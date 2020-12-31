Микитася доставили в суд для обрання йому запобіжного заходу

Ексглаву "Укрбуду", колишнього народного депутата Максима Микитася доставлено в четвер на засідання Шевченківського районного суду Києва щодо обрання йому запобіжного заходу.

Також на засідання прибули його адвокати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Захист заявив, що вранці Микитась був викликаний на допит до слідчого, тому не з'явився на засідання вранці, слідча дія була скасована.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання.

Нагадаємо, захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.