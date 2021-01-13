УКР
Трамп закликав прихильників утриматися від насильства і вандалізму

Трамп закликав прихильників утриматися від насильства і вандалізму

Президент США Дональд Трамп закликав американців відмовитися від актів насильства і вандалізму під час виступів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У світлі повідомлень про нові виступи я закликаю не допускати насильства, порушення законів і вандалізму. Це не те, за що виступаю я і Америка", - сказано в заяві.

Трамп також звернувся до американців із закликом "допомогти знизити градус напруженості" в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про порівняння захоплення Капітолію в США з Майданом: Все одно, що порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.

11 січня Конгрес США оприлюднив резолюцію для імпічменту Трампа. Президента в документі звинувачують у підбурюванні до заколоту. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ

13 січня Палата представників почала розгляд резолюції. Капітолій охороняють сотні військовослужбовців Національної гвардії США.

Топ коментарі
+7
руде опудало пізно всралось, все вже було - і насильство, і вандалізм...
Не буде імпічменту, тоді притягнути до кримінальної відповідальності пізніше,після 20-го, всі пам'ятають, як ти гавкало, щоб твої мавпи-реднеки показали всім пекло.
13.01.2021 22:36 Відповісти
13.01.2021 22:36 Відповісти
+7
Трамп призвал сторонников воздержаться от насилия и вандализма - Цензор.НЕТ 5376
13.01.2021 22:46 Відповісти
13.01.2021 22:46 Відповісти
+4
Знизять рудий лис, знизять
13.01.2021 22:31 Відповісти
13.01.2021 22:31 Відповісти
Знизять рудий лис, знизять
13.01.2021 22:31 Відповісти
13.01.2021 22:31 Відповісти
Цікаво а закликав з якого майданчику. Однокакашніків? Лузер року, в бан відправили всі. Уявіть президента наймогутнішої країни світу послали в бан. Стидоба руда. Меланка сьогодні по нашому обряду твоє свято, кидай цього лузера.
13.01.2021 22:40 Відповісти
13.01.2021 22:40 Відповісти
Добий посіпаку х@йла
13.01.2021 22:42 Відповісти
13.01.2021 22:42 Відповісти
Свобода слова от Цукерберговски. . Ну или фашизм обычный. Соціальна мережа Facebook https://about.fb.com/news/2021/01/december-2020-coordinated-inauthentic-behavior-report/amp/?__twitter_impression=true%D0%BC%D0%B5 повідомила 12 січня, що видалила в грудні 2020 року десятки профілів, пов'язаних із партією «Європейська солідарність» та громадською організацією «Справа громад», а також громадською організацією «Антикорупційний блокпост».
Стыдоба-то какая,стыдоба....
13.01.2021 22:52 Відповісти
13.01.2021 22:52 Відповісти
Сльози тотальної несправедливості мішают мнє чітать ваш пост
13.01.2021 22:57 Відповісти
13.01.2021 22:57 Відповісти
вандал призывает отказаться от насилия и вандализма как то не клеится это
13.01.2021 22:57 Відповісти
13.01.2021 22:57 Відповісти
У Facebook видалили десятки фейкових(!) акаунтів, пов'язаних із партією Порошенка «Європейська солідарність»
13.01.2021 23:05 Відповісти
13.01.2021 23:05 Відповісти
Доні, не допоможуть твої заклики! Вирушай у ростов.
13.01.2021 22:33 Відповісти
13.01.2021 22:33 Відповісти
Здавалося б, ну яка тобі до цього справа...? Без юродивих розберемося.
13.01.2021 22:48 Відповісти
13.01.2021 22:48 Відповісти
В Ростов нельзя - россияне не простят Трампу Северный поток-2 и джавеллины.
13.01.2021 22:35 Відповісти
13.01.2021 22:35 Відповісти
Ну, тогда в Воронеж !!!
Хотя не, в Воронеж тоже нельзя: не сегодня, завтра *****, таки, может начать его бомбить.
Да-а, задача для рыжего дурака...
13.01.2021 22:48 Відповісти
13.01.2021 22:48 Відповісти
Если шо,то я договорюсь. Не бзди!)
13.01.2021 22:55 Відповісти
13.01.2021 22:55 Відповісти
ДжавелЛины? Всё понятно, шло бы ты отсюда лаптеногое
13.01.2021 23:17 Відповісти
13.01.2021 23:17 Відповісти
Ну вот те джавеллины, с брифинга министра обороны Украины, делов-то, лапоть. С нашего сайта Левый берег...

https://rus.lb.ua/news/2019/12/26/445869_gosoboronzakaz_zakrit_.html
13.01.2021 23:22 Відповісти
13.01.2021 23:22 Відповісти
руде опудало пізно всралось, все вже було - і насильство, і вандалізм...
Не буде імпічменту, тоді притягнути до кримінальної відповідальності пізніше,після 20-го, всі пам'ятають, як ти гавкало, щоб твої мавпи-реднеки показали всім пекло.
13.01.2021 22:36 Відповісти
13.01.2021 22:36 Відповісти
А шож такоє, а пуйло ж як...?!
13.01.2021 22:37 Відповісти
13.01.2021 22:37 Відповісти
Трампушко нє хочет в импичмент. Оно хочет в ростов! С баблалайкой,какашником и блинами с лопаты!)
13.01.2021 22:45 Відповісти
13.01.2021 22:45 Відповісти
Поздно, его голос уже никто не услышит... Трампа заблокировали не только в соц.сетях, но и в Ютубе!
13.01.2021 22:46 Відповісти
13.01.2021 22:46 Відповісти
Трамп призвал сторонников воздержаться от насилия и вандализма - Цензор.НЕТ 5376
13.01.2021 22:46 Відповісти
13.01.2021 22:46 Відповісти
не, давайте **********, капитоль окружен тройной стеной, дерзайте, дедушке засунут башню в первоисточники
13.01.2021 23:01 Відповісти
13.01.2021 23:01 Відповісти
что ж ты frayer сдал назад... хотя у тебя и так долги в минус, ещё и в альктарасе сидеть. не хочецца...
13.01.2021 23:07 Відповісти
13.01.2021 23:07 Відповісти
Ой, дурак!
13.01.2021 23:11 Відповісти
13.01.2021 23:11 Відповісти
Фашисткая символика запрещена🌷××
13.01.2021 23:18 Відповісти
13.01.2021 23:18 Відповісти
Глупость
13.01.2021 23:24 Відповісти
13.01.2021 23:24 Відповісти
Це ти збив МН-17? Краще визнавайсь, бо все одно на тебе вийдуть
13.01.2021 23:18 Відповісти
13.01.2021 23:18 Відповісти
Молодець. Ця теза має стояти попереду всіх політичних речей.
13.01.2021 23:14 Відповісти
13.01.2021 23:14 Відповісти
Этот хитрожоп, все это организовал, а теперь громче всех кричит, что насилие зло )
13.01.2021 23:17 Відповісти
13.01.2021 23:17 Відповісти
Не факт. Доня міг ляпнути твіт здуру. А потім зрозумів, що накоїв.
13.01.2021 23:20 Відповісти
13.01.2021 23:20 Відповісти
Справжній неадекват. Таке враження, що права півкуля його моску не в курсє, шо там задумала ліва півкуля. Такого наробив, шо страшне. Скоріше б американці здихалися цього гембеля.
13.01.2021 23:18 Відповісти
13.01.2021 23:18 Відповісти
Не - он не дурак и не идиот, он знает, что делает! Он всю жизнь занимался мошенничеством! Даже на пересчете голосов он заработал миллионы долларов....
13.01.2021 23:21 Відповісти
13.01.2021 23:21 Відповісти
Походу, Трамп в заднице оказался: судя по всему импичмент.
13.01.2021 23:22 Відповісти
13.01.2021 23:22 Відповісти
Только что было на Медузе. Конгресс объявил Трампу импичмент. Проголовали не только демократы, но и некоторые республиканцы. Наш Цензор запаздывает с новостями.
13.01.2021 23:32 Відповісти
13.01.2021 23:32 Відповісти
Хороша новина. Рудий таки заслужив.
13.01.2021 23:41 Відповісти
13.01.2021 23:41 Відповісти
Дарма. Америка може вибухнути.
13.01.2021 23:50 Відповісти
13.01.2021 23:50 Відповісти
Уже утро,а Америка все еще там! Может потому,что возбуждены почти 200 уголовных дел на предыдущих буйных? И сейчас настоящих буйных становится все меньше и меньше... Да и те уже прячутся под половиком.
14.01.2021 08:25 Відповісти
14.01.2021 08:25 Відповісти
тільки нижня палата, сенат малоймовірно, що оголосить... А палата представників оголошуює імпічмент цьому зраднику своєї країни, рудій гебешні консерві вже вдруге.
14.01.2021 00:15 Відповісти
14.01.2021 00:15 Відповісти
Банить за Ip маразм баньте Медвечука и Бойко
13.01.2021 23:25 Відповісти
13.01.2021 23:25 Відповісти
232 (10 республіканців) - 197
13.01.2021 23:42 Відповісти
13.01.2021 23:42 Відповісти

Трамп закликав прихильників утриматися від насильства і вандалізму - Цензор.НЕТ 4645
14.01.2021 00:20 Відповісти
14.01.2021 00:20 Відповісти
всё верно Трамп заявил.
14.01.2021 07:44 Відповісти
14.01.2021 07:44 Відповісти
Что он заявил,лапоть?
14.01.2021 08:36 Відповісти
14.01.2021 08:36 Відповісти
снова ты его сам себе лишь о себе.
на вот прочти ещё раз сам себе о себе перед зеркалом: "Что он заявил ,лапоть? "
14.01.2021 08:42 Відповісти
14.01.2021 08:42 Відповісти
А ну-ка Голос!
14.01.2021 08:44 Відповісти
14.01.2021 08:44 Відповісти
молодец, ты кацапо-псинка, хорошо ты сам себе команды подаёшь и выполняешь, продолжай подавать голос,
14.01.2021 08:48 Відповісти
14.01.2021 08:48 Відповісти
Голос https://censor.net/ru/user/470316!
14.01.2021 08:59 Відповісти
14.01.2021 08:59 Відповісти
зачем ты себя назвал https://censor.net/ru/user/470316?
Пиши сам себе о себе правильно: "Голос https://censor.net/ru/user/107841 !
14.01.2021 09:01 Відповісти
14.01.2021 09:01 Відповісти
14.01.2021 09:14 Відповісти
14.01.2021 09:14 Відповісти
хорошо ты само себе намалевало
14.01.2021 09:20 Відповісти
14.01.2021 09:20 Відповісти
14.01.2021 09:25 Відповісти
14.01.2021 09:25 Відповісти
Поздно пить Боржоми!
14.01.2021 08:12 Відповісти
14.01.2021 08:12 Відповісти
 
 