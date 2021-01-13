Трамп закликав прихильників утриматися від насильства і вандалізму

Президент США Дональд Трамп закликав американців відмовитися від актів насильства і вандалізму під час виступів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У світлі повідомлень про нові виступи я закликаю не допускати насильства, порушення законів і вандалізму. Це не те, за що виступаю я і Америка", - сказано в заяві.

Трамп також звернувся до американців із закликом "допомогти знизити градус напруженості" в країні.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.

11 січня Конгрес США оприлюднив резолюцію для імпічменту Трампа. Президента в документі звинувачують у підбурюванні до заколоту.

13 січня Палата представників почала розгляд резолюції. Капітолій охороняють сотні військовослужбовців Національної гвардії США.