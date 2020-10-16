Экс-глава ОП Богдан: "Изгнан из ада с формулировкой: под##ывал чертей"

Бывший руководитель ОП Андрей Богдан оставил неоднозначный пост в Фейсбуке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Изгнан из ада с формулировкой: под##ывал чертей", - опубликовано на странице Богдана.

При этом политик не уточнил, идет ли речь о его увольнении и считает ли он сейчас Офис Президента адом, а его сотрудников - чертями.

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Андрей Богдан с 2008 года работал в правительствах Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова, занимаясь вопросами борьбы с коррупцией.

Весной 2014 года он стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а в дальнейшем - его юристом.

К команде Владимира Зеленского Богдан присоединился с началом президентской кампании 2019 года. Он участвовал во всех важнейших переговорах, входил в рабочую группу по инаугурации президента.

С мая 2019 года по февраль 2020 года Богдан возглавлял сначала Администрацию, а после переименования структуры - Офис Президента.

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После отставки и назначения на должность главы ОП Андрея Ермака Богдан не раз появлялся в СМИ с резкими и неоднозначными высказываниями в адрес бывших соратников. Так, он слал бывшим коллегам "приветы" с Сейшел, называл президента Зеленского "посмешищем", а главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько - "бубочкой", утверждал, что уехал из страны из-за угроз физической расправы, но потом признавался, что это шутка, и заявлял, что никогда не вернется в Офис президента Зеленского.

В ночь на 11 августа неизвестные сожгли автомобиль Богдана.