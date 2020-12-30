Все доказательства по делу Микитася - надлежащие, - Нацполиция

Заявления адвокатов экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася о том, что его переписка в материалах дела якобы сфальсифицирована, не соответствуют действительности.

"Сторона защиты фигуранта заявила о том, что не успела ознакомиться с материалами ходатайства об избрании меры защиты Максиму Микитасю. В то же время, несмотря на это, поспешила обнародовать в СМИ недостоверную информацию о ненадлежащим образом собранных во время досудебного расследования доказательствах, в частности, о результатах осмотра изъятых мобильных телефонов", - сказано в сообщении.

"Подчеркиваем: все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Максим Микитась, являются надлежащими, допустимыми, санкционированы судом и оценены прокурором", - заявили в полиции.

Также в Нацполиции напомнили, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора, а незаконное разглашение этих сведений влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы на 5 лет.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.

9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.