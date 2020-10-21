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Новини Опитування Зеленського
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МВС готове не допустити зриву "опитування Зеленського", - Геращенко

МВС готове не допустити зриву

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про наявність побоювань у правоохоронних органів у зв'язку з оголошеним Президентом України опитуванням в день виборів 25 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Певні побоювання зараз у нас є в день виборів у зв'язку з оголошеним Президентом України опитуванням, який повинен бути на великій кількості виборчих дільниць. Ви знаєте, що є заклики фактично зривати це опитування, і завдання поліції дотримуватися громадського порядку і не допускати будь-яких незаконних дій, і ніякого насильства", - зазначив Геращенко.

Заступник голови підкреслив, що правоохоронці готові до проведення виборів, і зазначив, що в цілому ця виборча кампанія "більш-менш спокійна".

Також читайте: Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Автор: 

місцеві вибори (1366) опитування (1922) Правоохоронні органи (2705) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+55
Значит полиция поддерживает нарушение Конституции и законов Украины.
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21.10.2020 15:27
+51
Последний раз, когда менты открыто заняли сторону беззакония, это очень плохо кончилось для их хозяина.

Фактически сейчас Геращенко заявил о потере легитимности полицией. Тепеь полиция вне закона.
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21.10.2020 15:30
+46
Лизоблюд паравозом разом з сциклом на ростов поїде.
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21.10.2020 15:26
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Лизоблюд паравозом разом з сциклом на ростов поїде.
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21.10.2020 15:26 Відповісти
МВД готово не допустить срыва "опроса Зеленского", - Геращенко - Цензор.НЕТ 1750
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21.10.2020 15:30 Відповісти
Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму. Передбачає від обмеження свободи на строк до 3 років до позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
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21.10.2020 16:13 Відповісти
"Незаконные действия" это сам опрос!!!
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21.10.2020 18:53 Відповісти
Рамсы попутал? Пойдёт прицепом. Паровозом сами знаете кто пойдёт.
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21.10.2020 19:19 Відповісти
какаяразница
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21.10.2020 19:34 Відповісти
какаяразница???

Организатор и соучастник Всего 2-3 года. А так никакой. хотя и дразнится.
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21.10.2020 20:11 Відповісти
Значит полиция поддерживает нарушение Конституции и законов Украины.
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21.10.2020 15:27 Відповісти
А что вы хотите он него и его шефа Авакяна? Они ж не хотят работу потерять, а то зеля их уволит они делают как им говорит Ермак
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21.10.2020 15:44 Відповісти
Бутусов наивный призывал звонить в полицию.....

в морду надо бить , было, полтора года назад, дорогой Бутусов !
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21.10.2020 15:55 Відповісти
Последний раз, когда менты открыто заняли сторону беззакония, это очень плохо кончилось для их хозяина.

Фактически сейчас Геращенко заявил о потере легитимности полицией. Тепеь полиция вне закона.
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21.10.2020 15:30 Відповісти
полностью согласен
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21.10.2020 15:40 Відповісти
та нынешние копы это тебе не старый добрый беркут, эти дети щитай. Так шо лишить их легитимности в случае чяго не составит труда
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21.10.2020 15:42 Відповісти
Тут один ;поліцейський; закликав розстрілювати мітингуючих з Руху Опору Капітуляції.
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21.10.2020 16:15 Відповісти
Просто не треба бити "опитувальників" по голові

Взагалі, хуцпу, що зараз при владі в Україні, так легко не подолаємо.
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21.10.2020 15:52 Відповісти
Конечно не надо.
Можно случаянно уронить банку с краской на опросные листы.
Можно споткнуться и перевернуть стол вместе с парой опросников.

Да много чего можно абсолютно случаяно.
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21.10.2020 15:55 Відповісти
Було б безстороннє МВС, воно мало б саме припинити це "опитування". Принаймні, відігнати їх з території, прилеглої до виборних дільниць.
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21.10.2020 15:58 Відповісти
Именно.
И вот это какраз было бы гораздо полезнее для общественного порядка - чтобы не было мордобоев и столкновнений.

Но они ж обслуживают ЗЕ, а не закон.

С другой стороны, очень хорошо, что как и в случае Януковича, в головах большинства украинцев ЗЕ и закон уже противопоставляются друг другу.
Где ЗЕ - там нет закона. Где закон - там не может быть ЗЕ.
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21.10.2020 16:03 Відповісти
МВД готово не допустить срыва "опроса Зеленского", - Геращенко - Цензор.НЕТ 1609
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21.10.2020 15:32 Відповісти
Мудило, а якщо вони порушують мої права, чито агітують за зедибільну партію(бо це навіть зебілам зрозуміло),то це не є порушення???. Здається що цей товстий дядько щось робитиме при любій владі (цікаво шо він таке зна).
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21.10.2020 15:34 Відповісти
Як мента не назви ,він лишиться ментом !!))
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21.10.2020 15:34 Відповісти
Про "УАЗ"
На автомобиле именуемом в народе "козлом" к месту происшествия прибыли люди именуемые тем же словом.
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21.10.2020 19:49 Відповісти
То есть, МВД не на страже законности, а на страже «общественного порядка». На кладбище порядок и все спокойно, мы к этому идём?
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21.10.2020 15:36 Відповісти
прямо как в Беларуси. Ну точ точ ОМОНовцы потдерживают порядок против бузотеров
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21.10.2020 15:39 Відповісти
То есть, МВД не на страже законности, а на страже «общественного порядка».
Вообще то МВД на страже правопорядка с соблюдением законности. Определяет что есть законно прокуратура.
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21.10.2020 19:52 Відповісти
Маляву клоуна візьму.Напишу там маркером-іди у сраку.Думаю зарахуть))).
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21.10.2020 15:36 Відповісти
написанное маркером никто кроме тебя больше не увидит,

а то, что ты принял участие и помог создать массовость увидят
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21.10.2020 16:02 Відповісти
это поц жирный что хочет сказать что все законно? соучасник преступления
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21.10.2020 15:36 Відповісти
От всі дивуються, яка мета того опитування від шизофреніка. А ви не допускаєте, що цим "опитуванням", його підготовкою і розпалюванням пристрастей подібними заявами Секта Недоумків просто хоче зірвати вибори там, де їм потрібно. Організувати провокації, щоб на певних дільницях результати виборів були просто анульовані. То ж не так складно, враховуючи рівень їх підлості і ницості.
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21.10.2020 15:37 Відповісти
Логично. Тем более, потерпевший должен понимать бессмысленность опроса всех про всё.

Не хочу никого унизить.
Все профессии важны, все профессии нужны.
Но!
Разбирается ли уборщица в вопросах свободных экономических зон и может ли она провести анализ результа введение таких зон в том или ином регионе?
Шо именно знает учитель физики о методах и способах обезболивания и их эффективности в зависимости от степени состояния пациента?
Читала ли танцовщица из ночного клуба Будапештский меморандум или хотя бы понимает значение слова "меморандум"?
Знает ли ли сантехник какие именно статьи УК можно отнести к теме коррупции и какое именно наказание предусмотрено по каждой статье?
И таки да, я представил себе дискуссию между водителем маршрутки и продавщицей рыбы, почему депутатов должно быть именно 300, а не 299 или 301.
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21.10.2020 17:29 Відповісти
т.е. полиция собирается противодействовать срыву незаконной скрытой агитации в день проведения выборов вместо того, чтобы обеспечивать их законность?))) ну шо ж прям так в открытую палиться в том, что полиция собирается отстаивать во время проведения выборов интересы одной конкретной партии, т,е. использовать админресурс?)))
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21.10.2020 15:38 Відповісти
МВД готово не допустить срыва "опроса Зеленского", - то есть принять участие в антиконституционном мятеже...
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21.10.2020 15:42 Відповісти
Бачите, вони назвали це "опитуванням" на кшталт екзитполів. Вся диявольська сутність у тому, що "результатами" вони можуть крутити як завгодно залежно від того, наскільки вони їм сподобаються. І, звісно, хто ж назве "екзитпольників" агітаторами за блаЗЄнського, ким вони, по суті, і є.
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21.10.2020 15:55 Відповісти
Они могут хоть сделать сальто в воздухе, укусив себя в полётеза жопу - это не меняет ничего в незаконности этого опроса.. по сути - это легитимизация туалетных бумажек крымского и донецкого "референдумов"... И всем это понятно.Потому дураками надо быть,чтоб понимая что тебя н****ют позволить себя на***ть. Этого не должно произойти. Точка
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21.10.2020 16:29 Відповісти
Що Вам сказати? Вони почали з незаконного розпуску ВР. Ми це їм дозволили. Тому якесь "опитування", яке є, як Ви сказали, по суті, легітимізацією "референдумів" в ЛуганДон-ах, також не матиме для них ніяких негативних наслідків. Вони мають 73% баранів у своєму резерві.
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22.10.2020 08:45 Відповісти
Ну да..согласен с Вами... Главная фраза, которую Вы сказали "Ми це їм дозволили."
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22.10.2020 10:31 Відповісти
Иди тарелки лижи,Антонина.
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21.10.2020 15:44 Відповісти
Почему тарелки? Жопы
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21.10.2020 16:53 Відповісти
он пришел не страну закон защищать, а бабки зарабатовать. Поди такую тушу прогодуй
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21.10.2020 15:45 Відповісти
я особисто готовий 25 таких агітаторів на...слати!
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21.10.2020 15:44 Відповісти
Теперь полиция все закона.за это будет отвечать и аваков и герашенко.дело времени
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21.10.2020 15:46 Відповісти
преЗедент с этим(!!!) «опросом» сделал головняк на ровном месте.........
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21.10.2020 15:46 Відповісти
На каком основании проводят этот опрос в ДЕНЬ ВЫБОРОВ? Кто спонсирует этот шабаш янелоха оманского? Покажите людям! Народ хочет знать!
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21.10.2020 15:47 Відповісти
УНН. Всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, профінансує політична партія "Слуга народу". Про це йдеться у заяві політсили, оприлюдненій 21 жовтня, передає УНН.
"5 запитань від Президента України - хто фінансуватиме це дослідження? Відповідаємо офіційно: політична партія "Слуга Народу". Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня", - повідомили у політсилі.
"Усі витрати, пов'язані з опитуванням, буде відображено в звіті партії, який подається в НАЗК. Підкреслимо, що мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія "Слуга Народу" відмовилася від державного фінансування та передала ці кошти на боротьбу з COVID-19", - додали у політсилі.
У партії запевнили, що це законно. "Чи це законно? Так. "Слуга Народу" не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзит-полу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", - зазначено у заяві.
"Чи не буде це агітацією? Ні. Під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за "Слугу Народу" або ж за окремих кандидатів на виборах. Члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів", - вели далі у партії.
Відповідаючи на запитання, навіщо це роблять, у "СН" вказали, що "проведення такого опитування є одним із пунктів передвиборчої програми партії щодо розвитку прямої демократії та народовладдя в Україні". "У такий спосіб ми хотіли б започаткувати традицію, відпрацювати механізм, за яким влада матиме можливість чути думку народу постійно і регулярно", - сказано у заяві.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ініціював всенародне https://www.unn.com.ua/uk/news/1896988-pitannya-yaki-nikhto-nikoli-ne-staviv-zelenskiy-anonsuvav-opituvannya-u-den-viboriv опитування , яке буде проведено в день місцевих виборів - 25 жовтня.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
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21.10.2020 15:53 Відповісти
Мало ли, что они сказали. Пусть для начала докажут, что это задекларированные деньги СН.
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21.10.2020 15:57 Відповісти
даже если деньги задекларированы, финансирование партией сн прямое нарушение закона
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21.10.2020 16:10 Відповісти
Да подай на них в суд, думаю ихний адвокат тебе докажет и покажет
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21.10.2020 16:17 Відповісти
Не уверен, что с жульем надо играть по его правилам на его поле. Жулью надо бить морду.
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21.10.2020 16:19 Відповісти
Наверняка опросы будут проводиться не только по заказу СН а и других партий, это - нарушение конституции , или как?
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21.10.2020 16:24 Відповісти
а шо, ваш зажопний адвокат нездатний довести?
Аааа, та ж ви заодно з уродами.... одна коаліція... соррі...
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21.10.2020 17:53 Відповісти
Пусть покажут, КТО ИМЕННО СПОНСОР ВСЕГО ЭТОГО ШАБАША? ФАМИЛИИ ЕСТЬ У ЭТОГО спонсора?
Где декларация? Хватит уже трандеть! Янелох оманский уже 17 месяцев, как президент, пора уже отвечать за свои поступки, а не прикрываться и обвинять постоянно других!
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21.10.2020 16:12 Відповісти
Пусть хряк и бабка с медведчуком в отместку создадут свой опрос, мне даже интересно будет.
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21.10.2020 15:49 Відповісти
МВД поддерживает беззаконие!
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21.10.2020 15:49 Відповісти
Теж мені новина !
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21.10.2020 16:29 Відповісти
Мдя. В яке корито треба тицяти писком, що б свині зрозуміли? Те, що відбувається супроти діючого законодавства (а вам все від ЦВК до продвинутих юристів вже на пальцях розклали), є поза Законом і підлягає кримінальній відповідальності. Да мусора?
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21.10.2020 15:52 Відповісти
зеленский Частным образом!(с его слов)проводит опрос!
почему национальная полиция получая деньги налогоплательщиков собирается
охранять этот шабаш??
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21.10.2020 15:57 Відповісти
патамуше 100% ментов голосовали за зе. они хотят отката до времен Овоща
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21.10.2020 16:08 Відповісти
Тобто, в поліцію повідомляти про агітацію в день виборів не варто?
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21.10.2020 16:07 Відповісти
Ви щей винним окажетесь в разі чого якшо звернетесь
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21.10.2020 16:09 Відповісти
Мєнти поза законом. Тепер це офіційно ОЗУ.
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21.10.2020 16:17 Відповісти
Цікаво було б пройтися по запасам бабусь та дідусів- зібрати старі парфуми змішати їх і окропити білосніжний одяг опитувачів. На щастя, на здоров'я, на довгую пам'ять! Сподіваюсь що заслуженого рвотного рефлексу
на опитування у них не станеться
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21.10.2020 16:15 Відповісти
Хто б сумнівався...
Авакян боїться розлуки з кріслом міністра.
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21.10.2020 16:17 Відповісти
Іншими словами - вибори, як демократичний процес у 2019 були останніми.
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21.10.2020 16:32 Відповісти
как только увижу этих опросников на участке, сразу вызову полицию.
пусть тусят на улице
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21.10.2020 17:00 Відповісти
Это означает что полиция будет охранять титушек. Я лично вчера видел процесс инструктирования в Киеве (Днепровский район) группы титуханов с шаликами "5 вопросов от Президента" Причем этих титуханов я уже встречал и лично гонял на одной из незаконных строек нашего района. Менты и титушки вместе - ничего не напоминает?
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21.10.2020 17:13 Відповісти
Самый лучший вариант это просто игнорировать этих опросников,но обязательно найдутс\я такие сердобольные старухи или то население у которых вместо мозгов в головах -вата
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21.10.2020 17:34 Відповісти
А Сам вице-президент - в тени. Подставляет только свои говнорты. А где же Шкиряк?
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21.10.2020 17:43 Відповісти
А этот хряк ничего не попутал
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21.10.2020 17:52 Відповісти
Будут работать парами, один опрашивающий и один мусорок, будут гасить дубинками тех кто отказался пройти опрос
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21.10.2020 18:41 Відповісти
А закони, Конституцію МВС не повинно виконувати???
Ви, в першу чергу, повинні припинити те «опитування», бо це порушення Конституції...
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21.10.2020 18:45 Відповісти
жирный 3,14дар.
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21.10.2020 18:59 Відповісти
Жирная свинья, готово лизать жопу любой власти!
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21.10.2020 19:08 Відповісти
Ясное дело - зеро купил МВД за счет фонда ковид-19! Коррупция на страже предательства!
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21.10.2020 19:59 Відповісти
А готово допустіть опроси другіх нарушітелєй закона? А? МВД твою мать! Арсенка фсьо скончался патрійот !
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21.10.2020 20:21 Відповісти
Фактически, поехавшее руководство МВД, поставляет сейчас рядовых сотрудников также, как Захарченко подставлял рядовых сотрудников МВД, когда народ изгонял Януковича и восстанавливал право, справедливость и законность в стране.
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21.10.2020 21:13 Відповісти
А должны не допустить проведения
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21.10.2020 21:14 Відповісти
всё правильно и законно.
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22.10.2020 03:28 Відповісти
МВД готово не допустить срыва НЕЗАКОННОГО "опроса Зеленского".
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22.10.2020 05:16 Відповісти
Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко, произведённый в замминистры за особый талант, продемонстрированный на тарелке в ресторане и регулярно делающий Авакова весьма довольным, или нюх потерял, или сознательно решил победить в чемпионате по глубинному проникновению языком промеж субтильных ЗЕ-полужопий.
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22.10.2020 08:58 Відповісти
 
 