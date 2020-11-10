Комітет Ради відхилив законопроєкт Дубінського, розблокувавши повернення повноважень НАЗК, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Профільний комітет Верховної Ради відхилив законопроєкт 4304-1 авторства Дубінського про повернення повноважень Національному агентству з питань запобігання корупції, які скасував КСУ. Саме через нього законопроєкт спікера не було розглянуто минулого тижня.

Про це пише нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Автор пропонував взагалі вивести суддів з-під дії закону "Про запобігання корупції". Наголошу, не лише тих статей, які скасував КСУ, а всього закону. Така собі "біла кістка", "каста недоторканих"", - розповів Юрчишин про особливості документа.

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Юрчишин зазначив, що після відхилення законопроєкту знову з'явилася можливість розглядати законопроєкт спікера.

"При цьому, зважаючи на певні некоректні формулювання, комітет пропонує доопрацьовувати ініціативу спікера з застосуванням статті 116 Регламенту. Це дозволить переписати ряд формулювань, зокрема замінити термін "відновлення статей" на "викласти статті у новій редакції"", - повідомив Юрчишин.

Він також додав, що "надважливо не випускати з поля зору і вдосконалення роботи КСУ: відкриті конкурси, кворум для ухвалення рішень тощо. Бо за інших умов атаки на реформи не зупиняться".

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.