Пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня, - ГСЧС
Правоохранители квалифицировали пожар в доме престарелых в Харькове как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"Во время ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших, 5 человек - госпитализированы в лечебные учреждения. По всем признакам пожар квалифицирована как чрезвычайная ситуация государственного уровня", - сообщили в ДСНС.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
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