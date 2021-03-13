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Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США

Дубінського обрано до керівництва партії

Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США і був виключений з парламентської фракції "Слуга народу", увійшов до нового керівного органу партії "СН" - Національної ради громад.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, склад Нацради громад оголосив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на позачерговому з'їзді політсили в суботу.

Корнієнко уточнив, що Національна рада громад складається з голів обласних організацій партії та київської міської та криворізької міської організацій.

Так, туди увійшли голова Київської обласної організації партії Олександр Дубінський, Київської міської - Микола Тищенко, Криворізької міської - Юрій Корявченков.

Народний депутат Олександр Качура очолив Кримську республіканську організацію партії.

Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія увійшов до складу Нацради громад як очільник Миколаївської облорганізації партії.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров - як голова Запорізької обласної організації.

Закарпатську область представляє народний депутат Ігор Кривошеєв, Львівську - голова Львівської ОДА Максим Козицький, Тернопільську - народний депутат Володимир Гевко, Чернівецьку - депутат Чернівецької міської ради Віталій Другановський, Рівненську - очільник обласного осередку партії "Слуга народу" Юрій Ліпський, Івано-Франківську - народна депутатка Олена Вінтоняк, Волинську - народний депутат Валерій Стернійчук, Житомирську - голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, Вінницьку - народна депутатка Ірина Борзова, Черкаську - голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, Кіровоградську - голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, Одеську - народний депутат Сергій Колебошин, Херсонську - народний депутат Юрій Соболевський, Чернігівську - народний депутат Павло Халімон, Сумську - народний депутат Михайло Ананченко, Харківську - народний депутат Павло Сушко, Полтавську - народна депутатка Ольга Савченко, Луганську обласну організацію - народний депутат Олексій Кузнецов, Донецьку - народний депутат Владлен Неклюдов, Дніпропетровську - народний депутат Юрій Кісєль, Хмельницьку - народний депутат Сергій Мандзій.

Як зазначає пресслужба партії "Слуга народу", Нацрада стане майданчиком, де обговорюватимуть проєкти державних рішень щодо місцевого самоврядування, регіональної політики та її реалізацію.

Як повідомлялося, у суботу, 13 березня, відбувся 11-й позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу". На ньому, зокрема, присутні Президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На з'їзді члени партії внесли зміни до статуту та утворили два керівні органи: Політичну раду партії та Національну раду громад.

Також читайте: Дубінського виключили із фракції не через санкції США, а за некомандну роботу, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

Читайте також: "Слуги" замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського. СКРИНШОТ

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала пів години.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення із її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.

1 лютого його виключили з фракції. Водночас Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" лише збирається розглянути питання членства Дубінського.

Слуга народу (2811) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+135
От вам і справжне обличчя зєлєнского. Людина, яку штати прямо назвали агентом російського в пливу, пішла на підвищення. Все що робить ЗЄлупа, це шоу. Та в це шоу розумні люди ніколи не повірять. А в Штатах зроблять висновкі.
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13.03.2021 15:57
+119
Несомненно, человек продвигавший с агентом ФСБ Деркачем, смонтированные на паРашке пленки против Пороха, очень нужен правящей партии и преЗЕденту...
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13.03.2021 15:55
+93
Официальный агент России в составе правящей партии власти в Украине. Прекрасно.
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13.03.2021 15:58
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"председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков. Ну прямо орлы, вот это выбор так выбор. Один другого "лучше"
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14.03.2021 05:54 Відповісти
Статейка в стиле порохофейков.Дубинский избран в силу своей должности автоматически и в скором времени его уволят.Автор манипулирует слзнанием порохоботов как детьми.
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14.03.2021 07:39 Відповісти
Це те, що ЗЕ казав про "очищення", про "засланих", про "козачків"- БЛА, БЛА, БЛА!!!
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14.03.2021 08:10 Відповісти
Мене дивують ті , хто дивується : "яке зе непослідовне!". Таке можуть казати лише зебіли . А мені було зрозуміло , що нібито "боротьбою" з медведчуком , вони прикривають захист бєніного бізнесу та , головне , готують черговий напад на Порошенка .
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14.03.2021 08:11 Відповісти
У нас не правовая страна, полностью коррумпированная!
С купленными судами, прогнившими госорганами...
Преступники, бандиты и откровенные пособники врагов, сдающие страну ***** и на откуп олигархам, сейчас при власти в Украине, а мы ничего сделать не сможем без помощи мирового сообщества...
Выгнать их можно будет только силой - или мы, или они... Они добьют страну в конце концов!
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14.03.2021 08:25 Відповісти
Куратор в шоке, кукла перестала выполнять команды.
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14.03.2021 08:31 Відповісти
"Жарти" зі Штатами дуже погано закінчуються - багато разів доведено історією! Питання тільки в тому чи ці "жарти" слуг ***** погано закінчаться для них чи для всієї України??? А те що цей "прищ" між ногами ***** під псевдонімом "зеленський" не клоун і тим більше не дурачок вже більшість українців переконались - далі буде "веселіше"!!!
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14.03.2021 08:42 Відповісти
Что же вы делаете? Вам помогают изо всех сил международные партнеры, но с таким поведением, на вас плюнут и отвернутся. Заява Зеленского в хамовито-фрондерском тоне, как от недоразвитого юноши периода полового созревания о том, что он сам с усами и упрямо будет делать, то, что сам хочет - производит печальное впечатления. Зеленский в очередной раз проявил себя как невоспитанный самодур, непонимающий совершенно реалии современной политики. Похоже, что тексты ему пишет дурочка-помощница, которая себя давно дискредитировала и продолжает унижать страну. Но раз зачитал это, значит сам еще хуже. Беда в том, что Зеленский даже не понимает простые, но ключевые моменты и ведет себя как капризный недоросль, продолжая жертвовать интересами Украины в угоду главному олигарху. Видно тот его крепко держит за промежность.
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14.03.2021 09:02 Відповісти
Самое интересное, что у Шустера наша "элита" высказала всеобщее одобрямс такой речи Зеленского и ни одного сомнения или замечания. Вы почитайте господа Зеленский, первый президент Кравчук, бессмысленно журчащий Яценюк и другие воровитые ребята, которые и дальше хотят того же. Только вам и нравится такой неучтивый и неблагоданый тон президента. Почитайте, господа ЗДЕСЬ, что думает по этому поводу так называемая "чернь", ваш "тупой народ", ну или "биомасса", как по мнению Юлии Тимошенко. Так кто из нас теперь "биомасса" на самом деле, вы понимаете? Понимаете! Вы все понимаете! Да вы все предатели и коллаборационисты в той или иной степени, пытаясь обелиться, вы только глубже погружаетесь в багнюку. Вон бывший спикер Литвин как загоготал, когда понял, что нужно будет отвечать за те мерзости, которые вы все творили или замалчивали против Украинского народа, продавав наши интересы за гнилые 30 серебренников. Ваше место на свалке истории и в суде.
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14.03.2021 10:07 Відповісти
вообще тю-тю?
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14.03.2021 09:22 Відповісти
Дубинский избран в руководство партии "Слуга народа"/Сто лет назад правящая партия где-то Бланка уничтожала УНР физически, экономически и политически. Сейчас правящая партия Коломойского уничтожает Украину только экономически и политически. Есть прогресс.И через сто лет украинцам будет ещё лучше. Может быть.
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14.03.2021 09:28 Відповісти
І чого ж ніхто з порохоботів не читає текст

Корниенко уточнил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.
Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков.Источник: https://censor.net/ru/n3253154

Дубинський туди увійшов за ПОСАДОЮ голови київського обласного осередка.
У середу збираються СН київської області, де знімуть Дубинського з посади голови, а він значить автоматично покине політраду.

Але кому ж це цікаво, головне валати ЗРАДА!!!
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14.03.2021 09:41 Відповісти
на то они и порохоботы....у них другие тексты
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14.03.2021 09:59 Відповісти
Если и снимут его, то только потому, что в обществе возмущения начались.
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14.03.2021 10:11 Відповісти
Коли почалися у ночі? Сказано було що у середу буде з'їзд у київському обласному осередкові, як що на цензорі про це не пишуть, то того взагалі не існує?!
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14.03.2021 10:39 Відповісти
Ти реально кон-че-ний чи справді не розумієш нічого?!
Три питання зебілоїд ватного розливу:
1) чому Дубинський й досі не сидить?!;
2) чому й досі Коломойський не сидить?!;
3) чому й досі мертвечук не сидить?!
І на засипку - чому призначення назначають сьогодні, а не після того, як Дубинського знімуть? Чому його й досі не зняли?! "Автоматично", то буде завтра (і не факт!!!) - зевалянки думати не вуміють, а тільки скиглити, що у всьому винен Порошенко ( ну точно як кацапи - методичка одна й та сама!)!
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14.03.2021 10:23 Відповісти
Ну і чого не сидять?
ЧОГО за П'ЯТЬ років жодної тварюки не посадили?
ХТО дозволив Коломойському гроші з рефінансування ПБ з країни вивозити?
ХТО дозволив приХватизувати Метверчині трубопровід, купити телеканали, ХТО дав команду для СБУ віджати ринок скрапленого газу в Україні?!!!!

Тобі що очі муляє, чи від жиру заплили, прочитати що у політраду не обирали, а призначили за посадами голов обласних осередків?!!!

Йди **** молися свому шоколадному боХу.
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14.03.2021 10:36 Відповісти
Амери зробили подачу, ще місяць тому. Невже за цей час у партії, керівництві партії, осередку у Київськ. області не знайшлося часу зробити орг. висновки ?
Але ж ідеться про рейтинг партії і самого Зе.
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14.03.2021 11:04 Відповісти
А ви що вважаєте що в Україні бурлить партійне життя, кожного тиждня збори проводять, щось вирішують?
Дай бог щоб раз у рік збиралися, а так від виборів до виборів тихе життя - болото.
І це стосується УСІХ, бо ті партії то так на бумазі мальовані, а по факту є пахан, який усе вирішує, а інші на подтанцовці, для створення загального вигляду.
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14.03.2021 13:48 Відповісти
Первинні осередки мають можливість збиратися коли завгодно.
Мова іде про рейтинг партії і її очільника.
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14.03.2021 14:17 Відповісти
Та не питання. Можуть коли їм захочеться.
Але як що воно усе мальовано, то тим ніхто не займається. Учора кинулися, а воно фігня получилася, от і почали репу чухати, виправляти.
Он у нас у місті є громадська приймальня народного депутата, але там замок навіть заіржавів.
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14.03.2021 14:22 Відповісти
Пошел в ж&пу дол@@б.
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14.03.2021 11:04 Відповісти
Як же я туди піду, як що ти вже там?
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14.03.2021 13:49 Відповісти
Для В.Васильева.
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14.03.2021 11:08 Відповісти
Ну ти точно кон-че-ний...Зараз при владі ВЖЕ 2 роки хто? Ти і через 20 років будеш цю маячню нести про Порошенка? Зараз Порошенка немає і що заважає зевладі це зробити сьогодні? Ви коли-небудь почнете думати, чи тільки ср-ати вмієте за однією методичкою, як і кацапи?
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15.03.2021 12:14 Відповісти
Ти дебілкуВАТнЕ, як що думаєшь, що менш ніж за 2 роки можно розтягнути усю багнюку, в яку за 30 років "незалежності" загнали Україну.

І окремо для тебе дебілкуватого, Дубинського ВЖЕ прибрали з політради.
А ти зрадойоб йди і надалі скавчи під забором...
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15.03.2021 14:21 Відповісти
Нічого відповісти - так не позорся і не пиши,зеутирок!
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16.03.2021 09:42 Відповісти
ДебілкуВАТнЕ ніяк не заспокоється.
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16.03.2021 09:49 Відповісти
Зеутирок, ти вже потух? Дивися не обляпай слиною монітора
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16.03.2021 09:51 Відповісти
Горіла ВАТА, палала
Горіла ВАТА, палала
У дебілкуватого дупу відірвало

У дебілкуватого дупу відірвало....
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16.03.2021 09:55 Відповісти
Молодець, що про себе пишеш! У тебе точно горіла вата та ще й зелена! Добре, що ти сам це розумієш! Що тут взяти-зеутирок!
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16.03.2021 10:04 Відповісти
Що з дитячого садка пишеш, типу сам дурак...
І де вас таких дебілкуватих по об'явах понабирали. Нічого до купи зліпити не можете

Лікуй дупу ВАТО.
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16.03.2021 10:06 Відповісти
Тебе бомбить
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16.03.2021 10:07 Відповісти
Дитино, йди вже до горщика, зроби свій внесок.
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16.03.2021 10:09 Відповісти
Поки займався справами, а тебе ще більше почало бомбить! Продовжуй в тому ж дусі
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16.03.2021 18:32 Відповісти
Тобто висновок один що САДЖАТИ ВЕСНОЮ УЖЕ НЕ БУДУТЬ. А чому ? Тому що вже нема кого ?!
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14.03.2021 10:34 Відповісти
Там не саджати потрібно а зразу робити як у Китаї
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14.03.2021 10:41 Відповісти
Не придумуйте. Одразу там нікого не стріляють - є слідство і суд.
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14.03.2021 11:05 Відповісти
Собачий рот занадто багато знає!!! Тому і тримають його в партії!!!
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14.03.2021 10:03 Відповісти
На повідку
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14.03.2021 10:29 Відповісти
следующий этап возвращение каналов медведчука на укр-тв.
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14.03.2021 10:22 Відповісти
Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США - Цензор.НЕТ 9200
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14.03.2021 10:25 Відповісти
То хто тоді "вийди звідси" і хто "розбійник" ? А хто "погано чуєш " ?
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14.03.2021 10:27 Відповісти
"Тупой собачий рот"-ум, честь и совесть партии ЗЕ.
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14.03.2021 10:28 Відповісти
Избрание "санкционного" дУБИНСКОГО в какой-то совет какой-то якобы партии,- это понты, очковтирательство и очередная "квартальная" хохма... только совсем несмешная. Я каждой клеточкой своего тела переживаю за свою страну и желаю ей процветания путем очищения от мерзости известного цвета, но... С этим ... найвеличнішим..., который засобирался на второй срок, чтобы его за первый не закрыли, УКРАИНЕ не то что не процветать, а дай Бог выжить!
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14.03.2021 10:56 Відповісти
Значит, надо его гнать с поста руководителя киевской "партячейки".
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14.03.2021 11:58 Відповісти
А вот и ответ. https://censor.net/ru/news/3253207/kievskaya_oblastnaya_organizatsiya_sn_svergla_svoego_rukovoditelya_dubinskogo_ego_zamenit_motovilovets
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14.03.2021 12:00 Відповісти
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