Дубинский избран в руководство партии "Слуга народа", несмотря на санкции США

Попавший под санкции США и исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии "СН" - Национальный совет громад.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, состав Нацсовета громад на внеочередном съезде политсилы объявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Корниенко уточнил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.

Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков.

Народный депутат Александр Качура возглавил Крымскую республиканскую организацию партии.

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Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия вошел в состав Нацсовета громад как глава Николаевской облорганизации партии.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров - как председатель Запорожской областной организации.

Закарпатскую область представляет народный депутат Игорь Кривошеев, Львовскую - председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, Тернопольскую - народный депутат Владимир Гевко, Черновицкую - депутат Черновицкого городского совета Виталий Другановский, Ривненскую - глава областной организации партии "Слуга народа" Юрий Липский, Ивано-Франковскую - народная депутат Елена Винтоняк, Волынскую - народный депутат Валерий Стернийчук, Житомирскую - председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, Винницкую - народный депутат Ирина Борзова, Черкасскую - председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, Кировоградскую - председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, Одесскую - народный депутат Сергей Колебошин, Херсонскую - народный депутат Юрий Соболевский, Черниговскую - народный депутат Павел Халимон, Сумскую - народный депутат Михаил Ананченко, Харьковскую - народный депутат Павел Сушко, Полтавскую - народный депутат Ольга Савченко, Луганскую областную организацию - народный депутат Алексей Кузнецов, Донецкую - народный депутат Владлен Неклюдов, Днепропетровскую - народный депутат Юрий Кисель, Хмельницкую - народный депутат Сергей Мандзий.

Как отмечает пресс-служба партии "Слуга народа", Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений о местном самоуправлении, региональной политики и ее реализации.

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Напомним, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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