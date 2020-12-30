УКР
Всі докази у справі Микитася - належні, - Нацполіція

Заяви адвокатів ексголови корпорації "Укрбуд" Максима Микитася про те, що його листування в матеріалах справи нібито сфальсифіковане, не відповідають дійсності.

Про це сказано в повідомленні на сайті Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Сторона захисту фігуранта заявила про те, що не встигла ознайомитися з матеріалами клопотання про обрання запобіжного захисту Максиму Микитасю. Водночас, попри це, поспішила оприлюднити в ЗМІ недостовірну інформацію про неналежним чином зібрані під час досудового розслідування докази, зокрема, про результати огляду вилучених мобільних телефонів", - сказано в повідомленні.

"Підкреслюємо: всі докази в кримінальному провадженні, де фігурує Максим Микитась, є належними, допустимими, санкціоновані судом і оцінені прокурором", - заявили в поліції.

Читайте також: Микитасю не обрали запобіжний захід, адвокати заявили відведення судді

Також в Нацполіції нагадали, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора, а незаконне розголошення цих відомостей тягне за собою відповідальність аж до позбавлення волі на 5 років.

Нагадаємо, захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Нацполіція (15435) суд (11820) Микитась Максим (292)
Ага как и по шеремету фуфло на фуфле Пикасо художники
30.12.2020 22:53 Відповісти
После того как обвиняемые по делу шеремета разбомбили Киев - доверять нашей полиции себя не уважать
30.12.2020 22:58 Відповісти
А главное своевременные.
30.12.2020 22:49 Відповісти
А главное своевременные.
30.12.2020 22:49 Відповісти
Обычно, когда полиция делает подобное заявление, это означает только одно: обвиняемый будет сидеть в сизо до скончания века...
30.12.2020 22:51 Відповісти
Ага как и по шеремету фуфло на фуфле Пикасо художники
30.12.2020 22:53 Відповісти
А по Татарову?
30.12.2020 22:57 Відповісти
А у татарова, молитвами зеленского, все хорошо!
30.12.2020 22:59 Відповісти
После того как обвиняемые по делу шеремета разбомбили Киев - доверять нашей полиции себя не уважать
30.12.2020 22:58 Відповісти
А коли вже поліція почне в судах докази підтверджувати, а не лише в "Фейсбуці?
30.12.2020 23:10 Відповісти
Дело пошло, но думаю после нового года всё замнут.
30.12.2020 23:39 Відповісти
Врут в глаза и ещё угрожают, какое "разглашение"?! Это открытое судебное заседание.
31.12.2020 00:24 Відповісти
Поспішають заткнути йому рота.
31.12.2020 00:29 Відповісти
Особенно мне понравилась фраза от сабаковских мусоров - "...санкционированы судом и оценены прокурором". В короткой фразе две ошибки.

Ошибка №1 - в Украине слова "суд", "судья" следует брать в кавычки.
Ошибка №2 - правильно проКУРВор, а не прокурор.
31.12.2020 08:22 Відповісти
 
 