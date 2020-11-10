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Новости Политика Украины
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Комитет Рады отклонил законопроект Дубинского, разблокировав возвращение полномочий НАПК, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет Рады отклонил законопроект Дубинского, разблокировав возвращение полномочий НАПК, - нардеп

Профильный комитет Верховной Рады отклонил законопроект 4304-1 авторства Дубинского о возврате полномочий Национальному агентству по предупреждению коррупции, которые отменил КСУ. Именно из-за него законопроект спикера не был расмотрен на прошлой неделе.

Об этом пишет нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Автор предлагал вообще вывести судей из-под действия закона "О предотвращении коррупции". Отмечу, не только тех статей, которые отменил КСУ, а всего закона. Такая "белая кость", "каста неприкасаемых"", - рассказал Юрчишин об особенностях документа.

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Юрчишин отметил, что после отклонения законопроекта снова появилась возможность рассматривать законопроект спикера.

"При этом, несмотря на определенные некорректные формулировки, комитет предлагает доработать инициативу спикера с применением статьи 116 Регламента. Это позволит переписать ряд формулировок, в частности заменить термин "восстановление статей" на "выложить статьи в новой редакции"", - сообщил Юрчишин.

Он также добавил, что "сверхважно не выпускать из поля зрения и совершенствование работы КСУ: открытые конкурсы, кворум для принятия решений, и тому подобное. Потому что при других условиях атаки на реформы не остановятся".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Комитет Рады отклонил законопроект Дубинского, разблокировав возвращение полномочий НАПК, - нардеп Голоса Юрчишин 01
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тупой собачий рот еще и "законотворец" Комитет Рады отклонил законопроект Дубинского, разблокировав возвращение полномочий НАПК, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 9713
и че ж мы так живем хорошо
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10.11.2020 15:57 Ответить
К сожалению,не тупой,а подлый и хитрый рот!!!!!
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10.11.2020 18:47 Ответить
когда дубинского выведут из "депутатов" его надо будет отдать под суд ... брехуна...
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10.11.2020 15:57 Ответить
И что мы теперь должны кричать "Ура!" и танцевать гопак. Дубинский как был депутатом от "сн" (пропрезидентская шайка) так и остался. Хреновую игру играет Голобородько
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10.11.2020 16:01 Ответить
Були б не зовсім дурними,то давно вигнали б цього чортоподібного юду з хракцєї.
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10.11.2020 23:02 Ответить
Как это Портнов недоглядел?
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10.11.2020 16:46 Ответить
порошенко ,щас байдену позвонить а байден позвонит в Украину и скажет что надо делать незалежному государству.
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10.11.2020 17:02 Ответить
Ясен пень что делать!
Оторвать Украину от братской Расии, чтобы выкопать всю украинскую руду и уголь!
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10.11.2020 17:18 Ответить
І чіррьназьйомми вивєзті бусамі.
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10.11.2020 23:01 Ответить
Надо уже давно таких юрышык депортировать в США.
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10.11.2020 17:01 Ответить
За цей час вже закрили справу проти одного з суддів КС,чого вони і добивались.
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10.11.2020 22:14 Ответить
 
 