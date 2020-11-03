"НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка..."

НАБУ разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ.

"В связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях, Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в деятельность государственных деятелей - членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, участия в этой преступной организации судей Окружного административного суда Киева и других лиц, принятия предложения и получения неправомерной выгоды председателем Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.

В информации о подозреваемом указывается: "Вовк Павел Вячеславович, 07.07.1978 года рождения, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решения о деятельности Окружного админсуда Киева будут приниматься после запуска Высшей квалификационной комиссии судей, - Зеленский

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Также читайте: Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Читайте также: Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов