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Закриття каналів Медведчука: Верховний Суд відкрив провадження в одній зі справ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Закриття каналів Медведчука: Верховний Суд відкрив провадження в одній зі справ

Верховний Суд відкрив провадження у справі про оскарження указу Президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій проти телеканалів ZIK, Newsone і "112-Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"26 лютого 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржує Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" у частині застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до телеканалів", - говориться в повідомленні.

Справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 29 березня 2021 року о 14:30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте також: Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Медведчук сидітиме в діджитал-тюрмі.
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01.03.2021 18:05
+5
Наверняка в смартфоне Закрытие каналов Медведчука: Верховный Суд открыл производство по одному из дел - Цензор.НЕТ 8035
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01.03.2021 17:37
+3
Наши суды оспорят все. Даже очевидное. Ницше был просто лошарой.
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01.03.2021 18:51
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Наверняка в смартфоне Закрытие каналов Медведчука: Верховный Суд открыл производство по одному из дел - Цензор.НЕТ 8035
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01.03.2021 17:37 Відповісти
Медведчук сидітиме в діджитал-тюрмі.
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01.03.2021 18:05 Відповісти
А на кого похож гражданин?
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01.03.2021 17:42 Відповісти
Мертву чучку.
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01.03.2021 20:05 Відповісти
Судова Реформа-пріорітет !
Інакше проросійський "бур"ян" знову повилазе !
Вирвати портнових з корінням !
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01.03.2021 18:00 Відповісти
Смешно.
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01.03.2021 18:24 Відповісти
Оспаривание очевидного бессмысленно.
(Фридрих Ницше)
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01.03.2021 18:43 Відповісти
Наши суды оспорят все. Даже очевидное. Ницше был просто лошарой.
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01.03.2021 18:51 Відповісти
Да. Судова реформа. Просто перейди в телефон. Суд в телефоні - потім тюрма в телефоні.
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01.03.2021 18:49 Відповісти
А шо можна одразу у Верховний подавати?
А де попередні слухання у Печерському там чи Шепетівському районному?
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01.03.2021 20:05 Відповісти
Как открыл, так и закроет! Закриття каналів Медведчука: Верховний Суд відкрив провадження в одній зі справ - Цензор.НЕТ 5096
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02.03.2021 09:53 Відповісти
Вообще в годы семилетней войны такими вопросами должна заниматься Военная комендатура, а не суды, суды могут давать до 15 лет, а за такие деяния нужно расстреливать Закриття каналів Медведчука: Верховний Суд відкрив провадження в одній зі справ - Цензор.НЕТ 6002
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02.03.2021 10:11 Відповісти
 
 