ВАКС завтра повторно рассмотрит продление сроков расследования дела пленок Вовка

Национальное антикоррупционное бюро завтра в очередной раз будет просить Высший антикоррупционный суд продлить сроки расследование дела пленок Вовка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"В четверг, 14 января в Высшем антикоррупционном суде снова рассмотрят вопрос о продлении расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного админсуда Киева. Начало заседания: 10:00. Следственный судья - Андрей Бицюк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ходатайство согласовал заместитель генпрокурора Максим Якубовский

ЦПК также направил в ВАКС ходатайство о трансляции заседания в YouTube.

"Надеемся, судья учтет общественный резонанс дела и пойдет на встречу общественности", - отметили в ЦПК.

Напомним, 6 января следственный судья ВАКС Андрей Бицюк отказал НАБУ в продлении сроков расследования дела ОАСК.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.