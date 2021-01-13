Трамп призвал сторонников воздержаться от насилия и вандализма
Президент США Дональд Трамп призвал американцев отказаться от актов насилия и вандализма во время выступлений.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В свете сообщений о новых выступлениях я призываю не допускать насилия, нарушения законов и вандализма. Это не то, за что выступаю я и Америка", - говорится в заявлении.
Трамп также обратился к американцам с призывом "помочь снизить градус напряженности" в стране.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.
11 января Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа. Президента в документе обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
Также на Цензор.НЕТ: Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа
13 января Палат представителей начала рассмотрение резолюции. Капитолий охраняют сотни военнослужащих Национальной гвардии США.
Стыдоба-то какая,стыдоба....
Хотя не, в Воронеж тоже нельзя: не сегодня, завтра *****, таки, может начать его бомбить.
Да-а, задача для рыжего дурака...
https://rus.lb.ua/news/2019/12/26/445869_gosoboronzakaz_zakrit_.html
Не буде імпічменту, тоді притягнути до кримінальної відповідальності пізніше,після 20-го, всі пам'ятають, як ти гавкало, щоб твої мавпи-реднеки показали всім пекло.
на вот прочти ещё раз сам себе о себе перед зеркалом: "Что он заявил ,лапоть? "
Пиши сам себе о себе правильно: "Голос https://censor.net/ru/user/107841 !