РУС
Новости
2 275 11

Все доказательства по делу Микитася - надлежащие, - Нацполиция

Заявления адвокатов экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася о том, что его переписка в материалах дела якобы сфальсифицирована, не соответствуют действительности.

Об этом сказано в сообщении на сайте Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Сторона защиты фигуранта заявила о том, что не успела ознакомиться с материалами ходатайства об избрании меры защиты Максиму Микитасю. В то же время, несмотря на это, поспешила обнародовать в СМИ недостоверную информацию о ненадлежащим образом собранных во время досудебного расследования доказательствах, в частности, о результатах осмотра изъятых мобильных телефонов", - сказано в сообщении.

"Подчеркиваем: все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Максим Микитась, являются надлежащими, допустимыми, санкционированы судом и оценены прокурором", - заявили в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Переписка Микитася из материалов дела сфальсифицирована, - адвокаты (обновлено). ФОТО

Также в Нацполиции напомнили, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора, а незаконное разглашение этих сведений влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы на 5 лет.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.

9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

Также на Цензор.НЕТ: Микитасю не избрали меру пресечения, адвокаты заявили отвод судье

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Автор: 

Нацполиция (16712) суд (25199) Микитась Максим (155)
Топ комментарии
+3
Ага как и по шеремету фуфло на фуфле Пикасо художники
показать весь комментарий
30.12.2020 22:53 Ответить
+3
После того как обвиняемые по делу шеремета разбомбили Киев - доверять нашей полиции себя не уважать
показать весь комментарий
30.12.2020 22:58 Ответить
+2
А главное своевременные.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:49 Ответить
Обычно, когда полиция делает подобное заявление, это означает только одно: обвиняемый будет сидеть в сизо до скончания века...
показать весь комментарий
30.12.2020 22:51 Ответить
А по Татарову?
показать весь комментарий
30.12.2020 22:57 Ответить
А у татарова, молитвами зеленского, все хорошо!
показать весь комментарий
30.12.2020 22:59 Ответить
А коли вже поліція почне в судах докази підтверджувати, а не лише в "Фейсбуці?
показать весь комментарий
30.12.2020 23:10 Ответить
Дело пошло, но думаю после нового года всё замнут.
показать весь комментарий
30.12.2020 23:39 Ответить
Врут в глаза и ещё угрожают, какое "разглашение"?! Это открытое судебное заседание.
показать весь комментарий
31.12.2020 00:24 Ответить
Поспішають заткнути йому рота.
показать весь комментарий
31.12.2020 00:29 Ответить
Особенно мне понравилась фраза от сабаковских мусоров - "...санкционированы судом и оценены прокурором". В короткой фразе две ошибки.

Ошибка №1 - в Украине слова "суд", "судья" следует брать в кавычки.
Ошибка №2 - правильно проКУРВор, а не прокурор.
показать весь комментарий
31.12.2020 08:22 Ответить
 
 