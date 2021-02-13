Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У журналистов пророссийских телеканалов "112", NewsOne и ZIK забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский сообщил на странице в Facebook
"У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады!", - написал нардеп
Лозинский напомнил, что на прошлой неделе обратился к спикеру ВР Дмитрию Разумкову и главе аппарата ВРУ Михаилу Теплюку с требованием отмены аккредитации для Zik, Newsone i "112".
Впоследствии он заявил о такой инициативе с трибуны Верховной Рады, что спровоцировало конфликт.
"И чтобы мы не расслаблялись - это не последние диверсионные СМИ в Украине. Но начало уже неплохое", - написал он.
Также на Цензор.НЕТ: Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK"
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.
Хотя основанием для санкций стала связанность структур парламентария с финансированием терроризма и поставками угля с оккупированных территорий ОРДЛО, сами телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко
Пожалуйста, подождите...
отбулавленый же, смело так на стадионе всем в глаза нассал,
не все еще ето морду лица после етого мыли.....
Це ж тепер бідні зе-депутати мучитись будуть і ночами не спати, що наступили собі на яйці.
Это топ.
Колишній народний депутат від Партії регіонів та "Опозиційної платформи - за життя", лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв виступив зі скандальною заявою. Під час диспуту з депутаткою парламентської фракції "Слуга народу" Лесею Забуранною в етері свого телевізійного каналу "Наш" він звинуватив Збройні Сили України (ЗСУ) і добровольчі батальйони у тому, що з початку війни на Донбасі від їхнього вогню нібито загинули тисячі мирних жителів. "Понад три тисяч цивільних загинули... Самі себе застрелили, напевно? З боку ЗСУ і добробатів, природно", - заявив Мураєв.
Окрім того Євгеній Мураєв висловив ще й такі твердження, які часто можна почути на федеральних пропагандистських телеканалах РФ: "Я не бачив доказів, що там знаходяться регулярні кадрові (російські - ред.) військові". "Я Вам скажу так як я це вважаю - на нашій території воює Російська Федерація зі Сполученими Штатами нашими руками".
Заперечення цих та інших власних висловлювань з боку Забуранної він назвав "неконструктивною маячнею".