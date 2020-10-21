МВС готове не допустити зриву "опитування Зеленського", - Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про наявність побоювань у правоохоронних органів у зв'язку з оголошеним Президентом України опитуванням в день виборів 25 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Певні побоювання зараз у нас є в день виборів у зв'язку з оголошеним Президентом України опитуванням, який повинен бути на великій кількості виборчих дільниць. Ви знаєте, що є заклики фактично зривати це опитування, і завдання поліції дотримуватися громадського порядку і не допускати будь-яких незаконних дій, і ніякого насильства", - зазначив Геращенко.
Заступник голови підкреслив, що правоохоронці готові до проведення виборів, і зазначив, що в цілому ця виборча кампанія "більш-менш спокійна".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
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Организатор и соучастник Всего 2-3 года. А так никакой. хотя и дразнится.
в морду надо бить , было, полтора года назад, дорогой Бутусов !
Фактически сейчас Геращенко заявил о потере легитимности полицией. Тепеь полиция вне закона.
Взагалі, хуцпу, що зараз при владі в Україні, так легко не подолаємо.
Можно случаянно уронить банку с краской на опросные листы.
Можно споткнуться и перевернуть стол вместе с парой опросников.
Да много чего можно абсолютно случаяно.
И вот это какраз было бы гораздо полезнее для общественного порядка - чтобы не было мордобоев и столкновнений.
Но они ж обслуживают ЗЕ, а не закон.
С другой стороны, очень хорошо, что как и в случае Януковича, в головах большинства украинцев ЗЕ и закон уже противопоставляются друг другу.
Где ЗЕ - там нет закона. Где закон - там не может быть ЗЕ.
На автомобиле именуемом в народе "козлом" к месту происшествия прибыли люди именуемые тем же словом.
Вообще то МВД на страже правопорядка с соблюдением законности. Определяет что есть законно прокуратура.
а то, что ты принял участие и помог создать массовость увидят
Не хочу никого унизить.
Все профессии важны, все профессии нужны.
Но!
Разбирается ли уборщица в вопросах свободных экономических зон и может ли она провести анализ результа введение таких зон в том или ином регионе?
Шо именно знает учитель физики о методах и способах обезболивания и их эффективности в зависимости от степени состояния пациента?
Читала ли танцовщица из ночного клуба Будапештский меморандум или хотя бы понимает значение слова "меморандум"?
Знает ли ли сантехник какие именно статьи УК можно отнести к теме коррупции и какое именно наказание предусмотрено по каждой статье?
И таки да, я представил себе дискуссию между водителем маршрутки и продавщицей рыбы, почему депутатов должно быть именно 300, а не 299 или 301.
"5 запитань від Президента України - хто фінансуватиме це дослідження? Відповідаємо офіційно: політична партія "Слуга Народу". Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня", - повідомили у політсилі.
"Усі витрати, пов'язані з опитуванням, буде відображено в звіті партії, який подається в НАЗК. Підкреслимо, що мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія "Слуга Народу" відмовилася від державного фінансування та передала ці кошти на боротьбу з COVID-19", - додали у політсилі.
У партії запевнили, що це законно. "Чи це законно? Так. "Слуга Народу" не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзит-полу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", - зазначено у заяві.
"Чи не буде це агітацією? Ні. Під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за "Слугу Народу" або ж за окремих кандидатів на виборах. Члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів", - вели далі у партії.
Відповідаючи на запитання, навіщо це роблять, у "СН" вказали, що "проведення такого опитування є одним із пунктів передвиборчої програми партії щодо розвитку прямої демократії та народовладдя в Україні". "У такий спосіб ми хотіли б започаткувати традицію, відпрацювати механізм, за яким влада матиме можливість чути думку народу постійно і регулярно", - сказано у заяві.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ініціював всенародне https://www.unn.com.ua/uk/news/1896988-pitannya-yaki-nikhto-nikoli-ne-staviv-zelenskiy-anonsuvav-opituvannya-u-den-viboriv опитування , яке буде проведено в день місцевих виборів - 25 жовтня.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
Аааа, та ж ви заодно з уродами.... одна коаліція... соррі...
Где декларация? Хватит уже трандеть! Янелох оманский уже 17 месяцев, как президент, пора уже отвечать за свои поступки, а не прикрываться и обвинять постоянно других!
почему национальная полиция получая деньги налогоплательщиков собирается
охранять этот шабаш??
на опитування у них не станеться
Авакян боїться розлуки з кріслом міністра.
пусть тусят на улице
Ви, в першу чергу, повинні припинити те «опитування», бо це порушення Конституції...