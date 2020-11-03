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НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

НАБУ разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ.

"В связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях, Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в деятельность государственных деятелей - членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, участия в этой преступной организации судей Окружного административного суда Киева и других лиц, принятия предложения и получения неправомерной выгоды председателем Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.

В информации о подозреваемом указывается: "Вовк Павел Вячеславович, 07.07.1978 года рождения, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решения о деятельности Окружного админсуда Киева будут приниматься после запуска Высшей квалификационной комиссии судей, - Зеленский

НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка 01

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Также читайте: Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Читайте также: Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+76
Наймите журналистов!
А то будет неудобно, когда наши правоохранительные органы начнут искать Вовка в Австралии и Бразилии, а журналисты сфотографируют его вместе со шлюхой в ночном клубе в Киеве...
НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 8352
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03.11.2020 18:21
+41
И заметьте, - по "судье" Вовку нет никаких "антикоррупционних" расследований бигусов, он не интересует сирожу лещенка и под ВАКС нету митингов парасюков с зиминим. И даже геройскую бубочку он не волнует)
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03.11.2020 18:24
+36
Затримати кулею при спробі втечі.
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03.11.2020 18:21
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барвиха НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 1211................................................................................................................................. НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 6840
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03.11.2020 19:16 Ответить
Полювання на Вовків відкрито !
НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 2206

Зимова версія:
НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 6929
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03.11.2020 19:18 Ответить
ниразу не было и вот опять.. НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 1263
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03.11.2020 19:21 Ответить
Интересно девки пляшут,подозреваемого в госизмене не арестовывают а вызывают повестками да и не одной.
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03.11.2020 19:25 Ответить
Підлеглий судді Вовка Качур викрав власну дочку, щоб уникнути переатестації

https://stopcor.org/pidleglyj-suddi-vovka-kachur-vykrav-vlasnu-dochku-shhob-unyknuty-pereatestacziyi/

Узяв відгул нібито по догляду за дитиною, щоб уникнути засідання кваліфікаційної комісії. Дочку для цього фактично викрав у матері. Так суддя Окружного адміністративного суду Києва Качур уник переатестації. Про це журналістам «СтопКору» в ексклюзивному коментарі розповіла його колишня дружина Євгенія.
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03.11.2020 19:25 Ответить
Бидлята-пташенята.Ща Качура,що Качур.
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03.11.2020 22:43 Ответить
Шо это за рыло вора в законе?
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03.11.2020 19:27 Ответить
Поки що-занадто щасливий писок.
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03.11.2020 22:42 Ответить
"НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка..."

Чому "в розшук", а не полювання?
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03.11.2020 19:35 Ответить
вовки в Червоній книзі, авжеж
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03.11.2020 19:45 Ответить
Якщо здадуть,то буде знак...або знову спортивна риболовля...
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03.11.2020 19:36 Ответить
хаха...а питання. навіщо його шукати коли він не підсудний, він же святий і недоторканно вічний корупціонер!?всерівно ніхто його не посадить...уже і осінь проходить...а посадок все немає... та і не буде ніколи і з майбутньою владою також...ну така у нас політика і корупція і кумовство з братерством... НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 8379
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03.11.2020 19:38 Ответить
фу як как загажено, 10-20к грн і мисливець (хантер) вашего "вовка" з приправою приволоче до вашого ганку)
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03.11.2020 19:39 Ответить
НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 3579
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03.11.2020 19:43 Ответить
Винуватим зроблять "вовка", а не "вовку" разом з виродками з "кс" та портновом_коломИйським. Ще одна дія малоросійської оперетки в стилі 95-го НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 2765
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03.11.2020 19:44 Ответить
Он уже работает главой окружного суда города Донецка.
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03.11.2020 19:45 Ответить
И живет рядом с Бенедиктовой.
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03.11.2020 19:58 Ответить
Вона-така ж красуня.Лисичка,але-тупенька вельми.
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03.11.2020 22:44 Ответить
ЧЕТВЕРТОВАТЬ падаль !!!!!!
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03.11.2020 20:44 Ответить
Вовка найдут. Скоро. Мёртвым. Он слишком много знает об очень плохих дядях....
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03.11.2020 20:00 Ответить
Вистрелить собі у макітру разів із п"ять.
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03.11.2020 22:45 Ответить
А скільки за затримання грошей? Готов це зробити за 1 грн. + 1000000,00 моральну шкоду за невиконнання своїх обов'язків Аваковим за мої податки...
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03.11.2020 20:04 Ответить
А знайти треба живого вовка? Чи шкірка його теж підійде?
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03.11.2020 20:20 Ответить
Від посади - не відсторонений. Не звільнений. ВСП - заборонило. Тобто буде отримувати гроші весь час "слідства" та "розшуку", буде на посаді судді.... Портнова так 5 років "шукали" та інших...Потім справу закриють, компенсацію та гроші не отримані за "вимушений прогул" - декілька десятків мілліонів - рішенням суду повернуть та призначать суддєю у КС при новому Президенті....А доки "шукають" - відпочине десь, грошей вистачить на 10 життів, або буде ходити до суду у якості підозрюваного до пенсії - бо ніхто не заарештує...
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03.11.2020 20:22 Ответить
Сепаров в тюрьму!
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03.11.2020 20:31 Ответить
Забавно: судью-сепаратиста, разыскивает НАБУ...
СБУ, ГБР, Национальная полиция, Генеральная прокуратура - на такие мелочи не разбрасывают свои драгоценные ресурсы!
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03.11.2020 20:40 Ответить
******* УКРАЇНА В 4 РЯДКАХ:
1) спочатку давали красти і розвалювати державу;
2) потім дали можливість вивести награбоване;
3) а потім допомогли накивати п'ятами.
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03.11.2020 20:50 Ответить
Ну а де 4-й рядок?
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03.11.2020 22:47 Ответить
Игра: "кто продолжит ряд "(нужное подчеркнуть)
Бузина .... Вовк, Портнов, Ермак, Медведчук....
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03.11.2020 20:50 Ответить
Найдут в Киеве на даче, после чего следственный судья объявит "его невиновным" и возместит моральный ущерб 😏
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03.11.2020 20:58 Ответить
а пробовали дома поискать?или на работе?
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03.11.2020 21:55 Ответить
Прутня. Допоки не буде оголошення про винагороду за його доставку до НАБУ живим або мертвим - не цікаво.
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03.11.2020 22:01 Ответить
На роботі дивились?
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03.11.2020 22:11 Ответить
Допечатайте в розыск ********* из кс (в полном составе), чтоб два раза не вставать...
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03.11.2020 22:39 Ответить
Цирк! НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 2366 Клоуни рулять!
В Україні - мова не українська, злодії і корупціонери - як *** Хери...
Как цапи потішаюцця над кахлами!
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03.11.2020 23:10 Ответить
Браво, НАБУ.
Выявилась необходимость создавать как можно больше подобных следственных структур, которые проводили бы чистку всех судов и правоохранительных органов. Можно было бы понять - откуда у коррупции ноги растут.
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03.11.2020 23:21 Ответить
Спецоперація "Зеленський" - це реванш старих еліт і великої корупції.

НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 8511
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04.11.2020 01:46 Ответить
в совке и постсовке не может существовать благородного слова ЭЛИТА.
Это главари мафии, лидеры банд, высший юдо-совок.
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04.11.2020 06:30 Ответить
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