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"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

27 лютого в Києві під Офісом президента відбувається анонсований раніше мітинг "Справедливість Стерненку - справедливість усім".

Цензор.НЕТ веде пряму трансляцію з місця подій.

Організатори акції закликали всіх прийти в суботу на 12:00 під ОП, щоб "гарант нашої Конституції на власні очі міг побачити реакцію суспільства на безпідставний вирок політв'язню Сергію Стерненку".

"Без партійних прапорів, без порожніх гасел ми виходимо повернути собі нашу країну, в якій не дають 7 років із конфіскацією майна людині, яка ворога називає ворогом, злодія - злодієм, а зрадника - зрадником.
Вони оголосили війну нам, чесним громадянам, які не мовчать і хочуть жити в країні з нормальними судами і правоохоронними органами. Ми не можемо віддати їм ні Стерненка, ні Антоненка, ні інших політичних в'язнів. Один за всіх, і всі за одного!" - йдеться в повідомленні організаторів акції.


Станом на 12:00 прохід на вулицю Банкову, як і прохід до самої будівлі Офісу президента, повністю відкрито для всіх охочих.

Близько 10 автобусів із правоохоронцями розміщено вздовж вулиці Інститутської, а саму територію проведення заходу охороняє поліція діалогу.

Серед учасників мітингу дуже багато молоді. Але присутні люди абсолютно різного віку. Лунає гучна музика. Також варто зазначити, що на акції не видно символіки політичних партій. Водночас можна бачити безліч креативних плакатів.

Під стінами комітету ВР облаштовано пункт домедичної допомоги, де також пригощають чаєм і кавою.

Люди постійно продовжують приходити.

Десь о 13:00 учасники акції вирішили піти під Офіс генпрокурора. На вулиці Інститутській учасники акції запалили фаєри.

Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 01

Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 02

Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 03
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 04
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 05
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 06
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 07
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 08
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 09
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 10
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 11
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 12
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 13
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 14
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 15
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 16
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 17
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 18
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 19
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 20
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 21
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 22
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 23
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 24

Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 25
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 26
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 27
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 28
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 29
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 30
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 31
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 32
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 33
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 34
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 35
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 36
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 37
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 38
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 39
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 40
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 41
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 42
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 43
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 44
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 45
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 46

Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 47
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 48
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 49
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 50
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 51
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 52
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 53
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 54
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 55
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 56
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 57
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 58
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 59
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 60
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 61
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 62
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 63
Справедливість Стерненку - справедливість усім: акція під Офісом президента 64
Фото Олега Богачука.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбулася біля будівлі Офісу президента, між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички. Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

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Топ коментарі
+46
В будку, свинособака русская!
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27.02.2021 11:56
+38
В будку и не гавкать, и не скулить, свинособака русская!
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27.02.2021 12:02
+27
"Справедливость Стерненко - справедливость всем": акция под Офисом президента - Цензор.НЕТ 6509
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27.02.2021 11:53
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Так шабат же.
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27.02.2021 15:22 Відповісти
аваковские братки приоделись и вооружились, падали мусорские
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27.02.2021 14:01 Відповісти
А МЕДВЕДЧУКУ И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ КОГДА ПЗДИТЬ ПОЙДЕМ !!!???
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27.02.2021 15:00 Відповісти
всі ці сємєнченки,парасюки навіть криво не дивились на мертветчука.
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27.02.2021 15:21 Відповісти
Ти звідки знаєш, сидячи під чужим прапором!!!
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27.02.2021 17:36 Відповісти
Ну и как Зеленский освободит Стерненко, если он не согласен на помилование?Хватит страну раскачивать помогая вате!!!Провокаторы епт.
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27.02.2021 15:18 Відповісти
А зеленский своими ватными назначениями значит вате не помогает?
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27.02.2021 15:55 Відповісти
Хорошо, что вышли. Но толку от таких акций мало. Внешне эффектно, но конкретных результатов ноль. Мирные акции ни к чему в нынешних условиях не приводят.
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27.02.2021 16:01 Відповісти
Дали неделю на исправление ситуации. Не понимают по хорошему, значит будет по плохому.
Не впервой.
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27.02.2021 17:42 Відповісти
Надеюсь. Но как-то гложут сомнения...
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27.02.2021 18:11 Відповісти
"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 4523
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27.02.2021 17:19 Відповісти
https://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/186500_ovp-super-tcario

про дворец путэна.
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27.02.2021 17:45 Відповісти
Кто такой Сергей Стерненко: что известно об активисте, которого поддерживают во многих городах Украины.

В конце 2013 года парень стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014. Затем присоединился к одесскому "Правому сектору", а впоследствии возглавил его.

Также Стерненко был основателем и активным участником "Народной люстрации".
Кроме того Стерненко срывал концерты российских звезд и тех, которые выступали на оккупированных территориях, в частности Ани Лорак.

31 августа 2016 активист Стерненко проткнул колеса автомобиля, потому что владелец повесил на авто флаг Российской империи.

В декабре 2016 года Сергей устроил конфликт с бывшим офицером "Беркута" Олегом Ефимовым. Тот пришел к российскому консульству в Одессе, чтобы возложить цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Впоследствии беркутовца эвакуировали в Россию.

17 ноября 2017 стал одним из организаторов срыва концерта Константина Райкина.

18 ноября 2017 вместе с активистами других организаций протестовал против застройки Летнего театра в Городском саду. Тогда руководителю областной полиции Дмитрию Головину кто-то попал в голову камнем. Стерненко сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в этом.

В апреле 2018 создал в Одессе ОО "Небайдужи". Всего в 2018 году активист пережил три нападения на него. В последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших.

Также Сергей Стерненко был одним из организаторов акций в поддержку Екатерины Гандзюк.
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27.02.2021 21:24 Відповісти
"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 5902
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27.02.2021 22:15 Відповісти
Никакие уличные протесты, тем более с хулиганскими выходками, НЕ заменят СУДЫ. Улица( Майдан) может снести власть, но ПОТОМ опять же НАДО БУДЕТ ВЫБИРАТЬ представителей в ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ орган, формировать ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ орган, суды, прокуратуру, и РЕФОРМЫ, реформы -полиции, судов, в медицине , образовании, науке. агросекторе, в энергосекторе, в освоении ресурсов страны. ...НИЧЕГО ДРУГОГО В ДЕМОКРАТИИ ПРОСТО НЕТ!
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27.02.2021 22:45 Відповісти
"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 856p
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28.02.2021 00:29 Відповісти
Протест с высоты птичьего полёта. "Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 8707

"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 3769
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28.02.2021 07:11 Відповісти
"его" зовут Сурикат. "Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 419
"он" тоже пришла протестовать.

"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента - Цензор.НЕТ 5761
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28.02.2021 07:13 Відповісти
Если Стерненко патриот, то почему не воевал на фронте?
Если ему можно убивать без суда, то в чем его политическая ценность?
Что важнее: целесообразность или законность при совершении убийства?
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28.02.2021 09:09 Відповісти
Бандюк должен сидеть в тюрьме и не важно, что он свой. Иначе это уже не правовое государство, а банановая республика.
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28.02.2021 09:58 Відповісти
Такими темпами скоро всю Небесную сотню объявят преступниками! Эх, Зеленский,что ты делаешь!
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28.02.2021 13:01 Відповісти
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