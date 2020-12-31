УКР
Новини
Микитася доставили в суд для обрання йому запобіжного заходу

Ексглаву "Укрбуду", колишнього народного депутата Максима Микитася доставлено в четвер на засідання Шевченківського районного суду Києва щодо обрання йому запобіжного заходу.

Також на засідання прибули його адвокати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Захист заявив, що вранці Микитась був викликаний на допит до слідчого, тому не з'явився на засідання вранці, слідча дія була скасована.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання.

Також читайте: Геращенко про справу Микитася: Може в КПК внесли зміни, що "нікому вбивати не можна, а Микитасю - можна?"

Нагадаємо, захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Автор: 

Зачем избирать меру, если и так понятно - закріть. что бы в суд являлся по первому вызову
31.12.2020 14:08 Відповісти
На налыгаче привели скота.
31.12.2020 14:08 Відповісти
Сейчас показательно его доведут до "самоубийства" чтобы остальным неповадно было.
31.12.2020 14:10 Відповісти
Вовка не доставили хоча той ігнорував повістки.
Татрова не доставили.
Тупицького недоставили.
Ще купу усілякого лайна привезти в суд яєць не вистачає.
А тут - на тобі!

Показушники грьобані.

Вони спарвді народ за довбойобів тримають.
31.12.2020 14:12 Відповісти
Надо было расстрелять типа при попытке к бегству. Вдруг начнет про Татарова говорить не то, что нужно???
31.12.2020 14:14 Відповісти
Вот и поел оливьешки
31.12.2020 14:14 Відповісти
ведь могут же когда захочут!! порошенке пете приготовиться!
31.12.2020 14:14 Відповісти
Угу. Щоб стати нев"їзними у цивілізований світ
31.12.2020 14:18 Відповісти
Що ти скажеш про Татарова?
31.12.2020 14:20 Відповісти
А что тут говорить - весь провонялся статьями о корупции !
31.12.2020 14:28 Відповісти
Микитася доставили в суд для обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 9992 Якби вони могли то порошенко вже давно б сидів.Та тільки ніяк не проковтнуть.
31.12.2020 14:37 Відповісти
Какой солидный... В галстуке...
Скоро на фото он будет в очках и книгой в руках.
А потом его начнут цитировать.
Про обманутых им людей можно забывать.
31.12.2020 14:16 Відповісти
И УКРЫТ КЛЕТЧАТЫМ ПЛЕДОМ... 😆😅🤣😂😝
31.12.2020 14:23 Відповісти
Ну, да він не кривлявся і органом по клавішах не лупив
31.12.2020 14:27 Відповісти
Сегодня ты отгавкиваешься?
31.12.2020 14:37 Відповісти
Корупционеров в расход по укороченной процедуре !!!
31.12.2020 14:26 Відповісти
Ой, тоді у нас в країні тільки невинні діти залишаться
31.12.2020 14:35 Відповісти
Можуть коли хочуть.А за татаровим і тупицьким поїхали?
31.12.2020 14:31 Відповісти
На мою думку Микитася ганяють і менти, і судді, і прокурори тому що він почав своїх подільників видавати, і, взагалі, багато знає.
Тому цей "важель" і забрали у НАБУ. Бо "співи" Микитася можуть багато кому закінчитися гучними процесами.
І зараз піде торгівля з Микитасем уже з ОП, чи СБУ.
31.12.2020 14:33 Відповісти
Зелені , брехливі скотиняки. Для них : "Закон як дишло , куди повернеш , так і вийшло". Де зрадник Тупицький , де продажний корупціонер Татаров , інші " друзі гаранта "?! Хто і коли їх доставить ( приволоче ) в суд ?!
31.12.2020 14:40 Відповісти
Як Микитася вчора в суд викликали. Дивись проставлений час на повістці (обведено червоним)
Микитася доставили в суд для обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 3648
31.12.2020 14:42 Відповісти
Законослухняний громадянин.Клейма ніде ставить.
31.12.2020 15:14 Відповісти
Сейчас начнутся обмороки, клетчатое одеяло, скорая помощь...а дома у Микитася уже шампанское разлито!
31.12.2020 15:41 Відповісти
 
 