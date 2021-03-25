Акция на Банковой 20 марта: Киевскому активисту Ратушному сообщили о подозрении

Руководителю инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook активиста.

Он считает, что вручение подозрения связано с его работой в должности председателя общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" от незаконной застройки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отправил под домашний арест участника акции под ОП Строканя

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Также читайте: Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий под ОП

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.