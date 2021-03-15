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Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник объявил, что вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca в стране временно прекращается в целях предосторожности.

Об этом он заявил на пресс-конференции 15 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принято решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca", - сказал Макрон.

Он также отметил, что это "мера предосторожности". Французский лидер выразил надежду, что в скором времени удастся возобновить применение этого препарата, если "оценка Европейского агентства лекарственных средств (EMA) позволит это сделать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов

Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов.

Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и БолгарияГермания и Нидерланды вслед за рядом стран также приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZenecа.

В тоже время Европейская медицинская ассоциация не подтвердила зависимость случаев тромбоза от вакцинации препаратом AstraZeneca.
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Топ комментарии
+10
Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 68
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15.03.2021 18:46
+9
Вот, что значит украсть бабки спецфонда и в панике закупать любое дерьмо вместо нормального продукта.
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15.03.2021 18:41
+9
Не было никакой паники... Хладнокровно просчитывалась схема, специально создавались прокладки, и пока не получили свой откат наперёд, "добро" на сделку не давали, потому и задержка с началом вакцинации...
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15.03.2021 19:00
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тепер зедрисня заявить: бачите, як ми були праві, що не поспішали?
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15.03.2021 18:37 Ответить
Пусть приедет в Западную Украину, или в Харьков, зайдет в больничную палату интенсивной терапии и попробует такое сказать. А мы будем посмотреть на его состояние после этого.
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15.03.2021 18:39 Ответить
Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 68
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15.03.2021 18:46 Ответить
Абсолютно слушное замечание.
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15.03.2021 18:51 Ответить
Ну, во-первых, все вакцины не просто лайно, а опасны, дают и смерти и инвалидности, они не полностью прошли исследования и имеют подозрительные секретные добавки. Во вторых, наши закупили индийскую вакцину, которую не признает ни Израиль, ни ЕС, думаю и Америка не признает.То есть те кто привился ничего не получат взамен, ни зеленых паспортов, ни поездок за границу, ни ослабления карантинных мероприятий, а взамен получили только вред для здоровья. Думать надо, люди, головой надо думать.
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15.03.2021 18:55 Ответить
они не привыкли....
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15.03.2021 19:30 Ответить
Да, люди не думают, поэтому избирают по приколу власть, которая их гробит, и страну гробит, где они же живут, их дом гробят, поэтому соглашаются на непонятный бульон во флакончике, который назвали почему-то вакциной, они рекламируют за деньги этот бульон, не понимая как эта диверсия бумерангом отразится на их жизни и жизни их детей. Разучились думать, опустились до уровня ниже животного, оскотинились, стали теми овцами, кого олигархат решил сокращать и истреблять.
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16.03.2021 18:25 Ответить
Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4049
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15.03.2021 19:34 Ответить
Особенно чипирование. Хоть немного интеллекта будет. Хоть и такого.
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15.03.2021 20:05 Ответить
Ты этот шанс уже использовал?
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16.03.2021 18:17 Ответить
А что нам скажет великий ковидный побездун и его свита холуев от медицины?

Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6736
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15.03.2021 18:37 Ответить
Ну вот. Бабки- коту под хвост. Что значит закупать "сырые" медпрепараты.
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15.03.2021 18:37 Ответить
Вот, что значит украсть бабки спецфонда и в панике закупать любое дерьмо вместо нормального продукта.
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15.03.2021 18:41 Ответить
А "нормальное"- это что, простите? И кто нам готов его продавать, если они за "нормальное" и сами между собой дерутся? Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5640 А потом, в итоге, оказывается, что и "нормальное"- тоже самое г........ Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6991
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15.03.2021 18:53 Ответить
Все вменяемые власти заключили контракты еще летом прошлого года. И получают РНК вакцину от Модерна или Пфайзер\Биотек. Остальные, и мы в том числе могут или сосать лапу или покупать дерьмо на основе "деактивированного" вируса. Но кто нам доктор, что у нас у власти сейчас вороватые дебилы? Это только наши проблемы.
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15.03.2021 19:41 Ответить
А ничё, что Байден сказал, что своими вакцинами Америка делиться не будет, пока не вакцинируют всех американцев? Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5909 Для тех, кто в танке.
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15.03.2021 22:19 Ответить
Своими -- это значит своими контрактными объемами. Израиль уже провакцинировался своими объемами Модерны и Пфайзер\Биотек. Где же это он их взял? В Германии привили 5,7 миллиона доз вакцины Пфайзер\Биотек. И т.д. Наверное все у США украли?

Это именно для туповатых танкистов.
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15.03.2021 22:29 Ответить
Не было никакой паники... Хладнокровно просчитывалась схема, специально создавались прокладки, и пока не получили свой откат наперёд, "добро" на сделку не давали, потому и задержка с началом вакцинации...
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15.03.2021 19:00 Ответить
Паника была, когда прокладки деньги взяли, а китайское дерьмо не привезли. Пришлось аж в Индию лететь выпрашивать.
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15.03.2021 19:42 Ответить
Однако, и в Индии не забыли, впопыхах, и схемку замутить, и прокладку с откатиком организовать... Так, что нажива, для них, всё равно предпочтительней, чем страх за свою собственную безопасность, а также за жизнь и за здоровье украинцев (хотя последними они, по ходу, вообще, не заморачиваются)...
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15.03.2021 19:58 Ответить
Что да, то да. Не забыли.
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15.03.2021 20:06 Ответить
Ляшко, головний наш санітарний, після щеплення індійською реплікою цієї вакцини захворів на Ковід. По-факту вакцинація в нас ще навіть і не розпочиналась. Така ось, херня, малята.
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15.03.2021 18:37 Ответить
Это ещё что! Меня вчера, к примеру, напрягло, как он вещал, что "выбора какой вакциной вакцинироваться у украинцев не будет"! Не понятно, узнать хоть можно будет, что тебя колят не китайским г... или тромбовызывающей Зенекой? Жесть.
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15.03.2021 18:41 Ответить
Тут вибору теж нема.
Люди не знають, що їм вколють.
Можуть спитати у медпрацівника перед самим щепленням.
Але я не в курсі, чи вони можуть тоді відмовитися.
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15.03.2021 19:40 Ответить
Мы семьей прививаемся от гриппа. Так вот с 2018 года мы прививались французской прививкой без проблем через семейного врача. А крайний раз еле смогли достать с большим трудом за денежку.
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15.03.2021 19:46 Ответить
Я не про щеплення від грипу писала.
А про ковідне.
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15.03.2021 20:12 Ответить
Я знаю. Я к тому, что должен быть выбор. Каждый должен выбирать сам. Но власть этого не в состоянии обеспечить.
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15.03.2021 20:16 Ответить
У нас провінційний міністр =охорони здоров*я= - бухгалтер.
Другий тиждень товче і завіряє всіх у тому, що він впевнений, що АЗ - абсолютно безпечна.
П - професійність.
Люди знервовані повідомленнями з Європи, але у них все класно.

Вибір також повинен бути - щеплюватися чи ні. Це - право людини.
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15.03.2021 20:23 Ответить
Жабоїди теж очкують, а проффесор Степашка каже ширяйтесь.
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15.03.2021 18:38 Ответить
«Время упущено»: смоленский курсант оказался парализован
после прививки от коронавируса

https://readovka67.ru/news/70042
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15.03.2021 18:39 Ответить
Якщо масово всіх щеплювати, то кількість побічних дій буде великою.
Не виключено, що і від інших вакцин.
Лише час все перевірить.
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15.03.2021 18:42 Ответить
спутник
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15.03.2021 18:48 Ответить
Нічого не ясно.
Одні говорять, що європейці не призупиняли вакцинацію зенекою.
Тут вам заява Макарона..
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15.03.2021 18:40 Ответить
то чому вірити, хіба не зрозуміло? хто Макрон і хто ті мракобєси....
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15.03.2021 19:30 Ответить
Жаль мужичка...(((
Степанову теперь, в лучшем случае, в отставку. В худшем- в тюрьму!
Аа... да нет же! Всё ж нормально. Это ж- Украина... вакцинируйте и дальше, товарищ Степанов!
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15.03.2021 18:42 Ответить
Тупі французи не слідкують за висерами Стєпанова ))
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15.03.2021 18:43 Ответить
Еще и Италия отказалась, о ней писали ? а то всю ветку не успел промотать.
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15.03.2021 18:45 Ответить
и Нидерланды
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15.03.2021 18:54 Ответить
весь 2020 год боялись заразиться и ждали панацею - вакцину
2021 год боимся заразиться и боимся вакцины и ждем...что само рассосется?
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15.03.2021 18:46 Ответить
Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2128
Это да. Надо было создавать лекарство, а не гнаться за этими вакцинами.
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15.03.2021 18:49 Ответить
заражаться там нечем уже. Даже если поверить в "коронавирус", то нужно понимать- мы все давно уже переболели -бессимптомно!! Сам "ВОЗ" так и говорит- у 90%людей нет проблем с этой "болезнью" и больные её не чувствуют.
Удобно не правда ли, для вымышленного фейка?
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15.03.2021 18:59 Ответить
у меня в роду двое "ушли" с разницей в неделю, 3 - переболели дома (средняя форма, с потерей нюха-вкуса, температурой, ломотой и бессилием) и один сейчас (с пятницы) в больничке на концентраторе...
так что про фейк ничего не знаю...а про коронавирус - век бы его не знать...
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15.03.2021 19:04 Ответить
Честно. Опросил всех своих знакомых. Опросил немцев, молдаван, русских, индусов, даже афганистанца и тд. И никто не сказал про "больных умирающих родственников" от ковида(хоть в ФРГ, хоть на Родине). Только моя 82летняя двоюродная бабушка, которая жила в Крыму (соответственно статистику введут "эти" врачи-товарищи).- Умерла от "ковида"! Причем, она ещё 10 лет назад, была ели живая и имела "рак груди". А они зачислили её как погибшую от ковида???? Вот вам и вся правда....
Только в интернете и читаю, и вижу истории про "сотню трупов в день" от короны...
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15.03.2021 19:14 Ответить
Ну у меня 2 родственника и 1 знакомый осенью ушли. А то, что ты чего то не видишь - так то ты дурень, не сказать еще хужей.
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15.03.2021 19:21 Ответить
У меня никто не уходил. У моих знакомых тоже. А вы, очередной тип неизвестный из инета.
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15.03.2021 19:23 Ответить
т.е Италия в прошлом году блефовала?
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15.03.2021 19:22 Ответить
Да.
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15.03.2021 19:24 Ответить
и у вас есть этому доказательства?
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15.03.2021 19:27 Ответить
Есть только личные, которые имеют вес только для меня. Для вас я только "чувак и интернета". Например, одну молдаванку(только что -вот прямо "сейчас") положили в больницу из-за "ковида" (положили две недели назад, а выписали-сегодня). Сама она говорит(мне лично), что не имеет симптомов, никаких проблем не было- но лежала две недели просто так в больницы. А по телеку говорят, что койки переполнены и Мед.здрав. зашивается и не справляется. Вопрос? Кем зашивается? Бессимптомными "больными" получается? Эта молдаванка, причём имела отдельную личную палату больше 10 кв.м. с балконом на одного человека(личную-приватную)! Так кем там больницы забиты? Сегодня её выписали и говорят- ты здорова(и довезли до дома на "скорой") . А она и не поняла когда она была больной!
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15.03.2021 19:39 Ответить
частный случай...
и если честно я не собираюсь Вас переубеждать (более того медицинская мафия всегда наживается при любой эпидемии а тем более на всемирной пандемии - тут я даже не надо много говорить) но вот о коронофобии или ковидотрицании - спорить бесполезно...
у каждого свой личный опыт в этом вопросе..
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15.03.2021 19:45 Ответить
Вот все бы ничего в Вашем рассказе, правда немного фантастическом, но "довезли до дома на "скорой" !!! Вы, наверное, издеваетесь над форумом и при этом гомерически смеетесь. Это при том, что сейчас, согласно реформе, скорые выезжают по вызову только в очень тяжелых случаях, которые регламентированы.
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15.03.2021 21:53 Ответить
договорняк был ставить всем Ковид и тогда получали нехилую страховку! Итальяшки еще те предприниматели!
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15.03.2021 19:36 Ответить
А Вы от интернета оторвитесь и поезжайте во двор инфекционной больницы. И посмотрите статистику одной больницы наяву по скорым и по каталкам. Можно в Харьков.
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15.03.2021 21:47 Ответить
Вася , например , я также как и все боялся заразиться ещё в начале марта прошлого года . Но видать таки переболел в сентябре , несмотря на все предостережения . Если то был ковид , - то я ещё легко отделался . Сейчас переболела соседка через стену , - очень пожилая женщина , - перенесла тяжело , но выжила и выходит на улицу . И , видать , переболела соседка выше этажом . Тоже выходит на улицу , но " на ней лица нет " . .. . Думаю , что пока не начнут тестировать на антитела , - нехрен вакцинировать народ чемпопало .
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15.03.2021 19:11 Ответить
согласен... думаю переболела уже бОльшая часть населения (а не те цифирьки шо тулят официально)...и почему-то тоже думаю что не все следует ширять вакцину...ну если выстоял в этом аду или переболел не критично...значит иммунитет неплохой совсем.. зачем ему чертешо под кожу???
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15.03.2021 19:16 Ответить
Один знакомый переболел летом, в октябре антитела были - 9, в марте уже 0,2
Антитела- лучший показатель иммунизации
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15.03.2021 19:45 Ответить
Германия, Франция и Нидерланды - 15.03.21
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15.03.2021 18:49 Ответить
+ Италия
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15.03.2021 18:53 Ответить
Не встигають видно, пфайзер з модерною, інші ринок захоплюють. Доводиться от таким способом американцям діяти. Не дивно, все як завжди.
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15.03.2021 18:57 Ответить
Германия точно ?
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15.03.2021 19:06 Ответить
Короче , мабуть , великая афера века таки удалась в мировом масштабе . (( .
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15.03.2021 18:53 Ответить
А вам не здається що коронавірус приніс ЗЕ? Як кловун почав пхатись в президенти, так і з"явився вірус. У нас живе бідося всесвітнього масштабу.
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15.03.2021 18:56 Ответить
Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9368
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15.03.2021 19:24 Ответить
Короче, нам всё отдавайте.
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15.03.2021 18:56 Ответить
К тому и идёт.
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15.03.2021 19:07 Ответить
Нда пошла настоящая война вакцин.
Астразенека с её ценой смешивала карты многим поставщикам других вакцин.

но после заболевания Ляшко можно поверить, что это фуфломецин.
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15.03.2021 19:06 Ответить
Плохо после вакцинации стало пожарнику на юге Франции. Думаю, пожарники подняли гвалт, и это немного подтолкнуло Макрона разродиться.
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15.03.2021 19:19 Ответить
Ну где привитый физраствором Зеленский и его видосик Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3315
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15.03.2021 19:23 Ответить
не зря колыван физраствор использовал ...
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15.03.2021 20:22 Ответить
 
 