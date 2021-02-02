Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа". ВИДЕО
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В Верховной Раде официально объявили об исключении народного депутата Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил во время заседания Рады.
"Депутатская фракция политической партии "Слуга народа" на своем заседании 1 февраля 2021 года приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Александра Дубинского. ... Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной Рады, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича", - сказал Разумков.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.
29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.
1 февраля его исключили из фракции.
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А шо думает генеральный спонсор этой (м)уйни, Беня Валерьевич?
Беня рулит , а Зе тем временем белые дорожки в нос втягивает !
Но, нет ничего вечного в этом мире. Вот и его власть постепенно утекать начала.
Я его считаю Хозяином Украины. Ибо только Хозяин мог усадить в президентское кресло клоуна-членограя, да ещё с таким успехом что трое из четверых проголосовали так как захотел Хозяин.
Что то я в этом высере про то что БЫЛ не увидел
"Проблема господина Дубинского в том, что его не существует. Если вы помните, то именно я ввел в политический оборот фразу "говорящая ж**а Коломойского".
Так вот, пятая точка не может существовать отдельно от остального организма так же, как и любая другая часть тела. Он - пустое место", - заявил политик.
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