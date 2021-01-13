РУС
Трамп призвал сторонников воздержаться от насилия и вандализма

Президент США Дональд Трамп призвал американцев отказаться от актов насилия и вандализма во время выступлений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В свете сообщений о новых выступлениях я призываю не допускать насилия, нарушения законов и вандализма. Это не то, за что выступаю я и Америка", - говорится в заявлении.

Трамп также обратился к американцам с призывом "помочь снизить градус напряженности" в стране.

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

11 января Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа. Президента в документе обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

13 января Палат представителей начала рассмотрение резолюции. Капитолий охраняют сотни военнослужащих Национальной гвардии США.

США (27954) Трамп Дональд (6661)
+7
руде опудало пізно всралось, все вже було - і насильство, і вандалізм...
Не буде імпічменту, тоді притягнути до кримінальної відповідальності пізніше,після 20-го, всі пам'ятають, як ти гавкало, щоб твої мавпи-реднеки показали всім пекло.
13.01.2021 22:36
+7
13.01.2021 22:46
+4
Знизять рудий лис, знизять
13.01.2021 22:31
Знизять рудий лис, знизять
13.01.2021 22:31
Цікаво а закликав з якого майданчику. Однокакашніків? Лузер року, в бан відправили всі. Уявіть президента наймогутнішої країни світу послали в бан. Стидоба руда. Меланка сьогодні по нашому обряду твоє свято, кидай цього лузера.
13.01.2021 22:40
Добий посіпаку х@йла
13.01.2021 22:42
Свобода слова от Цукерберговски. . Ну или фашизм обычный. Соціальна мережа Facebook https://about.fb.com/news/2021/01/december-2020-coordinated-inauthentic-behavior-report/amp/?__twitter_impression=true%D0%BC%D0%B5 повідомила 12 січня, що видалила в грудні 2020 року десятки профілів, пов'язаних із партією «Європейська солідарність» та громадською організацією «Справа громад», а також громадською організацією «Антикорупційний блокпост».
Стыдоба-то какая,стыдоба....
13.01.2021 22:52
Сльози тотальної несправедливості мішают мнє чітать ваш пост
13.01.2021 22:57
вандал призывает отказаться от насилия и вандализма как то не клеится это
13.01.2021 22:57
У Facebook видалили десятки фейкових(!) акаунтів, пов'язаних із партією Порошенка «Європейська солідарність»
13.01.2021 23:05
Доні, не допоможуть твої заклики! Вирушай у ростов.
13.01.2021 22:33
Здавалося б, ну яка тобі до цього справа...? Без юродивих розберемося.
13.01.2021 22:48
В Ростов нельзя - россияне не простят Трампу Северный поток-2 и джавеллины.
13.01.2021 22:35
Ну, тогда в Воронеж !!!
Хотя не, в Воронеж тоже нельзя: не сегодня, завтра *****, таки, может начать его бомбить.
Да-а, задача для рыжего дурака...
13.01.2021 22:48
Если шо,то я договорюсь. Не бзди!)
13.01.2021 22:55
ДжавелЛины? Всё понятно, шло бы ты отсюда лаптеногое
13.01.2021 23:17
Ну вот те джавеллины, с брифинга министра обороны Украины, делов-то, лапоть. С нашего сайта Левый берег...

https://rus.lb.ua/news/2019/12/26/445869_gosoboronzakaz_zakrit_.html
13.01.2021 23:22
Не буде імпічменту, тоді притягнути до кримінальної відповідальності пізніше,після 20-го, всі пам'ятають, як ти гавкало, щоб твої мавпи-реднеки показали всім пекло.
13.01.2021 22:36
А шож такоє, а пуйло ж як...?!
13.01.2021 22:37
Трампушко нє хочет в импичмент. Оно хочет в ростов! С баблалайкой,какашником и блинами с лопаты!)
13.01.2021 22:45
Поздно, его голос уже никто не услышит... Трампа заблокировали не только в соц.сетях, но и в Ютубе!
13.01.2021 22:46
13.01.2021 22:46
не, давайте **********, капитоль окружен тройной стеной, дерзайте, дедушке засунут башню в первоисточники
13.01.2021 23:01
что ж ты frayer сдал назад... хотя у тебя и так долги в минус, ещё и в альктарасе сидеть. не хочецца...
13.01.2021 23:07
Ой, дурак!
13.01.2021 23:11
Фашисткая символика запрещена🌷××
13.01.2021 23:18
Глупость
13.01.2021 23:24
Це ти збив МН-17? Краще визнавайсь, бо все одно на тебе вийдуть
13.01.2021 23:18
Молодець. Ця теза має стояти попереду всіх політичних речей.
13.01.2021 23:14
Этот хитрожоп, все это организовал, а теперь громче всех кричит, что насилие зло )
13.01.2021 23:17
Не факт. Доня міг ляпнути твіт здуру. А потім зрозумів, що накоїв.
13.01.2021 23:20
Справжній неадекват. Таке враження, що права півкуля його моску не в курсє, шо там задумала ліва півкуля. Такого наробив, шо страшне. Скоріше б американці здихалися цього гембеля.
13.01.2021 23:18
Не - он не дурак и не идиот, он знает, что делает! Он всю жизнь занимался мошенничеством! Даже на пересчете голосов он заработал миллионы долларов....
13.01.2021 23:21
Походу, Трамп в заднице оказался: судя по всему импичмент.
13.01.2021 23:22
Только что было на Медузе. Конгресс объявил Трампу импичмент. Проголовали не только демократы, но и некоторые республиканцы. Наш Цензор запаздывает с новостями.
13.01.2021 23:32
Хороша новина. Рудий таки заслужив.
13.01.2021 23:41
Дарма. Америка може вибухнути.
13.01.2021 23:50
Уже утро,а Америка все еще там! Может потому,что возбуждены почти 200 уголовных дел на предыдущих буйных? И сейчас настоящих буйных становится все меньше и меньше... Да и те уже прячутся под половиком.
14.01.2021 08:25
тільки нижня палата, сенат малоймовірно, що оголосить... А палата представників оголошуює імпічмент цьому зраднику своєї країни, рудій гебешні консерві вже вдруге.
14.01.2021 00:15
Банить за Ip маразм баньте Медвечука и Бойко
13.01.2021 23:25
232 (10 республіканців) - 197
13.01.2021 23:42

14.01.2021 00:20
всё верно Трамп заявил.
14.01.2021 07:44
Что он заявил,лапоть?
14.01.2021 08:36
снова ты его сам себе лишь о себе.
на вот прочти ещё раз сам себе о себе перед зеркалом: "Что он заявил ,лапоть? "
14.01.2021 08:42
А ну-ка Голос!
14.01.2021 08:44
молодец, ты кацапо-псинка, хорошо ты сам себе команды подаёшь и выполняешь, продолжай подавать голос,
14.01.2021 08:48
Голос https://censor.net/ru/user/470316!
14.01.2021 08:59
зачем ты себя назвал https://censor.net/ru/user/470316?
Пиши сам себе о себе правильно: "Голос https://censor.net/ru/user/107841 !
14.01.2021 09:01
14.01.2021 09:14
хорошо ты само себе намалевало
14.01.2021 09:20
14.01.2021 09:25
Поздно пить Боржоми!
14.01.2021 08:12
 
 