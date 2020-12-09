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НАБУ закрило провадження проти Авакова про можливе недостовірне декларування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ закрило провадження проти Авакова про можливе недостовірне декларування

У Національному антикорупційному бюро підтвердили, що закрили провадження щодо недостовірного декларування міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Як йдеться у відповіді пресслужби НАБУ на запит Суспільного, справу закрито після рішення КСУ про неконституційність відповідної статті Кримінального кодексу, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначили в Бюро, провадження проти Авакова порушували за статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

"У межах вказаного кримінального провадження встановлювались обставини щодо можливого декларування міністром внутрішніх справ України недостовірної інформації у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого врядування за 2015-2019 роки", – повідомили в НАБУ.

При цьому слідство вирішило закрити провадження через рішення Конституційного суду, який визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

"Підставою для закриття вказаного провадження стало рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року у справі 1-24/2020 (393/20), яким ст. 366-1 КК України визнано такою, що не відповідає Конституції України"

Як зазначили в Бюро, рішення закрити провадження ухвалили 26 листопада 2020 року на підставі п. 4 ч. 1 статті 284 КК України.

2 грудня громадська організація "Центр протидії корупції" повідомила, що НАБУ закрило справу проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, раніше відкриту через імовірно неправдиву інформацію, подану міністром в електронній декларації.

Як зазначили у ЦПК, йдеться про недекларування Аваковим у 2017 та 2018 роках вілли, розташованій в Італії у Сан-Феліче-Чірчео, приблизна вартість якої сягає 3,3 мільйона євро. Активісти також зазначили, що протягом 2015-2018 міністр задекларував грошові активи, які належать йому та його дружині, однак не вказав доходи від процентів, які нараховуються банками. Також НАБУ знайшло розбіжності у вказаних в декларації у 2017 році доходах дружини Авакова.

Також читайте: Рада планує надати Венедіктовій право втручатися в справи НАБУ і САП, - Шабунін

агадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

 2 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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Топ коментарі
+16
А ведь Арсенка Барисыч один из отцов-основателей конституционного кризиса в стране и того беспредела, в который погрузилось государство..
Спасибки тебе, коррупционный ты наш!
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09.12.2020 18:03
+15
Слава Зеленському який за півроку здолав корупцію!
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09.12.2020 18:04
+15
Як у 2021 році мають виглядати святкові светри з оленями

НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 5599
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09.12.2020 18:14
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НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 8720
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09.12.2020 18:00 Відповісти
НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 9133
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09.12.2020 18:05 Відповісти
О! Ысчо адын выгодополучатель!
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09.12.2020 18:00 Відповісти
НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 4330
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09.12.2020 18:01 Відповісти
НАБУ закрыло производство против Авакова .-А как иначе. «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский /Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД /Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова.
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09.12.2020 18:03 Відповісти
Імітація боротьби з корупцією триває !!!)))
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09.12.2020 18:03 Відповісти
А ведь Арсенка Барисыч один из отцов-основателей конституционного кризиса в стране и того беспредела, в который погрузилось государство..
Спасибки тебе, коррупционный ты наш!
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09.12.2020 18:03 Відповісти
Рюкзаков с каломойшей все организовали и проплатили и договорившись с ОПЗЖ . Коза Ностра отдыхает
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09.12.2020 19:22 Відповісти
Гривну себе,доллар чувакам,остальные фунты стерлингов на налоги.... НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 4371 в ЕвропеНАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 8366
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09.12.2020 18:04 Відповісти
Слава Зеленському який за півроку здолав корупцію!
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09.12.2020 18:04 Відповісти
Треба сходити до Епіцеркви свічку за здравіє поставити НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 7402
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09.12.2020 18:08 Відповісти
Когда то Леонид Кучма сказал..кажись 1995 год....
в мене є два чумадана компромату на всіх украінців.... НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 7017без вийнятку....
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09.12.2020 18:08 Відповісти
В кожному жарті є доля жарту , але все інше правда
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09.12.2020 18:11 Відповісти
Як казав Сан Санич Мороз,Кучма Батько українськой корупції...,мабуть мав рацію...,бо був спікером Ради...
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09.12.2020 18:14 Відповісти
Як у 2021 році мають виглядати святкові светри з оленями

НАБУ закрыло производство против Авакова о возможном недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 5599
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09.12.2020 18:14 Відповісти
Яка несподіванка. НАБУ закрило провадження проти Авакова про можливе недостовірне декларування - Цензор.НЕТ 9123
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09.12.2020 18:17 Відповісти
Нарешті НАБУ запрацювало в повну силу і почала конкретно ЗАКРИВАТИ...
На жаль тільки не корупціонерів,а справи які в поті лиця розслідувало останні роки споживаючи при цьому сотні мільйонів гривень платників податків)
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09.12.2020 18:18 Відповісти
ну вот...
а там с ковидного фонда можно, ради такого случая, по сусекам еще тщательнее поскрести... типа на копчиков )))
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09.12.2020 18:22 Відповісти
Стоят на посту 2 ГАИшника...
-знаешь брат,сегодня нам не повезет...
-кроме Зели и его 50 машин сопровождения по єтой убитой дороге Короновирусом не поедет...
-вот блин,а я свой Ленке пообещал на 95 квартал билеті взять на новій год...
-ладно не парься,займу тебе доллар на єто дерьмо... НАБУ закрило провадження проти Авакова про можливе недостовірне декларування - Цензор.НЕТ 8998
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09.12.2020 18:22 Відповісти
О, де собаков порылся !!!
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09.12.2020 18:22 Відповісти
Благо на Вовку за 5 млн й справу не завели навіть... Всіх тепер світять о ВОНО чістінькає
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09.12.2020 18:27 Відповісти
ДНО-все что можно сказать про НАБУ после такого.На єтом Авакяне пробу негде ставить. Если у НАБУ ничего нет против откровенного мафиози,тогда нахрена єто НАБУ такое?!
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09.12.2020 18:29 Відповісти
Правду сочинять тяжкий труд,честно врать намного тяжелее...,правду сказать никто не поверит.....потому и живем в Мире иллюзий,воровства,хамства,взяток,коррупции и прочих прелестей идиотизма....
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09.12.2020 18:35 Відповісти
Проституційний суд плюс ЗЕ-ЄР з ОПУ і всі декларації пішли в історію з девізом бариг -"Руки геть від мафії !". Тепер всі казнокради знову відмиті, чисті і головне упаковані з вкраденим майном і коштами, як кажуть - наша пісня гарна, нова, починаєм її знову. Кругообіг корупції в Україні. 24 відсоткам, які проголосували за картинку з телеящика сходили по великом на голову екскрементом від зелених фарисеїв.
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09.12.2020 18:46 Відповісти
не вірю
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09.12.2020 19:36 Відповісти
відкривають, потім закривають. Це така фішка в роботі. Всі розуміють що все це наї.аловка
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09.12.2020 19:38 Відповісти
Авакян - чёрт, пригрел зелёный его по команде бени, что теперь хрен от него избавишься.
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09.12.2020 21:22 Відповісти
Все это должно было быть при воре Порошенко, а происходит при самом честном народном президенте, ничего не понимаю (((((
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09.12.2020 21:36 Відповісти
ПРИЙДЕТСЯ ОТКРЫТЬ !)
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09.12.2020 23:01 Відповісти
 
 