Микитася доставили в суд для избрания ему меры пресечения

Экс-глава "Укрбуда", бывший народный депутат Максим Микитась доставлен в четверг на заседание Шевченковсого районного суда Киева по избранию ему в виде меры пресечения.

Также на заседание прибыли его адвокаты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Защита заявила, что утром Микитась был вызван на допрос к следователю, поэтому не явился на заседание утром, следственное действие было отменено.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд обязал принудительно доставить Микитася на заседание.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.

Топ комментарии
Зачем избирать меру, если и так понятно - закріть. что бы в суд являлся по первому вызову
31.12.2020 14:08 Ответить
На налыгаче привели скота.
31.12.2020 14:08 Ответить
Сейчас показательно его доведут до "самоубийства" чтобы остальным неповадно было.
31.12.2020 14:10 Ответить
Вовка не доставили хоча той ігнорував повістки.
Татрова не доставили.
Тупицького недоставили.
Ще купу усілякого лайна привезти в суд яєць не вистачає.
А тут - на тобі!

Показушники грьобані.

Вони спарвді народ за довбойобів тримають.
31.12.2020 14:12 Ответить
Надо было расстрелять типа при попытке к бегству. Вдруг начнет про Татарова говорить не то, что нужно???
31.12.2020 14:14 Ответить
Вот и поел оливьешки
31.12.2020 14:14 Ответить
ведь могут же когда захочут!! порошенке пете приготовиться!
31.12.2020 14:14 Ответить
Угу. Щоб стати нев"їзними у цивілізований світ
31.12.2020 14:18 Ответить
Що ти скажеш про Татарова?
31.12.2020 14:20 Ответить
А что тут говорить - весь провонялся статьями о корупции !
31.12.2020 14:28 Ответить
Микитася доставили в суд для обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 9992 Якби вони могли то порошенко вже давно б сидів.Та тільки ніяк не проковтнуть.
31.12.2020 14:37 Ответить
Какой солидный... В галстуке...
Скоро на фото он будет в очках и книгой в руках.
А потом его начнут цитировать.
Про обманутых им людей можно забывать.
31.12.2020 14:16 Ответить
И УКРЫТ КЛЕТЧАТЫМ ПЛЕДОМ... 😆😅🤣😂😝
31.12.2020 14:23 Ответить
Ну, да він не кривлявся і органом по клавішах не лупив
31.12.2020 14:27 Ответить
Сегодня ты отгавкиваешься?
31.12.2020 14:37 Ответить
Корупционеров в расход по укороченной процедуре !!!
31.12.2020 14:26 Ответить
Ой, тоді у нас в країні тільки невинні діти залишаться
31.12.2020 14:35 Ответить
Можуть коли хочуть.А за татаровим і тупицьким поїхали?
31.12.2020 14:31 Ответить
На мою думку Микитася ганяють і менти, і судді, і прокурори тому що він почав своїх подільників видавати, і, взагалі, багато знає.
Тому цей "важель" і забрали у НАБУ. Бо "співи" Микитася можуть багато кому закінчитися гучними процесами.
І зараз піде торгівля з Микитасем уже з ОП, чи СБУ.
31.12.2020 14:33 Ответить
Зелені , брехливі скотиняки. Для них : "Закон як дишло , куди повернеш , так і вийшло". Де зрадник Тупицький , де продажний корупціонер Татаров , інші " друзі гаранта "?! Хто і коли їх доставить ( приволоче ) в суд ?!
31.12.2020 14:40 Ответить
Як Микитася вчора в суд викликали. Дивись проставлений час на повістці (обведено червоним)
Микитася доставили в суд для обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 3648
31.12.2020 14:42 Ответить
Законослухняний громадянин.Клейма ніде ставить.
31.12.2020 15:14 Ответить
Сейчас начнутся обмороки, клетчатое одеяло, скорая помощь...а дома у Микитася уже шампанское разлито!
31.12.2020 15:41 Ответить
 
 