РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14517 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
1 192 8
вакцина (3810) карантин (16725) Польша (7495) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

В Польше не фиксируют существенных побочных последствий применения вакцины AstraZeneca, - Минздрав РП

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Польше не фиксируют существенных побочных последствий применения вакцины AstraZeneca, - Минздрав РП

Польша не будет отказываться от вакцины против COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca, так как не фиксируют существенных побочных последствий ее применения.

Об этом сообщили в понедельник глава Минздрава Польши Анджей Недзельский и заместитель министра Вальдемар Краска, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В некоторых странах указывалось на появление побочных последствий тромбоэмболии после применения этой вакцины. В Польше не зафиксировано таких случаев", - сообщил Краска.

Вместе с тем он добавил, что если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) примет решение приостановить вакцинацию этим препаратом, то Польша его выполнит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус

"На данный момент такой рекомендации нет. Следовательно, в Польше и в дальнейшем будут вакцинироваться этой вакциной", - констатировал Краска.

В свою очередь глава Минздрава Польши Недзельский сообщил, что в Польше выполнены 583 тыс. вакцинаций препаратом AstraZeneca, а побочные последствия зафиксированы только в 4% случаев.

По его словам, польза от вакцинации препаратом AstraZeneca для безопасности польского общества намного выше, чем возможные риски.

Напомним, вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения и ее применяют в Австралии, Южной Корее, Канаде и странах ЕС.

Также читайте: Франция приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария.

Во втором квартале Польша планирует продать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Читайте также: В Польше рекомендовали вакцину AstraZeneca людям в возрасте до 69 лет

В Польше проведены уже 4,5 млн вакцинаций, двумя дозами вакцинированы более 1,6 млн человек.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
_Дорогая редакция, я ху сегодня всемирный день защиты прав потребителя в связи с чем у меня к вам вопрос: куда сдавать бракованную власть и какая на неё гарантия? Заранее спасибо. В Польше не фиксируют существенных побочных последствий применения вакцины AstraZeneca, - Минздрав РП - Цензор.НЕТ 1770
показать весь комментарий
15.03.2021 23:10 Ответить
Сцук. Логика канешна неоспоримая.
Смертность от ковида - 3 процента
Побочка от ковишидла - 4 процента.
показать весь комментарий
16.03.2021 00:00 Ответить
Побочка в виде временного повышения температуры и смертность - две большие разницы.
показать весь комментарий
16.03.2021 00:52 Ответить
Дык о побочке неизвестно ниче,кроме того,что она есть.
показать весь комментарий
16.03.2021 01:36 Ответить
Зате по вживанню слова "ниче" можна багато про що здогадатися.
показать весь комментарий
16.03.2021 07:37 Ответить
Германия сегодня запретила использование вакцины астра ценика !
показать весь комментарий
16.03.2021 00:21 Ответить
А тим часом в Збройних Силах новий "зашквар". Прислали у війська чергову папіру: провести роз'яснювальну роботу щодо вакцинації. Зібрати підписи за вакцинацію чи проти. Потім щоб кожен понаписував рапорт у разі відмови. Відсканувати цей рапорт. Перший примірник відправити "на верх", другий залишити на місці. Задовбала ця паперова маячня. Генералам нєхер зайнятися. Це не армія, це потужна паперова психіатрична клініка
показать весь комментарий
16.03.2021 05:48 Ответить
Не слушайте безмозглых кретинов,которые распространяют московские фейки о "проблемах" с вакциной АстраЗенека! Миллионы людей сделали себе прививку и все нормально! Вакцинируйтесь без сомнений,потому что последние мутации Ковида начинают "молодеть",-то есть среди молодых пациентов все больше больных с тяжелыми формами болезни и с более тяжелыми последствиями!
показать весь комментарий
16.03.2021 06:16 Ответить
 
 