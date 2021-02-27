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"Справедливость Стерненко - справедливость всем": акция под Офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

27 февраля в Киеве под Офисом президента проходит анонсированный ранее митинг "Справедливость Стерненко - справедливость всем".

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию с места событий.

Организаторы акции призывали всех прийти в субботу на 12-00 под ОП, чтобы "гарант нашей Конституции воочию мог увидеть реакцию общества на необоснованный приговор политзаключенному Сергею Стерненко".

"Без партийных флагов, без пустых лозунгов, мы выходим вернуть себе нашу страну, в которой не дают 7 лет с конфискацией имущества человеку, который врага называет врагом, вора - вором, а предателя - предателем.
Они объявили войну нам - честным гражданам, которые не молчат и хотят жить в стране с нормальными судами и правоохранительными органами. Мы не можем отдать им ни Стерненко, ни Антоненко, ни других политических заключенных. Один за всех и все за одного!", - говорится в сообщении организаторов акции.


По состоянию на 12-00 проход на улицу Банковая, как и подход к самому зданию Офиса президента, полностью открыт для всех желающих.

Около 10 автобусов с правоохранителями размещены вдоль улицы Институтской, а саму территорию проведения мероприятия охраняет полиция диалога.

Среди участников митинга очень много молодежи. Но присутствуют люди абсолютно всех возрастов. Играет громкая музыка. Уздания Офиса президента стоит авто со звукоусилительной аппаратурой.

Также стоит отметить, что на акции не видно символики политических партий. При этом можно видеть множество креативных плакатов.

Под стенами комитета ВР обустроен пункт домедицинской помощи, где также угощают чаем и кофе.

Люди постоянно продолжают приходить.

В районе 13-00 участники акции приняли решение пойти под Офис генпрокурора. На улице Институтской участники акции зажгли файеры.

Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 01

Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 02

Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 03
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 04
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 05
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 06
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 07
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 08
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 09
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 10
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 11
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 12
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 13
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 14
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 15
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 16
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 17
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 18
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 19
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 20
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 21
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 22
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 23
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 24

Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 25
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 26
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 27
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 28
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 29
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 30
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 31
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 32
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 33
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 34
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 35
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 36
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 37
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 38
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 39
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 40
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 41
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 42
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 43
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 44
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 45
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 46

Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 47
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 48
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 49
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 50
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 51
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 52
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 53
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 54
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 55
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 56
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 57
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 58
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 59
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 60
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 61
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 62
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 63
Справедливость Стерненко - справедливость всем: акция под Офисом президента 64
Фото Олега Богачука.

Читайте: Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Читайте: Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому: "Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас"

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+46
В будку, свинособака русская!
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27.02.2021 11:56
+38
В будку и не гавкать, и не скулить, свинособака русская!
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27.02.2021 12:02
+27
"Справедливость Стерненко - справедливость всем": акция под Офисом президента - Цензор.НЕТ 6509
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27.02.2021 11:53
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Так шабат же.
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27.02.2021 15:22 Ответить
аваковские братки приоделись и вооружились, падали мусорские
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27.02.2021 14:01 Ответить
А МЕДВЕДЧУКУ И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ КОГДА ПЗДИТЬ ПОЙДЕМ !!!???
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27.02.2021 15:00 Ответить
всі ці сємєнченки,парасюки навіть криво не дивились на мертветчука.
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27.02.2021 15:21 Ответить
Ти звідки знаєш, сидячи під чужим прапором!!!
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27.02.2021 17:36 Ответить
Ну и как Зеленский освободит Стерненко, если он не согласен на помилование?Хватит страну раскачивать помогая вате!!!Провокаторы епт.
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27.02.2021 15:18 Ответить
А зеленский своими ватными назначениями значит вате не помогает?
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27.02.2021 15:55 Ответить
Хорошо, что вышли. Но толку от таких акций мало. Внешне эффектно, но конкретных результатов ноль. Мирные акции ни к чему в нынешних условиях не приводят.
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27.02.2021 16:01 Ответить
Дали неделю на исправление ситуации. Не понимают по хорошему, значит будет по плохому.
Не впервой.
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27.02.2021 17:42 Ответить
Надеюсь. Но как-то гложут сомнения...
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27.02.2021 18:11 Ответить
"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 4523
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27.02.2021 17:19 Ответить
https://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/186500_ovp-super-tcario

про дворец путэна.
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27.02.2021 17:45 Ответить
Кто такой Сергей Стерненко: что известно об активисте, которого поддерживают во многих городах Украины.

В конце 2013 года парень стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014. Затем присоединился к одесскому "Правому сектору", а впоследствии возглавил его.

Также Стерненко был основателем и активным участником "Народной люстрации".
Кроме того Стерненко срывал концерты российских звезд и тех, которые выступали на оккупированных территориях, в частности Ани Лорак.

31 августа 2016 активист Стерненко проткнул колеса автомобиля, потому что владелец повесил на авто флаг Российской империи.

В декабре 2016 года Сергей устроил конфликт с бывшим офицером "Беркута" Олегом Ефимовым. Тот пришел к российскому консульству в Одессе, чтобы возложить цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Впоследствии беркутовца эвакуировали в Россию.

17 ноября 2017 стал одним из организаторов срыва концерта Константина Райкина.

18 ноября 2017 вместе с активистами других организаций протестовал против застройки Летнего театра в Городском саду. Тогда руководителю областной полиции Дмитрию Головину кто-то попал в голову камнем. Стерненко сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в этом.

В апреле 2018 создал в Одессе ОО "Небайдужи". Всего в 2018 году активист пережил три нападения на него. В последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших.

Также Сергей Стерненко был одним из организаторов акций в поддержку Екатерины Гандзюк.
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27.02.2021 21:24 Ответить
"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 5902
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27.02.2021 22:15 Ответить
Никакие уличные протесты, тем более с хулиганскими выходками, НЕ заменят СУДЫ. Улица( Майдан) может снести власть, но ПОТОМ опять же НАДО БУДЕТ ВЫБИРАТЬ представителей в ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ орган, формировать ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ орган, суды, прокуратуру, и РЕФОРМЫ, реформы -полиции, судов, в медицине , образовании, науке. агросекторе, в энергосекторе, в освоении ресурсов страны. ...НИЧЕГО ДРУГОГО В ДЕМОКРАТИИ ПРОСТО НЕТ!
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27.02.2021 22:45 Ответить
"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 856p
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28.02.2021 00:29 Ответить
Протест с высоты птичьего полёта. "Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 8707

"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 3769
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28.02.2021 07:11 Ответить
"его" зовут Сурикат. "Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 419
"он" тоже пришла протестовать.

"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 5761
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28.02.2021 07:13 Ответить
Если Стерненко патриот, то почему не воевал на фронте?
Если ему можно убивать без суда, то в чем его политическая ценность?
Что важнее: целесообразность или законность при совершении убийства?
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28.02.2021 09:09 Ответить
Бандюк должен сидеть в тюрьме и не важно, что он свой. Иначе это уже не правовое государство, а банановая республика.
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28.02.2021 09:58 Ответить
Такими темпами скоро всю Небесную сотню объявят преступниками! Эх, Зеленский,что ты делаешь!
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28.02.2021 13:01 Ответить
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