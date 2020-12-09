НАБУ закрило провадження проти Авакова про можливе недостовірне декларування

У Національному антикорупційному бюро підтвердили, що закрили провадження щодо недостовірного декларування міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Як йдеться у відповіді пресслужби НАБУ на запит Суспільного, справу закрито після рішення КСУ про неконституційність відповідної статті Кримінального кодексу, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначили в Бюро, провадження проти Авакова порушували за статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

"У межах вказаного кримінального провадження встановлювались обставини щодо можливого декларування міністром внутрішніх справ України недостовірної інформації у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого врядування за 2015-2019 роки", – повідомили в НАБУ.

При цьому слідство вирішило закрити провадження через рішення Конституційного суду, який визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

"Підставою для закриття вказаного провадження стало рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року у справі 1-24/2020 (393/20), яким ст. 366-1 КК України визнано такою, що не відповідає Конституції України"

Як зазначили в Бюро, рішення закрити провадження ухвалили 26 листопада 2020 року на підставі п. 4 ч. 1 статті 284 КК України.

2 грудня громадська організація "Центр протидії корупції" повідомила, що НАБУ закрило справу проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, раніше відкриту через імовірно неправдиву інформацію, подану міністром в електронній декларації.

Як зазначили у ЦПК, йдеться про недекларування Аваковим у 2017 та 2018 роках вілли, розташованій в Італії у Сан-Феліче-Чірчео, приблизна вартість якої сягає 3,3 мільйона євро. Активісти також зазначили, що протягом 2015-2018 міністр задекларував грошові активи, які належать йому та його дружині, однак не вказав доходи від процентів, які нараховуються банками. Також НАБУ знайшло розбіжності у вказаних в декларації у 2017 році доходах дружини Авакова.

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агадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

2 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.