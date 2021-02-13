Журналістів телеканалів Медведчука позбавили акредитації в Раду, - нардеп Лозинський

У журналістів проросійських телеканалів "112", NewsOne і ZIK забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це народний депутат із фракції "Голос" Роман Лозинський повідомив на сторінці у фейсбуці.

"У медведчуківських смітників забрали акредитацію на ведення журналістської діяльності в стінах Верховної Ради!" - написав нардеп.

Лозинський нагадав, що минулого тижня звернувся до спікера ВР Дмитра Разумкова і глави апарату ВРУ Михайла Теплюка з вимогою скасувати акредитацію для Zik, Newsone i "112".

Згодом він заявив про таку ініціативу з трибуни Верховної Ради, що спровокувало конфлікт.

"І щоб ми не розслаблялися, це не останні диверсійні ЗМІ в Україні. Але початок вже непоганий", - написав він.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

"Хоча підставою для санкцій став зв'язок структур нардепаз фінансуванням тероризму та поставками вугілля з окупованих територій ОРДЛО, самі телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус", - заявив заступник голови МКІП Шевченко.