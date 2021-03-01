Закриття каналів Медведчука: Верховний Суд відкрив провадження в одній зі справ
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Верховний Суд відкрив провадження у справі про оскарження указу Президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій проти телеканалів ZIK, Newsone і "112-Україна".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба Верховного Суду.
"26 лютого 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржує Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" у частині застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до телеканалів", - говориться в повідомленні.
Справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 29 березня 2021 року о 14:30.
Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.
Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.
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А де попередні слухання у Печерському там чи Шепетівському районному?