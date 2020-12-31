Микитася доставили в суд для избрания ему меры пресечения

Экс-глава "Укрбуда", бывший народный депутат Максим Микитась доставлен в четверг на заседание Шевченковсого районного суда Киева по избранию ему в виде меры пресечения.

Также на заседание прибыли его адвокаты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Защита заявила, что утром Микитась был вызван на допрос к следователю, поэтому не явился на заседание утром, следственное действие было отменено.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд обязал принудительно доставить Микитася на заседание.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

Также на Цензор.НЕТ: Микитасю не избрали меру пресечения, адвокаты заявили отвод судье

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.