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НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка

Новини Цензор.НЕТ Події

НАБУ розшукує підозрюваного в кримінальному провадженні за фактом створення головою Окружного адміністративного суду Києва злочинної організації з метою захоплення державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАБУ.

У зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі у допиті та інших процесуальних дій, Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом створення головою Окружного адміністративного суду м. Києва злочинної організації з метою захоплення державної влади, перешкоджання діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, втручання у діяльність державних діячів – членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, участі у цій злочинній організації суддів Окружного адміністративного суду м. Києва та інших осіб, прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди Головою Державної судової адміністрації України", - говориться в повідомленні.

В інформації про підозрюваного вказується: "Вовк Павло В'ячеславович, 07.07.1978 року народження, підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369- 2, ч. 2 ст. 344 КК України".

Читайте також: Рішення про діяльність Окружного адмінсуду Києва прийматимуться після запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Зеленський

НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка 01

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Читайте також: Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов
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Топ коментарі
+76
Наймите журналистов!
А то будет неудобно, когда наши правоохранительные органы начнут искать Вовка в Австралии и Бразилии, а журналисты сфотографируют его вместе со шлюхой в ночном клубе в Киеве...
НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 8352
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03.11.2020 18:21
+41
И заметьте, - по "судье" Вовку нет никаких "антикоррупционних" расследований бигусов, он не интересует сирожу лещенка и под ВАКС нету митингов парасюков с зиминим. И даже геройскую бубочку он не волнует)
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03.11.2020 18:24
+36
Затримати кулею при спробі втечі.
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03.11.2020 18:21
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барвиха НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 1211................................................................................................................................. НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 6840
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03.11.2020 19:16 Відповісти
Полювання на Вовків відкрито !
НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 2206

Зимова версія:
НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 6929
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03.11.2020 19:18 Відповісти
ниразу не было и вот опять.. НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 1263
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03.11.2020 19:21 Відповісти
Интересно девки пляшут,подозреваемого в госизмене не арестовывают а вызывают повестками да и не одной.
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03.11.2020 19:25 Відповісти
Підлеглий судді Вовка Качур викрав власну дочку, щоб уникнути переатестації

https://stopcor.org/pidleglyj-suddi-vovka-kachur-vykrav-vlasnu-dochku-shhob-unyknuty-pereatestacziyi/

Узяв відгул нібито по догляду за дитиною, щоб уникнути засідання кваліфікаційної комісії. Дочку для цього фактично викрав у матері. Так суддя Окружного адміністративного суду Києва Качур уник переатестації. Про це журналістам «СтопКору» в ексклюзивному коментарі розповіла його колишня дружина Євгенія.
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03.11.2020 19:25 Відповісти
Бидлята-пташенята.Ща Качура,що Качур.
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03.11.2020 22:43 Відповісти
Шо это за рыло вора в законе?
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03.11.2020 19:27 Відповісти
Поки що-занадто щасливий писок.
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03.11.2020 22:42 Відповісти
"НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка..."

Чому "в розшук", а не полювання?
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03.11.2020 19:35 Відповісти
вовки в Червоній книзі, авжеж
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03.11.2020 19:45 Відповісти
Якщо здадуть,то буде знак...або знову спортивна риболовля...
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03.11.2020 19:36 Відповісти
хаха...а питання. навіщо його шукати коли він не підсудний, він же святий і недоторканно вічний корупціонер!?всерівно ніхто його не посадить...уже і осінь проходить...а посадок все немає... та і не буде ніколи і з майбутньою владою також...ну така у нас політика і корупція і кумовство з братерством... НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 8379
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03.11.2020 19:38 Відповісти
фу як как загажено, 10-20к грн і мисливець (хантер) вашего "вовка" з приправою приволоче до вашого ганку)
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03.11.2020 19:39 Відповісти
НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 3579
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03.11.2020 19:43 Відповісти
Винуватим зроблять "вовка", а не "вовку" разом з виродками з "кс" та портновом_коломИйським. Ще одна дія малоросійської оперетки в стилі 95-го НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 2765
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03.11.2020 19:44 Відповісти
Он уже работает главой окружного суда города Донецка.
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03.11.2020 19:45 Відповісти
И живет рядом с Бенедиктовой.
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03.11.2020 19:58 Відповісти
Вона-така ж красуня.Лисичка,але-тупенька вельми.
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03.11.2020 22:44 Відповісти
ЧЕТВЕРТОВАТЬ падаль !!!!!!
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03.11.2020 20:44 Відповісти
Вовка найдут. Скоро. Мёртвым. Он слишком много знает об очень плохих дядях....
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03.11.2020 20:00 Відповісти
Вистрелить собі у макітру разів із п"ять.
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03.11.2020 22:45 Відповісти
А скільки за затримання грошей? Готов це зробити за 1 грн. + 1000000,00 моральну шкоду за невиконнання своїх обов'язків Аваковим за мої податки...
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03.11.2020 20:04 Відповісти
А знайти треба живого вовка? Чи шкірка його теж підійде?
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03.11.2020 20:20 Відповісти
Від посади - не відсторонений. Не звільнений. ВСП - заборонило. Тобто буде отримувати гроші весь час "слідства" та "розшуку", буде на посаді судді.... Портнова так 5 років "шукали" та інших...Потім справу закриють, компенсацію та гроші не отримані за "вимушений прогул" - декілька десятків мілліонів - рішенням суду повернуть та призначать суддєю у КС при новому Президенті....А доки "шукають" - відпочине десь, грошей вистачить на 10 життів, або буде ходити до суду у якості підозрюваного до пенсії - бо ніхто не заарештує...
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03.11.2020 20:22 Відповісти
Сепаров в тюрьму!
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03.11.2020 20:31 Відповісти
Забавно: судью-сепаратиста, разыскивает НАБУ...
СБУ, ГБР, Национальная полиция, Генеральная прокуратура - на такие мелочи не разбрасывают свои драгоценные ресурсы!
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03.11.2020 20:40 Відповісти
******* УКРАЇНА В 4 РЯДКАХ:
1) спочатку давали красти і розвалювати державу;
2) потім дали можливість вивести награбоване;
3) а потім допомогли накивати п'ятами.
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03.11.2020 20:50 Відповісти
Ну а де 4-й рядок?
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03.11.2020 22:47 Відповісти
Игра: "кто продолжит ряд "(нужное подчеркнуть)
Бузина .... Вовк, Портнов, Ермак, Медведчук....
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03.11.2020 20:50 Відповісти
Найдут в Киеве на даче, после чего следственный судья объявит "его невиновным" и возместит моральный ущерб 😏
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03.11.2020 20:58 Відповісти
а пробовали дома поискать?или на работе?
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03.11.2020 21:55 Відповісти
Прутня. Допоки не буде оголошення про винагороду за його доставку до НАБУ живим або мертвим - не цікаво.
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03.11.2020 22:01 Відповісти
На роботі дивились?
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03.11.2020 22:11 Відповісти
Допечатайте в розыск ********* из кс (в полном составе), чтоб два раза не вставать...
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03.11.2020 22:39 Відповісти
Цирк! НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 2366 Клоуни рулять!
В Україні - мова не українська, злодії і корупціонери - як *** Хери...
Как цапи потішаюцця над кахлами!
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03.11.2020 23:10 Відповісти
Браво, НАБУ.
Выявилась необходимость создавать как можно больше подобных следственных структур, которые проводили бы чистку всех судов и правоохранительных органов. Можно было бы понять - откуда у коррупции ноги растут.
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03.11.2020 23:21 Відповісти
Спецоперація "Зеленський" - це реванш старих еліт і великої корупції.

НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 8511
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04.11.2020 01:46 Відповісти
в совке и постсовке не может существовать благородного слова ЭЛИТА.
Это главари мафии, лидеры банд, высший юдо-совок.
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04.11.2020 06:30 Відповісти
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