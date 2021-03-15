Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник объявил, что вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca в стране временно прекращается в целях предосторожности.

Об этом он заявил на пресс-конференции 15 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принято решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca", - сказал Макрон.

Он также отметил, что это "мера предосторожности". Французский лидер выразил надежду, что в скором времени удастся возобновить применение этого препарата, если "оценка Европейского агентства лекарственных средств (EMA) позволит это сделать".

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Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов.

Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария. Германия и Нидерланды вслед за рядом стран также приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZenecа.

В тоже время Европейская медицинская ассоциация не подтвердила зависимость случаев тромбоза от вакцинации препаратом AstraZeneca.