародній спільноті в пошуку відповідей на серпневий обурливий напад на Олексія Навального. Використання хімічної зброї є неприйнятним за будь-яких обставин, і ми закликаємо Росію притягнути винних до відповідальності", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві Канади.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

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Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.