Пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня, - ГСЧС

Правоохранители квалифицировали пожар в доме престарелых в Харькове как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Во время ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших, 5 человек - госпитализированы в лечебные учреждения. По всем признакам пожар квалифицирована как чрезвычайная ситуация государственного уровня", - сообщили в ДСНС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.