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Новини Політика України
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Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415) Верещук (605)

Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія

У партії "Слуга народу" розглянуть питання членства народного депутата Олександра Дубінського, виключеного з її парламентської фракції.

Про це заявила народна депутатка, член фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я підходила з цього приводу до керівника партії Олександра Корнієнка. Найближчим часом відбудуться збори членів партії. Дубінський є керівником організації Київської області, і це питання теж буде вирішуватися", - зазначила Верещук.

Відповідаючи на запитання, чи не існує загрози виходу з фракції і інших депутатів, нардепка зазначила: "Висловлю свою суб'єктивну позицію: я вважаю, що не вийдуть і будуть працювати у фракції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Верещук лично займётся вопросом члена Дубинского ?
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02.02.2021 01:32
+11
Захищати дубинського може тільки імбецил , ну, або повний моральний покидьок.
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02.02.2021 01:59
+7
кто это по своей воле от кормушки уйдет?
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02.02.2021 01:34
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Верещук лично займётся вопросом члена Дубинского ?
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02.02.2021 01:32 Відповісти
Бідний Дубінскій....
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02.02.2021 06:15 Відповісти
Привіт , Кацахоле ! Як справи ? Ти хоч спати лягав ? Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук - Цензор.НЕТ 7904
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02.02.2021 07:09 Відповісти
Не знаю хто такий той кацахол, але, схоже, він вату добре ганяв, раз і досі його боїтеся.
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02.02.2021 07:49 Відповісти
ООООООоооооооооо! зебуины подтянулись! как там у тебя, эпоха бедности закончилась?
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02.02.2021 08:53 Відповісти
- «Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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02.02.2021 11:44 Відповісти
Дуба хоть и собачий рот, к члену он это чучело, Верещучку, не допустит. Она баба стремная, еще какой-нибудь заразой наградит. Да и страшная она, что-бы ее к члену допускать.
Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 6077 Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 6077 Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 6077
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02.02.2021 09:15 Відповісти
Ой ли ?

Судя по высказываниям Говорящего Ануса Бени, он свой член тыкает направо и налево без всякого разбора
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02.02.2021 15:33 Відповісти
Направо и налево, но на Верещучку не встанет. Она страшная, как атомная война. А стоит ей что-то проблеять, так даже дворняги от ее голоса разбегаются. Не говоря о собачьем рте.
Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 8247 Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 8247 Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 8247
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02.02.2021 17:05 Відповісти
а на этого встал :

Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 2551
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02.02.2021 17:37 Відповісти
кто это по своей воле от кормушки уйдет?
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02.02.2021 01:34 Відповісти
Та ніхто і не сумнівається, що він член...
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02.02.2021 01:34 Відповісти
он был их членом и теперь СН будет без члена (раньше только яиц не хватало).
Но хорошо, что у СН есть Верещук, а то была бы не партия, а какой то гермафродит
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02.02.2021 10:08 Відповісти
это же надо такими су...и быть. Своего человека кинули, партия страны.
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02.02.2021 01:40 Відповісти
Захищати дубинського може тільки імбецил , ну, або повний моральний покидьок.
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02.02.2021 01:59 Відповісти
а при чем тут защита? Есть сук..., я думаю ты поймешь
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02.02.2021 02:12 Відповісти
Дубинський був найгіршою вівцею навіть в зеленій отарі.
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02.02.2021 02:26 Відповісти
А Бужанський?
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02.02.2021 12:06 Відповісти
Чи ти з урок, які своїх не здають?
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02.02.2021 02:28 Відповісти
оу, уже урки. Може орки?
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02.02.2021 02:46 Відповісти
Тобто, як би виграв вибори роднєнкай Трампушко, то ніхто б зі слуг в ТСР не розгледів який же він ай-яй-яй?
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02.02.2021 02:05 Відповісти
Ага, десь так.
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02.02.2021 02:09 Відповісти
Так на нього ж Трапівська адміністрація під занавєс і наклала санкції Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук - Цензор.НЕТ 2292 Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук - Цензор.НЕТ 214 Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук - Цензор.НЕТ 2292
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02.02.2021 05:52 Відповісти
У Київській обласній раді коаліція із ширки: Слуга народу+ОПЗЖ+Батьківщина. На виборах мера Борисполя, Київської області ця гопкомпанія також разом висунула спільного кандидата проти кандидата від Європейської солідарності Володимира Борисенка, але як і верещалка пролетіли.
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02.02.2021 02:13 Відповісти
Для когось таємниця, що Юля знищила економіку України під Пуйла? Вчіть арифметику, або позичте совість.
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02.02.2021 08:42 Відповісти
То це я маю позичати совість через те, що жулька створила коаліцію з жопоблоком? Чи ви геть зовсім з глузду з'їхали, чи одуріли від її брехні. А якщо ні, то позичте совість собі, або навчіться читати і розуміти написане.
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02.02.2021 13:46 Відповісти
Дубинський погрожує але хай памятає прислівя: Один грозив, грозив поки тим чим грав нелох на пиангіно не відморозив
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02.02.2021 02:23 Відповісти
Клоунада з "дубініадой" продовжується. Вся країна, та і мабуть світ, з завмиранням слідкують за цим "епохальним" явищем, з приводу якого з нетерпінням чекаю коментарів Рибнікова.
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02.02.2021 07:00 Відповісти
Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук - Цензор.НЕТ 9937
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02.02.2021 07:07 Відповісти
цветочки от бени? засунь их в ....
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02.02.2021 08:54 Відповісти
так за беню переживаешь?
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02.02.2021 09:15 Відповісти
Только у меня возникает рвотный рефлекс при взгляде на эту ошибку природы?
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02.02.2021 07:25 Відповісти
На место дубины метит в областной структуре служек. Пролетела с мэрством, так хоть дубинством компенсирует...
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02.02.2021 07:32 Відповісти
Та что там рассматриватривать?!
Пусть откусит
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02.02.2021 08:00 Відповісти
какая партия, в Украине нет партий, есть бандформирования, захватившие власть в основном жмдовского происхождения,поэтому так и живем
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02.02.2021 08:08 Відповісти
Цікавий підхід: сабжа виключили з фракції і виключають з партії за те, що США наклали на нього.
А якби не наклали, то мілєйшего Сашу "Тупой Собачий Рот" Дубінського ні за що було б виключати.
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02.02.2021 08:45 Відповісти
дійде черга...до УСІХ ху*лососів.
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02.02.2021 11:29 Відповісти
Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 752
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02.02.2021 09:13 Відповісти
Яка партія СН,про яку ще за рік до виборів ніхто не чув і не знав Просто канали олігархів і евреїв цілий рік вішали локшину на вуха українцям,та оббріхували і обливали брудом Порошенко. Единий президент зробив під час війни з фашистською росією більше .ніж всі за 25 років. Він хотів ,щоб ми жили так як Європа.є а це багатьом не подобалось Ну і живіть на сцені 95 кварталу_-смійтесь,але крізь сльози.
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02.02.2021 09:53 Відповісти
еще необходимо выпилить из политического поля Украины саму верещучку в частности и слуг уродов в целом
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02.02.2021 09:58 Відповісти
"выдвиженка" от главных ПИД,,,рашенских "пРасриотов" козака и меРтвечука сильно беспокоится о доле небритой, румынской, бениной Жопе)))
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02.02.2021 11:08 Відповісти
* * *
Дубинский перезалил все видео с удалённого ютуб-канала на порнхаб.
Искать по запросу "собачий рот".
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02.02.2021 11:10 Відповісти
"собачий рот" - ЦЕ ти про вєрєщукову?
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02.02.2021 11:26 Відповісти
Ну от як я і передбачав... Така послідовнисть - виключення з керівних структур СН. виключення з самої ,,партії,, відкриття кримінальної справи, печерський суд - камера для збоченців. Саша, життя прекрасне ( але не з собачим ротом )
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02.02.2021 11:31 Відповісти
Правильно говорила россиянская говорящая лошадь: "Дебилы, *****..."
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02.02.2021 12:25 Відповісти
Вигнали, але не зовсім...
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02.02.2021 12:34 Відповісти
вона ще гірша за нього бо манкурт
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02.02.2021 12:53 Відповісти
А коли з парламенту виженуть ...?
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02.02.2021 13:44 Відповісти
 
 