Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая

Закрытые телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK координировались заместителем руководителя администрации президента России Алексеем Громовым.

Об этом заявила член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая в эфире телеканала "Наш", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.ua.

"Мы входим в регулярный формат работы Совета национальной безопасности и обороны. Это неверное утверждение, что СНБО не собиралось полгода. Собиралось постоянно, просто в закрытом режиме. Приведу пример… Закрытие телеканалов, которые координировались через господина Громова - это заместитель в администрации президента России, который отвечает за медианаправление", - сказала Безуглая.

Она добавила, что на сбор украинскими спецслужбами достаточного объема информации о финансировании телеканалов ушло полгода.

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Депутат в дискуссии с гостями программы относительно новосозданного телеканала "Первый независимый" добавила, что спецслужбами "все эксперты проверяются".

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

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