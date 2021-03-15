В Польше не фиксируют существенных побочных последствий применения вакцины AstraZeneca, - Минздрав РП

Польша не будет отказываться от вакцины против COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca, так как не фиксируют существенных побочных последствий ее применения.

Об этом сообщили в понедельник глава Минздрава Польши Анджей Недзельский и заместитель министра Вальдемар Краска, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В некоторых странах указывалось на появление побочных последствий тромбоэмболии после применения этой вакцины. В Польше не зафиксировано таких случаев", - сообщил Краска.

Вместе с тем он добавил, что если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) примет решение приостановить вакцинацию этим препаратом, то Польша его выполнит.

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"На данный момент такой рекомендации нет. Следовательно, в Польше и в дальнейшем будут вакцинироваться этой вакциной", - констатировал Краска.

В свою очередь глава Минздрава Польши Недзельский сообщил, что в Польше выполнены 583 тыс. вакцинаций препаратом AstraZeneca, а побочные последствия зафиксированы только в 4% случаев.

По его словам, польза от вакцинации препаратом AstraZeneca для безопасности польского общества намного выше, чем возможные риски.

Напомним, вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения и ее применяют в Австралии, Южной Корее, Канаде и странах ЕС.

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Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария.

Во втором квартале Польша планирует продать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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В Польше проведены уже 4,5 млн вакцинаций, двумя дозами вакцинированы более 1,6 млн человек.