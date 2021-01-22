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Пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня, - ГСЧС

Пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня, - ГСЧС

Правоохранители квалифицировали пожар в доме престарелых в Харькове как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Во время ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших, 5 человек - госпитализированы в лечебные учреждения. По всем признакам пожар квалифицирована как чрезвычайная ситуация государственного уровня", - сообщили в ДСНС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Автор: 

пожар (5932) Харьков (7452) ГСЧС (4950)


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Топ комментарии
+3
откуда такая терминология?? бред да и только... если умерло за полгода 15 тысяч от недоедания и не лечения пенсионеров это не чрезычайка государственного уровня..а как в частной бодяге бабки там офигительные платили за уход чтобы с дому сбацать стариков то это уже всеукраинского масштаба ЧП..геть мосх усох у власти..
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22.01.2021 10:12
+2
я не пойму. почему мой комментарий под предыдущей новостью об этом кошмаре "убили". по факту плотности проживающих (15 только умерло, кроме них были и уцелевшие), решеток на окнах, речь идет на о "притулку" или "пансионе", а о подпольной тюрьме, о которой не могли не знать чиновники мвд, от участкового и выше.
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22.01.2021 09:57
+2
Влада в країні настільки сліпа і глуха на скільки у народу країни є сумління. Хто видвигає обранців у владу ? Хто їх вінансує? Хто їх обирає? Хто дозволяє принімати закони не для людей а для баранів? (я маю на у вазі (виборчий кодес в даному випадку). А кричать кожен раз владу геть даешь нову.. Вам не кажеться що це вже на грані шизофренії...???? От скажіть ви будете винуватити осла за тещо він не туди їде і не так коли ви ним керувати не хочете і не вмієте?
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22.01.2021 10:52
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Нет, "господа". Чрезвычайная ситуация в том, что в Украине таких "домов" многие сотни и власть делает вид, что не видит; в том, что все в Украине продается и покупается - от судей КС до участкового и пожарника. Все сгнило, все нужно менять, начиная с гнилой сущности самой власти.
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22.01.2021 09:46 Ответить
Міняти не вийде...та це буде і важко і тупо ...Саджати треба ...саджати і і саджати... А всіх людей не заміниш на інших...)))) Замінити треба лише корумпованих слідчих і пару прокурорів на чесних і все буде як треба ...
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22.01.2021 09:54 Ответить
откуда такая терминология?? бред да и только... если умерло за полгода 15 тысяч от недоедания и не лечения пенсионеров это не чрезычайка государственного уровня..а как в частной бодяге бабки там офигительные платили за уход чтобы с дому сбацать стариков то это уже всеукраинского масштаба ЧП..геть мосх усох у власти..
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22.01.2021 10:12 Ответить
Влада в країні настільки сліпа і глуха на скільки у народу країни є сумління. Хто видвигає обранців у владу ? Хто їх вінансує? Хто їх обирає? Хто дозволяє принімати закони не для людей а для баранів? (я маю на у вазі (виборчий кодес в даному випадку). А кричать кожен раз владу геть даешь нову.. Вам не кажеться що це вже на грані шизофренії...???? От скажіть ви будете винуватити осла за тещо він не туди їде і не так коли ви ним керувати не хочете і не вмієте?
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22.01.2021 10:52 Ответить
Ви знаєте, те, що Ви написали, вторинне. Первинне, те, що ми маємо таку владу, якій байдуже, як Україна, так і українці. Причина пожежі не в електричній плитці, якою люди рятувалися від холоду викликаного захмарними тарифами. Причина в тому, що такі пансіонати існують " незаконно" Ні я не проти таких пансіонатів. Я не проти того, щоб вони існували, Я проти того, що влада палець об палець не вдарить, щоб вирішити цю проблему. Чому власники, не реєструють пансіонати в законному порядку. Та тому, що обкладуть податками, як прибуткову організацію. Це злочин, не допомагати людям, які бажають створити такі пансіонати і обкладати їх податками. це, як обкласти податком сімї, які всиновили дітей, будинки сімейного типу. Дали команду виявити не зареєстрованні пансіонати, що, виявлять, а людей на вулицю, на мороз?
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22.01.2021 11:25 Ответить
Я б ще провірим чи не лишилися квартир люди які там утримувались ..Решітки це здоровенне НО в цій ситуації.. Зається там ноги або ростуть з Харківської влади або бабельце нечисте прилипло їй до рук Хоча влада в Харкові завжди була неадекватна і бандитська..
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22.01.2021 09:50 Ответить
я не пойму. почему мой комментарий под предыдущей новостью об этом кошмаре "убили". по факту плотности проживающих (15 только умерло, кроме них были и уцелевшие), решеток на окнах, речь идет на о "притулку" или "пансионе", а о подпольной тюрьме, о которой не могли не знать чиновники мвд, от участкового и выше.
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22.01.2021 09:57 Ответить
Таких нелегальних закладів по всій Україні дуже багато. На мові хитропопих прЄдпрініматЄлЄй це просто бізнес. Збирають одиноких безпомічних стариків, поселяють в звичайний барак за тарілку супа, а самі розпоряджаються їхньою пенсією та житлом, якае потім після "смерті" унаслЄдують. І ви хочете сказати, що все це неподобство вони витворяють без відома влади? Та хрен там! Без влади вони б цю оборудку ніяк не змогли провернути. Хто все це юридично оформляє? Хто дає команду налоговикам та мєнтам не чіпати ці заклади? А коммунікації та багато чого без місцевої влади не робиться взагалі. Не буду вдаватись в подробиці, колись я зтикався з подібними справами. Просто допоміг одній старенькій бабусі дожити свого віку достойно, не голодній та не холодній і не вимазаній в білологічні відходи.
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22.01.2021 10:14 Ответить
Дома престарелых выгодный бизнес.
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22.01.2021 10:47 Ответить
)))))Офіційний чи тіньовий..)))))???? Ви уточнюйте...))))) А з цього витікає зоооовсім різні речі і наслідки.... Тільки не кажіть офіційно податки великі тому всі в темну і роблять і це добре.)))
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22.01.2021 10:55 Ответить
От цікаво люди а чого коли батьки від дітей відмовляються ви кричите " Ой як не добре"" А коли від стариків діти відмовляються всі чомусь мовчать ... В цій країні треба за всім вести надзор нам людям...а надіятись на владу......це якось неадекватно...Законмірність то ця не так працює в нормальному світі...і ми поки цього ні як не зрозуміємо...
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22.01.2021 11:02 Ответить
Дома престарелых есть во всех приличных странах,их можно отдавать на аутсорсинг ,наверное,Ибо если они государственные,то и подход к старикам казённый.Сейчас в связи с пандемией интернаты для больных и стариков закрыли для посещений,что правильно.Но это очень тяжело для пациентов ,не видеть близких.По вопросу сбагрить стариков и из сердца вон .Такое -сплошь и рядом.Это зависит от воспитания этих чад этими же стариками.К сожалению.Быт нас заедает.Мы бедные потому,что слишком лукавые и малообразованные в массе своей.И Украина пока пасёт задних,потому что мы-Лебедь,Рак и Щука.Наше счастье - вЕвропе,а не в орде,где азиатчина в самом плохом смысле.Японцев нельзя назвать азиатчиной.
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22.01.2021 11:16 Ответить
 
 