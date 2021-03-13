Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США
Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США і був виключений з парламентської фракції "Слуга народу", увійшов до нового керівного органу партії "СН" - Національної ради громад.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, склад Нацради громад оголосив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на позачерговому з'їзді політсили в суботу.
Корнієнко уточнив, що Національна рада громад складається з голів обласних організацій партії та київської міської та криворізької міської організацій.
Так, туди увійшли голова Київської обласної організації партії Олександр Дубінський, Київської міської - Микола Тищенко, Криворізької міської - Юрій Корявченков.
Народний депутат Олександр Качура очолив Кримську республіканську організацію партії.
Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія увійшов до складу Нацради громад як очільник Миколаївської облорганізації партії.
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров - як голова Запорізької обласної організації.
Закарпатську область представляє народний депутат Ігор Кривошеєв, Львівську - голова Львівської ОДА Максим Козицький, Тернопільську - народний депутат Володимир Гевко, Чернівецьку - депутат Чернівецької міської ради Віталій Другановський, Рівненську - очільник обласного осередку партії "Слуга народу" Юрій Ліпський, Івано-Франківську - народна депутатка Олена Вінтоняк, Волинську - народний депутат Валерій Стернійчук, Житомирську - голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, Вінницьку - народна депутатка Ірина Борзова, Черкаську - голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, Кіровоградську - голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, Одеську - народний депутат Сергій Колебошин, Херсонську - народний депутат Юрій Соболевський, Чернігівську - народний депутат Павло Халімон, Сумську - народний депутат Михайло Ананченко, Харківську - народний депутат Павло Сушко, Полтавську - народна депутатка Ольга Савченко, Луганську обласну організацію - народний депутат Олексій Кузнецов, Донецьку - народний депутат Владлен Неклюдов, Дніпропетровську - народний депутат Юрій Кісєль, Хмельницьку - народний депутат Сергій Мандзій.
Як зазначає пресслужба партії "Слуга народу", Нацрада стане майданчиком, де обговорюватимуть проєкти державних рішень щодо місцевого самоврядування, регіональної політики та її реалізацію.
Як повідомлялося, у суботу, 13 березня, відбувся 11-й позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу". На ньому, зокрема, присутні Президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
На з'їзді члени партії внесли зміни до статуту та утворили два керівні органи: Політичну раду партії та Національну раду громад.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала пів години.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення із її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.
1 лютого його виключили з фракції. Водночас Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" лише збирається розглянути питання членства Дубінського.
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С купленными судами, прогнившими госорганами...
Преступники, бандиты и откровенные пособники врагов, сдающие страну ***** и на откуп олигархам, сейчас при власти в Украине, а мы ничего сделать не сможем без помощи мирового сообщества...
Выгнать их можно будет только силой - или мы, или они... Они добьют страну в конце концов!
Корниенко уточнил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.
Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков.Источник: https://censor.net/ru/n3253154
Дубинський туди увійшов за ПОСАДОЮ голови київського обласного осередка.
У середу збираються СН київської області, де знімуть Дубинського з посади голови, а він значить автоматично покине політраду.
Але кому ж це цікаво, головне валати ЗРАДА!!!
Три питання зебілоїд ватного розливу:
1) чому Дубинський й досі не сидить?!;
2) чому й досі Коломойський не сидить?!;
3) чому й досі мертвечук не сидить?!
І на засипку - чому призначення назначають сьогодні, а не після того, як Дубинського знімуть? Чому його й досі не зняли?! "Автоматично", то буде завтра (і не факт!!!) - зевалянки думати не вуміють, а тільки скиглити, що у всьому винен Порошенко ( ну точно як кацапи - методичка одна й та сама!)!
ЧОГО за П'ЯТЬ років жодної тварюки не посадили?
ХТО дозволив Коломойському гроші з рефінансування ПБ з країни вивозити?
ХТО дозволив приХватизувати Метверчині трубопровід, купити телеканали, ХТО дав команду для СБУ віджати ринок скрапленого газу в Україні?!!!!
Тобі що очі муляє, чи від жиру заплили, прочитати що у політраду не обирали, а призначили за посадами голов обласних осередків?!!!
Йди **** молися свому шоколадному боХу.
Але ж ідеться про рейтинг партії і самого Зе.
Дай бог щоб раз у рік збиралися, а так від виборів до виборів тихе життя - болото.
І це стосується УСІХ, бо ті партії то так на бумазі мальовані, а по факту є пахан, який усе вирішує, а інші на подтанцовці, для створення загального вигляду.
Мова іде про рейтинг партії і її очільника.
Але як що воно усе мальовано, то тим ніхто не займається. Учора кинулися, а воно фігня получилася, от і почали репу чухати, виправляти.
Он у нас у місті є громадська приймальня народного депутата, але там замок навіть заіржавів.
І окремо для тебе дебілкуватого, Дубинського ВЖЕ прибрали з політради.
А ти зрадойоб йди і надалі скавчи під забором...
Горіла ВАТА, палала
У дебілкуватого дупу відірвало
У дебілкуватого дупу відірвало....
І де вас таких дебілкуватих по об'явах понабирали. Нічого до купи зліпити не можете
Лікуй дупу ВАТО.