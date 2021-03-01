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Верховный Суд (1063) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Закрытие каналов Медведчука: Верховный Суд открыл производство по одному из дел

Новости Цензор.НЕТ Общество

Закрытие каналов Медведчука: Верховный Суд открыл производство по одному из дел

Верховный Суд открыл производство по делу об обжаловании указа Президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов "ZIK", "Newsone" и "112-Украина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Верховного Суда.

"26 февраля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/22/21 по иску гражданина, который оспаривает указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украина от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к телеканалам", - говорится в сообщении.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 29 марта 2021 в 14:30.

Читайте: Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Также народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.

Читайте также: В Верховный Суд поступил иск от "112 Украина": Телеканал обжалует введение санкций

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Медведчук сидітиме в діджитал-тюрмі.
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01.03.2021 18:05
+5
Наверняка в смартфоне Закрытие каналов Медведчука: Верховный Суд открыл производство по одному из дел - Цензор.НЕТ 8035
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01.03.2021 17:37
+3
Наши суды оспорят все. Даже очевидное. Ницше был просто лошарой.
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01.03.2021 18:51
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Наверняка в смартфоне Закрытие каналов Медведчука: Верховный Суд открыл производство по одному из дел - Цензор.НЕТ 8035
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01.03.2021 17:37 Ответить
Медведчук сидітиме в діджитал-тюрмі.
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01.03.2021 18:05 Ответить
А на кого похож гражданин?
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01.03.2021 17:42 Ответить
Мертву чучку.
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01.03.2021 20:05 Ответить
Судова Реформа-пріорітет !
Інакше проросійський "бур"ян" знову повилазе !
Вирвати портнових з корінням !
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01.03.2021 18:00 Ответить
Смешно.
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01.03.2021 18:24 Ответить
Оспаривание очевидного бессмысленно.
(Фридрих Ницше)
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01.03.2021 18:43 Ответить
Наши суды оспорят все. Даже очевидное. Ницше был просто лошарой.
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01.03.2021 18:51 Ответить
Да. Судова реформа. Просто перейди в телефон. Суд в телефоні - потім тюрма в телефоні.
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01.03.2021 18:49 Ответить
А шо можна одразу у Верховний подавати?
А де попередні слухання у Печерському там чи Шепетівському районному?
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01.03.2021 20:05 Ответить
Как открыл, так и закроет! Закриття каналів Медведчука: Верховний Суд відкрив провадження в одній зі справ - Цензор.НЕТ 5096
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02.03.2021 09:53 Ответить
Вообще в годы семилетней войны такими вопросами должна заниматься Военная комендатура, а не суды, суды могут давать до 15 лет, а за такие деяния нужно расстреливать Закриття каналів Медведчука: Верховний Суд відкрив провадження в одній зі справ - Цензор.НЕТ 6002
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02.03.2021 10:11 Ответить
 
 