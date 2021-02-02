Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук
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У партії "Слуга народу" розглянуть питання членства народного депутата Олександра Дубінського, виключеного з її парламентської фракції.
Про це заявила народна депутатка, член фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я підходила з цього приводу до керівника партії Олександра Корнієнка. Найближчим часом відбудуться збори членів партії. Дубінський є керівником організації Київської області, і це питання теж буде вирішуватися", - зазначила Верещук.
Відповідаючи на запитання, чи не існує загрози виходу з фракції і інших депутатів, нардепка зазначила: "Висловлю свою суб'єктивну позицію: я вважаю, що не вийдуть і будуть працювати у фракції".
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США
1 лютого його виключили з фракції.
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Судя по высказываниям Говорящего Ануса Бени, он свой член тыкает направо и налево без всякого разбора
Но хорошо, что у СН есть Верещук, а то была бы не партия, а какой то гермафродит
Пусть откусит
А якби не наклали, то мілєйшего Сашу "Тупой Собачий Рот" Дубінського ні за що було б виключати.
Дубинский перезалил все видео с удалённого ютуб-канала на порнхаб.
Искать по запросу "собачий рот".