"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Політика України
27 лютого в Києві під Офісом президента відбувається анонсований раніше мітинг "Справедливість Стерненку - справедливість усім".
Цензор.НЕТ веде пряму трансляцію з місця подій.
Організатори акції закликали всіх прийти в суботу на 12:00 під ОП, щоб "гарант нашої Конституції на власні очі міг побачити реакцію суспільства на безпідставний вирок політв'язню Сергію Стерненку".
"Без партійних прапорів, без порожніх гасел ми виходимо повернути собі нашу країну, в якій не дають 7 років із конфіскацією майна людині, яка ворога називає ворогом, злодія - злодієм, а зрадника - зрадником.
Вони оголосили війну нам, чесним громадянам, які не мовчать і хочуть жити в країні з нормальними судами і правоохоронними органами. Ми не можемо віддати їм ні Стерненка, ні Антоненка, ні інших політичних в'язнів. Один за всіх, і всі за одного!" - йдеться в повідомленні організаторів акції.
Станом на 12:00 прохід на вулицю Банкову, як і прохід до самої будівлі Офісу президента, повністю відкрито для всіх охочих.
Близько 10 автобусів із правоохоронцями розміщено вздовж вулиці Інститутської, а саму територію проведення заходу охороняє поліція діалогу.
Серед учасників мітингу дуже багато молоді. Але присутні люди абсолютно різного віку. Лунає гучна музика. Також варто зазначити, що на акції не видно символіки політичних партій. Водночас можна бачити безліч креативних плакатів.
Під стінами комітету ВР облаштовано пункт домедичної допомоги, де також пригощають чаєм і кавою.
Люди постійно продовжують приходити.
Десь о 13:00 учасники акції вирішили піти під Офіс генпрокурора. На вулиці Інститутській учасники акції запалили фаєри.
Читайте також: Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбулася біля будівлі Офісу президента, між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички. Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Не впервой.
про дворец путэна.
В конце 2013 года парень стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014. Затем присоединился к одесскому "Правому сектору", а впоследствии возглавил его.
Также Стерненко был основателем и активным участником "Народной люстрации".
Кроме того Стерненко срывал концерты российских звезд и тех, которые выступали на оккупированных территориях, в частности Ани Лорак.
31 августа 2016 активист Стерненко проткнул колеса автомобиля, потому что владелец повесил на авто флаг Российской империи.
В декабре 2016 года Сергей устроил конфликт с бывшим офицером "Беркута" Олегом Ефимовым. Тот пришел к российскому консульству в Одессе, чтобы возложить цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Впоследствии беркутовца эвакуировали в Россию.
17 ноября 2017 стал одним из организаторов срыва концерта Константина Райкина.
18 ноября 2017 вместе с активистами других организаций протестовал против застройки Летнего театра в Городском саду. Тогда руководителю областной полиции Дмитрию Головину кто-то попал в голову камнем. Стерненко сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в этом.
В апреле 2018 создал в Одессе ОО "Небайдужи". Всего в 2018 году активист пережил три нападения на него. В последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших.
Также Сергей Стерненко был одним из организаторов акций в поддержку Екатерины Гандзюк.
"он" тоже пришла протестовать.
Если ему можно убивать без суда, то в чем его политическая ценность?
Что важнее: целесообразность или законность при совершении убийства?