НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка
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НАБУ разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ.
"В связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях, Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в деятельность государственных деятелей - членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, участия в этой преступной организации судей Окружного административного суда Киева и других лиц, принятия предложения и получения неправомерной выгоды председателем Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.
В информации о подозреваемом указывается: "Вовк Павел Вячеславович, 07.07.1978 года рождения, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК Украины".
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
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https://stopcor.org/pidleglyj-suddi-vovka-kachur-vykrav-vlasnu-dochku-shhob-unyknuty-pereatestacziyi/
Узяв відгул нібито по догляду за дитиною, щоб уникнути засідання кваліфікаційної комісії. Дочку для цього фактично викрав у матері. Так суддя Окружного адміністративного суду Києва Качур уник переатестації. Про це журналістам «СтопКору» в ексклюзивному коментарі розповіла його колишня дружина Євгенія.
Чому "в розшук", а не полювання?
СБУ, ГБР, Национальная полиция, Генеральная прокуратура - на такие мелочи не разбрасывают свои драгоценные ресурсы!
1) спочатку давали красти і розвалювати державу;
2) потім дали можливість вивести награбоване;
3) а потім допомогли накивати п'ятами.
Бузина .... Вовк, Портнов, Ермак, Медведчук....
В Україні - мова не українська, злодії і корупціонери - як *** Хери...
Как цапи потішаюцця над кахлами!
Выявилась необходимость создавать как можно больше подобных следственных структур, которые проводили бы чистку всех судов и правоохранительных органов. Можно было бы понять - откуда у коррупции ноги растут.
Это главари мафии, лидеры банд, высший юдо-совок.