"Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

27 лютого в Києві під Офісом президента відбувається анонсований раніше мітинг "Справедливість Стерненку - справедливість усім".

Цензор.НЕТ веде пряму трансляцію з місця подій.

Організатори акції закликали всіх прийти в суботу на 12:00 під ОП, щоб "гарант нашої Конституції на власні очі міг побачити реакцію суспільства на безпідставний вирок політв'язню Сергію Стерненку".

"Без партійних прапорів, без порожніх гасел ми виходимо повернути собі нашу країну, в якій не дають 7 років із конфіскацією майна людині, яка ворога називає ворогом, злодія - злодієм, а зрадника - зрадником.

Вони оголосили війну нам, чесним громадянам, які не мовчать і хочуть жити в країні з нормальними судами і правоохоронними органами. Ми не можемо віддати їм ні Стерненка, ні Антоненка, ні інших політичних в'язнів. Один за всіх, і всі за одного!" - йдеться в повідомленні організаторів акції.





Станом на 12:00 прохід на вулицю Банкову, як і прохід до самої будівлі Офісу президента, повністю відкрито для всіх охочих.

Близько 10 автобусів із правоохоронцями розміщено вздовж вулиці Інститутської, а саму територію проведення заходу охороняє поліція діалогу.

Серед учасників мітингу дуже багато молоді. Але присутні люди абсолютно різного віку. Лунає гучна музика. Також варто зазначити, що на акції не видно символіки політичних партій. Водночас можна бачити безліч креативних плакатів.

Під стінами комітету ВР облаштовано пункт домедичної допомоги, де також пригощають чаєм і кавою.

Люди постійно продовжують приходити.

Десь о 13:00 учасники акції вирішили піти під Офіс генпрокурора. На вулиці Інститутській учасники акції запалили фаєри.

































































































































Фото Олега Богачука.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбулася біля будівлі Офісу президента, між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички. Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

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