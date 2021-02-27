"Справедливость Стерненко - справедливость всем": акция под Офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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27 февраля в Киеве под Офисом президента проходит анонсированный ранее митинг "Справедливость Стерненко - справедливость всем".
Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию с места событий.
Организаторы акции призывали всех прийти в субботу на 12-00 под ОП, чтобы "гарант нашей Конституции воочию мог увидеть реакцию общества на необоснованный приговор политзаключенному Сергею Стерненко".
"Без партийных флагов, без пустых лозунгов, мы выходим вернуть себе нашу страну, в которой не дают 7 лет с конфискацией имущества человеку, который врага называет врагом, вора - вором, а предателя - предателем.
Они объявили войну нам - честным гражданам, которые не молчат и хотят жить в стране с нормальными судами и правоохранительными органами. Мы не можем отдать им ни Стерненко, ни Антоненко, ни других политических заключенных. Один за всех и все за одного!", - говорится в сообщении организаторов акции.
По состоянию на 12-00 проход на улицу Банковая, как и подход к самому зданию Офиса президента, полностью открыт для всех желающих.
Около 10 автобусов с правоохранителями размещены вдоль улицы Институтской, а саму территорию проведения мероприятия охраняет полиция диалога.
Среди участников митинга очень много молодежи. Но присутствуют люди абсолютно всех возрастов. Играет громкая музыка. Уздания Офиса президента стоит авто со звукоусилительной аппаратурой.
Также стоит отметить, что на акции не видно символики политических партий. При этом можно видеть множество креативных плакатов.
Под стенами комитета ВР обустроен пункт домедицинской помощи, где также угощают чаем и кофе.
Люди постоянно продолжают приходить.
В районе 13-00 участники акции приняли решение пойти под Офис генпрокурора. На улице Институтской участники акции зажгли файеры.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
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Не впервой.
про дворец путэна.
В конце 2013 года парень стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014. Затем присоединился к одесскому "Правому сектору", а впоследствии возглавил его.
Также Стерненко был основателем и активным участником "Народной люстрации".
Кроме того Стерненко срывал концерты российских звезд и тех, которые выступали на оккупированных территориях, в частности Ани Лорак.
31 августа 2016 активист Стерненко проткнул колеса автомобиля, потому что владелец повесил на авто флаг Российской империи.
В декабре 2016 года Сергей устроил конфликт с бывшим офицером "Беркута" Олегом Ефимовым. Тот пришел к российскому консульству в Одессе, чтобы возложить цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Впоследствии беркутовца эвакуировали в Россию.
17 ноября 2017 стал одним из организаторов срыва концерта Константина Райкина.
18 ноября 2017 вместе с активистами других организаций протестовал против застройки Летнего театра в Городском саду. Тогда руководителю областной полиции Дмитрию Головину кто-то попал в голову камнем. Стерненко сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в этом.
В апреле 2018 создал в Одессе ОО "Небайдужи". Всего в 2018 году активист пережил три нападения на него. В последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших.
Также Сергей Стерненко был одним из организаторов акций в поддержку Екатерины Гандзюк.
"он" тоже пришла протестовать.
Если ему можно убивать без суда, то в чем его политическая ценность?
Что важнее: целесообразность или законность при совершении убийства?