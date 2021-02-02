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Новости Политика Украины
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Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Верховной Раде официально объявили об исключении народного депутата Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил во время заседания Рады.

"Депутатская фракция политической партии "Слуга народа" на своем заседании 1 февраля 2021 года приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Александра Дубинского. ... Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной Рады, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича", - сказал Разумков.

Также читайте: Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос членства Дубинского, - Верещук

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Читайте: Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+52
В тупой собачий рот его!
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02.02.2021 10:51
+34
Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5361
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02.02.2021 10:55
+27
отдрючили жабы гадюку в тупой собачий рот.
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02.02.2021 10:54
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Страница 2 из 2
Исключили из фракции ну и ладно.Интересно, снимут ли его с должности заместителя комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики. Это не просто комитет и должность не простая.
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02.02.2021 11:21 Ответить
Пофиг.
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02.02.2021 11:24 Ответить
Только себе хуже сделали, развязали ему руки, он вас теперь будет рвать как захочет, а если его еще проспонсируют заинтересованные силы, мало вам не покажется. А уголовные дела ваши лопнут при первом приближении.
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02.02.2021 11:27 Ответить
жаль забанили бороду на ютубе - смешно наверное бы ролик выдал, а может уже и выдал, но в каких-то телеграммах своих
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02.02.2021 11:40 Ответить
ну то ж добре, нехай тепер собаки народу один одного шматують. Он як Лєрос.
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02.02.2021 12:48 Ответить
Люба Сорокина de141b1f, дубинскому "рвать,как хочет" -не получится: ему уже давно прогулы в аду пишет украинофоб Бузина! всякая москально-свиняча мразь должна помнить:

Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4396
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02.02.2021 19:37 Ответить
Это тоже не плохо .Но есть предложение поинтересней: секту воров и предателей "слуга народа" разогнать, а вождя секты отлучить от кокаина и посадить на кол.
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02.02.2021 11:34 Ответить
Короче, из фракции исключили, но партбилет уроду оставили !?
А шо думает генеральный спонсор этой (м)уйни, Беня Валерьевич?
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02.02.2021 11:36 Ответить
Герасим ещё не решил утопить МУ-МУ.
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02.02.2021 12:32 Ответить
Відріжте йому член,ой виженіть його з партії
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02.02.2021 11:42 Ответить
- Я не об этом сигналил!

Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2434
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02.02.2021 11:42 Ответить
І бужанську щуку кинули в річку.
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02.02.2021 11:43 Ответить
Мафия Бени постепенно теряет власть.
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02.02.2021 11:52 Ответить
За увольнение Дубинскага Беня получил отступные. Киевский и Днепровский вокзалы,а так же дорогу Днепр Кривой Рог Николаев !
Беня рулит , а Зе тем временем белые дорожки в нос втягивает !
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02.02.2021 12:42 Ответить
Это точная информация ? Я знаю что Беня потерял Днепр.
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02.02.2021 12:45 Ответить
Как это потерял, ты же уверял, что он хозяин всей Украины?!!
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02.02.2021 13:28 Ответить
Был ! Когда привёл клоуна на Банковую.
Но, нет ничего вечного в этом мире. Вот и его власть постепенно утекать начала.
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02.02.2021 13:35 Ответить
Как то петляешь как заяц, то одно звездишь то другое. Теперь скажи что это не ты писал несколько часов назад:

Я его считаю Хозяином Украины. Ибо только Хозяин мог усадить в президентское кресло клоуна-членограя, да ещё с таким успехом что трое из четверых проголосовали так как захотел Хозяин.

Что то я в этом высере про то что БЫЛ не увидел
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02.02.2021 14:07 Ответить
это существо с австралийским флажком - знатный балобол
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02.02.2021 15:30 Ответить
Зе-тыпилы надеются, что это "исключение из фракции" успокоит ГосДеп?
Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3269
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02.02.2021 12:03 Ответить
Хоч щось корисне зробили за час свого існування.
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02.02.2021 12:43 Ответить
Весь український народ щиро дякує братському американському народу і особливо - адміністрації Байдена .
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02.02.2021 13:29 Ответить
А шо Слуги Быдла Украины будут рассматривать его как предателя? Или агентов ФСБ трогать низяяя... это начальство янелоха, из ведомости вычеркнут...
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02.02.2021 13:35 Ответить
Что толку что его исключили из фракции?Мандат у него все равно остался.Будет теперь продолжат срать своим собачим ртом в раде как внефракционный или как зажопник.
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02.02.2021 14:10 Ответить
Мэр Днепра Филатов после скандала прямо обратился к Дубинскому: "Ты помнишь, что я обещал тебе?"
"Проблема господина Дубинского в том, что его не существует. Если вы помните, то именно я ввел в политический оборот фразу "говорящая ж**а Коломойского".
Так вот, пятая точка не может существовать отдельно от остального организма так же, как и любая другая часть тела. Он - пустое место", - заявил политик.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/223318_1612261313
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02.02.2021 15:54 Ответить
Дубінеску сидів в кількох комітетах ВР де лобіював інтереси Бєні. Не здивуюсь якщо він там буде сидіти і надалі як "слуга". Тоді це "виключення" просто "развод котят".
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02.02.2021 16:03 Ответить
Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 6838
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02.02.2021 17:22 Ответить
у зеленых подгорела зеленая дупа --- а байдэн еще только начал свою политику проводить --- получат все по полной и ***** и бенька и китаеси и северный поток ---- это только наше ****** шимпан-зе непонимает почему мы не в нато
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02.02.2021 17:26 Ответить
Клоуны!!!!!!!
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02.02.2021 21:42 Ответить
Таки ж бздять проти Америки рипаться...
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02.02.2021 23:15 Ответить
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