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Росія мусить покарати отруювачів Навального, - МЗС Канади

Росія мусить покарати отруювачів Навального, - МЗС Канади

Канада закликає Росію притягти до відповідальності організаторів і виконавців отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Такий заклик МЗС Канади поширило в твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Канада підтримує ОЗХЗ за її допомогу міжнародній спільноті в пошуку відповідей на серпневий обурливий напад на Олексія Навального. Використання хімічної зброї є неприйнятним за будь-яких обставин, і ми закликаємо Росію притягнути винних до відповідальності", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві Канади.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

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Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Автор: 

Канада (2234) отруєння (945) росія (66461) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+8
теперь бункерный плешивец выпорит сам себя !
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12.10.2020 08:17 Відповісти
+8
Самого *****? Ви чо?
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12.10.2020 08:17 Відповісти
+6
Призыв к Садо-Мазо... Озабоченность она такая...
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12.10.2020 08:31 Відповісти
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А вже відомо хто ці "отруювачі"?
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12.10.2020 08:15 Відповісти
Призыв к Садо-Мазо... Озабоченность она такая...
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12.10.2020 08:31 Відповісти
теперь бункерный плешивец выпорит сам себя !
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12.10.2020 08:17 Відповісти
Самого *****? Ви чо?
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12.10.2020 08:17 Відповісти
ну с плешивой крысы флагелланта не получится...
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12.10.2020 08:18 Відповісти
И об этом....https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Володимир Зеленський: якщо не закінчу війну, потрібна інша людина ...я уже подумал ,что Крым уже не вернут,а разрушенный Донбасс с "рублёвым населением" вернёт Московия Украине за подачу Днепровской воды в Крым
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12.10.2020 08:20 Відповісти
Окурка посадят в СИЗО.
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12.10.2020 08:21 Відповісти
Так ведь Россия и есть отравитель Навального. Когда в доме заводиться крысинное кубло во главе с плешивым крысинным королём, то тнаказывают (травят) ВСЕ кубло, а не отдельных, двух-трёх крыс, которые попались на воровстве яиц в курятнике. Наказывать надо не исполнителей, а всю Расеюшку.
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12.10.2020 08:21 Відповісти
Наивные канадцы. Это Раисся должна наказать Путло?
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12.10.2020 08:23 Відповісти
Леха Провальный не представляет для РАБссии и лично для фюрера никакой угрозы,сказка конечно красивая,но слишком много НО.....
Более подробно почему что и как об этом рассказал в Фейсбуке блогер Айдер Муждабаев...
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12.10.2020 08:23 Відповісти
Что самого ***** ,накажут????,,🙂🤔🤭🤦
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12.10.2020 08:24 Відповісти
тяжелый случай....
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12.10.2020 08:25 Відповісти
еще за сбитый Боинг никак не накажут...
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12.10.2020 08:26 Відповісти
Senator S 01a656ec Да, да ,да ,и Немцов ,сам застрелился , ну ради пиара ,нанял Чиченцев ,а вы не знали....???🙄🤫
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12.10.2020 08:28 Відповісти
Дихлофосный сказал что против закрытия Северного потока-2. Кураторы такого подвоха от него не ожидали. А может Меркель, которая тайком пробралась к нему в больничную койку, подговорила.
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12.10.2020 08:28 Відповісти
А кто куратор?
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12.10.2020 08:30 Відповісти
Наверно тот кто оплачивает учебу ее дочки в США. Но это не точно.

Росія мусить покарати отруювачів Навального, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 1164
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12.10.2020 08:35 Відповісти
"Тот кто"-это фамилия?
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12.10.2020 08:52 Відповісти
Борис и Дмитрий Зимины.
Фонд Навального для них официально работу делает. Все законно.
Но дочка учится практически бесплатно. Только жратва.
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12.10.2020 09:18 Відповісти
Лучше всех расеянцев рассадить по бутылкам.
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12.10.2020 08:29 Відповісти
Наівні ці заходники..
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12.10.2020 08:31 Відповісти
Уявляю картину: коло, утворене з Путіна, Патрушева, Шойгу і цілої купи "дрібніших сошок"... І стоять вони, дивлячись у спину один одному... У кожного в руці палиця... І вони луплять палицею по спині того, хто стоїть попереду...
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12.10.2020 08:31 Відповісти
Организовав рюцкий марш Провальный сам себя сдал.Потом избивали людей другой национальности типа таджиков,узбеков,кавказцев и далее везде....Короче ФСБшник чистой слезы....
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12.10.2020 08:31 Відповісти
брысь, пригожинец.
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12.10.2020 09:19 Відповісти
Если выяснят (станет известно) кто ИСПОЛНИТЕЛИ (стрелочники), то их наградят и сделают депутатами (после большого интерью с Симонян)!
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12.10.2020 08:32 Відповісти
Какой то странный призыв. Как могут наказать те, которые сами это сделали???? Это самих себя наказать? Что это за призывы такие?????....
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12.10.2020 08:35 Відповісти
Интьервью Провального с Дудем это полный атас,такого малограммотного жопазицинера на РАБссии никто не поддержит...а Пиар,это есть пиар...потому и рейтинг 2%....
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12.10.2020 08:38 Відповісти
Та нормальный он оппозиционер як для кацапов.
По крайней мере для 15% прогрессивно-либеральных кацапов, его идея "они воруют-а я не буду" там на ура заходит. Но шансов у него там ноль даже на честных выборах.
Потому шо остальные 85% там дегенераты, которые мечтают про возрождение СССР, если бы появился какой-нибудь новый товарищ Сралин с идеей массовых расстрелов и третьей мировой - от тогда зашло бы на ура.
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12.10.2020 09:48 Відповісти
Россия должна наказать отравителей Навального новичком, - ФСБ РФ
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12.10.2020 08:46 Відповісти
смешные люди
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12.10.2020 08:50 Відповісти
Кто же Его посадит ? Он же Обнуленный.
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12.10.2020 09:00 Відповісти
А где ваши доказательства? Ведь по омским анализам - алкогольный делириум.
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12.10.2020 09:15 Відповісти
ну что за тупняк? даже сам Навальный сказал что его пуйло отравило
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12.10.2020 09:22 Відповісти
к чему такие призывы? показать свою дурость? или беспомощность? что еще демонстрирует подобные призывы, кроме слабости?
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12.10.2020 09:57 Відповісти
Занадто дипломатична заява.
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12.10.2020 10:32 Відповісти
***, ржу не могу, это вирус так на мозги влияет или халявные щи.
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12.10.2020 11:34 Відповісти
Путин должен наказать себя сам, смешно.
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12.10.2020 12:03 Відповісти
должен ли джентльмен, если он должен?????
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12.10.2020 13:47 Відповісти
 
 