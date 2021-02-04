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Новости Политика Украины
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Facebook (385) исключение из фракции (61) реклама (637) социальные сети (630) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

"Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского. СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Слуга народа" заказала рекламу в Facebook для поста о том, что нардепа Александра Дубинского исключили из фракции после введения против него санкций Госказначейством США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".

После исключения Дубинского из фракции партия проинформировала об этом решении на своих страницах в соцсетях. В Фейсбуке пост об этом политсила решила прорекламировать.

Слуги заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского 01

На продвижение публикации потратили менее 100 долларов, а охватить удалось аудиторию около 30 тысяч человек со всей Украины. Чаще всего рекламу показывали мужчинам в возрасте 35-44 лет и женщинам старше 55 лет.

Слуги заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа". ВИДЕО

Параллельно страница партии рекламировала более привычные вещи — инициативы нардепов, их достижения, заявления в поддержку вакцинации и тому подобное.

Слуги заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского 03

С момента появления этой страницы в июне 2019 года "Слуги" потратили на рекламу более 135 тысяч долларов, чуть больше 2000 — за последнюю неделю.

Слуги заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского 04

Также на Цензор.НЕТ: "Дубинскому сказали, что не договаривались о том, что будут адвокаты. Он сказал: "Ну, если адвокат не проходит – значит, и я не пройду": подробности заседания фракции "Слуга народа"

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
"Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 3490 "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 897
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04.02.2021 00:56
+14
"Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 8028
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04.02.2021 06:20
+8
не сосна, не сосна.....
абсолютно бесполезная древесина этот Дубинский ! "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 8756
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04.02.2021 01:10
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Служить так служить, травить так травить - сосны, они такие!
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04.02.2021 00:50 Ответить
"Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 3490 "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 897
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04.02.2021 00:56 Ответить
Чтобы лизать по-новому тоже ум нужен , а тут усьо безнадьога... Вот кому теперь Козырь с Люсей служат , кто-то разобрался? А Татаров ? Только профессор папа воремя узнал и сдрыснул с иглы мертвечука...
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04.02.2021 01:03 Ответить
...лохи, пригласили бы снова Бадоева "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 7091
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04.02.2021 00:53 Ответить
ЛОХи не ЛОХи, а вот про настоящих ЛОХов они не забыли, а посему даже в этой казалось бы простой рекламме, не обошлось без манипуляций ("Таке рішення підтримали 80% народних депутатів") В чем манипуляция?! Да в том, что не "народніх депутатов" а СН!
Если бы они написали что поддержали "...80% СН", то это выглядело бы как отсутствие единства и наличие несогласных с таким исключением, а "80% депутатов" выглядит как большая часть парламента и 100% самих СН
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04.02.2021 10:08 Ответить
Жадная дубина стала токсичной и ее спилили
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04.02.2021 01:00 Ответить
не сосна, не сосна.....
абсолютно бесполезная древесина этот Дубинский ! "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 8756
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04.02.2021 01:10 Ответить
Ну, это как кому. К примеру для ляшка покруче сосны станет "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 7089
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04.02.2021 01:20 Ответить
Был бы он такой бесполезный, не получал бы столько бабла. Тот кто давал знал за что дает!
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04.02.2021 10:13 Ответить
какашки черного пуделя БаблоМойского совсем упали в цене "Слуги" замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського - Цензор.НЕТ 329
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04.02.2021 15:06 Ответить
кто ее спилил? исключили из фракции, но даже не из партии. И уже тем более не с потоков финансового комитета Рады. О чем Вы?
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04.02.2021 08:49 Ответить
Смороду вважають, що Фейсбук пропустить контент із зоофілією з собакою через ріт?
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04.02.2021 01:35 Ответить
Пропоную рекламу у світлі останніх віянь з Вашингтону: ідуть "Слуги народу", всі, поголовно, в українських національних строях, багато хто - з бартками в руках, і несуть на захід сонця, через океан, дубову колоду. Над ними звучить пісня з античної опери "Вакханки" - "Ми йдемо з далеких гір і несемо здобич - криваву дичину!...".
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04.02.2021 08:20 Ответить
"Слуги" замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського - Цензор.НЕТ 1226
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04.02.2021 08:25 Ответить
Звучить як епізод із Подерв'янського... 😁😁😁
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04.02.2021 08:42 Ответить
Не знаю... Пробував сприйнять Подерев"янського... "Не моє"... Не люблю "блазнювання" в будь-якому вигляді...
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04.02.2021 08:49 Ответить
А з моря доносяться крики кацапів та іншої морської сволоти)
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04.02.2021 08:50 Ответить
Можно помечтать?План действий Байдена -Блинкина против России ( Украина сюда плюс план).Байден работает на транзит власти в Кремле на определенных условиях, сотрудничая с Миллером (ЭХО МОСКВЫ С ДОЖДЕМ поддерживаются Газпромом) .Зеркаль не просто так посещала США и говорила о новом внимании новой власти к Украине. 2. Ахметову предлагают Донбасс по правилам Запада , Донбасс, который любая новая власть Кремля отдаст. Левочкиными с Фирташем, (а мож и без него) и Пинчуку предлагают сотрудничество в новыхцивилизованных правилах жизни для олигархов, Украину спасают новым кабмином при пустышке ПРЕЗИДЕНТЕ . Пока в Украине все это начинается - Кремляди сами там себя решают ... Практически все это прогнозировал Портников, не уточняя, правда ,что начнется все с Дубинского и Мертвечука... Но то уже детали. А сдержать переворот Кремля в пользу ОПОЗАЖОПЫ , ЯРОШЕЙ В УКРАИНЕ НАЙДЕТСЯ - Аваков вылез с Билецким не просто так.
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04.02.2021 01:42 Ответить
И может быть главное- ВОВЕ СКАЗАЛИ, СОТРУДНИЧАЙ С ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИЕЙ И ДОСИДИШЬ СВОЕ ПРЕЗИДНТСТВО .... А рейтинги твои удержать на уровне 15 именно она и поможет , если будешь себя хорошо вести.
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04.02.2021 02:00 Ответить
"Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского - Цензор.НЕТ 8028
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04.02.2021 06:20 Ответить
Перед Байденом відчиталися на фейсбуці. Бо гасло Байдена також - мама любить скорость.
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04.02.2021 08:43 Ответить
А якщо б Дубинського не тільки виключили але й ще б повісили, то Фейсбук "Слугам народу" заплатив би. Прорахувались.
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04.02.2021 09:05 Ответить
Почему не в Тик-токе?
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04.02.2021 10:02 Ответить
 
 