Акція на Банковій 20 березня: Київському активісту Ратушному повідомили про підозру

Керівнику ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роману Ратушному повідомили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мактивіста.

Він вважає, що вручення підозри пов'язане з його роботою на посаді голови громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" від незаконної забудови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під домашній арешт учасника акції під ОП Строканя

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.