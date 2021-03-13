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Новости Политика Украины
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Дубинский избран в руководство партии "Слуга народа", несмотря на санкции США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинский избран в руководство партии

Попавший под санкции США и исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии "СН" - Национальный совет громад.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, состав Нацсовета громад на внеочередном съезде политсилы объявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Корниенко уточнил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.

Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков.

Народный депутат Александр Качура возглавил Крымскую республиканскую организацию партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В политсовет "Слуги народа" вошли министры Федоров, Малюська, Ткаченко и Стефанишина

Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия вошел в состав Нацсовета громад как глава Николаевской облорганизации партии.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров - как председатель Запорожской областной организации.

Закарпатскую область представляет народный депутат Игорь Кривошеев, Львовскую - председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, Тернопольскую - народный депутат Владимир Гевко, Черновицкую - депутат Черновицкого городского совета Виталий Другановский, Ривненскую - глава областной организации партии "Слуга народа" Юрий Липский, Ивано-Франковскую - народная депутат Елена Винтоняк, Волынскую - народный депутат Валерий Стернийчук, Житомирскую - председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, Винницкую - народный депутат Ирина Борзова, Черкасскую - председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, Кировоградскую - председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, Одесскую - народный депутат Сергей Колебошин, Херсонскую - народный депутат Юрий Соболевский, Черниговскую - народный депутат Павел Халимон, Сумскую - народный депутат Михаил Ананченко, Харьковскую - народный депутат Павел Сушко, Полтавскую - народный депутат Ольга Савченко, Луганскую областную организацию - народный депутат Алексей Кузнецов, Донецкую - народный депутат Владлен Неклюдов, Днепропетровскую - народный депутат Юрий Кисель, Хмельницкую - народный депутат Сергей Мандзий.

Как отмечает пресс-служба партии "Слуга народа", Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений о местном самоуправлении, региональной политики и ее реализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский

Напомним, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Также на Цензор.НЕТ: Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+135
От вам і справжне обличчя зєлєнского. Людина, яку штати прямо назвали агентом російського в пливу, пішла на підвищення. Все що робить ЗЄлупа, це шоу. Та в це шоу розумні люди ніколи не повірять. А в Штатах зроблять висновкі.
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13.03.2021 15:57
+119
Несомненно, человек продвигавший с агентом ФСБ Деркачем, смонтированные на паРашке пленки против Пороха, очень нужен правящей партии и преЗЕденту... Попавший под санкции США Дубинский вошел в состав нового руководящего органа "Слуги народа" - Нацсовета громад партии - Цензор.НЕТ 7799
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13.03.2021 15:55
+93
Официальный агент России в составе правящей партии власти в Украине. Прекрасно.
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13.03.2021 15:58
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Страница 3 из 3
"председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков. Ну прямо орлы, вот это выбор так выбор. Один другого "лучше"
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14.03.2021 05:54 Ответить
Статейка в стиле порохофейков.Дубинский избран в силу своей должности автоматически и в скором времени его уволят.Автор манипулирует слзнанием порохоботов как детьми.
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14.03.2021 07:39 Ответить
Це те, що ЗЕ казав про "очищення", про "засланих", про "козачків"- БЛА, БЛА, БЛА!!!
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14.03.2021 08:10 Ответить
Мене дивують ті , хто дивується : "яке зе непослідовне!". Таке можуть казати лише зебіли . А мені було зрозуміло , що нібито "боротьбою" з медведчуком , вони прикривають захист бєніного бізнесу та , головне , готують черговий напад на Порошенка .
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14.03.2021 08:11 Ответить
У нас не правовая страна, полностью коррумпированная!
С купленными судами, прогнившими госорганами...
Преступники, бандиты и откровенные пособники врагов, сдающие страну ***** и на откуп олигархам, сейчас при власти в Украине, а мы ничего сделать не сможем без помощи мирового сообщества...
Выгнать их можно будет только силой - или мы, или они... Они добьют страну в конце концов!
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14.03.2021 08:25 Ответить
Куратор в шоке, кукла перестала выполнять команды.
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14.03.2021 08:31 Ответить
"Жарти" зі Штатами дуже погано закінчуються - багато разів доведено історією! Питання тільки в тому чи ці "жарти" слуг ***** погано закінчаться для них чи для всієї України??? А те що цей "прищ" між ногами ***** під псевдонімом "зеленський" не клоун і тим більше не дурачок вже більшість українців переконались - далі буде "веселіше"!!!
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14.03.2021 08:42 Ответить
Что же вы делаете? Вам помогают изо всех сил международные партнеры, но с таким поведением, на вас плюнут и отвернутся. Заява Зеленского в хамовито-фрондерском тоне, как от недоразвитого юноши периода полового созревания о том, что он сам с усами и упрямо будет делать, то, что сам хочет - производит печальное впечатления. Зеленский в очередной раз проявил себя как невоспитанный самодур, непонимающий совершенно реалии современной политики. Похоже, что тексты ему пишет дурочка-помощница, которая себя давно дискредитировала и продолжает унижать страну. Но раз зачитал это, значит сам еще хуже. Беда в том, что Зеленский даже не понимает простые, но ключевые моменты и ведет себя как капризный недоросль, продолжая жертвовать интересами Украины в угоду главному олигарху. Видно тот его крепко держит за промежность.
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14.03.2021 09:02 Ответить
Самое интересное, что у Шустера наша "элита" высказала всеобщее одобрямс такой речи Зеленского и ни одного сомнения или замечания. Вы почитайте господа Зеленский, первый президент Кравчук, бессмысленно журчащий Яценюк и другие воровитые ребята, которые и дальше хотят того же. Только вам и нравится такой неучтивый и неблагоданый тон президента. Почитайте, господа ЗДЕСЬ, что думает по этому поводу так называемая "чернь", ваш "тупой народ", ну или "биомасса", как по мнению Юлии Тимошенко. Так кто из нас теперь "биомасса" на самом деле, вы понимаете? Понимаете! Вы все понимаете! Да вы все предатели и коллаборационисты в той или иной степени, пытаясь обелиться, вы только глубже погружаетесь в багнюку. Вон бывший спикер Литвин как загоготал, когда понял, что нужно будет отвечать за те мерзости, которые вы все творили или замалчивали против Украинского народа, продавав наши интересы за гнилые 30 серебренников. Ваше место на свалке истории и в суде.
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14.03.2021 10:07 Ответить
вообще тю-тю?
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14.03.2021 09:22 Ответить
Дубинский избран в руководство партии "Слуга народа"/Сто лет назад правящая партия где-то Бланка уничтожала УНР физически, экономически и политически. Сейчас правящая партия Коломойского уничтожает Украину только экономически и политически. Есть прогресс.И через сто лет украинцам будет ещё лучше. Может быть.
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14.03.2021 09:28 Ответить
І чого ж ніхто з порохоботів не читає текст

Корниенко уточнил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.
Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков.Источник: https://censor.net/ru/n3253154

Дубинський туди увійшов за ПОСАДОЮ голови київського обласного осередка.
У середу збираються СН київської області, де знімуть Дубинського з посади голови, а він значить автоматично покине політраду.

Але кому ж це цікаво, головне валати ЗРАДА!!!
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14.03.2021 09:41 Ответить
на то они и порохоботы....у них другие тексты
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14.03.2021 09:59 Ответить
Если и снимут его, то только потому, что в обществе возмущения начались.
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14.03.2021 10:11 Ответить
Коли почалися у ночі? Сказано було що у середу буде з'їзд у київському обласному осередкові, як що на цензорі про це не пишуть, то того взагалі не існує?!
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14.03.2021 10:39 Ответить
Ти реально кон-че-ний чи справді не розумієш нічого?!
Три питання зебілоїд ватного розливу:
1) чому Дубинський й досі не сидить?!;
2) чому й досі Коломойський не сидить?!;
3) чому й досі мертвечук не сидить?!
І на засипку - чому призначення назначають сьогодні, а не після того, як Дубинського знімуть? Чому його й досі не зняли?! "Автоматично", то буде завтра (і не факт!!!) - зевалянки думати не вуміють, а тільки скиглити, що у всьому винен Порошенко ( ну точно як кацапи - методичка одна й та сама!)!
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14.03.2021 10:23 Ответить
Ну і чого не сидять?
ЧОГО за П'ЯТЬ років жодної тварюки не посадили?
ХТО дозволив Коломойському гроші з рефінансування ПБ з країни вивозити?
ХТО дозволив приХватизувати Метверчині трубопровід, купити телеканали, ХТО дав команду для СБУ віджати ринок скрапленого газу в Україні?!!!!

Тобі що очі муляє, чи від жиру заплили, прочитати що у політраду не обирали, а призначили за посадами голов обласних осередків?!!!

Йди **** молися свому шоколадному боХу.
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14.03.2021 10:36 Ответить
Амери зробили подачу, ще місяць тому. Невже за цей час у партії, керівництві партії, осередку у Київськ. області не знайшлося часу зробити орг. висновки ?
Але ж ідеться про рейтинг партії і самого Зе.
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14.03.2021 11:04 Ответить
А ви що вважаєте що в Україні бурлить партійне життя, кожного тиждня збори проводять, щось вирішують?
Дай бог щоб раз у рік збиралися, а так від виборів до виборів тихе життя - болото.
І це стосується УСІХ, бо ті партії то так на бумазі мальовані, а по факту є пахан, який усе вирішує, а інші на подтанцовці, для створення загального вигляду.
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14.03.2021 13:48 Ответить
Первинні осередки мають можливість збиратися коли завгодно.
Мова іде про рейтинг партії і її очільника.
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14.03.2021 14:17 Ответить
Та не питання. Можуть коли їм захочеться.
Але як що воно усе мальовано, то тим ніхто не займається. Учора кинулися, а воно фігня получилася, от і почали репу чухати, виправляти.
Он у нас у місті є громадська приймальня народного депутата, але там замок навіть заіржавів.
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14.03.2021 14:22 Ответить
Пошел в ж&пу дол@@б.
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14.03.2021 11:04 Ответить
Як же я туди піду, як що ти вже там?
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14.03.2021 13:49 Ответить
Для В.Васильева.
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14.03.2021 11:08 Ответить
Ну ти точно кон-че-ний...Зараз при владі ВЖЕ 2 роки хто? Ти і через 20 років будеш цю маячню нести про Порошенка? Зараз Порошенка немає і що заважає зевладі це зробити сьогодні? Ви коли-небудь почнете думати, чи тільки ср-ати вмієте за однією методичкою, як і кацапи?
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15.03.2021 12:14 Ответить
Ти дебілкуВАТнЕ, як що думаєшь, що менш ніж за 2 роки можно розтягнути усю багнюку, в яку за 30 років "незалежності" загнали Україну.

І окремо для тебе дебілкуватого, Дубинського ВЖЕ прибрали з політради.
А ти зрадойоб йди і надалі скавчи під забором...
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15.03.2021 14:21 Ответить
Нічого відповісти - так не позорся і не пиши,зеутирок!
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16.03.2021 09:42 Ответить
ДебілкуВАТнЕ ніяк не заспокоється.
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16.03.2021 09:49 Ответить
Зеутирок, ти вже потух? Дивися не обляпай слиною монітора Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США - Цензор.НЕТ 4097
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16.03.2021 09:51 Ответить
Горіла ВАТА, палала
Горіла ВАТА, палала
У дебілкуватого дупу відірвало

У дебілкуватого дупу відірвало....
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16.03.2021 09:55 Ответить
Молодець, що про себе пишеш! У тебе точно горіла вата та ще й зелена! Добре, що ти сам це розумієш! Що тут взяти-зеутирок!
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16.03.2021 10:04 Ответить
Що з дитячого садка пишеш, типу сам дурак...
І де вас таких дебілкуватих по об'явах понабирали. Нічого до купи зліпити не можете

Лікуй дупу ВАТО.
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16.03.2021 10:06 Ответить
Тебе бомбить Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США - Цензор.НЕТ 6196
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16.03.2021 10:07 Ответить
Дитино, йди вже до горщика, зроби свій внесок.
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16.03.2021 10:09 Ответить
Поки займався справами, а тебе ще більше почало бомбить! Продовжуй в тому ж дусі Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США - Цензор.НЕТ 9669
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16.03.2021 18:32 Ответить
Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США - Цензор.НЕТ 855 Тобто висновок один що САДЖАТИ ВЕСНОЮ УЖЕ НЕ БУДУТЬ. А чому ? Тому що вже нема кого ?!
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14.03.2021 10:34 Ответить
Там не саджати потрібно а зразу робити як у Китаї
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14.03.2021 10:41 Ответить
Не придумуйте. Одразу там нікого не стріляють - є слідство і суд.
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14.03.2021 11:05 Ответить
Собачий рот занадто багато знає!!! Тому і тримають його в партії!!!
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14.03.2021 10:03 Ответить
На повідку
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14.03.2021 10:29 Ответить
следующий этап возвращение каналов медведчука на укр-тв.
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14.03.2021 10:22 Ответить
Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США - Цензор.НЕТ 9200
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14.03.2021 10:25 Ответить
Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США - Цензор.НЕТ 6751 То хто тоді "вийди звідси" і хто "розбійник" ? Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США - Цензор.НЕТ 6403 А хто "погано чуєш " ? Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США - Цензор.НЕТ 6161
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14.03.2021 10:27 Ответить
"Тупой собачий рот"-ум, честь и совесть партии ЗЕ.
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14.03.2021 10:28 Ответить
Избрание "санкционного" дУБИНСКОГО в какой-то совет какой-то якобы партии,- это понты, очковтирательство и очередная "квартальная" хохма... только совсем несмешная. Я каждой клеточкой своего тела переживаю за свою страну и желаю ей процветания путем очищения от мерзости известного цвета, но... С этим ... найвеличнішим..., который засобирался на второй срок, чтобы его за первый не закрыли, УКРАИНЕ не то что не процветать, а дай Бог выжить!
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14.03.2021 10:56 Ответить
Значит, надо его гнать с поста руководителя киевской "партячейки".
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14.03.2021 11:58 Ответить
А вот и ответ. Ко мне прислушались!
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14.03.2021 12:00 Ответить
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