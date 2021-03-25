Акция на Банковой 20 марта: Киевскому активисту Ратушному сообщили о подозрении
Руководителю инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному сообщили о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook активиста.
Он считает, что вручение подозрения связано с его работой в должности председателя общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" от незаконной застройки.
Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.
В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.
Пожалуйста, подождите...
Янік уже опікся на спробі посадити всіх, але щасливо втік.
Хтось таке обіцяв зеленському ? Думаю, цього точно на гілля почеплять.
Герои нашего времени.
Последние годы с трудом нахожу примеры для сына, почему надо хорошо учиться, быть эрудированным, любознательным, начитанным и культурным.
На такое https://www.facebook.com/ukrdav посетовал накануне вечером в Фейсбуке известный бизнесмен и общественный актифист Алексей Давиденко.
Вокруг нас.
Все чаще публичного успеха, финансового благополучия и политических вершин добиваются откровенные Шариковы.
Может я бы об этом и не писал, но тут в нашей жизни случился Кива.
Он.
Известен
Востребован
Частый гость телешоу
Ездит на дорогих джипах
Ходит с телохранителями
Депутат украинского Парламента
Без пяти минут кандидат наук с тремя высшими образованиями..
Своим поведением, своим статусом и своей востребованностью, он и те кто его поднял на эту высоту как бы обращаются ко всем детям Украины.
Ребята!
Забейте на все эти глупые задвиги ваших предков про книги, учебу и культуру.
Глумитесь, мастурбируйте, быкуйте, ***** гусей и вы с большой долей вероятности добьётесь в этой стране очень многого.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83.html Клоун Кива из партии Медведчука мастурбировал в зале Рады после переписки с моделью. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B6-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%B3.html Животное Кива из ОПЗЖ в центре Киева угрожает отрезать голову человеку. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BF.html «Задыхайтесь и сдыхайте!» Клоун Кива предрек украинцам смерть из-за отказа от российской вакцины
А все, чего вы не добьётесь в этой стране, вы сможете купить здесь за бабло.
Я считаю.
Нечего удивляться, что все больше людей мечтает отсюда уехать.
Не каждый хочет прожить свою единственную жизнь в этом балагане под управлением пусть даже трижды учёных - но все же Шариковых.
https://fakeoff.org/politics Политика
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https://fakeoff.org/author/kohan David Kohan
Російські видання працюючі в Україні під виглядом російськомовних українських дуже щільно підхопили тему соросятко Стерненко ,роздмухуючи мережею фейк про його відношення до націоналістичних або радикальних сил.
Російські видання працюючі в Україні під виглядом російськомовних українських дуже щільно підхопили тему соросенка Стерненко роздмухуючи мережею фейк про його відношення до націоналістичних або радикальних сил.
Зокрема проросійське видання «Страна.ua» з притаманними цьому ресурсу точністю, об'єктивністю та професіоналізмом пише, що на захист «активіста» Стерненка, засудженого до 7 років позбавлення волі, виступили націоналісти.
Насправді це не так!
Жодна організація національного чи, не приведи господи, радикального спрямування на захист соросятка Стерненка не виступала.
Річ у тім, що всі організації національного спрямування не працюють з соросятами через ідеологічні розбіжності.
Перший конфлікт зі Стерненком виник через спробу його отримати по підроблених документах посвідчення учасника бойових дій (звісно ж, ні в яких бойових діях Стерненко участі не брав і брати не міг).
Інша справа, що така собі Наталія Усатенко, яка є прес-секретарем скандальновідомої громадянки США Уляни Супрун, перетворила свого улюбленого нарциса у соросятко.
Разом зі Стерненком до соросят взяли ще 2 соратників Стерненка: керівника штабу партії «Національний корпус» Назарія Кравченко й керівника київського осередку «Національного корпусу» Сергія Філімонова, які на гроші Сивочолого Гетьмана і організували масовку на захист Стерненка.
Проте основний контингент «протестантів» - це професійних грантоїдів-імітаторів - громадських активістів, завсідники масових заходів, та молоді "патріоти" найняті штабом Порошенка.
До речі, нинішні захисники соросенка Стерненка 5 років тому влаштовували в Києві мітинги на захист поліцая Олійника, який вбив ні в чому не винуватого неповнолітнього хлопця Михайла Медведєва.
Тоді вони верещали про любов до «моєї нової поліції» і навіть придумали гасло «Спочатку підкоряйся, а потім оскаржуй».
Сьогодні ті ж самі соросята вигукують: "Аваков - чорт"!
Зрозуміло, що гебня (соросня) буде захищати Стерненка до останнього. Якщо зараз Стерненка посадити, то під ударом опиниться вся система імітаторів активістів і не факт, що нова адміністрація виділить їм фінансування їх бездіяльності.
Я не знаю, що таке соросятко - але ти точно хрюкаєш .....
Я не знаю, що таке соросятко - але ти точно хрюкаєш .....
апропо..
цьому міжнародному фінансовому аферисту заборонено в"їзд у всі країни Британської співдружності...
це щось,та означає..
П'ЯТНИЦЯ, 6 ТРАВНЯ 2016, 11:34
http://ain.ua/2016/05/05/646945 AIN .
Як пише видання, озвучити точну суму гранту в фонді відмовилися.
"Деталі фінансування проекту фондом ми не озвучуємо", - сказав директор фонду BrainBasket Володимир Люлька.
За його словами, сума тримається в секреті через відповідну домовленість з фондом "Відродження".
На сайті організаціі також поки не вказані подробиці гранту.
Отримані кошти, в BrainBasket в першу чергу планують направити на доукомплектування 25 навчальних хабів в найбільших містах країни.
"Фінансування ми плануємо направити на переобладнання бібліотек під навчальні класи: обладнання хабів комп'ютерною технікою - комп'ютерами, Інтернетом, дошками, проекторами. Крім цього, грант дозволить відкрити більше хабів, і в кожному з них з'явиться можливість вести кілька навчальних груп одночасно", - розповів Люлька.
Крім того, фінансування буде спрямовано на створення зарплатного фонду для менторів та на фінансовий бонус Ментор за успішний випуск навчальної групи.
Триває підготовка управлінців "середньої ланки" колоніальної адміністрації-звідси ці всі Гончаруки,скалецькі,Милованови,...