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Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Верховній Раді офіційно оголосили про виключення народного депутата Олександра Дубінського із фракції "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер парламенту Дмитро Разумков заявив під час засідання Ради.

"Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" на своєму засіданні 1 лютого 2021 року ухвалила рішення виключити зі складу фракції народного депутата України Олександра Дубінського. ... Згідно зі статтею 60 закону про регламент Верховної Ради, повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді народного депутата України Дубінського Олександра Анатолійовича", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія "Слуга народу" розгляне питання членства Дубінського, - Верещук

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+52
В тупой собачий рот его!
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02.02.2021 10:51
+34
Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5361
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02.02.2021 10:55
+27
отдрючили жабы гадюку в тупой собачий рот.
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02.02.2021 10:54
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Исключили из фракции ну и ладно.Интересно, снимут ли его с должности заместителя комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики. Это не просто комитет и должность не простая.
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02.02.2021 11:21 Відповісти
Пофиг.
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02.02.2021 11:24 Відповісти
Только себе хуже сделали, развязали ему руки, он вас теперь будет рвать как захочет, а если его еще проспонсируют заинтересованные силы, мало вам не покажется. А уголовные дела ваши лопнут при первом приближении.
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02.02.2021 11:27 Відповісти
жаль забанили бороду на ютубе - смешно наверное бы ролик выдал, а может уже и выдал, но в каких-то телеграммах своих
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02.02.2021 11:40 Відповісти
ну то ж добре, нехай тепер собаки народу один одного шматують. Он як Лєрос.
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02.02.2021 12:48 Відповісти
Люба Сорокина de141b1f, дубинскому "рвать,как хочет" -не получится: ему уже давно прогулы в аду пишет украинофоб Бузина! всякая москально-свиняча мразь должна помнить:

Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4396
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02.02.2021 19:37 Відповісти
Это тоже не плохо .Но есть предложение поинтересней: секту воров и предателей "слуга народа" разогнать, а вождя секты отлучить от кокаина и посадить на кол.
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02.02.2021 11:34 Відповісти
Короче, из фракции исключили, но партбилет уроду оставили !?
А шо думает генеральный спонсор этой (м)уйни, Беня Валерьевич?
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02.02.2021 11:36 Відповісти
Герасим ещё не решил утопить МУ-МУ.
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02.02.2021 12:32 Відповісти
Відріжте йому член,ой виженіть його з партії
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02.02.2021 11:42 Відповісти
- Я не об этом сигналил!

Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2434
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02.02.2021 11:42 Відповісти
І бужанську щуку кинули в річку.
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02.02.2021 11:43 Відповісти
Мафия Бени постепенно теряет власть.
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02.02.2021 11:52 Відповісти
За увольнение Дубинскага Беня получил отступные. Киевский и Днепровский вокзалы,а так же дорогу Днепр Кривой Рог Николаев !
Беня рулит , а Зе тем временем белые дорожки в нос втягивает !
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02.02.2021 12:42 Відповісти
Это точная информация ? Я знаю что Беня потерял Днепр.
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02.02.2021 12:45 Відповісти
Как это потерял, ты же уверял, что он хозяин всей Украины?!!
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02.02.2021 13:28 Відповісти
Был ! Когда привёл клоуна на Банковую.
Но, нет ничего вечного в этом мире. Вот и его власть постепенно утекать начала.
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02.02.2021 13:35 Відповісти
Как то петляешь как заяц, то одно звездишь то другое. Теперь скажи что это не ты писал несколько часов назад:

Я его считаю Хозяином Украины. Ибо только Хозяин мог усадить в президентское кресло клоуна-членограя, да ещё с таким успехом что трое из четверых проголосовали так как захотел Хозяин.

Что то я в этом высере про то что БЫЛ не увидел
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02.02.2021 14:07 Відповісти
это существо с австралийским флажком - знатный балобол
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02.02.2021 15:30 Відповісти
Зе-тыпилы надеются, что это "исключение из фракции" успокоит ГосДеп?
Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3269
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02.02.2021 12:03 Відповісти
Хоч щось корисне зробили за час свого існування.
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02.02.2021 12:43 Відповісти
Весь український народ щиро дякує братському американському народу і особливо - адміністрації Байдена .
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02.02.2021 13:29 Відповісти
А шо Слуги Быдла Украины будут рассматривать его как предателя? Или агентов ФСБ трогать низяяя... это начальство янелоха, из ведомости вычеркнут...
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02.02.2021 13:35 Відповісти
Что толку что его исключили из фракции?Мандат у него все равно остался.Будет теперь продолжат срать своим собачим ртом в раде как внефракционный или как зажопник.
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02.02.2021 14:10 Відповісти
Мэр Днепра Филатов после скандала прямо обратился к Дубинскому: "Ты помнишь, что я обещал тебе?"
"Проблема господина Дубинского в том, что его не существует. Если вы помните, то именно я ввел в политический оборот фразу "говорящая ж**а Коломойского".
Так вот, пятая точка не может существовать отдельно от остального организма так же, как и любая другая часть тела. Он - пустое место", - заявил политик.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/223318_1612261313
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02.02.2021 15:54 Відповісти
Дубінеску сидів в кількох комітетах ВР де лобіював інтереси Бєні. Не здивуюсь якщо він там буде сидіти і надалі як "слуга". Тоді це "виключення" просто "развод котят".
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02.02.2021 16:03 Відповісти
Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 6838
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02.02.2021 17:22 Відповісти
у зеленых подгорела зеленая дупа --- а байдэн еще только начал свою политику проводить --- получат все по полной и ***** и бенька и китаеси и северный поток ---- это только наше ****** шимпан-зе непонимает почему мы не в нато
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02.02.2021 17:26 Відповісти
Клоуны!!!!!!!
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02.02.2021 21:42 Відповісти
Таки ж бздять проти Америки рипаться...
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02.02.2021 23:15 Відповісти
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