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Журналістів телеканалів Медведчука позбавили акредитації в Раду, - нардеп Лозинський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналістів телеканалів Медведчука позбавили акредитації в Раду, - нардеп Лозинський

У журналістів проросійських телеканалів "112", NewsOne і ZIK забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це народний депутат із фракції "Голос" Роман Лозинський повідомив на сторінці у фейсбуці.

"У медведчуківських смітників забрали акредитацію на ведення журналістської діяльності в стінах Верховної Ради!" - написав нардеп.

Лозинський нагадав, що минулого тижня звернувся до спікера ВР Дмитра Разумкова і глави апарату ВРУ Михайла Теплюка з вимогою скасувати акредитацію для Zik, Newsone i "112".

Згодом він заявив про таку ініціативу з трибуни Верховної Ради, що спровокувало конфлікт.

"І щоб ми не розслаблялися, це не останні диверсійні ЗМІ в Україні. Але початок вже непоганий", - написав він.

Журналістів телеканалів Медведчука позбавили акредитації в Раду, - нардеп Лозинський 01

Читайте також: Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

"Хоча підставою для санкцій став зв'язок структур нардепаз фінансуванням тероризму та поставками вугілля з окупованих територій ОРДЛО, самі телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус", - заявив заступник голови МКІП Шевченко.
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Топ коментарі
+20
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 2069
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13.02.2021 10:34
+17
ну шо, помийники, допомогли вам ваші москалі?
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13.02.2021 10:20
+8
называйте их правильно: не журналисты, а пропагандоны проху#ловских каналов
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13.02.2021 10:32
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ну шо, помийники, допомогли вам ваші москалі?
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13.02.2021 10:20 Відповісти
Не інвесторів, а тих хто хотів купити стратегічне підприємство, продайте китайцям Роскосмос, один фіг з Рогозіним йому торба.
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13.02.2021 10:45 Відповісти
ОАСК вернёт всё взад Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 4264
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13.02.2021 10:36 Відповісти
+++
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13.02.2021 11:22 Відповісти
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 1923
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13.02.2021 10:21 Відповісти
Це подяка за вимкнені канали чи натяк, що ми в Корею "пончика" перетворюємось? Чьіх будєшь?
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13.02.2021 10:50 Відповісти
Лахтинська ботва частіше всього маскується під американським Олд Глорі.
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13.02.2021 11:52 Відповісти
Цим журнаГлистам тре видати вовчий квіток, нехай йдут двірниками працювати !!!))))
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13.02.2021 10:25 Відповісти
Кому, кому, а эта фракция "Голос" с ее рейтингом меньше одного процента, вообще не должна в Раде представлять народ Украины! На следующих выборах мы полностью забудем о ее существовании!
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13.02.2021 11:00 Відповісти
Сподіваюся,що забудемо і про твою улюблену опзж.
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13.02.2021 11:53 Відповісти
А на детекторе лжи не хотите проверить их и поинтересоваться какие задания они получали от службы безопасности соседнего гос-ва?
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13.02.2021 10:32 Відповісти
называйте их правильно: не журналисты, а пропагандоны проху#ловских каналов
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13.02.2021 10:32 Відповісти
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 2069
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13.02.2021 10:34 Відповісти
На этих аналах есть журналисты Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 578?
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 3028
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13.02.2021 10:35 Відповісти
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 6306
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13.02.2021 10:36 Відповісти
Засцить, то треба в люди йти.
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13.02.2021 10:47 Відповісти
Бубачка махає шашкою наліво і направо знищуючи всіх хто зазіхає на його рейтинг, але він чомусь падає.
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13.02.2021 10:42 Відповісти
Був 24%, а став 39%, профіт +14%. Мєркєль постійно дивиться на свій рейтинг та коригує свої дії згідно з ним, Демократія в її найкращому прояві.
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13.02.2021 10:46 Відповісти
Ти відстав від життя. Зелень вже обігнали ЄС і ОПАЗАЖОПА і кловуна тіпає від цього.
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13.02.2021 10:51 Відповісти
Повільними кроками будуєму нєзапорєбрікову демократію,яка пержила яника, пєтю та коміка., суттєвий прогрес за 30 років.
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13.02.2021 11:06 Відповісти
А це ж ще не пройдена половина дистанції. А як були зі старту турборежимно рвонули!
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13.02.2021 11:48 Відповісти
буба гарнюся - не прiть на його
отбулавленый же, смело так на стадионе всем в глаза нассал,
не все еще ето морду лица после етого мыли.....
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13.02.2021 10:56 Відповісти
Та вже на допомогу покликали Вірастюка. Виходять на арену силачі.
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13.02.2021 11:43 Відповісти
Как бы не получить обратный эффект. Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 3032
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13.02.2021 10:46 Відповісти
Полезно. Чистка от вшей включает и вычесывание гнид
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13.02.2021 10:47 Відповісти
Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 2597
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13.02.2021 10:49 Відповісти
еще надо аннулировать аккредитацию бенкендорфу и его уродливому каналу "интер"...
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13.02.2021 10:49 Відповісти
Готівковий курс гривні ніяк не відреагував на запорєбрікові санкції запроваджені вчора, Собачий рот гавкає, а караван іде. Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 3599
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13.02.2021 10:54 Відповісти
"У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады!"Источник:https://censor.net/ru/n3247749

Це ж тепер бідні зе-депутати мучитись будуть і ночами не спати, що наступили собі на яйці.
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13.02.2021 10:54 Відповісти
У медведчуковских помоек забрали аккредитацию после ведения журналистской деятельности в стенах Верховной Рады!

Это топ.
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13.02.2021 11:08 Відповісти
Всех пофамильно в базу Миротворца не мешало бы
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13.02.2021 11:45 Відповісти
нормаль. Слідуюча влада заборонить тих, хто зараз "на коні".
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13.02.2021 16:18 Відповісти
Мураєв на телеканалі "Наш" переконує, що ЗСУ та добробати вбивають на Донбасі мирне населення

Колишній народний депутат від Партії регіонів та "Опозиційної платформи - за життя", лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв виступив зі скандальною заявою. Під час диспуту з депутаткою парламентської фракції "Слуга народу" Лесею Забуранною в етері свого телевізійного каналу "Наш" він звинуватив Збройні Сили України (ЗСУ) і добровольчі батальйони у тому, що з початку війни на Донбасі від їхнього вогню нібито загинули тисячі мирних жителів. "Понад три тисяч цивільних загинули... Самі себе застрелили, напевно? З боку ЗСУ і добробатів, природно", - заявив Мураєв.
Окрім того Євгеній Мураєв висловив ще й такі твердження, які часто можна почути на федеральних пропагандистських телеканалах РФ: "Я не бачив доказів, що там знаходяться регулярні кадрові (російські - ред.) військові". "Я Вам скажу так як я це вважаю - на нашій території воює Російська Федерація зі Сполученими Штатами нашими руками".
Заперечення цих та інших власних висловлювань з боку Забуранної він назвав "неконструктивною маячнею".
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13.02.2021 22:24 Відповісти
 
 