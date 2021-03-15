РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9218 посетителей онлайн
Новости Закрытие каналов Медведчука
12 661 57

Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая

Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, -

Закрытые телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK координировались заместителем руководителя администрации президента России Алексеем Громовым.

Об этом заявила член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая в эфире телеканала "Наш", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.ua.

"Мы входим в регулярный формат работы Совета национальной безопасности и обороны. Это неверное утверждение, что СНБО не собиралось полгода. Собиралось постоянно, просто в закрытом режиме. Приведу пример… Закрытие телеканалов, которые координировались через господина Громова - это заместитель в администрации президента России, который отвечает за медианаправление", - сказала Безуглая.

Она добавила, что на сбор украинскими спецслужбами достаточного объема информации о финансировании телеканалов ушло полгода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд рассмотрит иски по обжалованию закрытия телеканалов Медведчука

Депутат в дискуссии с гостями программы относительно новосозданного телеканала "Первый независимый" добавила, что спецслужбами "все эксперты проверяются".

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Также читайте: Санкции против каналов Медведчука и провокации на Донбассе не хочу связывать между собой, - Зеленский

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) россия (95413) 112 Украина (174) Newsone (175) ZIK (122) Безуглая Марьяна (290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Самое смешное в этой новости, что слуга народа заявила это в эфире телеканала "Наш".
показать весь комментарий
15.03.2021 01:24
+15
на графике видно, как Порошенко "лигитимизирует" мертветчука
Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 6603
показать весь комментарий
15.03.2021 01:40
+11
Это рашистские каналы, и "Наш" тоже рашистский. Всех кто посещает эту помойку или на ней работает (служит) - переписывать и заводить дело в СБУ.
показать весь комментарий
15.03.2021 01:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Настало время окуительных историй...
показать весь комментарий
15.03.2021 01:19 Ответить
Что характерно, согласен на все 100%. Гордон сказал о каком-то катаклизме сегодня. Он точно предсказал закрытие каналов, у него кто-то "наверху" есть. Переживаю, и жду.
показать весь комментарий
15.03.2021 01:37 Ответить
О каком-то? Разве не понятно, что Гордон имел ввиду выход расследования о Вагнергейте, который намечен на 15.03?
показать весь комментарий
15.03.2021 01:49 Ответить
Этот "пшик" покажут по Netflix, и по нему Запад будет оценивать государство Украина, а не только правительство Гундосика.
показать весь комментарий
15.03.2021 02:12 Ответить
Уже один "пшик" был с МН17. Очень даже зашипело на суде.
показать весь комментарий
15.03.2021 06:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/135726 А что серьезного в деле МН-17? Обвиняют трех российских, и одного украинского отставников, причем украинского отпустили из-под стражи, ЧТОБЫ ОН СБЕЖАЛ. Чтобы привлечь еще кого-то к ответственности, дело надо отправлять на доследование, т. е. еще лет на пять, и. т. д. Премьер Малайзии, которой и принадлежит самолет, заявил, что ни при каких обстоятельствах, не признает решения комиссии, т. к. Малайзию, практически отстранили от расследования, и скрывают что там происходит.
показать весь комментарий
15.03.2021 11:55 Ответить
Я эти фейковые новости от лаптеногих даже обсуждать не буду. Надоело. Премьер Малайзии куплен с потрохами и ему еще и суку какую-то россиянскую в жены навязали.
показать весь комментарий
15.03.2021 22:36 Ответить
Ты его уже видел, что можешь судить?
показать весь комментарий
15.03.2021 08:06 Ответить
чем дальше, тем мечты зебилушек все оторванней от реальности...
показать весь комментарий
15.03.2021 10:19 Ответить
Фильм покажут 21 марта
показать весь комментарий
15.03.2021 02:02 Ответить
Самое смешное в этой новости, что слуга народа заявила это в эфире телеканала "Наш".
показать весь комментарий
15.03.2021 01:24 Ответить
краєм ока бачив ту сварку, в антракті "Політклубу" Портникова. "Наша" https://censor.net/user/121323 - та сама Безугла, там добре сралася з ригами. Слід віддати належне.
показать весь комментарий
15.03.2021 03:08 Ответить
Самое смешное-это попытки доколупаться даже к такому суперважному и на 100% положительному событию,оправдывая мудака,который этого не сделал
показать весь комментарий
15.03.2021 09:47 Ответить
Это рашистские каналы, и "Наш" тоже рашистский. Всех кто посещает эту помойку или на ней работает (служит) - переписывать и заводить дело в СБУ.
показать весь комментарий
15.03.2021 01:27 Ответить
*****, так їх закрили як Аль Капоне попутно з тероризмом Медведчука та санкціями чи том що з Крмляндіїї керувались?
показать весь комментарий
15.03.2021 01:28 Ответить
Ага ,а НАШ ким з рашистляндіїї керується?
показать весь комментарий
15.03.2021 01:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/428890 Сергей, моя знакомая, при совке, имела плохую память, но жуть любила рассказывать анекдоты. Она их записывала в блокнотик))) 4 года получила, правда, условно. Не запрещать надо, а доказывать, что есть лучше, не получается, признай, что лучше они.
показать весь комментарий
15.03.2021 01:35 Ответить
Не нужно сравнивать "тюрьму народов" и Украину.
Российские пропагандистские ресурсы во время агрессии РФ против Украины на нашей территории должны быть закрыты. Любыми способами, даже формально незаконными.
показать весь комментарий
15.03.2021 02:02 Ответить
Дурной пример заразительный, а безнаказанность развязывает руки. Сегодня Медведчука и Ко, завтра еще кого-нибудь объявят врагом,вот так без суда и следствия, а потом пойдет по накатанному, можно признавать кого угодно, делай что хочешь, все равно следствия не будет. Вот например ты - только вякни, что тарифы завышены и тут же будешь признан врагом народа и пособником террористов и упрячут в тюрьму в назидание другим - доказывать обратное тебе не дадут, ты будешь "хоть и формально" врагом во время войны, а это прямиком в 37г.
показать весь комментарий
15.03.2021 05:05 Ответить
Медведчука не нужно объявлять врагом - он и есть враг независимой Украины и работает на кремль - то есть - на вражеское государство.
показать весь комментарий
15.03.2021 08:07 Ответить
И чем мы тогда будем лучше их?
показать весь комментарий
15.03.2021 09:25 Ответить
отсутствием несменяемой тоталитарастии
показать весь комментарий
15.03.2021 10:16 Ответить
на графике видно, как Порошенко "лигитимизирует" мертветчука
Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 6603
показать весь комментарий
15.03.2021 01:40 Ответить
График - чистая ложь, как и все, что у вас там в методичках
показать весь комментарий
15.03.2021 01:50 Ответить
Смешной ты. Почитай финансовые журналы, вместе посмеемся.
показать весь комментарий
15.03.2021 06:32 Ответить
Вот и почитай.
А заодно почитай, какие именно активы и когда именно были оформлены на Марченко (ибо на самого Мертведчука там кропаль оформленно).
показать весь комментарий
15.03.2021 09:51 Ответить
Ага, давай опровергни
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
показать весь комментарий
15.03.2021 06:44 Ответить
Ты б хоть сам почитал внимательно ту статейку.
В первом случае - приводится одна компания, оформленная на Медведчука во втором - другая компания, оформленная на Медведчука. При том, что капиталы Медведчука и вовсе как правило оформлены не на Медведчука, а на его жену.
То есть - статейка - лютый манипулятивный бред
показать весь комментарий
15.03.2021 09:45 Ответить
Что ж ты завилял, "одна компания", "другая компания", "жена", "теща"...

По обогащению лично Медведчука с 55 млн до 1.2млрд при Зеленском есть чего сказать?
показать весь комментарий
15.03.2021 10:23 Ответить
Как твой, брехливый высер может нивелировать данные финансового издания "фокус"?


Оценку стоимости активов Фокус проводил на основе показателей всех ключевых компаний, находящихся в собственности участников рейтинга. Акцент сделан на украинских бизнес-активах. При доказанном владении зарубежными активами учитывались и они. При наличии декларации об имущественном состоянии в расчет брались принадлежащая участнику недвижимость, а также средства на счетах в банках и дивиденды от бизнеса.
При оценке семейных бизнесов в некоторых случаях проводился анализ долей совладельцев (если они действительно вместе управляют компаниями). Но если бизнес-активы записаны на членов семьи, а управление идет единолично, то все их Фокус причислил одному конечному бенефициару.
Если компания публичная и ее акции котируются на международных фондовых биржах, то оценка проводилась в соответствии со стоимостью акций на 3 августа 2020 года.
показать весь комментарий
15.03.2021 10:43 Ответить
Закриті канали Медведчука координував заступник керівника адміністрації Путіна Громов, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 9060
показать весь комментарий
15.03.2021 08:21 Ответить
Но тем не менее - провоятся они СБУ под начальством дружбана Зели, а не под начальством охранника Пети. Почему-то охранник Пети не спешил выполнять решения суда.
показать весь комментарий
15.03.2021 09:52 Ответить
как ты ловко виляешь бедрами, не ухватить))
показать весь комментарий
15.03.2021 10:15 Ответить
Если внимательно прочитать текст выше, то умный человек поймёт, что 30 января 2019г. началось расследование. До решения суда ещё ой как много времени должно было пройти.
показать весь комментарий
15.03.2021 10:45 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2021 05:28 Ответить
Теперь губастенькой диане остается лишь один путь - сосать у громова
показать весь комментарий
15.03.2021 01:40 Ответить
Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", и заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк поссорились из-за сообщения в соцсети.

Воскресенье, 14 марта 2021, 19:28

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ru/bukvy/na-j-shodi-dubinskij-i-zastupnik-ofisu-zelenskogo-obmatjukali-odin-odnogo/ Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 424 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/na-j-shodi-dubinskij-i-zastupnik-ofisu-zelenskogo-obmatjukali-odin-odnogo/&text=%C2%AB%D0%9D%D0%B0%20**%D0%B9%20%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%C2%BB:%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0 Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 424 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/na-j-shodi-dubinskij-i-zastupnik-ofisu-zelenskogo-obmatjukali-odin-odnogo/&text=%C2%AB%D0%9D%D0%B0%20**%D0%B9%20%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%C2%BB:%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0 Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 424 https://bykvu.com/ru/bukvy/na-j-shodi-dubinskij-i-zastupnik-ofisu-zelenskogo-obmatjukali-odin-odnogo/ Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 424

Политики поссорились в комментариях под постом Дубинскогоhttps://www.instagram.com/p/CMW750kjIpu/?utm_source=ig_embed в Instagram.
Дубинский 13 марта опубликовал в своем Instagram пост с подписью "Должен признать, зеленый был ошибкой".
В комментарии к посту Костюк призвал сложить мандат и пойти на перевыборы.
"Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?" - написал чиновник Офиса президента.
Дубинский ответил "Нх сходи", на что получил ответ Костюка: "Нх занято - ты там прочно и надолго поселился"

Помните , это именно тот автор сценариев всех фильмов Вовки вплоть до Слуга народа и Свати , автор скетча об их родине шлюхе - это он учил Украину как с рашистскими фейками бороться - ВОТ НА ЭТОМ САМОМ РУЗЗЬКАМ! ДА-ДА ИМЕННО ЗАМИСНЫК ЕРМАКА!
показать весь комментарий
15.03.2021 01:56 Ответить
Если это так, то должны последовать за закрытием каналов посадки.
показать весь комментарий
15.03.2021 02:58 Ответить
Если действительно есть компроментирующий материал, то почему не пойти нормальным путем через прокуратуру и суд, чтобы не было вопросов или это так, отмазка для публики из закрытых источников - одна бабка вилами по воде написала.
показать весь комментарий
15.03.2021 05:10 Ответить
медвечук, як зрадник, не діє по законах.
то чому для нього має бути відповідна ласка ?
принижувати державу не дозволено нікому.
показать весь комментарий
15.03.2021 09:10 Ответить
То есть, если Медведчук не действует по законам Украины, то его и садить не надо? а у вас точно с логикой всё ок?)))
показать весь комментарий
15.03.2021 10:14 Ответить
Чому ж не треба садити. Треба. І закривати його помийки, і садити.
Ви би читали кому я відповідала, тоді б не писали дурощів під моїм коментом.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:50 Ответить
А може вже досить ось таких заяв в ЗМІ, котрі не підкріплені кримінальними справами?
Коли врешті решт СБУ та прокуратура зкаже про відкриття кримінальної справи по діяльності Мертвечука?
показать весь комментарий
15.03.2021 06:49 Ответить
Навряд чи можна буде дочекатися дзвінка "про того чорта".
показать весь комментарий
15.03.2021 07:07 Ответить
А шо там губастая дианочка на это пролепещет? Или опять будет вопить про наступление на свободу слова?
показать весь комментарий
15.03.2021 07:27 Ответить
Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 8454
показать весь комментарий
15.03.2021 07:39 Ответить
Об этом заявила член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая в эфире телеканала "Наш"я так понимаю НАШ это свой и его закрывать не собираются все что нужно знать про санкции и борьбу с пятой колонной молчу уже за Мертвечука который депутат до сих пор и не арестован
показать весь комментарий
15.03.2021 07:40 Ответить
Все смотрят в ютубе.весь восток
показать весь комментарий
15.03.2021 08:41 Ответить
А я не знал , что на востоке с десяток тысяч жителей осталось , судя по количеству просмотра на Ютубе 🙂
показать весь комментарий
15.03.2021 09:04 Ответить
он про восток Горловки
показать весь комментарий
15.03.2021 10:25 Ответить
кількість переглядів мізерна.
так що вам вірити немає сенсу.
ви живете в якомусь ілюзорному вата-світі.
показать весь комментарий
15.03.2021 09:11 Ответить
Медведчук, видиму, с Путиным не в ладах раз наехали на него. Байден то под Россию стелит!
показать весь комментарий
15.03.2021 09:32 Ответить
Так стелет, что аж зелибобика пнул каналы позакрывать) То ты с трампиком перепутал: когда Байден постелит, кацапы больше не встанут.
показать весь комментарий
15.03.2021 10:12 Ответить
Громов А.А. "Во время учёбы в университете в течение года был комиссаром комсомольского оперотряда МГУ." - майже, як мертвечук в студентські роки, отаке гебістське сміття...
показать весь комментарий
15.03.2021 10:24 Ответить
Всех сук от Медведчука следует декапитировать. А главу-повесить за главу.
Рабиновицы следует посадить в дурдом , заставить вернуть наследникам Гризодубовой 10,7 тонны гвоздей, линолеума 5,1 километра, менору из золота весом 7 килограммов, серебра и платины весом по 430 килограммов каждой. Оставшихся жить одеть в ватники, кирзачи и приковать к правой ноге по ядру весом 12 кг. Можно выдавать каждому по 3 литра самогоновки 60 градусов, балалайку русскую и голову норвежской сельди.
показать весь комментарий
15.03.2021 10:45 Ответить
 
 