Росія мусить покарати отруювачів Навального, - МЗС Канади
Канада закликає Росію притягти до відповідальності організаторів і виконавців отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Такий заклик МЗС Канади поширило в твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Канада підтримує ОЗХЗ за її допомогу міжнародній спільноті в пошуку відповідей на серпневий обурливий напад на Олексія Навального. Використання хімічної зброї є неприйнятним за будь-яких обставин, і ми закликаємо Росію притягнути винних до відповідальності", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві Канади.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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Более подробно почему что и как об этом рассказал в Фейсбуке блогер Айдер Муждабаев...
Фонд Навального для них официально работу делает. Все законно.
Но дочка учится практически бесплатно. Только жратва.
По крайней мере для 15% прогрессивно-либеральных кацапов, его идея "они воруют-а я не буду" там на ура заходит. Но шансов у него там ноль даже на честных выборах.
Потому шо остальные 85% там дегенераты, которые мечтают про возрождение СССР, если бы появился какой-нибудь новый товарищ Сралин с идеей массовых расстрелов и третьей мировой - от тогда зашло бы на ура.