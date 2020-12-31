Микитася доставили в суд для избрания ему меры пресечения
Экс-глава "Укрбуда", бывший народный депутат Максим Микитась доставлен в четверг на заседание Шевченковсого районного суда Киева по избранию ему в виде меры пресечения.
Также на заседание прибыли его адвокаты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Защита заявила, что утром Микитась был вызван на допрос к следователю, поэтому не явился на заседание утром, следственное действие было отменено.
Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд обязал принудительно доставить Микитася на заседание.
Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
Также на Цензор.НЕТ: Микитасю не избрали меру пресечения, адвокаты заявили отвод судье
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.
Татрова не доставили.
Тупицького недоставили.
Ще купу усілякого лайна привезти в суд яєць не вистачає.
А тут - на тобі!
Показушники грьобані.
Вони спарвді народ за довбойобів тримають.
Скоро на фото он будет в очках и книгой в руках.
А потом его начнут цитировать.
Про обманутых им людей можно забывать.
Тому цей "важель" і забрали у НАБУ. Бо "співи" Микитася можуть багато кому закінчитися гучними процесами.
І зараз піде торгівля з Микитасем уже з ОП, чи СБУ.