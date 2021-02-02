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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413) Верещук (470)

Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия

В партии "Слуга народа" рассмотрят вопрос членства народного депутата Александра Дубинского, исключенного из ее парламентской фракции.

Об этом заявила народный депутат, член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я подходила по этому поводу к руководителю партии Александру Корниенко. В ближайшее время будет проходить собрание членов партии. Дубинский является руководителем организации Киевской области, и этот вопрос тоже будет решаться ", - отметила Верещук.

Отвечая на вопрос, не существует ли угрозы выхода из фракции и других депутатов, нардеп отметила: "Выскажу свое субъективное позицию: я считаю, что не выйдут и будут работать во фракции".

Также читайте: Дубинский об исключении из фракции "Слуги народа": То, что вы творите, вы за это и будете отвечать

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Читайте: Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Верещук лично займётся вопросом члена Дубинского ?
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02.02.2021 01:32
+11
Захищати дубинського може тільки імбецил , ну, або повний моральний покидьок.
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02.02.2021 01:59
+7
кто это по своей воле от кормушки уйдет?
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02.02.2021 01:34
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Верещук лично займётся вопросом члена Дубинского ?
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02.02.2021 01:32 Ответить
Бідний Дубінскій....
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02.02.2021 06:15 Ответить
Привіт , Кацахоле ! Як справи ? Ти хоч спати лягав ? Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук - Цензор.НЕТ 7904
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02.02.2021 07:09 Ответить
Не знаю хто такий той кацахол, але, схоже, він вату добре ганяв, раз і досі його боїтеся.
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02.02.2021 07:49 Ответить
ООООООоооооооооо! зебуины подтянулись! как там у тебя, эпоха бедности закончилась?
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02.02.2021 08:53 Ответить
- «Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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02.02.2021 11:44 Ответить
Дуба хоть и собачий рот, к члену он это чучело, Верещучку, не допустит. Она баба стремная, еще какой-нибудь заразой наградит. Да и страшная она, что-бы ее к члену допускать.
Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 6077 Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 6077 Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 6077
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02.02.2021 09:15 Ответить
Ой ли ?

Судя по высказываниям Говорящего Ануса Бени, он свой член тыкает направо и налево без всякого разбора
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02.02.2021 15:33 Ответить
Направо и налево, но на Верещучку не встанет. Она страшная, как атомная война. А стоит ей что-то проблеять, так даже дворняги от ее голоса разбегаются. Не говоря о собачьем рте.
Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 8247 Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 8247 Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 8247
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02.02.2021 17:05 Ответить
а на этого встал :

Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 2551
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02.02.2021 17:37 Ответить
кто это по своей воле от кормушки уйдет?
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02.02.2021 01:34 Ответить
Та ніхто і не сумнівається, що він член...
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02.02.2021 01:34 Ответить
он был их членом и теперь СН будет без члена (раньше только яиц не хватало).
Но хорошо, что у СН есть Верещук, а то была бы не партия, а какой то гермафродит
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02.02.2021 10:08 Ответить
это же надо такими су...и быть. Своего человека кинули, партия страны.
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02.02.2021 01:40 Ответить
Захищати дубинського може тільки імбецил , ну, або повний моральний покидьок.
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02.02.2021 01:59 Ответить
а при чем тут защита? Есть сук..., я думаю ты поймешь
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02.02.2021 02:12 Ответить
Дубинський був найгіршою вівцею навіть в зеленій отарі.
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02.02.2021 02:26 Ответить
А Бужанський?
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02.02.2021 12:06 Ответить
Чи ти з урок, які своїх не здають?
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02.02.2021 02:28 Ответить
оу, уже урки. Може орки?
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02.02.2021 02:46 Ответить
Тобто, як би виграв вибори роднєнкай Трампушко, то ніхто б зі слуг в ТСР не розгледів який же він ай-яй-яй?
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02.02.2021 02:05 Ответить
Ага, десь так.
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02.02.2021 02:09 Ответить
Так на нього ж Трапівська адміністрація під занавєс і наклала санкції Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук - Цензор.НЕТ 2292 Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук - Цензор.НЕТ 214 Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук - Цензор.НЕТ 2292
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02.02.2021 05:52 Ответить
У Київській обласній раді коаліція із ширки: Слуга народу+ОПЗЖ+Батьківщина. На виборах мера Борисполя, Київської області ця гопкомпанія також разом висунула спільного кандидата проти кандидата від Європейської солідарності Володимира Борисенка, але як і верещалка пролетіли.
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02.02.2021 02:13 Ответить
Для когось таємниця, що Юля знищила економіку України під Пуйла? Вчіть арифметику, або позичте совість.
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02.02.2021 08:42 Ответить
То це я маю позичати совість через те, що жулька створила коаліцію з жопоблоком? Чи ви геть зовсім з глузду з'їхали, чи одуріли від її брехні. А якщо ні, то позичте совість собі, або навчіться читати і розуміти написане.
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02.02.2021 13:46 Ответить
Дубинський погрожує але хай памятає прислівя: Один грозив, грозив поки тим чим грав нелох на пиангіно не відморозив
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02.02.2021 02:23 Ответить
Клоунада з "дубініадой" продовжується. Вся країна, та і мабуть світ, з завмиранням слідкують за цим "епохальним" явищем, з приводу якого з нетерпінням чекаю коментарів Рибнікова.
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02.02.2021 07:00 Ответить
Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук - Цензор.НЕТ 9937
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02.02.2021 07:07 Ответить
цветочки от бени? засунь их в ....
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02.02.2021 08:54 Ответить
так за беню переживаешь?
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02.02.2021 09:15 Ответить
Только у меня возникает рвотный рефлекс при взгляде на эту ошибку природы?
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02.02.2021 07:25 Ответить
На место дубины метит в областной структуре служек. Пролетела с мэрством, так хоть дубинством компенсирует...
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02.02.2021 07:32 Ответить
Та что там рассматриватривать?!
Пусть откусит
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02.02.2021 08:00 Ответить
какая партия, в Украине нет партий, есть бандформирования, захватившие власть в основном жмдовского происхождения,поэтому так и живем
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02.02.2021 08:08 Ответить
Цікавий підхід: сабжа виключили з фракції і виключають з партії за те, що США наклали на нього.
А якби не наклали, то мілєйшего Сашу "Тупой Собачий Рот" Дубінського ні за що було б виключати.
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02.02.2021 08:45 Ответить
дійде черга...до УСІХ ху*лососів.
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02.02.2021 11:29 Ответить
Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук - Цензор.НЕТ 752
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02.02.2021 09:13 Ответить
Яка партія СН,про яку ще за рік до виборів ніхто не чув і не знав Просто канали олігархів і евреїв цілий рік вішали локшину на вуха українцям,та оббріхували і обливали брудом Порошенко. Единий президент зробив під час війни з фашистською росією більше .ніж всі за 25 років. Він хотів ,щоб ми жили так як Європа.є а це багатьом не подобалось Ну і живіть на сцені 95 кварталу_-смійтесь,але крізь сльози.
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02.02.2021 09:53 Ответить
еще необходимо выпилить из политического поля Украины саму верещучку в частности и слуг уродов в целом
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02.02.2021 09:58 Ответить
"выдвиженка" от главных ПИД,,,рашенских "пРасриотов" козака и меРтвечука сильно беспокоится о доле небритой, румынской, бениной Жопе)))
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02.02.2021 11:08 Ответить
* * *
Дубинский перезалил все видео с удалённого ютуб-канала на порнхаб.
Искать по запросу "собачий рот".
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02.02.2021 11:10 Ответить
"собачий рот" - ЦЕ ти про вєрєщукову?
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02.02.2021 11:26 Ответить
Ну от як я і передбачав... Така послідовнисть - виключення з керівних структур СН. виключення з самої ,,партії,, відкриття кримінальної справи, печерський суд - камера для збоченців. Саша, життя прекрасне ( але не з собачим ротом )
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02.02.2021 11:31 Ответить
Правильно говорила россиянская говорящая лошадь: "Дебилы, *****..."
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02.02.2021 12:25 Ответить
Вигнали, але не зовсім...
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02.02.2021 12:34 Ответить
вона ще гірша за нього бо манкурт
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02.02.2021 12:53 Ответить
А коли з парламенту виженуть ...?
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02.02.2021 13:44 Ответить
 
 