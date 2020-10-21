МВД готово не допустить срыва "опроса Зеленского", - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о наличии опасений у правоохранительных органов в связи с объявленным Президентом Украины опросом в день выборов 25 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Определенные опасения сейчас у нас есть в день выборов в связи с объявленным Президентом Украины опросом, который должен быть по большому количеству избирательных участков. Вы знаете, что есть призывы фактически срывать этот опрос, и задача полиции соблюдать общественный порядок и не допускать каких-либо незаконных действий, и никакого насилия", - отметил Геращенко.

Замглавы подчеркнул, что правоохранители готовы к проведению выборов, и отметил, что в целом эта избирательная кампания "более-менее спокойная".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

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