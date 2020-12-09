НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что закрыли производство относительно недостоверного декларирования министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Как говорится в ответе пресс-службы НАБУ на запрос Суспільного, дело закрыто после решения КСУ о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в Бюро, производства против Авакова открывали по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины.

"В рамках указанного уголовного производства устанавливались обстоятельства относительно возможного декларирования министром внутренних дел Украины недостоверной информации в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного управления по 2015-2019 годы", - сообщили в НАБУ.

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Как отметили в Бюро, решение закрыть производство приняли 26 ноября 2020 года на основании п. 4 ч. 1 статьи 284 УК Украины.

Издание отмечает, что 2 декабря общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что НАБУ закрыло дело против министра внутренних дел Арсена Авакова, ранее открытое из-за вероятно ложной информации, представленной министром в электронной декларации.

Как отметили в ЦПК, речь идет о недекларировании Аваковым в 2017 и 2018 годах виллы, расположенной в Италии в Сан-Феличе-Чирчео, приблизительная стоимость которой достигает 3,3 миллиона евро. Активисты также отметили, что в течение 2015-2018 министр задекларировал денежные активы, принадлежащие ему и его жене, однако не указал доходы от процентов, начисляемых банками. Также НАБУ нашло различия в указанных в декларации за 2017 год доходах жены Авакова.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.