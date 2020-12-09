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НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что закрыли производство относительно недостоверного декларирования министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Как говорится в ответе пресс-службы НАБУ на запрос Суспільного, дело закрыто после решения КСУ о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в Бюро, производства против Авакова открывали по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины.

"В рамках указанного уголовного производства устанавливались обстоятельства относительно возможного декларирования министром внутренних дел Украины недостоверной информации в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного управления по 2015-2019 годы", - сообщили в НАБУ.

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Как отметили в Бюро, решение закрыть производство приняли 26 ноября 2020 года на основании п. 4 ч. 1 статьи 284 УК Украины.

Издание отмечает, что 2 декабря общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что НАБУ закрыло дело против министра внутренних дел Арсена Авакова, ранее открытое из-за вероятно ложной информации, представленной министром в электронной декларации.

Как отметили в ЦПК, речь идет о недекларировании Аваковым в 2017 и 2018 годах виллы, расположенной в Италии в Сан-Феличе-Чирчео, приблизительная стоимость которой достигает 3,3 миллиона евро. Активисты также отметили, что в течение 2015-2018 министр задекларировал денежные активы, принадлежащие ему и его жене, однако не указал доходы от процентов, начисляемых банками. Также НАБУ нашло различия в указанных в декларации за 2017 год доходах жены Авакова.

Также читайте: НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Читайте также: "Не предусматривает лишения свободы", - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
А ведь Арсенка Барисыч один из отцов-основателей конституционного кризиса в стране и того беспредела, в который погрузилось государство..
Спасибки тебе, коррупционный ты наш!
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09.12.2020 18:03
+15
Слава Зеленському який за півроку здолав корупцію!
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09.12.2020 18:04
+15
Як у 2021 році мають виглядати святкові светри з оленями

НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 5599
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09.12.2020 18:14
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НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 8720
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09.12.2020 18:00 Ответить
НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 9133
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09.12.2020 18:05 Ответить
О! Ысчо адын выгодополучатель!
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09.12.2020 18:00 Ответить
НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 4330
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09.12.2020 18:01 Ответить
НАБУ закрыло производство против Авакова .-А как иначе. «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский /Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД /Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова.
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09.12.2020 18:03 Ответить
Імітація боротьби з корупцією триває !!!)))
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09.12.2020 18:03 Ответить
А ведь Арсенка Барисыч один из отцов-основателей конституционного кризиса в стране и того беспредела, в который погрузилось государство..
Спасибки тебе, коррупционный ты наш!
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09.12.2020 18:03 Ответить
Рюкзаков с каломойшей все организовали и проплатили и договорившись с ОПЗЖ . Коза Ностра отдыхает
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09.12.2020 19:22 Ответить
Гривну себе,доллар чувакам,остальные фунты стерлингов на налоги.... НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 4371 в ЕвропеНАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 8366
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09.12.2020 18:04 Ответить
Слава Зеленському який за півроку здолав корупцію!
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09.12.2020 18:04 Ответить
Треба сходити до Епіцеркви свічку за здравіє поставити НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 7402
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09.12.2020 18:08 Ответить
Когда то Леонид Кучма сказал..кажись 1995 год....
в мене є два чумадана компромату на всіх украінців.... НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 7017без вийнятку....
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09.12.2020 18:08 Ответить
В кожному жарті є доля жарту , але все інше правда
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09.12.2020 18:11 Ответить
Як казав Сан Санич Мороз,Кучма Батько українськой корупції...,мабуть мав рацію...,бо був спікером Ради...
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09.12.2020 18:14 Ответить
Як у 2021 році мають виглядати святкові светри з оленями

НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 5599
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09.12.2020 18:14 Ответить
Яка несподіванка. НАБУ закрило провадження проти Авакова про можливе недостовірне декларування - Цензор.НЕТ 9123
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09.12.2020 18:17 Ответить
Нарешті НАБУ запрацювало в повну силу і почала конкретно ЗАКРИВАТИ...
На жаль тільки не корупціонерів,а справи які в поті лиця розслідувало останні роки споживаючи при цьому сотні мільйонів гривень платників податків)
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09.12.2020 18:18 Ответить
ну вот...
а там с ковидного фонда можно, ради такого случая, по сусекам еще тщательнее поскрести... типа на копчиков )))
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09.12.2020 18:22 Ответить
Стоят на посту 2 ГАИшника...
-знаешь брат,сегодня нам не повезет...
-кроме Зели и его 50 машин сопровождения по єтой убитой дороге Короновирусом не поедет...
-вот блин,а я свой Ленке пообещал на 95 квартал билеті взять на новій год...
-ладно не парься,займу тебе доллар на єто дерьмо... НАБУ закрило провадження проти Авакова про можливе недостовірне декларування - Цензор.НЕТ 8998
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09.12.2020 18:22 Ответить
О, де собаков порылся !!!
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09.12.2020 18:22 Ответить
Благо на Вовку за 5 млн й справу не завели навіть... Всіх тепер світять о ВОНО чістінькає
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09.12.2020 18:27 Ответить
ДНО-все что можно сказать про НАБУ после такого.На єтом Авакяне пробу негде ставить. Если у НАБУ ничего нет против откровенного мафиози,тогда нахрена єто НАБУ такое?!
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09.12.2020 18:29 Ответить
Правду сочинять тяжкий труд,честно врать намного тяжелее...,правду сказать никто не поверит.....потому и живем в Мире иллюзий,воровства,хамства,взяток,коррупции и прочих прелестей идиотизма....
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09.12.2020 18:35 Ответить
Проституційний суд плюс ЗЕ-ЄР з ОПУ і всі декларації пішли в історію з девізом бариг -"Руки геть від мафії !". Тепер всі казнокради знову відмиті, чисті і головне упаковані з вкраденим майном і коштами, як кажуть - наша пісня гарна, нова, починаєм її знову. Кругообіг корупції в Україні. 24 відсоткам, які проголосували за картинку з телеящика сходили по великом на голову екскрементом від зелених фарисеїв.
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09.12.2020 18:46 Ответить
не вірю
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09.12.2020 19:36 Ответить
відкривають, потім закривають. Це така фішка в роботі. Всі розуміють що все це наї.аловка
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09.12.2020 19:38 Ответить
Авакян - чёрт, пригрел зелёный его по команде бени, что теперь хрен от него избавишься.
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09.12.2020 21:22 Ответить
Все это должно было быть при воре Порошенко, а происходит при самом честном народном президенте, ничего не понимаю (((((
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09.12.2020 21:36 Ответить
ПРИЙДЕТСЯ ОТКРЫТЬ !)
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09.12.2020 23:01 Ответить
 
 