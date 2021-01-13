Трамп призвал сторонников воздержаться от насилия и вандализма

Президент США Дональд Трамп призвал американцев отказаться от актов насилия и вандализма во время выступлений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В свете сообщений о новых выступлениях я призываю не допускать насилия, нарушения законов и вандализма. Это не то, за что выступаю я и Америка", - говорится в заявлении.

Трамп также обратился к американцам с призывом "помочь снизить градус напряженности" в стране.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

11 января Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа. Президента в документе обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Также на Цензор.НЕТ: Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа

13 января Палат представителей начала рассмотрение резолюции. Капитолий охраняют сотни военнослужащих Национальной гвардии США.