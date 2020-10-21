МВД готово не допустить срыва "опроса Зеленского", - Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о наличии опасений у правоохранительных органов в связи с объявленным Президентом Украины опросом в день выборов 25 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Определенные опасения сейчас у нас есть в день выборов в связи с объявленным Президентом Украины опросом, который должен быть по большому количеству избирательных участков. Вы знаете, что есть призывы фактически срывать этот опрос, и задача полиции соблюдать общественный порядок и не допускать каких-либо незаконных действий, и никакого насилия", - отметил Геращенко.
Замглавы подчеркнул, что правоохранители готовы к проведению выборов, и отметил, что в целом эта избирательная кампания "более-менее спокойная".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
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Организатор и соучастник Всего 2-3 года. А так никакой. хотя и дразнится.
в морду надо бить , было, полтора года назад, дорогой Бутусов !
Фактически сейчас Геращенко заявил о потере легитимности полицией. Тепеь полиция вне закона.
Взагалі, хуцпу, що зараз при владі в Україні, так легко не подолаємо.
Можно случаянно уронить банку с краской на опросные листы.
Можно споткнуться и перевернуть стол вместе с парой опросников.
Да много чего можно абсолютно случаяно.
И вот это какраз было бы гораздо полезнее для общественного порядка - чтобы не было мордобоев и столкновнений.
Но они ж обслуживают ЗЕ, а не закон.
С другой стороны, очень хорошо, что как и в случае Януковича, в головах большинства украинцев ЗЕ и закон уже противопоставляются друг другу.
Где ЗЕ - там нет закона. Где закон - там не может быть ЗЕ.
На автомобиле именуемом в народе "козлом" к месту происшествия прибыли люди именуемые тем же словом.
Вообще то МВД на страже правопорядка с соблюдением законности. Определяет что есть законно прокуратура.
а то, что ты принял участие и помог создать массовость увидят
Не хочу никого унизить.
Все профессии важны, все профессии нужны.
Но!
Разбирается ли уборщица в вопросах свободных экономических зон и может ли она провести анализ результа введение таких зон в том или ином регионе?
Шо именно знает учитель физики о методах и способах обезболивания и их эффективности в зависимости от степени состояния пациента?
Читала ли танцовщица из ночного клуба Будапештский меморандум или хотя бы понимает значение слова "меморандум"?
Знает ли ли сантехник какие именно статьи УК можно отнести к теме коррупции и какое именно наказание предусмотрено по каждой статье?
И таки да, я представил себе дискуссию между водителем маршрутки и продавщицей рыбы, почему депутатов должно быть именно 300, а не 299 или 301.
"5 запитань від Президента України - хто фінансуватиме це дослідження? Відповідаємо офіційно: політична партія "Слуга Народу". Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня", - повідомили у політсилі.
"Усі витрати, пов'язані з опитуванням, буде відображено в звіті партії, який подається в НАЗК. Підкреслимо, що мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія "Слуга Народу" відмовилася від державного фінансування та передала ці кошти на боротьбу з COVID-19", - додали у політсилі.
У партії запевнили, що це законно. "Чи це законно? Так. "Слуга Народу" не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзит-полу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", - зазначено у заяві.
"Чи не буде це агітацією? Ні. Під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за "Слугу Народу" або ж за окремих кандидатів на виборах. Члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів", - вели далі у партії.
Відповідаючи на запитання, навіщо це роблять, у "СН" вказали, що "проведення такого опитування є одним із пунктів передвиборчої програми партії щодо розвитку прямої демократії та народовладдя в Україні". "У такий спосіб ми хотіли б започаткувати традицію, відпрацювати механізм, за яким влада матиме можливість чути думку народу постійно і регулярно", - сказано у заяві.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ініціював всенародне https://www.unn.com.ua/uk/news/1896988-pitannya-yaki-nikhto-nikoli-ne-staviv-zelenskiy-anonsuvav-opituvannya-u-den-viboriv опитування , яке буде проведено в день місцевих виборів - 25 жовтня.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
Аааа, та ж ви заодно з уродами.... одна коаліція... соррі...
Где декларация? Хватит уже трандеть! Янелох оманский уже 17 месяцев, как президент, пора уже отвечать за свои поступки, а не прикрываться и обвинять постоянно других!
почему национальная полиция получая деньги налогоплательщиков собирается
охранять этот шабаш??
на опитування у них не станеться
Авакян боїться розлуки з кріслом міністра.
пусть тусят на улице
Ви, в першу чергу, повинні припинити те «опитування», бо це порушення Конституції...