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журналистика (3159) Лозинский Роман (36)

Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский

У журналистов пророссийских телеканалов "112", NewsOne и ZIK забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский сообщил на странице в Facebook

"У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады!", - написал нардеп

Лозинский напомнил, что на прошлой неделе обратился к спикеру ВР Дмитрию Разумкову и главе аппарата ВРУ Михаилу Теплюку с требованием отмены аккредитации для Zik, Newsone i "112".

Впоследствии он заявил о такой инициативе с трибуны Верховной Рады, что спровоцировало конфликт.

"И чтобы мы не расслаблялись - это не последние диверсионные СМИ в Украине. Но начало уже неплохое", - написал он.

Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский 01

Также на Цензор.НЕТ: Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK"

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Хотя основанием для санкций стала связанность структур парламентария с финансированием терроризма и поставками угля с оккупированных территорий ОРДЛО, сами телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+20
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 2069
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13.02.2021 10:34
+17
ну шо, помийники, допомогли вам ваші москалі?
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13.02.2021 10:20
+8
называйте их правильно: не журналисты, а пропагандоны проху#ловских каналов
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13.02.2021 10:32
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ну шо, помийники, допомогли вам ваші москалі?
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13.02.2021 10:20 Ответить
Не інвесторів, а тих хто хотів купити стратегічне підприємство, продайте китайцям Роскосмос, один фіг з Рогозіним йому торба.
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13.02.2021 10:45 Ответить
ОАСК вернёт всё взад Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 4264
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13.02.2021 10:36 Ответить
+++
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13.02.2021 11:22 Ответить
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 1923
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13.02.2021 10:21 Ответить
Це подяка за вимкнені канали чи натяк, що ми в Корею "пончика" перетворюємось? Чьіх будєшь?
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13.02.2021 10:50 Ответить
Лахтинська ботва частіше всього маскується під американським Олд Глорі.
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13.02.2021 11:52 Ответить
Цим журнаГлистам тре видати вовчий квіток, нехай йдут двірниками працювати !!!))))
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13.02.2021 10:25 Ответить
Кому, кому, а эта фракция "Голос" с ее рейтингом меньше одного процента, вообще не должна в Раде представлять народ Украины! На следующих выборах мы полностью забудем о ее существовании!
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13.02.2021 11:00 Ответить
Сподіваюся,що забудемо і про твою улюблену опзж.
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13.02.2021 11:53 Ответить
А на детекторе лжи не хотите проверить их и поинтересоваться какие задания они получали от службы безопасности соседнего гос-ва?
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13.02.2021 10:32 Ответить
называйте их правильно: не журналисты, а пропагандоны проху#ловских каналов
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13.02.2021 10:32 Ответить
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 2069
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13.02.2021 10:34 Ответить
На этих аналах есть журналисты Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 578?
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 3028
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13.02.2021 10:35 Ответить
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 6306
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13.02.2021 10:36 Ответить
Засцить, то треба в люди йти.
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13.02.2021 10:47 Ответить
Бубачка махає шашкою наліво і направо знищуючи всіх хто зазіхає на його рейтинг, але він чомусь падає.
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13.02.2021 10:42 Ответить
Був 24%, а став 39%, профіт +14%. Мєркєль постійно дивиться на свій рейтинг та коригує свої дії згідно з ним, Демократія в її найкращому прояві.
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13.02.2021 10:46 Ответить
Ти відстав від життя. Зелень вже обігнали ЄС і ОПАЗАЖОПА і кловуна тіпає від цього.
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13.02.2021 10:51 Ответить
Повільними кроками будуєму нєзапорєбрікову демократію,яка пержила яника, пєтю та коміка., суттєвий прогрес за 30 років.
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13.02.2021 11:06 Ответить
А це ж ще не пройдена половина дистанції. А як були зі старту турборежимно рвонули!
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13.02.2021 11:48 Ответить
буба гарнюся - не прiть на його
отбулавленый же, смело так на стадионе всем в глаза нассал,
не все еще ето морду лица после етого мыли.....
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13.02.2021 10:56 Ответить
Та вже на допомогу покликали Вірастюка. Виходять на арену силачі.
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13.02.2021 11:43 Ответить
Как бы не получить обратный эффект. Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 3032
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13.02.2021 10:46 Ответить
Полезно. Чистка от вшей включает и вычесывание гнид
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13.02.2021 10:47 Ответить
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 2597
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13.02.2021 10:49 Ответить
еще надо аннулировать аккредитацию бенкендорфу и его уродливому каналу "интер"...
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13.02.2021 10:49 Ответить
Готівковий курс гривні ніяк не відреагував на запорєбрікові санкції запроваджені вчора, Собачий рот гавкає, а караван іде. Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 3599
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13.02.2021 10:54 Ответить
"У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады!"Источник:https://censor.net/ru/n3247749

Це ж тепер бідні зе-депутати мучитись будуть і ночами не спати, що наступили собі на яйці.
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13.02.2021 10:54 Ответить
У медведчуковских помоек забрали аккредитацию после ведения журналистской деятельности в стенах Верховной Рады!

Это топ.
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13.02.2021 11:08 Ответить
Всех пофамильно в базу Миротворца не мешало бы
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13.02.2021 11:45 Ответить
нормаль. Слідуюча влада заборонить тих, хто зараз "на коні".
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13.02.2021 16:18 Ответить
Мураєв на телеканалі "Наш" переконує, що ЗСУ та добробати вбивають на Донбасі мирне населення

Колишній народний депутат від Партії регіонів та "Опозиційної платформи - за життя", лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв виступив зі скандальною заявою. Під час диспуту з депутаткою парламентської фракції "Слуга народу" Лесею Забуранною в етері свого телевізійного каналу "Наш" він звинуватив Збройні Сили України (ЗСУ) і добровольчі батальйони у тому, що з початку війни на Донбасі від їхнього вогню нібито загинули тисячі мирних жителів. "Понад три тисяч цивільних загинули... Самі себе застрелили, напевно? З боку ЗСУ і добробатів, природно", - заявив Мураєв.
Окрім того Євгеній Мураєв висловив ще й такі твердження, які часто можна почути на федеральних пропагандистських телеканалах РФ: "Я не бачив доказів, що там знаходяться регулярні кадрові (російські - ред.) військові". "Я Вам скажу так як я це вважаю - на нашій території воює Російська Федерація зі Сполученими Штатами нашими руками".
Заперечення цих та інших власних висловлювань з боку Забуранної він назвав "неконструктивною маячнею".
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13.02.2021 22:24 Ответить
 
 