Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук

У партії "Слуга народу" розглянуть питання членства народного депутата Олександра Дубінського, виключеного з її парламентської фракції.

Про це заявила народна депутатка, член фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я підходила з цього приводу до керівника партії Олександра Корнієнка. Найближчим часом відбудуться збори членів партії. Дубінський є керівником організації Київської області, і це питання теж буде вирішуватися", - зазначила Верещук.

Відповідаючи на запитання, чи не існує загрози виходу з фракції і інших депутатів, нардепка зазначила: "Висловлю свою суб'єктивну позицію: я вважаю, що не вийдуть і будуть працювати у фракції".

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.