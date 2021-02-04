"Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского. СКРИНШОТ

Партия "Слуга народа" заказала рекламу в Facebook для поста о том, что нардепа Александра Дубинского исключили из фракции после введения против него санкций Госказначейством США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".

После исключения Дубинского из фракции партия проинформировала об этом решении на своих страницах в соцсетях. В Фейсбуке пост об этом политсила решила прорекламировать.

На продвижение публикации потратили менее 100 долларов, а охватить удалось аудиторию около 30 тысяч человек со всей Украины. Чаще всего рекламу показывали мужчинам в возрасте 35-44 лет и женщинам старше 55 лет.

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Параллельно страница партии рекламировала более привычные вещи — инициативы нардепов, их достижения, заявления в поддержку вакцинации и тому подобное.

С момента появления этой страницы в июне 2019 года "Слуги" потратили на рекламу более 135 тысяч долларов, чуть больше 2000 — за последнюю неделю.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.