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Новости
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Экс-глава ОП Богдан: "Изгнан из ада с формулировкой: под##ывал чертей"

Экс-глава ОП Богдан:

Бывший руководитель ОП Андрей Богдан оставил неоднозначный пост в Фейсбуке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Изгнан из ада с формулировкой: под##ывал чертей", - опубликовано на странице Богдана.

При этом политик не уточнил, идет ли речь о его увольнении и считает ли он сейчас Офис Президента адом, а его сотрудников - чертями.

Экс-глава ОП Богдан: Изгнан из ада с формулировкой: под##ывал чертей 01

Также на Цензор.НЕТ: "Я никогда не вернусь в Офис Президента Зеленского", - Богдан. ВИДЕО

Андрей Богдан с 2008 года работал в правительствах Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова, занимаясь вопросами борьбы с коррупцией.

Весной 2014 года он стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а в дальнейшем - его юристом.

К команде Владимира Зеленского Богдан присоединился с началом президентской кампании 2019 года. Он участвовал во всех важнейших переговорах, входил в рабочую группу по инаугурации президента.

С мая 2019 года по февраль 2020 года Богдан возглавлял сначала Администрацию, а после переименования структуры - Офис Президента.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО

После отставки и назначения на должность главы ОП Андрея Ермака Богдан не раз появлялся в СМИ с резкими и неоднозначными высказываниями в адрес бывших соратников. Так, он слал бывшим коллегам "приветы" с Сейшел, называл президента Зеленского "посмешищем", а главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько - "бубочкой", утверждал, что уехал из страны из-за угроз физической расправы, но потом признавался, что это шутка, и заявлял, что никогда не вернется в Офис президента Зеленского.

В ночь на 11 августа неизвестные сожгли автомобиль Богдана.

Автор: 

Богдан Андрей (384) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+24
Экс-глава ОП Богдан: "Изгнан из ада с формулировкой: под##ывал чертей" - Цензор.НЕТ 8903
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16.10.2020 20:34
+22
Та я давно ж казав, що зєльоні ще ті чєрті.
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16.10.2020 20:29
+13
бодю выперли со строительно рынка Киева, теперь он чертей пытается с говном смешать... вот только черти и так в говне по уши
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16.10.2020 20:30
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Та я давно ж казав, що зєльоні ще ті чєрті.
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16.10.2020 20:29 Ответить
Богдан - досвідчений юрист і міг би пойо...вати цих чортів, а не під...вати
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16.10.2020 20:33 Ответить
Богдан - досвідчений чорт. Тут как раз про жабу и гадюку.
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16.10.2020 20:51 Ответить
решала он досвиченый а не юрист
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17.10.2020 00:20 Ответить
нічого не заважає хорошому юристу бути кондомом і рішалою.... не знаходиш?
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17.10.2020 18:06 Ответить
от якщо он кондом и решала, - то он далеко уже не юрист, а про "досвидченисть"- и мова не пиде...
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17.10.2020 20:11 Ответить
Галкин неплохо стебет Бубчика: https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/22/973/480p.mp4
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16.10.2020 21:19 Ответить
бодю выперли со строительно рынка Киева, теперь он чертей пытается с говном смешать... вот только черти и так в говне по уши
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16.10.2020 20:30 Ответить
Экс-глава ОП Богдан: "Изгнан из ада с формулировкой: под##ывал чертей" - Цензор.НЕТ 8903
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16.10.2020 20:34 Ответить
Вау!!!.. у Богдана черный пояс по "копипасту"..
В Тырнетах есть ещё много интересных высказываний!.. ждемссс!
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16.10.2020 20:34 Ответить
ХАМелеон...
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16.10.2020 20:35 Ответить
Богдан -агробарон ,с далеко достающими щупальцами.Он завёл в Раду свой спрут.
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16.10.2020 20:35 Ответить
..Чому * розумні речі *вилазять у всіх ексів !?
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16.10.2020 20:37 Ответить
Если так и дальше пойдёт - проголосую за Андрея Богдана. И Гео Лероса. Они же будут в Европейской Солидарности.
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16.10.2020 20:39 Ответить
Скажи?
Тоді вже Андрій Йосипович, вже буде не под#обувать чортів, а реально їх «жарити».

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16.10.2020 20:44 Ответить
Голосуй как всегда. Хуже точно не будит ))
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16.10.2020 20:45 Ответить
Богдан там уже був і балотувався від БПП на виборах 2014 в Раду, але не пройшов
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16.10.2020 22:12 Ответить
Скорее из курятника или петушария )))
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16.10.2020 20:44 Ответить
Обиженный Богдан. А на обиженных как говорится ...... И воду тоже возят😀
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16.10.2020 20:45 Ответить
Там все обиженные по жизни, Зебил в первую очередь))
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16.10.2020 20:46 Ответить
https://newsua.one/news/minosviti-skasovue-obovyazkove-kompleksne-zno-z-ukrainskoi-movi-ta-literaturi.html МІНОСВІТИ СКАСОВУЄ ОБОВ'ЯЗКОВЕ КОМПЛЕКСНЕ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
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16.10.2020 20:49 Ответить
В «русском мірє», куди нас ведуть, нащо ті предмети?
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16.10.2020 20:52 Ответить
https://socportal.info/ru/news/ukraintcy-ezhemesyachno-pokupaiut-deputatam-maski-na-100-tys.grn/ Украинцы ежемесячно покупают депутатам маски на 100 тыс. грн ,а депутаты только один раз за четыре года дают по пол ведра перловки своим избирателям
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16.10.2020 20:55 Ответить
Фублин! Запуталась уже в этих сортах жаб и гадюк! Пшли нах, боди, зели, бэни и прочие бойки с мертвеччуками!
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16.10.2020 21:43 Ответить
жабы и гадюки это батрахомиомахия. толик гриценко и его жена юлия мостовая. Пшли нах, боди, зели, бэни и прочие бойки с мертвеччуками!
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16.10.2020 23:37 Ответить
Як цікаво, б..я...Але...відчуття гумору має.
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16.10.2020 22:00 Ответить
ДА ВСЕ ОНИ ТАМ ЧЕРТИ !!! ПОРА ПРОВОДИТЬ ИНКВИЗИЦИЮ !)
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17.10.2020 05:05 Ответить
Клоун гребаный.....
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17.10.2020 08:03 Ответить
 
 