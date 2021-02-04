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Новини Політика України
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"Слуги" замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського. СКРИНШОТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Слуга народу" замовила рекламу у Facebook для допису про те, що нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції після запровадження проти нього санкцій Держказначейством США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Букви".

Після виключення Дубінського з фракції партія поінформувала про це рішення на своїх сторінках у соцмережах. У фейсбуці допис про це політсила вирішила прорекламувати.

Слуги замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського 01

На просування публікації витратили менш як 100 доларів США, а охопити вдалося аудиторію приблизно 30 тисяч осіб з усієї України. Найчастіше рекламу показували чоловікам віком 35-44 років та жінкам старше 55 років.

Слуги замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу". ВIДЕО

Паралельно сторінка партії рекламувала більш звичні речі — ініціативи нардепів, їхні досягнення, заяви на підтримку вакцинації тощо.

Слуги замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського 03

Від моменту появи цієї сторінки в червні 2019 року на рекламу витратили понад 135 тисяч доларів США, трохи більш ніж 2 тисячі - за останній тиждень.

Слуги замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду", - подробиці засідання фракції "Слуга народу"

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
"Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 3490 "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 897
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04.02.2021 00:56
+14
"Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 8028
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04.02.2021 06:20
+8
не сосна, не сосна.....
абсолютно бесполезная древесина этот Дубинский ! "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 8756
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04.02.2021 01:10
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Правила форума Рада форумчан
Служить так служить, травить так травить - сосны, они такие!
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04.02.2021 00:50 Відповісти
"Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 3490 "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 897
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04.02.2021 00:56 Відповісти
Чтобы лизать по-новому тоже ум нужен , а тут усьо безнадьога... Вот кому теперь Козырь с Люсей служат , кто-то разобрался? А Татаров ? Только профессор папа воремя узнал и сдрыснул с иглы мертвечука...
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04.02.2021 01:03 Відповісти
...лохи, пригласили бы снова Бадоева "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 7091
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04.02.2021 00:53 Відповісти
ЛОХи не ЛОХи, а вот про настоящих ЛОХов они не забыли, а посему даже в этой казалось бы простой рекламме, не обошлось без манипуляций ("Таке рішення підтримали 80% народних депутатів") В чем манипуляция?! Да в том, что не "народніх депутатов" а СН!
Если бы они написали что поддержали "...80% СН", то это выглядело бы как отсутствие единства и наличие несогласных с таким исключением, а "80% депутатов" выглядит как большая часть парламента и 100% самих СН
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04.02.2021 10:08 Відповісти
Жадная дубина стала токсичной и ее спилили
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04.02.2021 01:00 Відповісти
не сосна, не сосна.....
абсолютно бесполезная древесина этот Дубинский ! "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 8756
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04.02.2021 01:10 Відповісти
Ну, это как кому. К примеру для ляшка покруче сосны станет "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 7089
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04.02.2021 01:20 Відповісти
Был бы он такой бесполезный, не получал бы столько бабла. Тот кто давал знал за что дает!
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04.02.2021 10:13 Відповісти
какашки черного пуделя БаблоМойского совсем упали в цене "Слуги" замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського - Цензор.НЕТ 329
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04.02.2021 15:06 Відповісти
кто ее спилил? исключили из фракции, но даже не из партии. И уже тем более не с потоков финансового комитета Рады. О чем Вы?
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04.02.2021 08:49 Відповісти
Смороду вважають, що Фейсбук пропустить контент із зоофілією з собакою через ріт?
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04.02.2021 01:35 Відповісти
Пропоную рекламу у світлі останніх віянь з Вашингтону: ідуть "Слуги народу", всі, поголовно, в українських національних строях, багато хто - з бартками в руках, і несуть на захід сонця, через океан, дубову колоду. Над ними звучить пісня з античної опери "Вакханки" - "Ми йдемо з далеких гір і несемо здобич - криваву дичину!...".
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04.02.2021 08:20 Відповісти
"Слуги" замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського - Цензор.НЕТ 1226
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04.02.2021 08:25 Відповісти
Звучить як епізод із Подерв'янського... 😁😁😁
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04.02.2021 08:42 Відповісти
Не знаю... Пробував сприйнять Подерев"янського... "Не моє"... Не люблю "блазнювання" в будь-якому вигляді...
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04.02.2021 08:49 Відповісти
А з моря доносяться крики кацапів та іншої морської сволоти)
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04.02.2021 08:50 Відповісти
Можно помечтать?План действий Байдена -Блинкина против России ( Украина сюда плюс план).Байден работает на транзит власти в Кремле на определенных условиях, сотрудничая с Миллером (ЭХО МОСКВЫ С ДОЖДЕМ поддерживаются Газпромом) .Зеркаль не просто так посещала США и говорила о новом внимании новой власти к Украине. 2. Ахметову предлагают Донбасс по правилам Запада , Донбасс, который любая новая власть Кремля отдаст. Левочкиными с Фирташем, (а мож и без него) и Пинчуку предлагают сотрудничество в новыхцивилизованных правилах жизни для олигархов, Украину спасают новым кабмином при пустышке ПРЕЗИДЕНТЕ . Пока в Украине все это начинается - Кремляди сами там себя решают ... Практически все это прогнозировал Портников, не уточняя, правда ,что начнется все с Дубинского и Мертвечука... Но то уже детали. А сдержать переворот Кремля в пользу ОПОЗАЖОПЫ , ЯРОШЕЙ В УКРАИНЕ НАЙДЕТСЯ - Аваков вылез с Билецким не просто так.
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04.02.2021 01:42 Відповісти
И может быть главное- ВОВЕ СКАЗАЛИ, СОТРУДНИЧАЙ С ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИЕЙ И ДОСИДИШЬ СВОЕ ПРЕЗИДНТСТВО .... А рейтинги твои удержать на уровне 15 именно она и поможет , если будешь себя хорошо вести.
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04.02.2021 02:00 Відповісти
"Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 8028
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04.02.2021 06:20 Відповісти
Перед Байденом відчиталися на фейсбуці. Бо гасло Байдена також - мама любить скорость.
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04.02.2021 08:43 Відповісти
А якщо б Дубинського не тільки виключили але й ще б повісили, то Фейсбук "Слугам народу" заплатив би. Прорахувались.
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04.02.2021 09:05 Відповісти
Почему не в Тик-токе?
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04.02.2021 10:02 Відповісти
 
 