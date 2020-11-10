Комитет Рады отклонил законопроект Дубинского, разблокировав возвращение полномочий НАПК, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Профильный комитет Верховной Рады отклонил законопроект 4304-1 авторства Дубинского о возврате полномочий Национальному агентству по предупреждению коррупции, которые отменил КСУ. Именно из-за него законопроект спикера не был расмотрен на прошлой неделе.

Об этом пишет нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Автор предлагал вообще вывести судей из-под действия закона "О предотвращении коррупции". Отмечу, не только тех статей, которые отменил КСУ, а всего закона. Такая "белая кость", "каста неприкасаемых"", - рассказал Юрчишин об особенностях документа.

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Юрчишин отметил, что после отклонения законопроекта снова появилась возможность рассматривать законопроект спикера.

"При этом, несмотря на определенные некорректные формулировки, комитет предлагает доработать инициативу спикера с применением статьи 116 Регламента. Это позволит переписать ряд формулировок, в частности заменить термин "восстановление статей" на "выложить статьи в новой редакции"", - сообщил Юрчишин.

Он также добавил, что "сверхважно не выпускать из поля зрения и совершенствование работы КСУ: открытые конкурсы, кворум для принятия решений, и тому подобное. Потому что при других условиях атаки на реформы не остановятся".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.