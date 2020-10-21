МВС готове не допустити зриву "опитування Зеленського", - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про наявність побоювань у правоохоронних органів у зв'язку з оголошеним Президентом України опитуванням в день виборів 25 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Певні побоювання зараз у нас є в день виборів у зв'язку з оголошеним Президентом України опитуванням, який повинен бути на великій кількості виборчих дільниць. Ви знаєте, що є заклики фактично зривати це опитування, і завдання поліції дотримуватися громадського порядку і не допускати будь-яких незаконних дій, і ніякого насильства", - зазначив Геращенко.

Заступник голови підкреслив, що правоохоронці готові до проведення виборів, і зазначив, що в цілому ця виборча кампанія "більш-менш спокійна".

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.