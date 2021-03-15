Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca
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Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник объявил, что вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca в стране временно прекращается в целях предосторожности.
Об этом он заявил на пресс-конференции 15 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Принято решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca", - сказал Макрон.
Он также отметил, что это "мера предосторожности". Французский лидер выразил надежду, что в скором времени удастся возобновить применение этого препарата, если "оценка Европейского агентства лекарственных средств (EMA) позволит это сделать".
Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов.
Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария. Германия и Нидерланды вслед за рядом стран также приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZenecа.
В тоже время Европейская медицинская ассоциация не подтвердила зависимость случаев тромбоза от вакцинации препаратом AstraZeneca.
Пожалуйста, подождите...
Это именно для туповатых танкистов.
Люди не знають, що їм вколють.
Можуть спитати у медпрацівника перед самим щепленням.
Але я не в курсі, чи вони можуть тоді відмовитися.
А про ковідне.
Другий тиждень товче і завіряє всіх у тому, що він впевнений, що АЗ - абсолютно безпечна.
П - професійність.
Люди знервовані повідомленнями з Європи, але у них все класно.
Вибір також повинен бути - щеплюватися чи ні. Це - право людини.
после прививки от коронавируса
https://readovka67.ru/news/70042
Не виключено, що і від інших вакцин.
Лише час все перевірить.
Одні говорять, що європейці не призупиняли вакцинацію зенекою.
Тут вам заява Макарона..
Степанову теперь, в лучшем случае, в отставку. В худшем- в тюрьму!
Аа... да нет же! Всё ж нормально. Это ж- Украина... вакцинируйте и дальше, товарищ Степанов!
2021 год боимся заразиться и боимся вакцины и ждем...что само рассосется?
Это да. Надо было создавать лекарство, а не гнаться за этими вакцинами.
Удобно не правда ли, для вымышленного фейка?
так что про фейк ничего не знаю...а про коронавирус - век бы его не знать...
Только в интернете и читаю, и вижу истории про "сотню трупов в день" от короны...
и если честно я не собираюсь Вас переубеждать (более того медицинская мафия всегда наживается при любой эпидемии а тем более на всемирной пандемии - тут я даже не надо много говорить) но вот о коронофобии или ковидотрицании - спорить бесполезно...
у каждого свой личный опыт в этом вопросе..
Антитела- лучший показатель иммунизации
оригинал на английсмком
Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters
Астразенека с её ценой смешивала карты многим поставщикам других вакцин.
но после заболевания Ляшко можно поверить, что это фуфломецин.