Всі докази у справі Микитася - належні, - Нацполіція

Заяви адвокатів ексголови корпорації "Укрбуд" Максима Микитася про те, що його листування в матеріалах справи нібито сфальсифіковане, не відповідають дійсності.

Про це сказано в повідомленні на сайті Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Сторона захисту фігуранта заявила про те, що не встигла ознайомитися з матеріалами клопотання про обрання запобіжного захисту Максиму Микитасю. Водночас, попри це, поспішила оприлюднити в ЗМІ недостовірну інформацію про неналежним чином зібрані під час досудового розслідування докази, зокрема, про результати огляду вилучених мобільних телефонів", - сказано в повідомленні.

"Підкреслюємо: всі докази в кримінальному провадженні, де фігурує Максим Микитась, є належними, допустимими, санкціоновані судом і оцінені прокурором", - заявили в поліції.

Також в Нацполіції нагадали, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора, а незаконне розголошення цих відомостей тягне за собою відповідальність аж до позбавлення волі на 5 років.

Нагадаємо, захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.