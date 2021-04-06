Самая дешевая лицензия на игорный бизнес стоит 9 млн грн в год, - спикер Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Чуйкова

Стоимость лицензии на игорный бизнес зависит от вида деятельности. Самая дешевая - лицензия на залы игровых автоматов - 9 млн грн, а самая дорогая - на букмекерскую деятельность в интернете - 108 млн грн в год.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Наталья Чуйкова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, лицензии на работу наземного казино в Киеве, регионах, онлайн, игровых автоматов и на букмекерскую деятельность отличаются по суммам. Так, стоимость лицензии на работу наземного казино в Киеве составляет 72 миллиона гривен в год, однако лицензия выдается сроком на 5 лет, то есть организаторы должны оплатить 360 миллионов гривен.

Наземные казино в других городах Украины, кроме Киева, должны заплатить 36 миллионов гривен в год, следовательно, 180 миллионов гривен за пять лет. За букмекерскую деятельность в интернете организаторам придется заплатить 108 миллионов гривен в год, а лицензия на залы игровых автоматов в Киеве и регионах составляет 9 миллионов гривен в год. В то же время сумма, которую платят онлайн-казино, зависит от внедрения онлайн-мониторинга.

"Поскольку сейчас еще не внедрен онлайн-мониторинг, то лицензия будет стоить в три раза больше, а когда он будет введен, то лицензия будет стоить в три раза меньше", - сказала Чуйкова.

Она отметила, что в настоящее время лицензия для онлайн-казино составляет 23,4 миллиона в год, но затем она будет втрое меньше, однако не уточнила, когда именно. Чуйкова добавила, что также планируется создание лицензии на игровое оборудование для наземных казино, но пока КРАИЛ выдает только перечисленные лицензии.

Пресс-секретарь Комиссии по регулированию азартных игр сообщила, что эта информация есть в открытых источниках, но в них не указаны эти конкретные суммы, а только количество минимальных зарплат (сейчас 6000 гривен), которая умножается. Если будет расти минимальная зарплата, будет расти и стоимость лицензий для казино.

Напомним, 14 июля 2020 года Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

11 августа документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

23 сентября Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей", создание которой предусмотрено законом о легализации игорного бизнеса.

21 октября ветеран АТО Иван Рудый избран на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

2 февраля 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет. Ее получило ООО "Спейсикс" (тм Cosmolot).

